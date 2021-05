SpaceX med stort gjennombrudd

Greide for første gang å lande Starship trygt.

Her har Starship landet trygt. SpaceX/Skjermdump

Torstein Norum Bugge 6 Mai 2021 09:14

Elon Musks romskipselskap SpaceX har i lengre tid forsøkt å lage raketter som kan ta av fra jorden, utføre et oppdrag og lande trygt tilbake for gjenbruk. Tidligere har de greid dette med mindre raketter til bruk for varetransport, men deres større Starship-ferge har så langt eksplodert på spektakulært vis rett før eller rett etter flere forsøk på å lande .

Nå melder SpaceX om at de endelig har greid å både skyte opp, fly og lande romfartøyet uten noen større komplikasjoner – og helt eksplosjonsfritt. Dette er et stort gjennombrudd for selskapet, som siden i fjor sommer har vært SpaceX’ viktigste satsning .

Oppskytningen skjedde 18:24 ET (Eastern Time) fra SpaceX’ oppskytningsfasiliteter i Boca Chica, Texas, og fartøyet kjent som «SN15» fløy nesten 10 kilometer før det landet igjen. Underveis på ferden testet man blant annet manøvreringsevnen i luften og en ny landingsmanøver kjent som «landing flip maneuver».

Dette innebar at SN15 reorienterte seg selv vertikalt før landing, for å sikre stabilitet og en myk landing. Landingen ble startet ved at motorene ble gradvis skrudd av, for så å gradvis skrus på igjen for å unngå plutselige kursendringer på vei ned.

Her kan du se videoen fra hele testen:

– Helt normalt at det brenner litt

Landingen skjedde på en betongplattform, og det eneste lille uromomentet var en liten brann ved siden av raketten påfølgende landingen. Ifølge en av utviklerne av Starship, John Insprucker, er en slik miniatyrbrann «helt normalt», og «ikke uvanlig i forbindelse med bruk av metan-brennstoff som det vi bruker her».

Brannen ble slukket etter kort tid, og Elon Musk proklamerte på Twitter at oppskytningen var en fullstendig suksess:

Hva er Starship?

Starship er omtalt som «neste generasjons romfartøy» av SpaceX selv. Prosjektet har vært under utvikling og testing i Boca Chica, Texas, siden 2019, og det er bygget en rekke ulike prototyper for å teste ulike varianter av fartøyet.

Konseptbilde av Starship i bruk på Mars. SpaceX

Målet er lage et fullstendig gjenbrukbart fartøy som kan tilpasses både frakt av mannskap så vel som kun nyttelast, eller en kombinasjon av de to. Fartøyet skal også kunne sendes både ut i bane rundt jordkloden, eller til destinasjoner langt ute i verdensrommet. Sammen med den kommende Super Heavy-raketten fra SpaceX er planen å kunne nå så langt som til den planeten i vårt solsystem som ligner mest på jorden, Mars.

Motortypen på Starship er kjent under navnet Raptor, og den har så langt vært testet med suksess i miniatyrskala. Oppskytningen omtalt nå er altså den første «high-altitude suborbital flight test of Starship» der man har unngått at raketten har eksplodert.

SN15 står for serial number 15, og betyr altså at dette er den 15. prototypen i rekken – men disse har vært forskjellige og hatt varierte oppdrag.

Uansett har det vært mye testing og penger som har gått med for å få dette til.

Oppdatert 06. mai klokken 10:35. Presiserte at prototypene av Starship tidligere har eksplodert og blitt ødelagt under landing, ikke oppskyting. La også til at selv om SN15 er den 15. i rekken, har ikke prototypene hatt samme jobb.