Avslørte «Nothing»-mobilen ukesvis før offisiell lansering

Baksiden skjuler 900 LED-lys.

Lysstripene på baksiden er nokså unike.

De fleste mobiltelefoner kommer fra kjente og store mobilprodusenter, men telefonen «Nothing Phone» er unik både i form av produsent og funksjoner. I månedsvis har selskapet hintet om hvordan mobilen skal bli, og sagt at den skal få en endelig lansering den 12. juli.

Tirsdag denne uken fikk imidlertid Youtuberen Marques Brownlee (MKBHD) klørne i et eksemplar, og viser frem et par av de nye funksjonene mobilen kan by på.

Først og fremst har mobilen over 900 individuelle LED-lys på baksiden, plassert i ulike mønster og former som både gir estetikken et løft, men også har helt praktiske bruksfunksjoner.

Kameralys og ladeindikator

Brownlee løfter blant annet frem at du kan få varsler via disse LED-lysene, og at en LED-stripe rett over ladeporten kan angi hvor mye telefonen har ladet uten at du må snu telefonen.

De kan også lyse opp for å gi deg en myk blits-effekt for kameraet, alle stripene vil lyse opp om du får et varsel og sirkelen i midten vil lyse opp om du lader telefonen trådløst (eller andre telefoner med reversibel lading). I tillegg har telefonen 10 innebyggede ringetoner som alle har unike lysshow i takt med ringetonen.

Nothing kaller for øvrig disse stripene for «glyphs», og du kan se alle i aksjon i Brownlees YouTube-video.

Tidligere kun produsert ørepropper

Selskapet bak telefonen heter Nothing Technology, og telefonen selv heter teknisk sett «phone (1)». Tidligere har vi kun sett ett annet produkt fra selskapet, og det var øreproppene Nothing Ear (1) som vi testet i fjor høst.

Som vi da skrev var proppene «...en leksjon i hvordan man lager «hype» på nett», og telefonen ser ut til å falle innunder samme kategori. Bak selskapet står tidligere OnePlus-grunnlegger Carl Pei, samt en bråte kjendisinvestorer.

Slik ser Nothings nettside ut.

Ikke offisielt lansert

Per nå er det et veldig ekslusivt knippe YouTubere og kjendiser som har fått kloa i telefonen, og i første omgang skal kun 100 nummererte enheter lages. Det er rimelig å anta at telefonen vil bli mer tilgjengelig etter dette, uten at dette er bekreftet fra selskapets side.

Om du ønsker å være en av de 100 Nothing Phone (1)-eierne med nummerert telefon kan du finne lenke til kjøp via selskapets side. Telefonene auksjoneres bort, og koster i skrivende stund rett oppunder 2.700 dollar – eller omtrent 27.000 norske kroner.

Det er ellers veldig lite vi vet om spesifikasjonene på telefonen, som skal avsløres fullstendig 12. juli. Vi vet at det er en Snapdragon-prosessor på innsiden, og at den kjører en egen variant av Android kalt «Nothing OS».

