Nvidia-sjefen: Forventer begrenset tilgang langt ut i 2022

Nvidia trykker penger, men har mer dårlig nytt for «gamere».

Grafikkort «printer» kanskje ikke penger helt slik selv ved mining, men de er utvilsomt svært god butikk for Nvidia også for tiden. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 19 Aug 2021 13:00

I dag slapp Nvidia regnskapstallene for årets 2. kvartal. De viser at selskapet, som mange forbinder med grafikkort fra GeForce RTX-serien, omsatte for vanvittige 6,51 milliarder dollar siste tremånedersperiode. Det utgjør nærmere 60 milliarder norske kroner, og er en oppgang på 68 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, eller en oppgang på 15 prosent fra årets første kvartal.

Den kraftige inntektsøkningen skyldes høyere etterspørsel etter datasentertjenester, kunstig intelligens, skyspilling og selvsagt, grafikkort for datamaskiner.

Etter at Nvidia lanserte sin siste generasjon med svært kraftige grafikkort i september i fjor, har etterspørselen etter disse vært langt høyere enn Nvidia har kunnet innfri på.

Høy interesse og vedvarende lav tilgang har bidratt til at prisene har nesten doblet, og i enkelte tilfeller tredoblet seg, sammenlignet med lanseringsprisene.

Og der det litt tidligere i sommer kunne se ut til at prisene var på vei nedover og grafikkort på vei tilbake i butikkhyllene, går det nå mot vanskeligere tider igjen for PC-spillere.

– Begrenset tilgang størsteparten av neste år

Under kvartalspresentasjonen erkjente nemlig Nvidia-sjef Jensen Huang at situasjonen både var og fortsatt vil være vanskelig for mange som er på jakt etter et nytt grafikkort:

– Vi har jobbet for å sikre oss forsyninger på lang sikt, men slik det er nå forventer jeg at vi vil oppleve begrenset tilgang på produkter i størsteparten av neste år, uttalte han ifølge Seeking Alpha , som transkriberte hele presentasjonen.

Nvidia-sjefen har også tidligere uttrykt bekymring for leveransesituasjonen inn mot neste år.

Dagens sitasjon med få grafikkort og høy etterspørsel skyldes flere ting. Både at pandemien en periode lammet fabrikkene som produserte nødvendige komponenter og tilhørende transportnettverk bidro. Det hjalp selvsagt også at pandemien ga folk flest mer fritid, med tilhørende ønske om å oppgradere spillmaskinene sine.

Da Nvidia lanserte en ny serie grafikkort, som ut over å levere voldsomt oppgradert grafikk og bildeflyt i spill, også viste seg å være svært egnet for utvinning av kryptovaluta som var på vei opp, var kaoset komplett.

Forsøkte å stoppe «minere»

Nvidia har gjennom det siste året gjort enkelte forsøkt for å bedre situasjonen for spillere. Tidlig i vår annonserte de blant annet at brorbarten av RTX-grafikkortene deres ville erstattes av en såkalt Lite Hash Rate-serie, forkortet LHR.

Disse tok sikte på å halvere effektiviteten når de ble brukt for å utvinne kryptovaluta, og innfridde på mange måter dette målet. De ble altså mye mindre attraktive å kjøpe for minere. Nvidia fortalte i dag at LHR-kort stod for 80 prosent av alle grafikkortene som ble produsert og sendt ut på markedet i løpet av forrige kvartal. Dette kan ha bidratt til at leveringssituasjonen ble litt bedre i sommer for enkelte kort.

Den siste uken har det imidlertid kommet rapporter om at Nvidias miningsperre på LHR-kortene er i ferd med å falle. Et miningprogram kalt NBMiner har nemlig lyktes med å øke effektiviteten deres fra 50 til 70 prosent, skriver Videocardz. Skapene av programmet skal jobbe for å forsøke å ytterligere øke effektiviteten.

Dette kommer samtidig som kursene, og dermed lønnsomheten for kryptominere, igjen er på vei opp etter en sommer med nedgang.

Mengden datakraft som brukes på mining av Ethereum, en av de stadig lønnsomme kryptovalutaene, er igjen på vei opp etter en kraftig dipp i sommer. Etherscan.

Kan komme nye grafikkort neste år

Om en måned har det gått et helt år siden Nvidia avduket de første kortene i RTX 30-serien. Fremdeles er RTX 3080 - som lå an til å bli et av de mest spennende kortene for entusiaster - det som er aller vanskeligst å få tak i. Heller ikke vi i Tek.no har lyktes med å få et eksemplar til test fra Nvidia enda.

Også konkurrenten AMD sliter med å levere grafikkort fra sin RX 6000-serie, som er enda langt mer sjelden å se i butikk enn Nvidias grafikkort.

Nvidia er ryktet å lansere etterfølgeren til RTX 30-serien neste år. Denne går under kodenavn «Ada Lovelace». Om Nvidia fortsetter å håve inn penger, og tilgangen på komponenter og kort ikke bedrer seg, spørs det imidlertid om ikke Nvidia drøyer en ny lansering så lenge de kan.

Neste ut for konkurrenten AMD blir grafikkort basert på en ny RDNA3-arkitektur, som også kan komme neste år. Det spekuleres i om enkelte kort i den nye generasjonen deres vil baseres på krympede RDNA2-brikker også.