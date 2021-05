Apple bekrefter: Apple Music får tapsfri lyd og Dolby Atmos

Uten ekstra kostnad for abonnentene.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 18 Mai 2021 08:00

Ryktene hadde svirret en stund , og mandag bekreftet Apple at musikktjenesten Apple Music får støtte for mer høyoppløst lyd.

Hele musikkatalogen på 75 millioner låter gjøres nemlig gradvis tilgjengelig i det Apple kaller Lossless, som ligger mellom 16-bit/44,1 kHz (tilsvarer CD-kvalitet) og 24-bit/48 kHz. I tillegg lanseres en enda heftigere kvalitet som Apple kaller «Hi-Resolution Lossless», som strekker seg helt opp til 24-bit/192 kHz.

Apple har foreløpig ikke opplyst om bitratene for lossless-lyden sin. Hi-Resolution Lossless vil kreve eget utstyr, for eksempel en ekstern DAC.

Dolby Atmos

Apple sier den nye lydkvaliteten vil dukke opp i Apple Music-tjenesten fra og med juni, og at den blir tilgjengelig for abonnenter uten ekstra kostnad. I tillegg lanserer de såkalt «romlyd» i Apple Music, i form av Dolby Atmos-støtte. Det skal gi en slags surroundfølelse, og blant artistene som er tilgjengelige i Atmos fra start er Ariana Grande, Maroon 5 og The Weeknd.

Atmos-lyden vil være aktivert som standard på Apples egne Airpods-hodetelefoner og Apple-eide Beats’ hodetelefoner med H1- eller W1-brikke, i tillegg til de innebygde høyttalerne i de siste iPhone-, iPad- og Mac-modellene. Andre hodetelefoner vil måtte aktivere Atmos manuelt ved hjelp av en egen innstilling.

Det samme gjelder Lossless- og Hi-Res Lossless-kvalitetene. Apple sier at takket være at filene er såpass mye større enn før, så må man også aktivere dette manuelt. Innstillingen finnes under Innstillinger - Musikk - Lydkvalitet.

Ingen lossless-støtte i AirPods

Litt spesielt er kanskje at ingen av Apples egne hodetelefoner vil støtte lossless-lyd. Selv ikke AirPods Max til nesten 7000 kroner - ei heller med kabel.

– Lossless-lyd er ikke støttet av AirPods, uansett modell. AirPods Max’ kablede lyttemodus aksepterer kun analoge lydkilder. AirPods Max støtter på nåværende tidspunkt ikke digitale lydformater i kablet modus, skriver en Apple-talsperson til The Verge .

Hvis du lytter på en Apple Music-fil i lossless-kvalitet med AirPods Max tilkoblet for eksempel en iPhone med kabel (altså adapter), vil lyden først konverteres til analog, og så bli redigitalisert til 24-bit/48 kHz. Det siste steget er grunnen til at Apple ikke kan kalle lyden tapsfri, siden den ikke lenger er en eksakt match til den opprinnelige kilden. Andre hodetelefoner som støtter digital overføring via USB-C vil ikke ha denne begrensningen.

Over bluetooth vil du uansett ikke kunne få lossless-lyd, siden AirPods benytter den ikke-tapsfrie AAC-kodeken til å overføre lyd. Lossless-lyden leveres i såkalt ALAC (Apple Lossless Audio Codec).

Trend i bransjen

Apple er for øvrig ikke de eneste som kommer med mer høyoppløst lyd. Spotify har varslet at de kommer med en egen «HiFi»-kvalitet senere i år, og Amazon varslet mandag at de ville slutte å ta betalt ekstra for høyoppløst lyd i Amazon Music. Der kostet Amazon Music HD tidligere 15 dollar i måneden, mot 10 dollar i måneden for standardkvaliteten.

Amazon tilbyr i likhet med Apple både en «HD»- og en «Ultra HD»-kvalitet, der sistnevnte også hos Amazon kan strekke seg helt opp til 24-bit/192 kHz. Gjennomsnittlig bitrate for Ultra HD-kvaliteten er 3730 kbit/sek, opplyser Amazon på egne nettsider - rundt 10 ganger hva du eksempelvis får med Very High-innstillingen hos Spotify, som er på 320 kbit/sek.

Tidal tar til sammenlikning dobbel pris for sitt Hifi-produkt - 99 kroner måneden for Tidal Premium, 199 kroner for Tidal Hifi. Spotify tar 119 kroner i måneden for et Premium-abonnement, og har foreløpig ikke offentliggjort hva Hifi-kvaliteten eventuelt vil koste.

De fleste tilbyr også egne student- og familieabonnement til rabattert pris.

Rettelse 18/5–2021, 23.27: I opprinnelig utgave av artikkelen ble det antatt at Apple Musics tapsfrie format skulle være bedre eller ha høyere bitrate enn Tidals tapsfrie format. Det er det ikke grunnlag for å anta, og artikkelen er oppdatert.