Test OnePlus Nord 2T

Nytt rimelig mobilbeist fra OnePlus

Dette er Nord 2T.

Det er forholdsvis få mobiler som bikker under 5000-lappen som ser såpass fjonge ut som denne tassen fra OnePlus.

Finn Jarle Kvalheim 6 min lesetid

OnePlus Nord har blitt et navn å regne med for deg som ikke vil betale altfor mye for en telefon. Serien pleier å finne noen av de beste kompromissene mellom pris og en ytelse som føles tilstrekkelig.

Dette er også fasit for nye OnePlus Nord 2T. Den overtar for «gamle» OnePlus Nord 2 fra i fjor.

På veldig mange områder er de to telefonene svært like, men her får du oppdatert ytelse og et par forbedrede egenskaper - for eksempel betydelig raskere lading. Designet har også fått seg en liten overhaling.

Oppdateringen er for liten til at det føles som en «helt ny telefon», men stor nok til å flytte fokus videre fra den gamle helten som vi ga strålende kritikk da den kom.

Raske og fine menyer med Android 12 og en kvikk MediaTek-prosessor.

Trivelig redesign

Mobilprodusenter er folk de også, og tendensen til folk er å repetere det de har hatt suksess med før. På godt og vondt. Designmessig merkes det ved at Nord 2T har fått ekstra fokus på en av tingene som var spesielt med forgjengeren; de store kameralinsene. Til tross for et nokså minimalt øye inni det svarte, har arealet til sirkelen rundt økt dramatisk. På 2T ser det litt komisk ut når du ser nærmere etter, og ser at utskjæringen til kameraet i midten har langt mer pynt rundt seg enn kamera i seg.

Den nedre «linsen» er dessuten ikke én linse, men to assymetrisk plasserte kamera inni samme store, svarte runding. Det virker som OnePlus-designerne har tenkt «stor runding er bra», og «større runding er enda bedre» - til tross for at rundingen har fint lite med behovene til mobilkameraet å gjøre. Det er litt som å flammelakkere en 20 år gammel Toyota Yaris - artig, men ikke nødvendig av hastighetshensyn.

Hvorfor har du så store øyne, OnePlus Nord 2T? Her har OnePlus-designerne tatt «store kamerahumper»-konseptet til elleville høyder.

Skjermen foran er stor og flat, uten sidekurvene som mange dyrere telefoner har. Vårt testeksemplar har fargen «jade», som er en smykkestein som er dominant i kinesisk kultur - og en lysblå perlemoraktig farge. Det er gorilla glass både foran og bak på denne telefonen, men plast i rammen rundt.

Den sedvanlige fysiske stille-knappen som regulerer mellom bråk, stillhet og vibrasjon når det varsles henger med oss. Den er det stort sett kun hovedmodellene i Nord-serien og de fullblods toppmodellene fra OnePlus som har med Android. Funksjonen er nokså lik den fysiske varslingsbryteren på iPhone, bare at den altså har ett ekstra trinn.

OnePlus Nord 2T OnePlus Nord 2 Motorola Moto G200 Motorola Edge 30 Samsung Galaxy A53 annonse Pris 4 490,- 3 990,- 3 490,- 4 766,- 3 929,- Dimensjoner (cm) 15,91 x 7,32 x 0,82 cm 15,89 x 7,32 x 0,83 16,81 x 7,55 x 0,89 15,94 x 7,92 x 0,68 15,96 x 7,48 x 0,81 Vekt (gram) 190 gram 189 202 155 189 Byggematerialer Glass, plast Glass, plast Glass, plast Glass, plast Plast, glass Vannsikring Ingen spesiell Ingen spesiell Vannavstøtende IP52, vannavstøtende IP67, tett/vannavstøtende - - - - - Skjermtype Fluid AMOLED, 90 Hz Fluid AMOLED, 90 Hz, HDR10+ LCD, 144 Hz, HDR10 AMOLED, 144 Hz, HDR10+ Super AMOLED, 120 Hz Skjermoppløsning (piksler) 2400 x 1080 2400 x 1080 2460 x 1080 2400 x 1080 2400 x 1080 Skjermstørrelse (tommer) 6,43 6,44 6,8 6,5 6,5 Skjermglass Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Ikke angitt type Gorilla Glass Gorilla Glass 5 Fingerleser I skjermen, optisk I skjermen, optisk På siden I skjermen, optisk I skjermen, optisk - - - - - Prosessor MediaTek Dimensity 1300 MediaTek Dimensity 1200 Snapdragon 888+ Snapdragon 778G+ 5G Exynos 1280 Lagringsplass (gigabyte) 128 eller 256 128 eller 256 128 eller 256 128 128 Ram (gigabyte) 8 eller 12 8 eller 12 8 8 6 - - - - - Hovedkamera 50 MP, 50 MP, f/1,9, PDAF, OIS 108 MP, f/1,9, PDAF 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS 64 MP, f/1.8, PDAF, OIS Vidvinkelkamera 8 MP, 8 MP, f/2,3 13 MP, f/2,2, AF 50 MP, f/2.2, PDAF, Makrofunksjon 12 MP, f/2.2 Zoomkamera (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Selfiekamera 32 MP 32 MP, f/2,5 16 MP, f/2,2 32 MP, f/2.4 32 MP, f/2.2 - - - - - Batteristørrelse 4500 mAh, 80W lading 4500 mAh, 65W lading 5000 mAh, 33W lading 4020 mAh, 33W lading 5000 mAh, 25W lading Lader inkludert Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Trådløs lading (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt

Bra skjerm, grei nok lyd

Ordet «fortsatt» er mye brukt i papirene som skal tegne og forklare hva denne nye Nord-telefonen er. Og det gjør seg spesielt gjeldende på skjermen. Vi snakker (fortsatt) om en 6,43 tommer stor AMOLED-skjerm med 2400 x 1080 piksler. Den oppdateres 90 ganger i sekundet, og har HDR-støtte. Akkurat som «forrige generasjon». Om dette er en helt ny generasjon eller en ansiktsløftning kan diskuteres, siden T-modellene fra OnePlus tradisjonelt ikke har forandret seg så altfor mye fra utgangspunktet.

Det er det såkalte Oxygen OS 12-menysystemet som kjører på Nord 2T. Det har noen forskjeller på standard Android, deriblant denne «bokhyllen» som inneholder en haug av widgets for appene dine på ett sted.

Men det sagt - det er (fortsatt) god kvalitet på skjermen her, selv om konkurransen hardner og for eksempel Motorola har plassert en betydelig raskere AMOLED-skjerm i sin Edge 30.

Det er stereolyd i Nord 2T, og den spiller høyt nok til småvideoer på TikTok og Youtube. Men lydkvaliteten er litt blikkboksete, og den ene høyttaleren er veldig tydelig en hjelpehøyttaler. Derfor vil du nok helst koble høyttaler til denne til mediebruk. Til ringing og varsler derimot bråker den nok til at du hører den fra naborommet.

Mer enn rask nok

OnePlus har, sammen med Motorola, vært fanebærere for raske telefoner i fornuftige prisklasser i årevis. Et par av de største endringene fra Nord 2 til Nord 2T er at den nye har fått oppdatert prosessor, og leveres med Android 12 fra start. I vanlig daglig bruk betyr det ikke innmari mye, siden forgjengeren var rask nok fra før og OnePlus’ utgave av Android 11 også var sprek nok den også.

Men for oppdateringenes skyld er det fint, når produsenten tilbyr to større oppdateringer i telefonens levetid, og det tredje året gir sikkerhetsoppdateringer. Det flytter mobilens holdbarhet ett år lenger inn i fremtiden, iallfall.

Menyene reagerer ellers på flyvende flekken når noe trykkes på, og det er en forholdsvis lite buggete telefon dette. Uforutsette tregheter, applukkinger eller annet tøys driver den ikke med.

Ytelsesmålingene viser et lite oppsving, uten at det er noen revolusjon. Det jeg har kjørt av spill på telefonen har oppført seg helt ok.

Nord 2T har ålreit samtalelyd, men ikke det høyeste volumet under samtaler. Det er en presis fingersensor i skjermen som gjør at det er lett å taste uten å taste feil - det gjelder også for presisjonen når andre knapper skal trykkes på.

Batteritiden her er nokså middels - ett døgn til halvannet får jeg ut av den, og gitt et batteri på 4.500 mAh synes jeg kanskje det er litt kort. Men det er innenfor det akseptable. Du skal bruke Nord 2T mye før den ikke holder gjennom dagen, og det er det viktigste.

En lynrask 80-watts lader sørger for at du er i gang igjen med kun et kort pit stop i nærheten av en kontakt. Men det er lurt å begrense hastigheten når du har anledning. Det har Nord 2T en bryter som kan gjøre automatisk.

Her får du ellers en rekke smarte funksjoner, så som Zen Mode, som lar deg koble av fra mobilvarsle i en forhåndsvalgt periode. Et helt kobbel av innstillinger på alt fra det grafiske designet i menyene til praktiske ting - som saktere nattlading - hører til når du velger OnePlus.

Det siste er forøvrig en ting du bør aktivere om du bruker den lynraske 80-wattsladeren som følger med. Den sliter mye på batteriet og bør kun brukes på bånn pinne når du virkelig trenger en kjapp opplading. Setter du telefonen til lading når du legger deg har den noen timer å jobbe på, og bør ikke stresse til 100%.

Fortsatt supert kamera

Nord 2T kommer med nesten identiske hovedkamera som på Nord 2. Det betyr en stor 50-megapikselsbrikke som yter godt også i dårlig lys for hovedkameraet, og en betydelig mindre 8-megapikselsbrikke til ultravidvinkelen. Den yter helt greit.

Det har skjedd en mindre endring på det lille ekstra kameraet som tar seg av dybdemålinger til effektbruk, og frontkameraet har økt ganske mye i oppløsning.

Stjernen i showet er uansett uten tvil hovedkameraet som kan konkurrere med langt dyrere telefoner både i mørke og dagslys.

Supersaktefilm har forøvrig også kommet til på grunn av den nye og kraftigere prosessoren. Her støttes 960 bilder per sekund. Det betyr ekstremt saktegående videoer av alt fra vann til kompisen som spiller på slurva. Saktefilm har eksistert i mobiler lenge, men fullt så mange bilder per sekund som fra Nord 2T har du som regel måttet til dyrere toppmodeller for å finne.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Knallgod, men litt kjedelig

Alt det OnePlus Nord 2 gjorde bra gjør Nord 2T like godt. Noen få ting gjør den bedre. Men likevel står ikke entusiasmen fullt så høyt for litt raskere lading, ny design og raskere prosessor.

Det skyldes to ting. Nord 2T er ingen mobilrevolusjon, og selv om knappe 5.000 kroner er en god pris for en telefon som er så god som denne, kan du for eksempel kjøpe den vanlige OnePlus Nord 2 for under 4.000 i skrivende stund. Så små som forskjellene tross alt er, er det en bedre deal. Og så har du godstoget Motorola som har invadert OnePlus’ intimsone med sine fabelaktige Moto G200 og Edge 30.

OnePlus Nord 2T til venstre er nesten samme telefon som sin forgjenger. Derfor blir den et lite antiklimaks til tross for at den er meget, meget god. Jubelen står ikke i taket, slik den gjorde sist - men dette er en obligatorisk telefon å vurdere hvis du vil kjøpe en fornuftig priset mobil.

Konkurransen er hardere, og OnePlus 2T er ikke like «wow» som sin forgjenger, selv om den er tvers gjennom fornuftig på alle måter jeg kan komme på.

Derfor lar vi karakteren synke ørlite grann i takt med den skarpere konkurransen og avtakende jubelen, samtidig som konklusjonen likevel er den samme; kjøper du deg ny telefon under 6–7 tusenlapper, bør du fundere på Nord 2T før du klikker kjøp.

Selv hadde jeg ikke vurdert å gå mye opp i pris uten å drive med særdeles mange meget tunge apper eller spill. Eventuelt hadde det vært for å få mer allsidige kamera med bedre ultravidvinkel og zoomkamera inkludert. Det er mulig å betale mer for å få trådløs lading, men da er det lurt å se på hastigheten og om du kanskje må ha en trådløs hurtiglader - hvis ikke er faren stor for at rask kabellading uansett blir brukt når «tanken er tom».

Skulle jeg valgt noe annet i samme prisklasse hadde jeg sett mot Motorola for til dels bedre skjermer eller vannavvisende design.

Knallskjerm og knallkamera Motorola Edge 30 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB fra 4766 :- Motorola Edge 30 er en av de tynneste mobiltelefonene på markedet. Den har en sabla god skjerm, og til tross for at den kun er få millimeter tykk, holder batteritiden helt greit. Den er ikke verdens raskeste i målinger, men har ingen problemer med med å henge med i praksis. Kamerariggen er hentet fra den langt dyrere Motorola Edge 30 Pro, og derfor tar også denne meget gode bilder for denne prisklassen. Igjen hører det med at vi snakker om en vannavvisende telefon. AMOLED-skjermen her er blant de beste i sin prisklasse, men kunne gjerne hatt litt mer lysstyrke. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Svakere skjerm, mye bedre ytelse Motorola Moto G200 5G 128GB fra 3490 :- Foruten skjermen er det fint lite å sette fingeren på med Moto G200. Skjermer er mobilers ansikt, og denne har en smule blåstikk og er ikke like god som resten av telefonen. Men resten av telefonen er et fyrverkeri, og skjermer blir man vant til så lenge man ikke ser dem side om side med vesentlig bedre skjermer dagen lang. Denne telefonen har prosessor fra fjorårets toppmodeller. Attåt det har den ålreite kamera, meget god og rask programvare, et stort nok batteri og er - som alle Motorola-telefoner - vannavstøtende. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Utestet alternativ Samsung Galaxy A53 SM-A536B/DS 5G Dual SIM 6GB RAM 128GB fra 3929 :- Samsungs Galaxy A53 er inne til test for øyeblikket, og med en pris fra rett over 4.000 kroner er den et åpenbart alternativ til OnePlus Nord 2T. Vi skal ikke forskuttere testresultatet, men heller si noen gloser om Galaxy A-serien slik vi kjenner den. Her pleier vi å få noen av de billigste vanntette telefonene på markedet. Skjermene er også vanligvis meget bra, gitt at Samsung er verdensledende på små OLED-skjermer. Det som kan variere litt i denne serien er opplevd ytelse og kameraprestanda. Det er ikke alltid motoriseringen er god nok til å gi den "umiddelbare" responsen som Nord 2T og de to andre alternativene i denne testen har. Men plages du ikke av et stopp her og der, så er Galaxy A-serien normalt svært trygge kjøp med litt andre prioriteringer enn OnePlus Nord. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt