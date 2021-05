Så mange PlayStation 5 spår Sony å selge i år

Store planer for PlayStation i 2021.

PlayStation 5. Illustrasjonsbilde. Niklas Plikk, Tek.no

Torstein Norum Bugge 26 Mai 2021 09:15

Det har vært et tungt år for elektronikkjøp, med ekstremt høy etterspørsel og stor mangel på deler. Dette har påvirket alt fra bilproduksjon til grafikkort, og ikke minst også Sony og Microsofts nye spillkonsoller.

Nå har Sony avslørt planene for 2021, og nøyaktig hvor mange PlayStation 5-konsoller de tror de greier å få ut til forbrukere i år. Det melder Engadget.

Tallet er omtrent 15 millioner enheter, eller mer nøyaktig «over 14,8 millioner konsoller» (som var antallet PS4-konsoller de greide å selge året etter at den ble lansert). Påstanden kom frem på produsentens møte med investorene i selskapet, og selv om tallet høres høyt ut er det neppe nok til å mette markedet.

Det er strengt tatt ikke bare Sonys skyld. Hele markedet er som nevnt bunnskrapt for prosessorer og grafikkbrikker, så japanerne produserer nok alt de makter.

Samtidig har vi hørt fra andre kilder tidligere at Sony ikke makter å øke PlayStation 5-produksjonen utover der den har ligget det siste året, så lovnadene kan også vise seg å bli for optimistiske.

Ønsker å bygge ut PlayStation Now-nettverket

Horizon: Zero Dawn er ett av de største, (tidligere) eksklusive spillene til PlayStation-plattformen. Guerilla Games/Sony

Foruten selve produksjonen kom det frem i møtet at Sony ønsker et styrket fokus på PlayStation Now-plattformen. Dette er selskapets skytjeneste for spill, lar deg «abonnere» på et bibliotek av eldre Playstation-spill. Omtrent som Microsofts Game Pass, bare at spillene som er inkludert kun er fra tidligere konsollgenerasjoner.

Det er foreløpig få detaljer omkring nøyaktig hva satsingen betyr, men ifølge Sony vil de «styrke skyspillings-tjenesten i PlayStation Now, og fortsette investeringene i både eksterne spillstudio og in-house-studio».

Sony vil med andre ord jobbe videre med modellen for eksklusive spill, som så langt har gitt oss en lang rekke ekstremt populære titler som God of War og Horizon: Zero Dawn. Disse titlene er ett av hovedargumentene for å kjøpe en PlayStation, så det er neppe vanskelig å se for seg at Sony ønsker å fortsette i denne løypa.

Selskapet ønsker også å konkurrere med Netflix og Disney+ om strømmekundene, men har foreløpig lite informasjon å komme med på denne fronten. Men de eier jo et filmselskap, så det er neppe vanskelig å se for seg at det kan komme eksklusive serier til PlayStation Now i fremtiden, dersom tjenesten bygges ut.