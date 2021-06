Slik kjøler du riktig i varmen

Gjør dette om du ikke kan bruke varmepumpa.

En mobil aircondition kan gi både velvære og redde nattesøvnen i sommer. Men du må bruke den riktig. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 9 Juni 2021 18:24

Det er ikke alle som kan ha en fastmontert varmepumpe. Kanskje leier du, eller du bor i et borettslag med regler for hva du kan ha på veggen - eller du trenger avkjøling i et rom der du ikke kan montere en ekstra varmepumpe.

Da er spørsmålet - hva annet kan du kjøle rommet ditt og deg ned med når nettene blir varme og søvnløsheten setter inn.

Flyttbare klimaanlegg

For de fleste er «løsningen» en vifte. Men selv om vifter i ulike størrelser kan være svalende, og bruker svært lite energi, kjøler de ikke ned lufta. Hvis det er skikkelig varmt så er det fortsatt skikkelig varm luft de dytter rundt på.

I Norge har flyttbare klimaanlegg blitt svaret for mange. De bruker mer energi enn en varmepumpe på å gjøre samme jobb. Men til kort tids bruk hver sommer kan nattesøvnen likevel være verdt prisen.

Noen flyttbare klimaanlegg er smarte og kan styres med stemmen.

Vi har akkurat testet 15 flyttbare klimaanlegg:

De billigste

De mer påkostede

De smarte og kraftige

De fleste kjølere må laste av varmen et sted. For varmepumper betyr det at varmen blir med kjølemedium gjennom rør - enten på vei inn for avlasting eller ut. Inn om vinteren, ut om sommeren. Kaldt kjølemedium returneres, klar til å varmes opp - og kjøle ned i samme slengen. Det byttes ikke luft inn og ut, og er dermed mye mer effektivt. Men det må monteres og koster mye.

Det finnes en rekke ulike kvaliteter på vindusmonteringssettene. Du trenger egentlig bare å kunne åpne vinduet for å kunne bruke en flyttbar aircondition.

Krever vindu eller ventil

Et flyttbart klimaanlegg kaster store mengder luft ut av en slange som minner om den eldre tørketromler pleide å bruke.

Det betyr at du trenger en åpning i rommet - enten et vindu eller en ventil.

Det finnes mange typer vinduer i bruk i dag, men for de fleste er den vanlige vinduslisten som følger med airconditioner flest tilstrekkelig. Noen blir imidlertid vanskelige å få åpnet nok til å få ut slangen eller vinduslisten.

Enkelte klimaanlegg leveres også med bare slangestuss, og uten vinduslist. Og å bare legge slangen ut vinduet kan bety at heit eksosluft kommer rett inn igjen. Det vil vi ikke.

Vindusmonteringssettet Ole Henrik Johansen er sporty modell for festes i vinduskarmen med borrelås som limes fast - så river du det bare av når det ikke er i bruk. Med slangen tredd innpå blir det som en liten ballong i vindusåpningen som sender varmlufta ut. Her behøver du ikke å få spesielt stor åpning på vinduet for at det skal virke. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Monteringssett kan fikse biffen

Da kan en løsning være å kjøpe et vindusmonteringssett med duk, der du limer fast borrelås i vinduet, og monterer slangen fast i duken. Da spiller vindusformen mindre rolle.

Et annet alternativ kan være å kjøpe en ventilinnsats som lar deg skru fast slangen på veggen i stedet - da elimineres også faren for at du trekker den varme lufta inn helt.

For ordens skyld; luft vil komme inn igjen i et rom du dytter luft ut av. Det er en av tingene som gjør flyttbare klimaanlegg dyre i drift. Men klarer man å unngå å trekke inn den varme eksoslufta har man fått det så bra som det blir.

Glem «amerikanske» klimaanlegg

Såkalte fordampingskjølere eller sumpkjølere bruker et lite vannbasseng til å øke luftfuktigheten og forsøksvis dra temperaturen ned. Det funker hvis du hadde lav luftfuktighet fra før - men var det både vått og varmt i utgangspunktet vil en slik kjøler ikke endre stort. Ole Henrik Johansen, Tek.no

I land der skyvevinduer er mye brukt finnes også de klassiske «amerikanske» vindusenhetene - men her til lands er de ikke særlig utbredt, og de passer i veldig få vinduer. I praksis er ikke vindusenheter et alternativ i norske boliger flest - og det er langt mellom butikkene som fører dem.

Et alternativ for deg som vil kjøle ned uten å ha slangen ut er såkalte sumpkjølere. Disse bruker vann og forskjeller i luftfuktighet til å kjøle ned luften. De kan stå midt på gulvet i et lukket rom og kjøle ned rundt seg - men da bør luftfuktigheten ha vært lav i utgangspunktet, og den blir høy når kjøleren har gjort jobben.

I tillegg må disse kjølerne fylles med vann for å virke. Det betyr konstant renhold for å unngå oppblomstring av alger og skitt nedi tanken.