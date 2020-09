Endelig viste de frem 800 km-elbilen: Her er Lucid Air

Lucid Air er en knappe fem meter lang sedan som skal levere godt over 800 kilometer rekkevidde. Lucid Motors

Stein Jarle Olsen 10 Sept 2020 02:01

Billanseringer i disse dager er nærmest blitt en endeløs rekke av små detaljer som slippes med jevne mellomrom. Så også for Lucid Air, den første elbilen fra det amerikanske selskapet Lucid.

Etter en rekke små drypp og detaljer de siste månedene, ble den vist frem i produksjonsversjon på et digitalt arrangement natt til torsdag, norsk tid.

1.000 hester og 800 km rekkevidde

Nøkkelspesifikasjonene for lanseringsversjonen «Dream Edition» var i praksis alle kjent på forhånd. De er som følger:

1.080 hestekrefter. Firehjulstrekk.

0–60 mph (96,5 km/t) på 2,5 sekunder (Teslas heftigste Model S skilter med 2,3 sekunder)

113 kWh batteri – 809 kilometer rekkevidde etter den amerikanske EPA-standarden.

300 kW hurtiglading

Toveis ombordlader på 19,2 kW

Ytre dimensjoner: 4,98 meter lang, 1,94 meter bred og 1,41 meter høy

Det er Dream Edition og den noe rimeligere Air Grand Touring som skal komme på markedet først, nærmere bestemt i andre kvartal 2021. Deretter skal Air Touring komme mot slutten av 2021, mens innstegsmodellen – enkelt nok bare kalt Air – ikke vil komme før i 2022. Disse estimatene gjelder USA – Lucid Motors-sjef Peter Rawlinson sier til Tek.no at Europa-lansering er planlagt mot slutten av 2021.

Rawlinson var for øvrig sjefingeniør for Tesla Model S for rundt ti år siden, og har ellers bakgrunn fra Lotus og Jaguar. Selskapet hans har Saudi Arabias investeringsfond PIF (omtrent tilsvarende det norske oljefondet) i ryggen, og de eier godt over halvparten av aksjene etter en investering på nærmere 12 milliarder kroner.

Innstegsversjonen av Lucid Air vil koste under 80.000 dollar – omtrent det samme som en Tesla Model X. Lucid Motors

Millionbil

Prisen på Dream Edition, som bare skal produseres i et begrenset antall, blir solide 169.000 dollar – drøye halvannen million norske kroner. Det er noe mindre enn Porsches heftigste Taycan, Taycan Turbo S, som koster 185.000 dollar (ca. 1,66 millioner kroner) i USA.

Innstegsmodellen Air vil imidlertid koste under 80.000 dollar, ifølge Lucid. Den norske prisen er ikke kjent, men direkte oversatt vil det si at den selges for ca. 720.000 kroner i USA. En Tesla Model X koster til sammenligning 79.990 dollar i USA, men selges i Norge for 849.990 kroner.

Her er den fulle oversikten. Lucid sier imidlertid at det også kan komme flere modeller i fremtiden. Europeisk og norsk prising er ikke offentliggjort foreløpig.

Modell Pris i dollar Estimert EPA-rekkevidde Hestekrefter Akselerasjon 0-60 mph (estimert) Hurtiglading Tilgjengelig Air Under 80.000 Ikke annonsert Ikke annonsert Ikke annonsert 300 kW 2022 Air Touring 95.000 653 km 620 3,2 sekunder 300 kW Q4 2021 Air Grand Touring 139.000 832 km 800 3,0 sekunder 300 kW Q2 2021 Air Dream Edition 169.000 748 km (21-tommers felger)/810 km (19-tommers felger) 1.080 2,5 sekunder 300 kW Q2 2021

Stort fokus på effektivitet

Lucid ble grunnlagt i 2007 som batteriprodusenten Atieva, og har de siste årene levert batterier til bilene i Formula E-konkurransen. De hevder selv de har «verdens beste batteriteknologi», og peker på at de klarer å skvise ut 17 prosent mer rekkevidde fra samme batteristørrelse enn «hovedkonkurrenten». Du trenger ikke fundere lenge for å skjønne at det er Tesla de peker på.

– Vi kan levere både 300 og 400 miles med 17 prosent mindre batterier, og det baner vei for fremtidige rimeligere biler. I praksis betyr det 20 prosent kostnadsbesparelse, siden du med lavere vekt også får ytterligere effekt på rekkevidden. Og all teknologien eksisterer i dag, sa Lucid Motors-sjef Peter Rawlinson på en pressebrifing i forkant av lanseringen.

Motor Trend fikk kjøre en prototype av bilen en drøy måned før lansering, og de nådde 789 kilometer før batteriet var tomt, etter en tur som i all hovedsak foregikk i over 100 kilometer i timen på motorveien.

Air skal komme med ny lysteknologi som selektivt kan projisere lyset fra bilen på veien foran deg – blant annet for å unngå å blende biler som kommer mot. Lucid Motors

Lucids batterimoduler er på rundt fem kilowattimer hver, og kan settes sammen til en batteripakke omtrent som om de var Lego-brikker, ifølge selskapet. Toppmodellen kommer med 22 av disse modulene, og bilen får en intern spenning på 934 volt. De fleste elbiler benytter 400 volt, mens Porsche Taycan har 800 volt.

Den høye spenningen er blant annet det som gir mulighet for den ultraraske ladingen – 32 kilometer på ett minutt, 480 kilometer på 20 minutter, fortsatt etter den amerikanske EPA-standarden. Model 3 er til sammenligning Teslas raskest ladende bil, og den stopper på 250 kilometer. Porsche Taycan klarer 270 kilometer.

En tredelt skjerm fungerer både som instrumentpanel og infotainmentsystem, og i tillegg har bilen en større skjerm i midtkonsollen. Lucid Motors

Air ser ut til å bli svært luftig innvendig. Lucid Motors

Lucid lover bakseteplass som i en typisk luksussedan, selv om de omtaler bilen som «middels stor» utvendig. Lucid Motors

Har utviklet teknologien selv

Rawlinson pekte på at all kjerneteknologien i bilen er utviklet hos Lucid selv. Nylig demonstrerte de hvordan bilen gjør unna en kvart engelsk mil (rundt 400 meter) på 9,9 sekunder , som er drøye halvsekundet raskere enn Teslas foreløpig kjappeste Model S. Senere vil det også komme en «Performance»-modell med over 1300 hestekrefter, sa han, men denne vil ikke dukke opp før mot slutten av 2021.

Innvendig sørger det Lucid kaller en «Wunderbox» for at bilen kan ta imot inntil 19,2 kilowatt vekselstrøm (AC). Den støtter også lading i begge retninger, slik at du for eksempel kan bruke bilen som strømforsyning på hytta – eller hjemme, i tilfelle strømbrudd eller rett og slett som en måte å redusere strømutgiftene på ved å lade når strømmen er billig og bruke strøm fra bilen når strømmen ellers er dyr.

Før lansering har Lucid også skrytt mye av motoren sin, som altså leverer 670 hestekrefter fra en pakke på 74 kg. Den «nærmeste konkurrenten» har en motor på 2,5 ganger størrelsen, hevder Lucid. Dette gir blant annet mulighet for et stort bagasjerom under panseret – en såkalt «frunk». På Lucid Air vil denne være på hele 280 liter – nesten dobbelt så stor som Tesla Model S’ 150 liter.

Stor frunk. Lucid Motors

Kombinert instrumentpanel og infotainment

Bagasjerommet bak er på 459 liter, og kanskje ikke like imponerende, men total bagasjeplass vil likevel være på solide 739 liter uten at du trenger å folde ned setene. Her taper imidlertid Air mot nevnte Model S, som har snaue 900 liter total bagasjeplass, men den smadrer Model 3, som «bare» har 340 liter bak og 85 liter foran.

Førermiljøet preges på sin side av den tredelte og totalt 34 tommer skjermen som kombinerer instrumentpanel og infotainmentsystem i én og samme enhet. I tillegg kommer en stor skjerm i midtkonsollen, og på brifingen fikk vi se hvordan innhold kunne dras fra «Glass Cockpit»-skjermen og ned på «Pilot Panel»-skjermen under – for eksempel hvis du bare har en miniversjon av Spotify på topp og gjerne vil ha tilgang til hele appen under. Amazon Alexa vil dessuten være innebygd for talestyring, omtrent slik Polestar benytter Google Assistant i sin Polestar 2.

Bagasjerommet bak er på 459 liter – med en ganske smal åpning. Et to meter langt surfebrett skal imidlertid kunne få plass uten å ta borti forsetene. Lucid Motors

Det meste av innstillinger får du på skjermene, men enkelte klimainnstillinger og noen få andre justeringsmuligheter blir også tilgjengelig gjennom fysiske knapper og knotter. Plassmessig skal bilen være betydelig større innvendig enn hva de ytre dimensjonene tilsier, noe Lucid kaller «Space Concept».

En kombinasjon av radarer, lidar og kameraer skal gi avansert selvkjøring, men Lucid begrenser seg foreløpig til å snakke om nivå to og tre, altså med at føreren fortsatt må sitte klar til å overta om nødvendig.

Planen til Lucid er å produsere 34.000 biler i året i første fase, og derfra skalere opp til 400.000 i året om seks års tid. Lucid er i ferd med å bygge opp en fabrikk i Casa Grande i Arizona i USA.

– Vi har en sunn dose ydmykhet. Inntil vi har kommet i produksjon har vi ikke oppnådd noe som helst. Teamet består av over 1.000 mennesker som alle jobber etter en dag-til-dag-plan for å få Lucid Air i produksjon på våren i 2021, sier Rawlinson.

En av bilene som inngår i denne planen er en SUV, som de også viser frem skisser av. Denne skal ligge i samme prisområde som Air, vil være bygget på samme plattform (kalt LEAP – Lucid Electric Advanced Platform) og er planlagt lansert i 2023.