Sonos lanserer Beam 2 - med Dolby Atmos

Og varsler lossless-støtte i år.

Sonos minste lydplanke Beam kommer i ny generasjon, med bedre kringlyd og lett oppdatert design.

Sonos lanserer tirsdag formiddag en ny generasjon av sin mest kompakte lydplanke Beam.

Første generasjon omtalte vi som «en kompakt og god lydplanke som kan passe for de aller fleste», men reagerte blant annet på at det kunne være litt knotete å bytte fra musikkavspilling til TV-lyd og at TV-lyden kunne være litt skarp.

Sonos hevder selv nye Beam skal by på bedre lyd med «større dybde og klarhet», og nykomlingen inkluderer også støtte for lydformatet Dolby Atmos, som skal gi bedre inntrykk av rom i både musikk og film om kildematerialet er kodet i Atmos - inkludert effekter over deg i lydbildet.

For å få til dette skal blant annet prosessoren være oppgradert og høyttaleren ha fått et nytt elementoppsett, ifølge Sonos.

Ny front

Nytt er også støtte for såkalt eARC (Enhanced Audio Return Channel), som betyr at også mer avanserte lydformater kan sendes fra TV-en din til Beam, inkludert nevnte Atmos.

Dimensjonene er omtrent de samme som før (nærmere bestemt cirka 65 x 10 x 7 cm), men Sonos har også hentet litt inspirasjon fra toppmodellen Arc og erstattet tøymaterialet som dekket fronten på Beam med en perforert metallvariant.

Som tidligere er de eneste tilkoblingsmulighetene du får en ethernet- og en HDMI-port, så om du har mange enheter som bruker HDMI må du nesten belage deg på å koble dem til TV-en først og så bruke eARC-kanalen til å sende lyden til Beam. Spesielt kan det være verdt å merke seg at du ikke får noen optisk lydinngang.

Som tidligere kan du også koble til to andre (identiske) Sonos- eller Symfonisk-høyttalere som bakhøyttalere, og eventuelt utvide med en Sonos-sub om du vil ha mer bass. Subwooferen koster imidlertid 8500 kroner, så den er sannsynligvis mer aktuell hvis du uansett har en større Sonos-planke.

Andregenerasjons Beam skal være tilgjengelig 5. oktober, med en pris på 4999 kroner. Det er 500 kroner mer enn dagens Beam, som også er satt opp 500 kroner fra den opprinnelige prisen på 3999 kroner.

Sonos sa nylig at de ville sette opp prisene for de fleste av produktene sine som følge av brikkemangelen i verden. Økningen virker å ligge på rundt 10 prosent, og eksempelvis er også Sonos Roam satt opp fra 1799 til 1999 kroner i de fleste norske butikker.

Varsler lossless-støtte

Sonos varsler også at de planlegger å støtte «lossless»-lyd fra Amazon Music senere i år, nærmere bestemt kvaliteten Amazon kaller «Ultra HD» (inntil 24-bit/48 kHz) på tvers av alle høyttalerne på S2-plattformen, unntatt Play:1, Play:3, Playbar og Playbase. Det betyr i praksis alle høyttalerne til Sonos (inkludert Symfonisk-høyttalerne i samarbeidet med Ikea), minus noen av de tidligste modellene som ZonePlayer-produktene, førstegenerasjons Play:5 og et par til.

For kontekst: I dag strømmer Amazon Music med inntil 256 kbit/sek, mens Ultra HD-kvaliteten ifølge Amazon i snitt har en bitrate på 3730 kbit/sek. Om du klarer å høre forskjell på en liten høyttaler som en Sonos One er selvfølgelig diskutabelt, men dette vil nok uansett være en kjærkommen oppgradering for mange.

Støtte for HD-lyd på strømmehøyttalere har ikke vært spesielt vanlig inntil nå, men noen unntak har det vært. Bluesound støtter for eksempel Tidals Masters-kvalitet, som spiller i inntil 24-bit/192 kHz i opptil 9216 kbit/sek.

Sonos har foreløpig ikke sagt noe om andre strømmetjenester, men Apple Music lanserte jo nylig også flere høyere kvalitetsnivåer enn det Sonos-systemet støtter foreløpig, og Spotify har også varslet høyere kvalitet fremover, så forhåpentligvis dukker også de opp etter hvert.

Dolby Atmos Music vil for øvrig også bli tilgjengelig på Beam 2 og Arc, melder Sonos - og dessuten vil Playbar, Playbase, Amp, Beam/Beam 2 og Arc alle få støtte for surroundlyd i DTS-format senere i år.