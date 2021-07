Advarer mot at brikkemangel kan påvirke iPhone og iPad i høst

Men både Apple, Google og Microsoft nærmest trykker penger for tiden.

Nye iPhone-modeller ventes i september, men komponentmangel kan gjøre tilgangen mager, ifølge Apple. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 28 Juli 2021 09:25

Apple raket inn penger i andre kvartal, med en omsetning på 81,43 milliarder dollar (drøyt 720 milliarder kroner). Det var en økning på 36 prosent fra samme kvartal i fjor og er ny rekord for kvartalet som slutter i juni.

Bunnlinja var på 21,7 milliarder dollar, altså drøyt 190 milliarder kroner, og Apple knuste med det analytikernes forventninger til kvartalet. Hovedsaklig skyldtes veksten et veldig sterkt iPhone-salg.

iPhone utgjorde nesten halvparten av omsetningen for Apple (39,5 milliarder dollar), mens tjenester var den største omsetningskategorien utenom iPhone, med 17,5 milliarder dollar. Mac, iPad og «annet» var alle omtrent like store, rundt åtte milliarder dollar.

Advarer mot mangler

Apple sørget samtidig for å dempe forventningene til neste kvartal noe.

– Vi forventer at forsyningsbegrensningene i septemberkvartalet vil være større enn hva vi opplevde i junikvartalet. Begrensningene vil hovedsaklig påvirke iPhone og iPad, sa Apples finansdirektør Luca Maestri i en telefonkonferanse i forbindelse med kvartalstallene. Det skriver Techcrunch .

Apple-sjef Tim Cook utdypet:

– Majoriteten av begrensningene vi ser er av den samme typen som andre ser - jeg vil klassifisere det som en industrimangel. Vi har noen begrensninger hvor etterspørsel er så stor og større enn våre forventninger at det er vanskelig å få tak i det fulle settet av deler innenfor ledetiden hvor vi prøver å få tak i dem, sa han.

Til CNBC sier Cook at brikkemangelen sørget for at omsetningen i junikvartalet var rundt tre milliarder dollar lavere enn den kunne ha vært. Hovedsaklig gjaldt det Mac og iPad.

Apple lanserer vanligvis nye iPhone-modeller i september.

Voldsomme tall også for Google og Microsoft

Også Google rapporterte om rekordtall i natt, med sitt beste kvartal noensinne. Omsetningen var på 61,9 milliarder dollar (550 milliarder kroner) og overskuddet på 18,5 milliarder dollar (164 milliarder kroner). Søkeinntektene er naturligvis den store pengemaskinen for Google, med en omsetning på 35,8 milliarder dollar - en vekst på 14 milliarder dollar fra samme periode i fjor.

Også Youtube gjør det sterkt, med nesten en dobling til 7 milliarder dollar fra samme kvartal i fjor. Google peker på vi handler mye mer på nett som følge av coronapandemien som årsak til kjempeveksten.

Også Microsoft rapporterte kvartalstall i natt , og også de meldte om sterk omsetning. Microsoft omsatte for 46,2 milliarder dollar (410 milliarder kroner), en vekst på 21 prosent fra samme kvartal i fjor. Overskuddet vokste med 47 prosent, til 16,5 milliarder dollar (147 milliarder kroner).

For Microsoft er det skytjenester som er det store vekstlokomotivet, mens Surface-avdelingen sliter mer.