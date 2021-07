Solcelle-elbilen klarte over 700 kilometer i rekkeviddetest

Lightyear Ones siste prototype er lovende.

Slik ser prototypen ut i dag. Panser og tak er dekket av solceller. Lightyear

Torstein Norum Bugge 8 Juli 2021 13:14

For to år siden kunne vi melde om Lightyear One , en elbil som lovet noe ganske ekstraordinært: over 700 kilometer rekkevidde og solcellepanel som dekket nesten hele toppen av bilen. Nå melder selskapet at deres nye prototype har nådd nettopp denne rekkevidden i en nylig test.

Testen ble gjort i Tyskland på Aldenhoven Testing Center, og prototypen kjørte med en jevn fart på 85 kilometer i timen. Med denne farten tok det over 710 kilometer og over ni timer å tømme batteriet, som ikke er større enn 60 kilowattimer.

Banen som testen ble utført på er riktig nok mer eller mindre paddeflat, med kun små høydeforskjeller ved starten og slutten av banen – så en test i mer «virkelige» omgivelser ville nok muligens gitt et noe annerledes tall.

Over fem meter lang

Samtidig er det solcellepanelene som er en del av oppskriften i Lightyears lange rekkevidde: batteriet er mindre enn i tilsvarende biler fra konkurrenter, men rekkevidden er høyere eller tilsvarende. Forbruket på kjøreturen var bare 8,5 kWh/100 kilometer, som er mindre enn selv de mest effektive elbilene på markedet i dag.

En rekkevidde på 700 kilometer vil være i det absolutt øvre sjiktet av elbiler, selv om kommende biler som Lucid Air skal klare over 800 kilometer og Mercedes-Benz har meldt om 770 kilometer for sin EQS . Disse får imidlertid rekkevidden sin i hovedsak fra store batterier på 100 kilowattimer og over, ikke nødvendigvis fra banebrytende effektivitet.

I størrelse er imidlertid disse bilene relativt sammenliknbare. Lightyear One måler over fem meter i lengde og skal ha en bagasjeromskapasitet på 780 liter, som vokser til over 1700 liter om du slår ned setene.

Et lite minus er at hurtigladekapasiteten ikke er større enn 60 kilowatt, og dette blir dessuten langt fra den sprekeste bilen på veien: 0–100 km/t oppgis nemlig å ta «under 10 sekunder», som er veldig langt unna de fleste påkostede elbiler på markedet.

Solcellene strekker seg også bakover til enden av bilen. Lightyear

Lades kontinuerlig av seg selv

I Lightyear One lades batteriene kontinuerlig fra sola, om enn ikke ekstremt raskt. Da bilen ble annonsert for to år siden anslo Lightyear at den på en typisk dag i Oslo ville kunne lade for 30 kilometers kjøring helt av seg selv.

Selskapet anslår i dag at bilen på en solfylt dag vil kunne lade for opptil 70 kilometers kjøring fra solcellepanelene, men det er nok mer beregnet på sørligere breddegrader der sola står mindre i vinkel enn her på berget. Solcellers effektivitet er som kjent større dess mer i rett vinkel sola står på dem.

Interiøret, slik det så ut da bilen ble lansert. Lightyear

Verdt å nevne er også at testen ble gjort på en overskyet dag, så med direkte sollys kunne nok rekkevidden som ble målt blitt enda lengre.

Lightyear opplyser at de har gjort optimaliseringer på mange områder for å oppnå den målte rekkevidden. De har jobbet med blant annet batteriytelsen, energiforbruket i kjølesystemet og effektiviteten på motorene. Motorene sitter for øvrig montert i hvert hjul, som er litt utradisjonelt.

– Overgikk våre egne forventninger

Lex Hoefsloot, sjef i Lightyear. Lightyear/Skjemdump fra YouTube

Lightyear-sjef Leex Hoefsloot sier til Electrek at testen av Lightyear One overgikk alle forventinger, siden dette var en tidlig prototype. Han understreker samtidig at det er stort forbedringspotensiale på en del områder fortsatt, og at de venter å komme ned i samme forbruk også i motorveihastighet fremover:

– Vi kan gjøre forbedringer på både aerodynamikken, drivverket, bremsene og fjæringen, så at resultatene er så bra som de er nå er vi meget fornøyde med. Det viser også at modellen vi har operert med for å måle ytelsen på papiret stemmer godt.

Samtidig viste testen at vindmotstand blant andre ting ble feilvurdert i modellen, og de skal nå justere dette for fremtidige tester og justere på bilens fasong for å gjøre effektiviteten enda bedre.

Denne testen, og flere kommende tester, vil gjøre Lightyear One klar til sin første produksjonssyklus i første halvdel av 2022. Da skal 946 forhåndsbestilte eksemplarer av bilen etter planen rulle ut på fabrikkgulvene.

Bilen er priset til 150.000 euro (drøye halvannen million kroner) før moms og avgifter - som i alle fall foreløpig er tilnærmet lik null i Norge, og Lightyear oppgir Norge som et av landene bilen kan leveres i. Selskapet har dessuten et mål om masseproduksjon i 2024.

Hvis du vil se hele testen av Lightyear One, kan du se produsentens egen video under: