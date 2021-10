Varsler om tomme butikkhyller før jul

Problemer med produksjon og frakt over hele verden.

En rekke internasjonale medier advarer mot å utsette julegaveshoppingen på grunn av importkrisen.

Krisen vil også ramme Norge, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

– Vi har sett tendensene lenge internasjonalt. Noen ting vil bli utsolgt, men det er vanskelig å si hvilke produkter det er snakk om. Det som gjør det vanskelig er at ulike varer har veldig små komponenter som de kan være helt avhengig av. Hvis dette mangler får man ikke produsert varene og da går følgelig også prisene opp. De produktene som innebærer utenlandske komponenter vil kunne forsvinne fort.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Det er pandemien som får skylden for de enorme frakt- og produksjonsproblemene. Det har blitt meldt om manglende lastecontainere, som fører til at ting ikke når frem i tide og videre at prisene skyter fart, og flere produkter har vært vanskelig, om ikke umulig, å få tak i.

I USA er fraktproblemene så merkbare at emneknaggen #EmptyShelvesJoe trender på Twitter, ifølge The New York Post. De skriver at ikke bare er flere titalls skip blitt stående fast i en trafikkork utenfor California, og således forsinket varer som brødristere, joggesko, sykler og biler, men at prisen for barneleker har gått opp hele 10 prosent.

Manglende varer

Sagaen om den tapte Playstation 5 ser heller ikke ut til å ha noen ende i umiddelbar fremtid, og grafikkorttørken kommer til å følge oss langt inn i 2022. Det kan det også tyde på at mikrobrikkene gjør, med den konsekvens at en rekke nybilkjøpere må vente mye lenger enn planlagt på bilen sin.

Dette er blant grunnene til at medier som Wired, Bloomberg og CNBC nå er ute og roper varsku for julegavehandelen. Wired oppfordrer forbrukerne eksplisitt til å starte julehandelen allerede nå, mens CNBC skriver at man må være ekstra på hugget for å få de gode tilbudene, da det potensielt kan være langt mellom dem.

Av varer som det vil være stort trykk på trekkes blant annet frem elektronikkforsyningen, med alt det innebærer av datamaskiner, spillkonsoller, kjøretøy og husholdningsapparater, ifølge CNBC.

– Kommer selvsagt til å påvirke oss i Norge også

Siri Røhr-Staff, nordisk kommunikasjonssjef i Power.

Nordisk kommunikasjonssjef i Power, Siri Røhr-Staff, medgir at dette vil prege Norge også.

– Det er ingen tvil om at det er utfordringer med både produksjon og frakt over hele verden nå, og dette kommer selvsagt til å påvirke oss i Norge også, skriver Røhr-Staff på epost til Tek.

– På grunn av store lager og store innkjøp har vi bra med varer til både Black Friday og jul. Men det er noe usikkerhet og begrenset tilgang på enkelte varer, som utvalgte TV-modeller, spillkonsoller, kjøkkenmaskiner etc, sier Røhr-Staff.

Det blir jul likevel, men man bør handle litt tidligere

Også Elkjøp og Komplett, medgir at det er noen produkter som vil være vanskelig å få tak i frem mot jul, spesielt PS5 skriver begge på epost til Tek.no.

Sebina Stegavik, kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp.

Sebina S. Stegavik, kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp, mener at de likevel skal være godt skodd for julehandelen.

– Mangel på de mest populære varene vil man selvfølgelig kunne oppleve grunnet komponentmangel i verden. Dette gjør at vi til tider vil gå tom for noen type varer. Heldigvis har vi allerede mye på lageret vårt. Så vi gjør det vi kan for å sikre den norske forbruker varene de trenger, sier Stegavik.

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef i Komplett.

Komplett er tilsynelatende mindre urolige enn Power og Elkjøp, selv om de også peker på langvarige fraktproblemer.

– Leveranseproblemene rundt skjermkort, Xbox og Playstation 5 er et langvarig og vedvarende problem for alle i vår bransje, men med bredt vareutvalg og god tilgang på produkter kan vi love våre kunder at det blir mulighet for rikelig med «harde pakker» under årets juletrær, skriver Kristin Hovland, kommunikasjonssjef i Komplett.

Det kan likevel være på sin plass å begynne med julegavehandelen en god stund før desember, skal vi tro Røhr-Staff, som på spørsmål om når man bør starte svarer at «man bør nok være litt tidligere ute enn vanlig.»