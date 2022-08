Nå er Starlink i Norge

Satellitt-internettet kan bestilles i sør.

En Starlink-satellitt.

Anders Brattensborg Smedsrud og Niklas Plikk

I mai annonserte SpaceX, det Elon Musk-eide romfartsselskapet som blant annet er kjent for sine gjenbrukbare raketter, at internett-prosjektet Starlink var klar til å tas i bruk utenfor USA.

Norge var imidlertid akkurat plassert utenfor dekningsområdet til det ferske, satellittdrevne nettverket. Vi var ikke planlagt å få dekning før til neste år.

Nå, et par måneder senere, har selskapet likevel åpnet for å ta imot bestillinger fra de første norske kundene.

I alle fall om du bor sør for Oslo.

Et oppdatert dekningskart viser nemlig at områder sør for Haugesund og Moss kan nås med signaler fra Starlink-satellittene som så langt er sendt i bane rundt jorda.

Resten av Norge kan vente seg dekning i løpet av 2023. Flere satellitter er nemlig nødvendig før vi får dekning på nordlige breddegrader.

Dekningskartet til Starlink.

Over 1000 kroner måneden

En bestillingsbekreftelse vi har fått tilsendt viser at en kunde i Sarpsborg snart vil få levert sitt utstyr.

Starlink-kunder får tilsendt oppkoblingsutstyr som er en liten parabolantenne med stativ, strømforsyning og en WiFi-ruter. Dette koster i overkant av 6000 kroner. Månedsprisen for selve internettabonnementet er 1049 kroner, viser bestillingsbekreftelsen vi har sett.

Abonnementet er låst til én fast lokasjon som standard, men for 240 kroner måneden får man mulighet til å ta med seg utstyret. Da kan man få internettsignaler uansett hvor man ferdes innenfor dekningsområdet til Starlink.

En starlink-antenne.

Vil dekke hele jorda med internett

Planen med Starlink er å tilby internettdekning over hele kloden. Dette skal de få til ved å sende tusenvis av bitte små satellitter ut i bane rundt jorden som skal gi dekning over de fleste landområder.

Starlink er ikke ment å erstatte fibernettet til de som bor i tettbygde strøk, men heller gi gode hastigheter og stabil dekning til de som bor i grisgrendte strøk. Snitthastigheten hos amerikanske kunder forrige kvartal skal ha vært 105 Mbit/s ned og 12 Mbit/s opp, noe som må sies å være ganske imponerende for denne type produkt.

Ettersom signalene sendes via satellitt er det høyere forsinkelse i signalene enn i fastnett og mobilnett, men foreløpige tall viser at Starlink er betydelig raskere enn andre satellitt-internettilbydere. I snitt hadde kundene en forsinkelse på 40 millisekunder (sammenlignet med 14 millisekunder for de med fastnett), mens for eksempel Viasat skal ha hatt 627 millisekunder forsinkelse – altså over et halvt sekund.

Med 40 millisekund vil man for eksempel kunne spille en del spill online uten nevneverdige problemer, mens over et halvt sekund forsinkelse vil gjøre spillopplevelsen ulevelig.

Fiber kan på sin side gi så lite som ett til ti millisekunder forsinkelse.