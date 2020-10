Fortnite kommer ikke tilbake til iOS med det første

Dom i det amerikanske rettssystemet tvinger imidlertid Apple til å tillate Unreal Engine.

Fortnite kommer ikke tilbake til iOS med det første. Niklas Plikk, Tek.no

Torstein Norum Bugge 12 Okt 2020 07:39

Det har når gått omtrent to måneder siden Apple sendte Epic Games’ megahit Fortnite på hodet ut av Apple Store, etter at utvikleren forsøkte å omgå Apples andel på 30 prosent av inntektene. Appen forsvant også fra Google Play, men der kan spillet riktig nok lastes ned via andre kanaler. Nå melder Engadget om at en ny dom i USA ikke vil tvinge Apple til å slippe spillet tilbake i appbutikken sin.

Dermed kan det se ut til at det vil ta lengre tid enn mange nok kanskje håpet på før man igjen kan spille Fortnite på iOS-enheter. Dommeren i saken, Yvonne Gonzalez Rogers, sier at hun «...har medfølelse for Fortnite-spillerne som fortsatt ikke har tilgang på spillet på iOS-platformen...».

Rogers tilføyer imidlertid at det er av stor offentlig interesse at partene føyer seg etter føringene i kontraktene de har inngått med hverandre, og at de bør løse konflikten utenfor rettssalen.

Dermed er det helt i det blå når spillet eventuelt blir å se på epletelefoner igjen. Apple og Epic Games må rett og slett forhandle på normalt vis, og det ser vi så langt ingen tegn til. Epic Games har sågar startet en svertekampanje mot Apple , som inkluderer en «#FreeFortniteCup»-turnering.

Apple må slippe Unreal Engine tilbake i varmen

Utallige spill bygger på Unreal Engine, som utvikles av Epic Games. Epic Games/skjermdump

Samtidig som dommen altså gir Apple rett til å holde Fortnite utenfor appbutikken sin, gir den også Epic Games medhold i et annet punkt. Da Apple kastet ut Fortnite kastet de nemlig også ut alt som benyttet Unreal Engine, spillmotoren Epic Games eier og utvikler.

I dommen skriver Rogers at det å ikke tillate Unreal Engine vil kunne ha store negative konsekvenser for utallige andre utviklere som benytter seg av spillmotoren. Dermed er det urimelig fra Apples side å forby også denne.

Apple har i kjølvannet av dommen publisert denne uttalelsen:

– Våre kunder er avhengige av at App Store er et trygt og troverdig sted der alle utviklere følger de samme reglene. Vi er glade for at retten anerkjenner at Epic’s handlinger ikke tok hensyn til interessene til deres egne kunder, og at problemene de kan ha støtt på var deres egen skyld når de brøt med kontrakten. I 12 år har App Store vært et økonomisk mirakel som har skapt transformative økonomiske muligheter for både små og store utviklere. Vi ser frem til å dele denne arven av innovasjon og dynamikk med retten neste år.

Kampen i rettssalen ser med andre ord ikke ut til å være over, som Apple hinter til.