Starlink slippes i 32 land, men ikke Norge

En Starlink-antenne.

Romfartsselskapet SpaceX har fått mye oppmerksomhet for sine gjenbrukbare raketter, men de har også andre jern i ilden. Blant annet internett-prosjektet Starlink, der planen er å tilby internettdekning over hele kloden. Dette skal de få til ved å sende tusenvis av bitte små satellitter ut i bane rundt jorden som skal gi dekning over de fleste landområder.

Selskapet er allerede godt på vei, og etter et prøveprosjekt i store deler av Nord-Amerika, utvider de nå tilbudet til å gjelde 32 nye land. SpaceX hevder nye kunder vil få tilsendt utstyr umiddelbart, noe som kanskje kommer som en overraskelse etter at det tidligere er meldt om forsinkelser i Starlink-programmet.

Blant de 32 landene som får tilgang til Starlink finner vi ikke Norge. På kartet SpaceX har lagt ut er Norge fortsatt skravert i mørkeblått, som betyr at tjenesten er ventet «snart».

Sist vi hørte noe om en hjemlig lansering var beskjeden at Starlink vil komme til Norge «en gang i 2023».

Økte priser

Som Starlink-kunde vil man få tilsendt en liten parabolantenne, et stativ til antennen, en strømforsyning og en WiFi-ruter. Dette har økt i pris fra 549 dollar til 599 for nye kunder, og abonnementskostnaden har gått opp fra 99 dollar (970 kroner) til 110 dollar (1080 kroner direkte konvertert).

Hvorvidt dette vil være de gjeldende prisene når Starlink blir tilgjengelig i Norge er usikkert.

Gode hastigheter

Starlink er ikke ment å erstatte fibernettet til de som bor i tettbygde strøk, men heller gi gode hastigheter og stabil dekning til de som bor i grisgrendte strøk. Snitthastigheten hos amerikanske kunder forrige kvartal skal ha vært 105 mbit/s ned og 12 mbit/s opp, noe som må sies å være ganske imponerende for denne type produkt.

Ettersom signalene sendes via satelitt er det høyere forsinkelse i signalene enn i fastnett og mobilnett, men foreløpige tall viser at Starlink er betydelig raskere enn andre satelitt-internettilbydere. I snitt hadde kundene en forsinkelse på 40 millisekunder (sammenlignet med 14 milllisekunder for de med fastnett), mens for eksempel Viasat skal ha hatt 627 millisekunder forsinkelse - altså over et halvt sekund.

Med 40 millisekund vil man for eksempel kunne spille en del spill online uten nevneverdige problemer, mens over et halv sekund forsinkelse vil gjøre spillopplevelsen ulevelig.

Fiber kan på sin side gi så lite som ett til ti millisekunder forsinkelse.

Astronomene klager

Stripene i bildet er sollys som blir reflektert via satellitter i bane rundt jorden og er satt sammen av 65 3-minutterseksponeringer. Det økende antallet satellitter, herav blant annet Space X sine Starlink-satellitter, skaper bekymring blant mange astronomer da disse stripene kan forstyrre vitenskapelige observasjoner.

Selv om Starlink vil kunne skape relativt rask internett til flere steder i verden, er det ikke alle som er like fornøyde. Astronomer har blant annet sagt at satellittene SpaceX har sendt opp allerede har begynt å komme i veien for bilder av stjernehimmelen.

Det var da SpaceX bare hadde sendt opp cirka 1400 satellitter. Planen deres er å ha omtrent 42.000 satellitter i bane.