Google truer med å kutte Australia

Hvis de ikke får dele nyheter må søkemotoren stenge, hevder de.

Om Google må punge ut for australske nyheter vil de måtte stenge søketjenesten i landet, hevder de. Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 22 Jan 2021 16:30

Google sår tvil om tjenesten vil være tilgjengelig i Australia fremover, etter at landet har foreslått en plan som skal kreve betaling for deling av innhold fra aviser og innholdsleverandører .

Planen kan bety at Google og Facebook må betale for deling av nyhetartikler i søkeresultater eller nyhetsstrøm.

– Hvis reguleringen blir lovfestet vil ikke Google ha noe annet valg enn å slutte å tilby søk i Australia, forklarer selskapets sjef i landet, Mel Silva.

Det er Financial Times som melder om saken, og de skriver også at Facebook motsetter seg lovendringen, og har sagt at hvis dette blir praksis vil de sperre for deling av nyhetssaker i strømmen på verdens største sosiale medie.

Les også Vil tvinge Facebook og Google til å betale for nyhetsinnhold

Inngår i konkurransehøring

Begge de to gigantselskapene er i dag gjenstand for høringer hos konkurransemyndighetene i USA. De amerikanske undersøkelsene rammer også Apple og Amazon etter at den dominerende posisjonen til de fire store aktørene har vært kritisert fra flere hold.

Helt tilbake til 2011 har Google vært gjenstand for ulike undersøkelser rundt sin sterke posisjon på internett. Den gang sa Google-sjefen Eric Schmidt følgende:

– Google har ingen av egenskapene jeg vil forbinde med markedsmakt.

Det har vært foreslått å regulere selskapene hardere, eller å dele dem opp i mindre og mer håndterbare enheter av konkurransehensyn. De pågående amerikanske høringene er stadig ikke ved veis ende, og hva som blir utfallet, om noe, er uklart.

Også amerikanske selskaper er i klammeri med gigantene. Mest omtalt er kanskje Epics pågående krangel med Apple om salg av innhold i Fortnite på iOS. Enn så lenge er krangelen «løst» ved at Apple har kastet Fortnite ut av plattformen sin.

Her i Europa har selskapene vært på kollisjonskurs med myndigheter og lokale aktører ved flere anledninger. Svenske Spotify og Franske Deezer har gått i strupen på Apple Music og selskapets «skattlegging» av betalinger gjennom App Store. Både tyske og nordiske rettighetsorganisasjoner har kranglet åpenlyst med Youtube, atter et underbruk av Alphabet som også eier Google.

Krangel i Tyskland

I Tyskland har mediehus gått hardt i rette med de store amerikanerne både i konkurranse om annonseinntekter og mer overordnet. Store allianser av landets største aktører har forsøkt å låse inn avtaler for lange perioder med annonsører , og på den måten forankre en del av annonsekaken nasjonalt, mens de også har gått via EU-domstolene for å prøve å få Google til å betale for bruk av innholdet deres.

I 2019 tapte imidlertid 200 ulike tyske innholdsprodusenter en sak om inntil 1 milliard euro i krav mot Alphabet for bruk av innholdet deres siden 2013. Grunnen var at tyske myndigheter ikke hadde informert EU-kommisjonen om lovendringen som kom i 2013.

Har inngått avtaler rundt nyhetstjeneste

Selv om det foreløpig har vært langt mellom de store tapene for Google og Facebook har førstnevnte likevel gått med på å betale enkelte innholdsleverandører. Om enn for litt ulike typer tjenester.

I Frankrike ble nettgiganten akkurat enig med en allianse av innholdsleverandører om å betale for bruk av artikler i en nystartet nyhetstjeneste. Samme type avtale er inngått med allianser i Tyskland, Brasil og Australia, ifølge The Verge .

Men også de avtalene aktøren har inngått har blitt kritisert for å ikke dekke nok av kostnadene, og det er også en annen type innholdsdeling enn den australierne ønsker å kreve betalt for.