Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Den første Nothing-telefonen er lansert

Med egen vri på Android og «glyph»-grensesnitt.

Tirsdag ble Nothing Phone (1), den første telefonen fra selskapet Nothing, lansert.

Nothing har frem til nå kun produsert øreproppene Nothing Ear (1), som vi testet da de kom. Selv om vi opplevde at øreproppene var gode på mye, var vi kanskje vel så imponert over «hypen» selskapet, som ledes av Oneplus-grunnlegger Carl Pei, klarte å skape i forkant av lanseringen av dem.

Hvorvidt dette også gjelder deres nye Phone (1) gjenstår å se, men den inneholder en rekke finurlige kvaliteter.

Nothing Phone (1) i svart.

Glyph-grensesnitt

Telefonen kan ved første øyekast minne om en hvilken som helst smarttelefon, men baksiden avslører Nothings særegne «enkle» design, med transparente flater og monotype skrifttype.

I tillegg kommer det Pei beskriver som «glyph-grensesnitt», som er lysstriper bestående av 900 LED-lys på telefonens bakside. Disse er ikke kun rent estetiske elementer, men har også praktiske funksjoner og skal lyse opp når ulike deler av telefonen tas i bruk. Slik som at den indikerer hvor mye du har ladet telefonen når telefonen er satt til lading.

Lysene er også synkronisert med telefonens ringetoner, som det forøvrig kun er ti av. Men kanskje mest interessant er muligheten til å dedikere unike lysmønster til utvalgte kontakter og applikasjonsvarsler. På denne måten vil du kunne se hvem som kontakter deg uten å måtte se på skjermen.

NFT-display, rødt opptakslys og synkronisering med Tesla

Av andre typer «gimmicker» hos Nothing finner vi, ifølge The Verge, blant annet et NFT-display for dem som måtte ha behov for å vise frem alle apene sine. Et rødt lys indikerer for øvrig at du tar opp noe.

Skjermen er på 6,55 tommer, av OLED-typen og har en oppløsning på 1080 x 2400 piksler og 120 Hz oppfriskningsrate. Den er dekket av Gorilla Glass 5, som riktignok er et par generasjoner gammel.

Det skal i tillegg være mulig å koble til Teslas biler for tilgang til et knippe hurtiginnstillinger uten å måtte laste ned en separat app.

Ble avslørt flere uker før lansering

Det var derimot lite som egentlig var nytt med Nothings lansering av Phone (1), all den tid telefonens innhold ble avslørt av Youtuberen Marques Brownlee (MKBHD) for flere uker siden.

Vi fikk bekreftet at telefonen har en Snapdragon 778G-prosessor på innsiden, samt at den kjører en variant av Android kalt «Nothing OS». Nothing garanterer også tre år med Android-oppdateringer og minst fire år med sikkerhetsoppdateringer.

Batteriet er på 4500 mAh. I tillegg har den kablet hurtiglading på 33 watt, som skal gi en full lading på 70 minutter, trådløs lading inntil 15 watt samt også muligheten til omvendt lading opp til 5 watt - for eksempel om du trenger å lade øreproppene ved hjelp av mobilen. Som for mange andre telefoner i disse dager vil det ikke følge med noen ladekloss i esken.

Phone (1) kommer også med et dobbeltkamerasystem, med 50 megapiksler og en f/1.88-linse til primærkameraet, med optisk og elektronisk bildestabilisator. Foran finner du et 16 megapikslers frontkamera.

Drøyt 5000 kroner

Telefonen kommer i tre versjoner, en med 8 GB RAM og 128 GB lagring, en med 8 GB RAM og 256 GB lagring og en toppmodell med 12 GB RAM og 256 GB lagring. Prisene ser ut til å ligge på 5090 kroner for den rimeligste modellen, mellom 5290 og 5490 for den i midten og 5790 til 5990 for den heftigste utgaven.

Prismessig havner den dermed i konkurranse med Samsungs Galaxy A-serie, OnePlus Nord-telefonene, de mest påkostede telefonene i Motorolas Moto G-serie.

Mobilen vår egen mobiltester Finn Jarle Kvalheim trekker frem som mobilen å slå i denne prisklassen er OnePlus Nord 2T, som vi omtalte i veldig positive ordelag i vår. Den koster 4500 kroner, altså akkurat under der Nothing har lagt seg.

I Norge er det Netonnet, Scandinavian Photo og Proshop som i utgangspunktet selger Nothing Phone (1). Alle disse har åpnet for forhåndsbestilling nå, med levering fra og med 21. juli.

Nothing Phone (1) annonse Sjekk prisen