Test Nothing Ear (1)

Nothing Ear (1) er en leksjon i hvordan man lager en «hype» på nett

Men var det dette all ståheien var for?

Nothing Ear (1) er første produkt ut fra Nothing Technologies, grunnlagt av Oneplus-grunnlegger Carl Pei.

Selskapet med det klingende navnet Nothing Technology kunne vært som hentet ut av en lærebok i markedsføring anno 2021. Først og fremst har du en «darling» fra teknologibransjen, nemlig grunnlegger Carl Pei, som også var med på å grunnlegge Oneplus - i tillegg til en haug av kjendisinvestorer med på laget.

Du lanserer det mystiske navnet på selskapet først, med svevende lovnader om hva det er man egentlig skal lage. Du tilbringer månedsvis med å legge ut bittesmå og nøye kuraterte smakebiter på det endelige produktet, og lanserer endelig til stor fanfare sju måneder etter at du kom ut av stealth-modus.

Nok om det. Produktet på testbenken i dag er Nothing Ear (1), det første produktet ut fra nevnte Nothing. Det er snakk om et par helt trådløse ørepropper med et design som er halvparten spektakulært og halvparten fullstendig konvensjonelt, aktiv støydemping og lyd-skruing gjort av svenske Teenage Engineering.

Prisen er satt til 1200 kroner - omtrent halvparten av Apples AirPods Pro, men også litt over kategorien vi kanskje ville betegnet som «rimelig».

Nothing ear (1) Fordeler Krysse av Stilig og særegent design

Krysse av Sitter godt, komfortable å ha på

Krysse av Balansert og ganske detaljert lyd

Krysse av Trådløs lading, mange ekstra ladinger i etuiet

Krysse av Aktiv støydemping

Krysse av Veldig god samtalekvalitet Ting å tenke på Bytt Støydempingen er ikke spesielt effektiv

Bytt Iblant i overkant mye oppskarping i diskanten

Bytt Pauser musikken i vanvare innimellom

Bytt Noe begrenset batteritid

Gjennomsiktige

De gjennomsiktige husene gjør unektelig at Nothing-proppene skiller seg litt fra den gemene hop, men ellers er det ingenting som er spesielt nyskapende med hvordan de er utformet. Nothing Ear (1) minner om nettopp AirPods Pro (og nå også tredjegenerasjons vanlige AirPods) i utforming, med et blankhvitt hus og en liten pinne som peker ned mot munnen.

Vi synes likevel de er stilige, med den rette blandingen av nerderi og minimalisme. Det gjelder også etuiet, som i likhet med proppene er delvis gjennomsiktig.

Selv om både propper og etui delvis er gjennomsiktig, er det begrenset hvor mye du faktisk kan se av komponenter.

Det er på størrelse med en litt stor pastilleske, med små, men kraftige magneter som holder både lokket og proppene på plass. Et spørsmål er kanskje hvor pent det vil se ut etter utallige turer opp og ned fra lommen, kanskje med rusk og sand som lager riper og skraper.

Etuiet støtter ellers trådløs lading, eventuelt kan du lade med USB-C, og en enslig liten diode forteller om batteristatus. Et par-tre til hadde kanskje vært å foretrekke. Å merke proppene med en rød og en hvit og det samme i etuiet er imidlertid en ørliten genistrek som gjør det enkelt å finne ut hvilken propp som skal hvor.

Størrelsesmessig er Nothing Ear (1) omtrent som Apples AirPods Pro.

Små og komfortable

Selve proppene er veldig lette og passformen god. De holder seg godt på plass til hverdagsbruk, og vil nok heller ikke være noe problem å løpe med. Lav vekt og myke puter gjør dem også komfortable i bruk.

Det følger med tre størrelser i pakken (small, medium og large), men undertegnede - som vanligvis foretrekker en av de minste størrelsene, synes standardstørrelsen medium fungerer godt her.

Lyden må sies å være helt ålreit, men den er langt fra å være noen stor åpenbaring - verken generelt eller til prisen. Nothing Ear (1) låter helt fint, med en ganske skarp og veloppløst diskant som høydepunktet.

Mange vil nok oppleve standardlyden som litt flat og kjedelig, men heldigvis inneholder den tilhørende appen en mulighet for å jekke opp bassgjengivelsen noe med «More Bass»-innstillingen. Den varmer opp lyden noe, og jeg synes i alle fall det er å foretrekke over standardinnstillingen.

Det sagt: Det er lite som er veldig galt med Nothing-lyden, som er svært velbalansert, ganske luftig og fin. Diskanten tenderer litt opp mot det skjærende, med noe overaksentuerte S-lyder innimellom, men «More Bass»-innstillingen runder også disse av noe. Sammenliknet med de beste mangler de rett og slett litt varme i lydbildet og kanskje litt raffinement i diskant- og vokalområdet. Godt innafor til 1200 kroner, men ikke egnet til å flytte forventningene om hva du kan få av lydkvalitet for pengene.

Nothing-appen er pen og inneholder de mest nødvendige funksjonene.

Svak støydemping

Støydempingen er ikke mye å skryte av. Den minner litt om hvordan aktiv støydemping var i true wireless-propper helt i starten - ikke veldig effektivt og knapt verdt pengene det koster. Nothing Ear (1) demper litt av de laveste frekvensene, men vi har flere ganger tatt oss i å lure på om ikke støydempingen er aktiv mens vi har beveget oss langs en trafikkert vei, for eksempel. Dette er det mange andre som gjør bedre - selv propper til en mye billigere penge enn dette.

AirPods Pro smadrer for eksempel Nothing Ear (1) i vår uhøytidelige flystøytest hjemme i stua, og også 1Mores ComfoBuds Pro er et mye bedre valg enn dette. Den passive støydempingen er også middels her, som jo selvfølgelig ville ha bidratt. Sånn sett er det også litt underlig at Nothing har brydd seg med å lage muligheten for å ha støydempingen på «Light» og «Maximum».

Omgivelsesmodusen som slipper gjennom lyd fra omgivelsene er på sin side helt grei - den overdriver enkelte frekvenser innimellom, men fungerer om du vil være litt mer åpen mot omgivelsene eller bare trenger å ta imot en beskjed eller høre en annonsering. Proppene har også autopause-funksjon om du heller vil ta dem av deg, som kanskje er mer naturlig. Da vil også den gjenværende proppen settes i omgivelsesmodus automatisk, som er smart.

Touchstyring

Proppene har ellers touchpaneler utvendig, og de fungerer stort sett som man forventer - dobbelttapp for spill/pause, tre tapp for å hoppe en låt frem eller tilbake og hold inne for å bytte mellom støydempingsmoduser. I tillegg kan du sveipe opp eller ned for å justere volum, som er praktisk og stort sett fungerer godt. Volumkontroll på ørepropper av denne typen er ikke så vanlig, og derfor noe vi setter litt ekstra pris på når det fungerer som det skal.

Vi har imidlertid lagt merke til at proppene har en tendens til å pause innholdet du lytter til litt ut av det blå innimellom, som enten kan skyldes litt overaktive touchpaneler eller at autopause-sensoren feilaktig tror du tar ut proppene fra øret. Uansett ganske irriterende. Kanskje kunne man også ønsket at mulighetene til å tilpasse kommandoene var noe større - du kan i praksis kun skru av kommandoene for tre tapp og å holde inne, men det er det.

Nothing Ear (1)-etuiet i midten, med AirPods Pro til venstre og Soundcore Liberty Air 2 Pro til høyre.

Batteritiden er oppgitt til fire timer med støydempingen aktiv og snaut seks timer uten. Det er helt ålreit. Etuiet inneholder i tillegg en god del ekstra ladinger, som gjør total batteritid til 34 timer uten støydemping og 24 timer med. Vi har ingen holdepunkter for å si at batteritiden ikke er som oppgitt. Fire timer er kanskje litt mindre enn vi strengt tatt skulle ha ønsket oss, men det er heller ikke fullstendig krise.

En ting skal imidlertid Nothing ha skryt for, og det er samtalekvaliteten. Vi testet disse samtidig med Bose QuietComfort 45, og spesielt pekte støyreduksjonen i mikrofonene til Nothing-proppene seg ut i positiv retning. Begge var veldig gode på samtaler, men Nothing Ear (1) klarte å isolere stemmen vår enda bedre enn Bosene gjorde - til tross for at vi spaserte ved siden av en ganske trafikkert vei.

Ofte gjør slik støydemping at stemmen forsvinner sammen med omgivelsene, men ikke her - i alle fall ikke mer enn at vi fortsatt var fullt forståelige. Det var i det hele tatt en god opplevelse for motparten, og blant det aller beste vi har opplevd av true wireless-propper.

Konklusjon

Det kommer sikkert til å komme mye gøy fra Nothing Technologies på sikt, men Nothing Ear (1) gjør foreløpig lite for å riste opp i markedet for helt trådløse ørepropper. Det transparente designet er stilig, men verken lydkvaliteten eller kanskje spesielt støydempingen fortjener toppkarakter.

Lyden er helt kurant, om enn litt i overkant ivrig på å skarpe opp diskanten, mens støydempingen rett og slett er ganske svak. Litt av problemet til Nothing er at de ikke klarer å matche dyrere konkurrenter fra etablerte merker, samtidig som det er flere produsenter som lager minst like gode produkter som dette til en enda lavere pris. Da tenker vi hovedsaklig på kinesiske 1More, men også mer etablerte aktører som Jabra og Anker/Soundcore.

Det blir dermed en helt ålreit, men ikke veldig imponerende, debut fra Carl Pei og Nothing Technologies. Vi hadde kanskje håpet på litt mer.

