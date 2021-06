Kan revolusjonere internetthastigheten verden over

SpaceX vil ha global dekning for Starlink-systemet sitt i september.

Fra en tidligere SpaceX-oppskytning. SpaceX

Torstein Norum Bugge 23 Juni 2021 17:45

Starlink er SpaceX’ satelittbaserte internettsystem, som vi har omtalt i flere tidligere saker – sist gang da selskapet annonserte at de ville starte betatesting i 2020 . Nå melder Engadget om at SpaceX har kommet enda lengre, og satser på å ha global dekning i inneværende år. Ja, faktisk allerede i september.

Dette betyr at du – i teorien – vil kunne få raskt og stabilt internett uansett hvor på kloden du befinner deg, dersom du har tilgang til Starlink.

Starlink vil da bestå av omtrent 1.800 mini-satelitter , som går i bane rundt kloden i ulike posisjoner. Totalt har SpaceX fått tillatelse til å skyte opp inntil 12.000 satelitter, så systemet er uten tvil fortsatt kun i startfasen. Men ifølge SpaceX-sjef Gwynne Shotwell vil systemet altså være fullt fungerende og globalt fra og med september.

Her er satelittene stablet tett i tett inni en rakett, klare for oppskytning. SpaceX

Kun i utvalgte land

Dette betyr imidlertid ikke at hvem som helst kan koble seg på. Per i dag er Starlink kun tilgjengelig i et knippe utvalgte, engelsktalende land, men SpaceX har registrert underselskap i et helt busslass med andre land og jobber med å registrere flere i andre land.

Det er nemlig ikke slik at de bare kan koble opp et hvilket som helst land til systemet; først må det godkjennes av kontrollmyndighetene i det enkelte landet. Det er mange reguleringer rundt system som dette, både for romfartsdelen selv og for mer jordnære formål.

I praksis vil Starlink måtte søke om de samme tillatelsene som en hvilken som helst teleoperatør, og dette er ikke en prosess som er gjort unna på et blunk, utdyper Shotwell.

Per i dag har systemet omtrent 10.000 betatestere, og SpaceX gir stadig flere muligheten til å prøve det ut. Til slutt er det verdt å nevne at SpaceX er grunnlagt av Elon Musk, mannen som også står bak Tesla. Selskapet sysler også med mer tradisjonell romfart, i form av romfergen Starship og de gjenbrukbare Falcon-rakettene .