Her er Mercedes-Benz EQS - med 770 kilometer rekkevidde

Etter måneder med slipp av små detaljer er endelig Mercedes-Benz EQS offisiell. Mercedes-Benz

Stein Jarle Olsen 15 Apr 2021 20:19

Det meste av informasjon om Mercedes-Benz’ elektriske luksussedan har egentlig blitt gjort kjent på forhånd, men torsdag slapp tyskerne de siste små detaljene og offentliggjorde det endelige designet på bilen.

Først og fremst: EQS skal være den mest aerodynamiske produksjonsbilen i verden, med en Cd-verdi så lav som 0,20 - marginalt bedre enn Teslas nylig oppgraderte Model S (0,208) og kommende Lucid Air (0,21). Det skal naturligvis gi en effektiv bil, men også være gunstig for støynivåene i bilen, ifølge Mercedes-Benz.

De peker blant annet på selve karosseriformen, den flate frontruta, et optimalisert gulv og stort sett lukkede lameller som elementer som bidrar til den gode aerodynamikken. I tillegg er dørhåndtakene innfellbare, A-stolpene har fått en spesialdesignet list og hjulspoilerne er utviklet i vindtunnel for å bli mest mulig effektive.

EQS måler akkurat litt under 5,22 meter i lengde, 1,93 meter bred og 1,51 meter høy. Det er snaut 24 centimeter lengre enn en Model S. Model S er imidlertid noen få centimeter bredere, mens EQS tar igjen med sju centimeter i høyden.

Godt over fem meter i lengden gjør EQS til en ganske stor bil. Mercedes-Benz

Kjempebatteri

EQS vil komme med to batterivarianter, hvorav den største blir ett av de største batteriene i en elbil i dag, på 107,8 kilowattimer utnyttbar energi. Det skal gi en rekkevidde på inntil 770 kilometer, drøye 100 kilometer mer enn Teslas Model S Long Range som har 663 kilometer.

Tesla har imidlertid varslet en versjon av Model S kalt Plaid+, som har en estimert rekkevidde på 837 kilometer og skal koste 1,4 millioner kroner. I tillegg kommer EQS både med bak- og firehjulstrekk, og den høyeste rekkevidden vil være for den bakhjulsdrevne varianten. Model S kommer kun med firehjulstrekk.

EQS skal være den mest aerodynamiske produksjonsbilen i verden. Mercedes-Benz

Den mindre batteripakken til EQS er på 90 kilowattimer. Mercedes-Benz har foreløpig ikke kommet med noen rekkeviddeantydning på denne, men vi kan kanskje regne oss frem til at den bør bli rundt 650 kilometer - og altså noe mindre med firehjulstrekk. Porsches Taycan har til sammenlikning en rekkevidde på 484 kilometer i sin mest utholdende variant uten firehjulsdrift, Audis e-tron GT 488 kilometer - med firehjulsdrift.

Maksimal hurtigladeeffekt er oppgitt til 200 kilowatt, mens ombordladeren som standard er på 11 kilowatt, men du kan også få 22 kilowatt som et tilvalg. 10 til 80 prosent skal kunne ta 31 minutter på en kompatibel hurtiglader. Som hos blant andre Tesla vil bilen temperere batteriet på veien om du setter opp en hurtigladestasjon i navigasjonen, slik at batteriet er klart for høyest mulig effekt når du ankommer laderen.

Den gigantiske Hyperscreen-skjermen i EQS preger unektelig førermiljøet. Den måler 56 tommer og er egentlig tre skjermer i én, men er ikke standardutstyr i bilen. Mercedes-Benz AG

Bakhjuls- eller firehjulsdrift

To motorvarianter blir tilgjengelig: Den bakhjulsdrevne modellen (EQS 450+) vil ha 245 kilowatt effekt (333 hestekrefter) og 568 Nm dreiemoment. Den klarer 0–100 km/t på 6,2 sekunder.

Den firehjulsdrevne EQS 580 4Matic får totalt 385 kilowatt (523 hestekrefter) å rutte med, og solide 855 Nm dreiemoment. Den har en 0–100-tid på 4,3 sekunder, og begge to har elektronisk begrenset toppfart på 210 kilometer i timen. I tillegg skal det etter hvert komme en høyytelsesversjon med totalt 560 kilowatt (761 hestekrefter), som formodentlig er den samme som AMG-versjonen de tidligere har snakket om.

Regenerering kan justeres i flere nivåer, og EQS skal være i stand til å regenerere inntil 290 kilowatt - nok i massevis til å tillate enpedalskjøring, skulle du ønske det. Luftdemping er standard, og bilen vil automatisk senkes, blant annet for å bevare rekkevidde, i hastigheter over 120 kilometer i timen.

Ytterst komfortabelt også i baksetet - med mulighet for skjermer både på nakkestøttene og i armlenet. Mercedes-Benz

Kunstig lyd og en haug av sensorer

Ellers får bilen flere ulike former for kunstig motorlyd, kalt «Silver Waves», «Vivid Flux» og «Roaring Pulse». Du kan også velge å skru lyden av. Ellers skryter Mercedes av at EQS har totalt 350 sensorer, og kan registrere alt fra avstand, hastighet, akselerasjon, lysforhold og nedbør til sjåførens blunking.

Den skal også være i stand til å lære gjennom kunstig intelligens. Mercedes fremhever også hvordan avansert lysteknologi skal kunne kjenne igjen fotgjengere i mørket og gjøre deg oppmerksom på dem ved å sikte et «flomlys» direkte på dem eller projisere ledelinjer på trange veier.

Bagasjerommet er ellers oppgitt til 610 liter, og med baksetene nedslått snakker vi om 1770 liter. Verdt å merke seg er også at bilen ikke har noen frunk, og at panseret ikke kan åpnes i det hele tatt utover av verkstedpersonell for vedlikehold og arbeid. Spylervæske fylles på via en egen luke på venstre sideskjerm.

Dørhåndtakene dras inn under kjøring og når bilen står parkert. De skal sprette ut når du befinner deg innenfor seks meter fra bilen. Mercedes-Benz

Foreløpig ingen pris

Den norske Mercedes-importøren Bertel O. Steen melder at norske priser forventes før sommeren, og at det er indikert at de første bilene kan ankomme landet i løpet av september.

Mercedes-Benz har heller ikke kommet med noen internasjonal prisantydning, men den konvensjonelle S-klassen koster i Norge fra drøye 1,3 millioner kroner. Elbiler har som kjent ikke moms eller engangsavgift her til lands (i det minste foreløpig), så man kan kanskje forvente rundt eller noe under en million kroner for innstegsmodellen, og så kan du sikkert legge på noen hundre tusen i utstyr om du ønsker.

Full spesifikasjonsliste ser du under, og noen av de mest aktuelle konkurrentene under der igjen.