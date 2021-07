Megamåned for Tesla: Dette var de mest solgte bilene i juni

Og en 44 år gammel rekord røk.

Tesla Model 3 var den soleklart mest nyregistrerte bilen i juni. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Juli 2021 14:47

I juni ble det registrert 20.392 nye personbiler i Norge, som er det høyeste junitallet registrert noen gang, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken . Den forrige juni-rekorden var fra 1977, da det ble registrert 16.415 nye personbiler.

– Vi har sett samme tendens de siste årene, at salgs- og registreringstakten på nye personbiler øker kraftig de siste ti dagene før sommerferien. Første halvår i 2021 har en ganske sterk økning, og mange har opplagt gledet seg til å få ny bil. Det blir spennende å se utviklingen i andre halvår, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Mye Tesla

Rekorden settes mye takket være solide utleveringstall for flere nye modeller, i tillegg til at Tesla hadde en enorm måned i juni, med nesten 3.200 nye Model 3. Det er det tredje beste tallet noen gang for Tesla, kun slått av den vanvittige leveringsrekorden i mars 2019 på 5315 biler og 4232 biler i desember i fjor.

Man kunne kanskje forvente at det var den nylig prisreduserte Standard Range Plus-versjonen av Model 3 som sørget for mesteparten av leveransene, men den gang ei - «bare» drøyt en tredjedel av de nye Model 3-ene var av denne versjonen, med 1137.

Hadde du delt Model 3 i to modeller hadde den firehjulsdrevne versjonen tatt førsteplass og den bakhjulsdrevne blitt nummer tre i juni.

– Utvalget av familievennlige elbiler fortsetter å øke, men Model 3 er fortsatt norske bilkjøperes klare favoritt. Hittil i år registreres det minst to Model 3 for hver eneste leverte elbil av sammenlignbare modeller fra andre merker. Vi ser med andre ord at det bredere elbiltilbudet gir en klar økning i interesse for Tesla, sier en fornøyd kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i en melding.

Ford Mustang Mach-E tok en andreplass i juni. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Elbil, elbil, elbil

Videre på lista finner vi Ford Mustang Mach-E, som har nok en god utleveringsmåned etter at den debuterte på topp i mai. 1289 nye Mach-E fant veien til norske kunder - tross at en del av dem altså måtte signere på at de ikke kom til å ta bilen ut av Norge før en oppdatering var på plass.

Nummer tre er Skoda Enyaq med 1115 biler, mens Toyota, som holdt førsteplassen i flere måneder på rad i starten av året, ble nummer fire i juni. Også de rundet imidlertid tusen biler i måneden, og det er ytterst sjelden vi har fire biler med firesifrede registreringstall i løpet av en måned. 1104 nye Rav4, ble fasiten.

Det er i det hele tatt voldsomt mye helelektrisk på topplistene i juni - på rekke og rad etter Rav4 følger Volkswagen ID.4, Volvo XC40, Nissan Leaf, Mercedes-Benz EQC og BMW iX3, mens Volvo sniker seg innimellom alle elbilene med sin XC60 på tiendeplass. Deretter følger flere elbiler: Hyundai Kona, VW ID.3, Polestar 2, MG ZS og Audi e-tron.

Totalt hadde elbilene 64,7 prosent markedsandel i juni, som er den nest beste elbilmåneden noensinne. Kun desember 2020 var såvidt bedre, da Tesla altså hadde over 4000 Model 3 og Volkswagen leverte ut over 2300 ID.3.

Andelen biler med kun bensinmotor var nede på 3,8 prosent i juni, som er drastisk ned fra samme måned i fjor (12,2 prosent). Andelen med kun dieselmotor var 4,4 prosent, som også var ned fra 12,2 prosent i juni i fjor. Hybridene hadde 27,2 prosent markedsandel, mens 64,7 prosent altså var elbiler.

Dette var de mest solgte bilene i juni, uansett drivlinje:

null Juni 2020 Januar-juni Tesla Model 3 3196 6270 Ford Mustang Mach-E 1289 2718 Skoda Enyaq 1115 2294 Toyota Rav4 1104 5316 Volkswagen ID.4 779 4237 Volvo XC40 727 4326 Nissan Leaf 539 2502 Mercedes-Benz EQC 485 2568 BMW iX3 468 870 Volvo XC60 438 1884 Hyundai Kona electric 433 1786 Volkswagen ID.3 380 1097 Polestar 2 339 2349 MG ZS EV 337 1579 Audi e-tron 325 3129 Toyota Corolla 300 1567 Kia e-Niro 278 1310 Mitsubishi Eclipse Cross 269 617 Toyota Yaris 244 1056 Toyota C-HR 225 1121

En bil som snek seg akkurat utenfor topp 20-lista var Hyundai Ioniq 5, hvor Hyundai rakk å registrere 222 nye biler i juni. Her vil nok tallene ta seg betraktelig opp i juli og august. Vi fikk en kjapp prøvetur i bilen for noen uker siden, den kan du lese mer om her .

Også Audi har begynt leveransene av sin Q4 e-tron, med 190 biler i juni, og antallet e-tron GT på norske veier vokste også betraktelig i løpet av måneden, med 154 nye. Totalt er det nyregistrert 232 e-tron GT nå.

Dette var de mest solgte elbilene i juni:

null Juni 2021 Januar-juni Tesla Model 3 3196 6270 Ford Mustang Mach-E 1289 2718 Skoda Enyaq 1115 2294 Volkswagen ID.4 779 4237 Volvo XC40 564 3212 Nissan Leaf 539 2502 Mercedes-Benz EQC 485 2568 BMW iX3 468 870 Hyundai Kona electric 433 1786 Volkswagen ID.3 380 1097 Polestar 2 339 2349 MG ZS EV 337 1579 Audi e-tron 325 3129 Kia e-Niro 278 1310 Hyundai Ioniq 5 222 285 BMW i3 219 1065 Peugeot e-2008 191 1863 Audi Q4 e-tron 190 193 Kia e-Soul 190 815 Citroën e-C4 157 562

57,3 prosent elbiler i første halvår

Totalt er elbilandelen i årets første halvår på 57,3 prosent, mens 24,4 prosent var ladbare hybrider. Over åtte av ti biler som selges i Norge kan derfor plugges inn.

– Hver femte nye registrerte personbil i 2021 er en bil eller modell som ikke fantes eller var tilgjengelig i 2020. Aldri før har det vært så mange nye modeller. Det viser hvor raskt utviklingen går, sier Solberg Thorsen i OFV.

BMW iX3 har begynt utleveringene i Norge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Med den solide junimåneden overtok for øvrig også Tesla ledelsen så langt i 2021, som Toyota Rav4 har innehatt frem til nå. Volkswagen-importørens uttalte mål om at ID.4 skal bli den mest solgte bilen i 2021 er fortsatt innenfor rekkevidde, men det er et lite stykke opp til spesielt Model 3.