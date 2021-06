Aircondition for deg med større behov

Vi tester seks påkostede klimaanlegg - ett var klart mer effektivt enn resten.

Sist testet vi rimelige flyttbare aircondition, nå beveger vi oss opp en klasse. Disse skal kunne ta seg av rom helt opp mot 40 kvadratmeter. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Om du trenger å temme temperaturen innendørs når sola står på som verst i sommer, vil en portabel aircondition være en god løsning. Men det finnes et hav av modeller å velge blant. Og prisene kan variere mye. Så hva skal du velge?

Vi har allerede testet mange av de billigste modellene på markedet , som koster opptil rundt 2500 kroner. Ulempen med disse maskinene vil du merke om det er et større rom du vil kjøle ned. Disse er best egnet for mindre rom, og vil derfor som oftest komme til kort om du for eksempel vil kjøle ned stua di.

Derfor har vi nå hevet listen et par hakk, og tatt en nærmere kikk på hva du får for pengene dersom du velger å legge til mer i potten.

Maskinene som nå har vært i ilden har en del mer kjølekapasitet, og prisene legger seg fra rundt 4000 til 7500 kroner. Samt at spesielt én av modellene er mer stillegående enn de andre – noe som slettes ikke er feil om du er litt følsom for støy.

PS: Vi kommer også snart med test av den kraftigste maskinen vi har fått tak i, samt et par smartere modeller som kan være av interesse om du liker litt ekstra funksjoner på dingsene dine.

Slik tester vi Når vi tester disse modellene er så er det flere punkter som til sammen oppsummerer hva slags karakter de ender opp med å få. Noen av kriteriene er selvsagt viktigere enn andre. For eksempel vil design være sekundært til pris og kjølekapasitet. Men dersom to maskiner er likeverdige på de viktigste kriteriene, vil de andre sjekkpunktene vippe én modell foran enn annen. Størrelse og vekt: Vi ser på størrelsen på maskinen. Er en maskin større og tyngre enn den andre, vil dette telle negativt dersom de ellers er likeverdige. Samtidig så ser vi også på hvordan maskinen er utformet, blant annet om den har bærehåndtak.

Design: Utseendet teller noe. Dersom en maskin har et langt bedre utseende enn konkurrenten, kan det telle positivt. Samtidig så er det andre faktorer som spiller inn. Som for eksempel om du kan justere luftstrømmen ut fra maskinen, hvordan skjerm og styringsknapper er plassert og om den har en oversiktlig fjernkontroll.

Installasjon: Dette er en faktor som er verdt å merke seg. Noen av maskinene i testen har en enkel løsning hvor du ikke trenger noe spesielt med verktøy for å montere klart alt, mens andre er litt mer kronglete. Samtidig så måler vi lengden på røret og merker oss om det er enkelt å kvitte seg med oppsamlet vann ved hjelp av en tømmeslange.

Støy: Det som er sikkert er at maskiner som dette langt fra er stillegående. De bråker en del, men likevel er det en del forskjell på de ulike maskinene. Vi måler hvor mye de støyer på én meters avstand, og noen få desibel kan oppleves som ganske store forskjeller. Samtidig bedømmer vi litt hva slags støymønster de ulike maskinene gir fra seg. Noen har en summing du fint kan sovne med, mens andre har en litt mer intens støy som gjør det mer utfordrende.

Nedkjøling: En av de aller viktigste punktene er naturligvis hvor godt disse maskinene reduserer temperaturen i rommet. I dette tilfellet har vi testet i et rom på 12 kvadratmeter, hvor vi har en stasjonær temperaturmåler som holder styr på temperaturen. Samtidig har vi en håndholdt måler hvor vi måler hvor kald luften som blåses ut fra maskinen faktisk er. Her viser det seg at det kan variere med flere grader. På forhånd varmet vi opp rommet til mellom 25 og 27 grader. For disse største maskinene har vi utvidet tiden de jobber på maksimal kjøling til 30 minutter.

Pris: Som vanlig så spiller prisen en rolle. Dersom to maskiner er jevngode, vil den billigste ha en fordel i vår bok.

Sandstrøm SAC10C19E Wilfa Cool 12 Point Pro POAC8013 Point Pro POAC8009 Anslut 3500W Klimaanlegg Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW 4995 NOK 4390 NOK 7490 NOK 6990 NOK 3999 NOK 4990 NOK Støy 66,5 65 67 61,4 67 66.1 Reduserte grader per 30 min 3,8 3,5 6,4 4,1 4,9 4 BTU 10.000 12.000 13.300 9000 12.000 9000 Effekt (watt) 2700 3500 3900 2600 3500 2600 Anbefalt romstørrelse (kvm) 20 30 26 18 23 40 Temperatur i spjeld 8,0 7,4 6,2 8,6 5,3 7,1 Automatisk sving Ja, opp og ned Nei Ja, opp og ned Ja, opp og ned Ja, opp og ned Ja, opp og ned Manuell sving - Ja, opp/ned/h/v - - - - Fjernkontroll Ja, med skjerm Ja, med skjerm Ja, med skjerm og lys Ja, med skjerm og lys Ja, med skjerm Ja, med skjerm og lys Skjerm oppå/foran? Oppå Oppå/skråstilt Oppå Oppå Oppå Oppå Vekt (kg) 34,4 37 35 27 32,5 31 Dimensjoner 46,7 x 39,7 x 76.5 39 x 40,5 x 82 cm 48,1 x 39,2 x 76,9 48 x 53 x 87,5 46,77 x 39,7 x 76,5 47,6 x 38,5 x 71 cm Enkel å montere Ja* Nei, mangler vindusskinne Ja Ja Ja Mangler vindusskinne Slangelengde (m) 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 Omtrentlig pris i kroner 6000 4400 7500 7000 4000 4500

Best i test: Point 13.300 BTU

Point-boksene er testens to mest anonyme bokser. De er hvite og nær detaljløse på utsiden. Det er vanskelig å si at en hvit, pregløs boks er stygg - men spesielt interessant blir det jo heller ikke.

Men kaldt blir det! Point 8013 ga skikkelig wow-følelse da vi kom inn på det tidligere så heite badet etter at den hadde fått jobbe litt.

Points kraftigste kjøler er den kraftigste som er med i denne testen, om enn bare med liten effektdifferanse ned til neste trinn. Men i opplevd effekt er forskjellen ganske stor. Pointen klarte å dra ned temperaturen med godt over seks grader (6,4) på halvtimen den fikk til rådighet.

Da ga den også greit med lyd fra seg. Men det var en uniform og relativt lite plagsom lyd. Mest som et kraftig vindsus. I det volumet denne presterer er det ikke sikkert du får til å sove med den på full guffe selv om det ikke er irriterende knatrelyder eller hvining involvert, men når den yter så godt tåler den fint å stilles ned til enda mer behagelige støynivåer uten å miste for mye krefter.

En finfin fjernkontroll og enkelt vindusmonteringssett kommer med på plussida. Lys i fjernkontrollen er også bra. Skikkelig kabeloppsamlingsløsning på baksiden liker vi godt, med tanke på at disse ofte flytter inn på en bod når høsten kommer. I den korte listen over ulemper kommer høyest pris i testutvalget og den knøttlille skjermen oppå selve enhet.

Merkingen av funksjoner på enheten kunne og vært bedre, men her antar vi det stort sett er fjernkontrollen som blir brukt.

9 Imponerende Point Pro POAC8013 annonse Sjekk prisen En særdeles kraftig og god kjøler. Fordeler Ga voldsom kjøleeffekt

Har god fjernkontroll

Med motorsving på utkastet

Lett å montere

Har praktisk kabeloppsamling Ting å tenke på Ikke så pen at det gjør noe

Liten skjerm oppå

Beste kjøp: Anslut 3500W

Julas Anslut-kjøler stakk av med seieren da vi testet billige klimaanlegg, og de er jaggu ikke langt unna å stikke av med den i denne omgangen heller. Vi snakker om en forholdsvis kompakt kjøler med bærehåndtak på hver side. Fint monteringssett og fjernkontroll med selvlysende knapper. Igjen får vi et bestemt inntrykk av at Jula og Elkjøp har plukket airconditioner på nabosamlebånd. For fjernkontroll, monteringssett og langt på vei design minner mistenkelig mye om Elkjøps Sandstrøm-modell, bare med betydelig høyere effekt for betydelig lavere pris.

En temperaturnedgang på 4,9 grader er nest best av de testede i denne omgangen. Som Points toppmodell lager den en del lyd, men den har altså en del reell effekt å rutte med, så å skru ned ytelsen enten i form av viftehastighet eller «sleep»-modus bør kunne gjøre den grei å sove med. Vi noterer oss likevel at kompressoren høres gjennom viftesuset med en lyd som kan minne litt om tikkingen fra et eldre kjøleskap. Det er ikke veldig sjenerende, men det er der - og for kompressorer i disse enhetene er det gjerne slik at akkurat den lyden blir værende selv om du stiller ned viftehastigheten.

Samtidig er dette et klimaanlegg til 4000 kroner - vi snakker altså om det billigste av alle disse seks enhetene, og i ytelse og til dels design ruver den over mange av dem - der altså alle er dyrere enn den. Så er det et lite stykke vei opp til den dyreste Pointen, men for det du betaler for bare én Point hos Power er du bare 500 kroner unna å sette en Anslut 3500W på to soverom i sommervarmen.

8.5 Meget bra Anslut 3500W Klimaanlegg annonse Sjekk prisen Anslut gir deg mest klimaanlegg per krone. Fordeler Testens nest beste kjøleresultat

Testens laveste pris

God fjernkontroll

Fin vindusmonteringspakke

Automatisk sving

Lett å flytte rundt med håndtak på sidene Ting å tenke på Ikke den mest stillegående

Svak tikkelyd fra kompressoren

Til mindre soverom: Point 9000 BTU Silent

Enda en Point? Til nesten samme pris, og med svakere ytelse? Hva skal vi med det, da? Omtrent det svaret fikk Powers mann da vi etterspurte testprodukter for noen uker siden.

– Denne er ekstra stillegående, var lovnaden.

Rett ut av eska fikk vi noen indikasjoner på akkurat det. På godt, og dessverre også litt på vondt. Akkurat som i en bil er gjerne vindstøyen en betydelig faktor med disse klimaanleggene - i større grad enn motordur fra viften eller brumming fra kompressoren. Denne har en vesentlig tykkere eksosslange enn de andre klimaanleggene. Større dimensjoner på passasjene luften skal gjennom gir mindre vindsus, og det er bra. Men det gjør også slangen langt mer uhåndterlig å få på plass - spesielt om du kanskje bare akkurat rekker vinduskarmen.

Etter å ha bannet litt over å få montert denne kom likevel «belønningen» da vi slo den på. Her er vi nede på 61 desibel på full guffe, med en maskin som yter helt greit. Det er spesielt viftesuset som er kuttet, så kompressorduren får en litt mer fremtredende rolle - men den er nokså jevn og uniform, og burde la seg sove med om du ikke er altfor støyfølsom.

Samme gode fjernkontroll følger med her som i toppmodellen, og designen er om mulig enda kjedeligere. Akkurat som i storebror hadde vi helst sett større skjerm oppå boksen, og klarere symboler for viftehastighet. Ett aber var at vi ikke syntes «sleep»-modus gjorde nevneverdig forskjell i lydnivået - men her er det imponerende rolig fra før.

8 Meget bra Point Pro POAC8009 annonse Sjekk prisen Stillest i klassen - perfekt for små og varme soverom. Fordeler Testens fredeligste klimaanlegg

Gir god kjøleytelse selv om støyen er lav

Fin fjernkontroll

Lettest i dette utvalget og enkel å flytte Ting å tenke på Tjukk eksosslange er knotete å jobbe med

Har ikke et påvisbart design - hvit boks

Betjeningspanelet på enheten kunne vært bedre

Liten og snedig: Electrolux

Som alle deltakerne i denne testen er også Electrolux en «hvit boks», men den ser i hvert fall litt mer påkostet ut, med svart panel på toppen, og litt tydeligere designlinjer enn flertallet av de andre. Den ser rett og slett litt mer ut som et møbel. Samtidig er dette også en forholdsvis kompakt enhet som tar flere centimeter på alle sine «motstandere». Den er også en del lettere enn mange av deltakerne her.

En ekstra flott fjernkontroll med jevn og sterk bakbelysning hører til. Støymessig gir den fra seg omtrent «gjennomsnittlige» mengder bråk, men jevnt og pent sådan. Det er i grunnen en gjenganger for enhetene fra rundt 4000 kroner og opp, men slett ingen selvfølgelighet for de aller billigste mellom 2000 og 4000.

Den automatiske svingfunksjonen er fin, men som for nesten alle de andre i denne testen snakker vi kun om opp og ned - ikke sidelengs.

Det er lett å montere eksosslangen fra denne, men det fulgte hverken med vindusskinne eller andre former for vindusmonteringssett - så kjøper du ikke det i tillegg, får du en slange hengende mer eller mindre ut av et åpent vindu. Det er ugunstig. Enheten er likevel ganske rimelig å kjøpe, og gjør det så ålreit bruksmessig at vi heller nevner behovet for monteringssett ved siden av enn å trekke den mye for mangelen. Kjøleren koster rundt 4400 kroner, og vindusmonteringssettet koster heller ikke mer enn et par hundrelapper hos Power.

7.5 Bra Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Pen design

Liten og lett maskin som er lett å flytte rundt

Testens beste fjernkontroll

Noenlunde ok kjøleresultat

Helt ok pris Ting å tenke på Leveres uten noen form for vindusmontering

Et snev av design: Wilfa

Testens mest annerledes design kommer fra Wilfa. Vi snakker fortsatt hvit boks, men denne gangen en høy monolitt av en boks, med iøynefallende design både på selve kontrollpanelet på toppen og på spjeldet foran. Her nærmer vi oss en slags møbelfaktor. At den er langt smalere enn mange andre deltakere i testen gjør at den tar opp mindre plass på gulvet.

Likevel er dette testens tyngste maskin, med sine 37 kilo. Den har kun ett bærehåndtak i bakkant, så skal du løfte den må du forsiktig brette fingrene inn gjennom luftespjeldet foran. Og på en maskin som er meteren høy snakker vi virkelig uhåndterlige saker - det er lite gunstig for noe som kanskje skal flyttes hyppig, og typisk pakkes opp og ned på halvårlig basis.

Dette er også testens eneste maskin som bare har manuell sving. Den har i det minste sidelengs sving, som de andre deltakerne mangler - men når den ikke kan fjernstyre det går det litt for det samme om du vrir spjeldet foran, eller bare snur maskinen på hjulene den står på.

Her er styrken oppgitt til 12.000 BTU i timen, som er blant de kraftigste i testen. Det er også oppgitt ganske høye tall for kvadratmeter denne skal dekke - inntil 30 kvadratmeter høres ikke så verst ut. Samtidig fikk vi ikke veldig imponerende 3,5 grader nedgang i testrommet vårt med denne maskinen. Vi skuffes også litt av mangelen på medfølgende vindusskinne. I likhet med Electroluxen ender vi med «slange ut vinduet» om vi ikke handler tilbehør her.

Men med en nokså gjestmild prislapp på rundt 4400 kroner er dette blant de billigste maskinene med denne styrken, og få andre har en design som har noe som helst slags særpreg, slik denne har. Det er på samme tid både mye og litt lite klimaanlegg for pengene.

7 Bra Wilfa Cool 12 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Pen kjøler som tar opp mindre plass på gulvet - men den kunne vært sterkere. Fordeler Tar opp lite gulvplass

Pen design

God fjernkontroll

Grei pris Ting å tenke på Testens tyngste

Testens svakeste kjøleresultat

Uten vindusmonteringssett

Vanskelig å bære

For dyr: Sandstrøm

Elkjøps Sandstrøm-maskin var med oss for to år siden også, da vi testet noen få airconditioner. Den gang kom den best ut. Men det har vært en stor utvikling i markedet, og hverken pris eller design gjør Sandstrøm-maskinen så attraktiv i dette utvalget. At Julas maskin gir vesentlig kraftigere ytelse for 2000 kroner mindre er det tydeligste tegnet på at denne maskinen kanskje bør få ny pris eller hoppes ut av Elkjøps utvalg.

Her følger det ikke med skinne, men i stedet et vindusmonteringssett i stoff som limes fast i vinduet. Det er ikke like holdbart som en god skinne, men det åpner for vinduer som en skinne ellers ikke ville passet i. På pluss-sida; denne varianten er den eneste av de tolv maskinene vi så langt har vært innom som kommer med skjøtbar eksosslange. Du kan faktisk koble sammen to og få kjøling hele tre meter unna et vindu eller en ventil. Akkurat det er en veldig praktisk funksjon.

Maskinen er nest svakest på temperatursenkingen, og klarte bare 3,8 grader før halvtimen var ute. Støymessig er den midt på treet. Med en lavere pris kunne denne maskinen vært riktig så attraktiv, men i år blir den utklasset av sine konkurrenter.