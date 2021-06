«Hei, Google - start klimaanlegget»

Vi tester to airconditioner med app og ett for svært store rom.

Fra venstre; Andersson ARC 3.3 WiFi, Wood’s Cortina Silent Wifi og Wood’s Venezia 18k. De to første er appstyrte og kan for eksempel kobles til Google, mens den siste lover å være bjørnesterk sammenliknet med flyttbare klimaanlegg flest.

Vi har de siste dagene publisert to tester av aircondition-maskiner. En gruppe med de billigere modellene , og en med maskiner ment for litt tyngre oppgaver – som koster opp mot 7500 kroner .

I tillegg har vi nå testet ytterligere tre modeller som skiller seg litt fra resten av hurven. Den ene modellen har betydelig mer kjøleeffekt på papiret, mens de to resterende er såkalte «smarte» maskiner som kan kobles til nettet ditt hjemme.

Du tenker kanskje at dette bidrar til et kraftig innhugg i lommeboken sammenlignet med de andre modellene vi har testet. Men det er ikke tilfelle. Den billigste maskinen koster i skrivende stund 4500 kroner, hvilket ikke er så avskrekkende.

Spørsmålet er hva du eventuelt mister av ytelse eller annet for å kunne ha muligheten til å få et smart produkt. Svært lite, viser det seg.

Slik tester vi Når vi tester disse modellene er så er det flere punkter som til sammen oppsummerer hva slags karakter de ender opp med å få. Noen av kriteriene er selvsagt viktigere enn andre. For eksempel vil design være sekundært til pris og kjølekapasitet. Men dersom to maskiner er likeverdige på de viktigste kriteriene, vil de andre sjekkpunktene vippe én modell foran enn annen. Størrelse og vekt: Vi ser på størrelsen på maskinen. Er en maskin større og tyngre enn den andre, vil dette telle negativt dersom de ellers er likeverdige. Samtidig så ser vi også på hvordan maskinen er utformet, blant annet om den har bærehåndtak.

Design: Utseendet teller noe. Dersom en maskin har et langt bedre utseende enn konkurrenten, kan det telle positivt. Samtidig så er det andre faktorer som spiller inn. Som for eksempel om du kan justere luftstrømmen ut fra maskinen, hvordan skjerm og styringsknapper er plassert og om den har en oversiktlig fjernkontroll.

Installasjon: Dette er en faktor som er verdt å merke seg. Noen av maskinene i testen har en enkel løsning hvor du ikke trenger noe spesielt med verktøy for å montere klart alt, mens andre er litt mer kronglete. Samtidig så måler vi lengden på røret og merker oss om det er enkelt å kvitte seg med oppsamlet vann ved hjelp av en tømmeslange.

Støy: Det som er sikkert er at maskiner som dette langt fra er stillegående. De bråker en del, men likevel er det en del forskjell på de ulike maskinene. Vi måler hvor mye de støyer på én meters avstand, og noen få desibel kan oppleves som ganske store forskjeller. Samtidig bedømmer vi litt hva slags støymønster de ulike maskinene gir fra seg. Noen har en summing du fint kan sovne med, mens andre har en litt mer intens støy som gjør det mer utfordrende.

Nedkjøling: En av de aller viktigste punktene er naturligvis hvor godt disse maskinene reduserer temperaturen i rommet. I dette tilfellet har vi testet i et rom på 12 kvadratmeter, hvor vi har en stasjonær temperaturmåler som holder styr på temperaturen. Samtidig har vi en håndholdt måler hvor vi måler hvor kald luften som blåses ut fra maskinen faktisk er. Her viser det seg at det kan variere med flere grader. På forhånd varmet vi opp rommet til mellom 25 og 27 grader. For disse største maskinene har vi utvidet tiden de jobber på maksimal kjøling til 30 minutter.

Tilkobling / smartfunksjoner: To av disse modellene er smarte. I alle fall smarte nok til å kunne brukes mot for eksempel stemmestyring og app. Vi sjekker derfor hvor enkelt det er å koble maskinene mot ditt lokale hjemmenettverk, og ikke minst om appen er ryddig og rask i bruk. Av tidligere erfaringer er det ikke dette nødvendigvis ren plankekjøring.

Pris: Som vanlig så spiller prisen en rolle. Dersom to maskiner er jevngode, vil den billigste ha en fordel i vår bok.

Woods Cortina Silent 12K WiFi Woods Venezia 18K G Andersson ARC 3.3 WiFi 5579 NOK 7495 NOK 4490 NOK Støy 67 65 64 Reduserte grader per 30 min 6,2 5,5 5 BTU 12000 18000 12000 Effekt (watt) 3500 5200 3500 Anbefalt romstørrelse (kvm) 35 52 32 Temperatur i spjeld 6,5 5,7 5,3 Automatisk sving Ja, opp/ned Ja, opp/ned Ja, opp/ned Manuell sving Ja, h/v Nei Nei Fjernkontroll Ja, med skjerm - uten lys Ja, uten skjerm Ja, uten skjerm Skjerm oppå/foran Oppå Oppå Oppå Vekt (kg) 33,5 32 26 Dimensjoner 47,1 x 35,5 x 85 49 x 37,6 x 76,8 44 x 33,5 x 71,5 Enkel å montere Ja Nei Nei Slangelengde 1,5 1,5 1,65 Omtrentlig pris i kroner 6500 7500 4500

Smart og heftig: Wood’s Cortina WiFi

Wood’s-maskinen er relativt stor, men den har tre håndtak å løfte i, som avhjelper det. To på sidene for løft rett opp, og ett håndtak under bak, slik at du kan omfavne og bære hele maskinen. Den siste løsningen var den enkleste - men med sine 33,5 kilo er og blir den litt uhåndterlig. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Wood’s Cortina er en apptilkoblet aircondition som også lover å være stillegående. Med sine 12.000 BTU i timen skal den være kraftig nok til selv ganske store rom. Vår erfaring er at det er den nok også - den reduserte temperaturen i vårt 12 kvadratmeter store testrom med 6,2 grader i løpet av halvtimen den fikk gå.

Men stillegående på bånn spiker det er den ikke. Like fullt er det et nokså jevnt luftbrus den lager, og du hører ingen mekaniske lyder fra den før du setter den i de lavere ytelsesmodusene - da blir den ganske stillegående, men som vanlig stikker kompressoren seg ut i lydbildet.

Det er greit å styre Cortina fra Google-assistenten, men å styre noe mer enn av, på og temperatur viste seg krøkkete. Det er mulig å endre noen innstillinger ved å trykke direkte på skjermen, men her vises det også til oppvarming som ikke er en funksjon denne boksen har. Alt tyder på at app og Google ikke snakker helt 100 prosent med hverandre.

Cortina-kjøleren har et utmerket vindusmonteringssett inkludert i esken. Eksosslangen har den mest solide tilkoblingen til selve maskinen av noen av variantene vi har sett under testing av 15 forskjellige maskiner de siste dagene. Vindusdelen har vi sett varianter som likner på før - men med «traktform» og smal vinduslist er dette en variant over den beste patenten.

Det er raskt og enkelt å koble til med app og wifi. Selv om appen påpeker at maskinen ikke takler 5 GHz-wifi får vi ingen feilmeldinger for å være tilkoblet det som utgangspunkt. Maskinen kobler seg bare enkelt til 2,4 GHz-nettverket med samme navn og tilgangskode i stedet. Derfra er det lett som en plett å styre maskinen fra appen som hører til, og kobler man til Woods Connect fra Google-kontoen sin kan man snakke til en smarthøyttaler for å skru av og på maskinen. Å endre andre innstillinger ble tilsynelatende litt for komplisert for assistenten.

Cortina er det eneste anlegget som har en slags grafisk skjerm og berøringskontroller fremfor klikkete knapper under plastbelegg. Det er også ett av kun to blant de femten vi har testet som lager «Gameboy-lyder» mens vi trykker på det. Pling plong! Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Designmessig ser denne maskinen også ganske fresh ut. Den er ikke like pregløs som mange av sine konkurrenter, og den har ordentlig berøringsfølsomt kontrollpanel oppå - ikke de sedvanlige klikkete knappefeltene. Litt ergelig er det at den som den billige Biltema-maskinen lager «Gameboy-lyder» for hver gang du trykker på den. Det har vi ikke funnet noen måte å skru av.

Maskinen er imidlertid blant de tyngre vi har testet, og den er også en av de fysisk større - derfor er den også litt uhåndterlig når den skal flyttes.

9 Imponerende Woods Cortina Silent 12K WiFi annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Kjøler godt og er mer moderne og gjennomført enn de fleste andre klimaanlegg vi har prøvd. Fordeler God kjøleffekt

Stillegående på lave nivåer

Solid og bra vindusmontering

Lett å sette opp WiFi og app

Fungerer fint med Google Assistent/Siri

Kontrollpanelet blant de aller beste

Fjernkontrollen er blant de beste

Kabelkveiler på baksiden Ting å tenke på Ingen tømmeslange med i settet

Mye støy på full guffe

Tung

Smart og rimelig: Andersson ARC 3.3 WiFi

Kontrollpanelet på Andersson-boksen er ryddig og greit, men ser kanskje ikke så moderne ut. LED-dioder og en liten tallskjerm som viser hva termostaten er satt til. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Andersson ARC 3.3 WiFi er en forholdsvis kompakt sak for sin styrke på 12.000 BTU i timen, og har den rimeligste prislappen i dette selskapet.

Den ser ikke særlig iøynefallende ut. Her som for flertallet av de andre ser designerne ut til å ha laget en diger, hvit isboks - og nøyd seg med det. Et svart kontrollpanel på toppen bryter monotonien litt.

Andersson-maskinen er liten og relativt lett. Den er fin til å flytte inn og ut av boden med været og sesongene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Maskinen er enkel å flytte rundt med to håndtak på sidene, og forholdsvis beskjeden vekt på 26 kilo mot sine jevnsterke som ikke går av veien for å veie over 30. På nedsiglista havner det at vi ikke får med et skikkelig vindusmonteringssett her - det må kjøpes utenom. Gitt prisen er det i grunnen greit, siden man kan få slike fra et par hundrelapper. Men det innebærer ofte ikke de enkle og greie vindusskinnene som flertallet av flyttbare airconditioner kommer med - ofte handler det da om duk som festes med pålimt borrelås til vinduet, og som kanskje ikke er ønskelig å ha der i vinterhalvåret.

Det er lett og greit å koble til wifi med «Smart Life»-appen som hører til. Her er det snakk om en av de mange «universal»-appene for tingenes internett som finnes. Dette er ganske vanlig for dingser som dette; produsent lager enhet som har alt som skal til for å snakke med internett trådløst, men har ikke ressurser til å utvikle egen programvare til den. Produsent henviser i stedet til tredjepart som lager programvaren. I dette tilfellet fungerer det også helt greit - selv om vi fikk flere feilmeldinger under installasjon. Antakeligvis var det klimaanlegget som først ikke forsto seg på 5 GHz-wifi-en før den fant 2,4 GHz-båndet og koblet seg til. Det fungerte til tross for feilmeldingene.

Ulempen med slike tredjepartsapper er at de ikke alltid beholder støtte for klimaanleggene til evig tid, siden maskinvareprodusent og apputvikler ikke er samme selskap. Den ene av artikkelforfatterne har selv en eldre Andersson-modell der en kinesisk app til slutt sluttet å virke med maskinen, og wifi-støtten i praksis forsvant. Smart Life-appen er betydelig mer kjent og langt mer brukt - den tar mål av seg til å være en universalløsning for svært mange forskjellige smartprodukter. Det virker som en vesentlig mer robust løsning enn man fant i de tidligste modellene, som antakeligvis vil holde noen år inn i fremtiden. Men apputvikler bærer ikke noe ansvar for de store massene av «ting og tang» som bruker den dersom utviklingen stopper opp eller går i en annen retning.

Alt det sagt - til tross for at det ikke reklameres med støtte for assistentløsninger var det problemfritt å koble Smart Life til Google Home og dermed kunne vi snakke til dette klimaanlegget også.

Maskinen kjølte rommet med fem grader, og gjorde det dermed helt greit. Den målte støyen var også ganske lav, med bare 64 dB, men samtidig noterte vi oss at kompressoren hadde en skikkelig iørefallende lyd. Som for mange av maskinene i testen låt det litt som et klirrete gammelt kjøleskap til tider - som også illustrerer greit hvorfor lav målbar støy ikke nødvendigvis er støy som er enklere å leve med enn høyere, uniform, hvit støy.

7.5 Bra Andersson ARC 3.3 WiFi annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Anderssons rimelige appstyrte klimaanlegg holder det det lover, men kjøp vindusmonteringssett attåt. Fordeler Enkelt å koble til WiFi og app

Helt ok kjøleytelse

Liten og relativt lett maskin

Kan brukes med Google Assistent og Siri

Lav pris for ytelsen og funksjonene

Relativt lav målt støy Ting å tenke på Må ha vindusmonteringssett i tillegg

Kjip fjernkontroll uten skjerm

Noe usikkerhet rundt varighet på appstøtte

Iørefallende ulyd på kompressoren

Stor, men skuffende: Wood’s Venezia 18k

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med tanke på hvor god den andre Wood’s-maskinen er hadde vi forventninger til denne. 18.000 BTU i timen, eller 5200 watt kjøleeffekt hvis du vil, er ikke akkurat hverdags for flyttbare klimaanlegg. De finnes rett nok opp i enda høyere effekter - det er maskiner på markedet i Norge med 22.000 BTU, som nærmer seg det en varmepumpe kan diske opp med.

Men det store flertallet ligger mellom 7000 og 15.000 BTU. Den høye lovede effekten viser seg også i at maskinen skal klare rom helt opp i 52 kvadratmeter.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi ble likevel ikke spesielt imponert. Den klarte bare 5,5 grader ned på halvtimen den fikk jobbe - og det er svakere enn det lillebror med bare 12.000 BTU fra samme selskap klarte, og også Point-maskinen med 13.300 BTU jobbet raskere.

Vi har sett relativt store variasjoner i lovet ytelse sammenliknet med opplevd ytelse for mange maskiner, og det er litt uklart akkurat hvorfor ikke en maskin som skal være så bjørnesterk som dette ikke får til bedre. Men med en nokså lavmælt støyprofil kan man mistenke at den kan være laget for å gå på full pupp over lenger tid enn mange av de andre, eller at den rett og slett har kjølekapasiteten uten å blåse nok luft til å få utnyttet den skikkelig.

Uansett hva erfaringen måtte skyldes; her fikk vi en bestemt følelse av at mye av lovnaden ikke ble holdt, når minst to på papiret vesentlig svakere maskiner kjøler bedre. Det sagt - Woods Venezia kjøler ikke så verst, det er bare vanskelig å se hvor gevinsten mellom 12.000 og 18.000 BTU ligger.

Med en viss irritasjon noterte vi oss også en motordur av typen «gammelt kjøleskap» som var vanskelig å ikke legge merke til mens maskinen gikk.

Til venstre har du Wood’s Venezia - hele slangens tykkelse skal gjennom skinnen som står i vindussprekken. Hvis du får den til å sitte fast, da - som var en evig kamp da vi testet maskinen. Til høyre har du Wood’s Cortina, som hadde traktformet eksosrør, med smal vindusskinne og null problemer med festet. De to eksosløsningene illustrerer greit forskjellene på maskinene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ting vi har sett ved et par anledninger tidligere er at maskiner som skal dekke spesielle ønsker - som «smarthet» eller ekstremt høy kapasitet - er kålete å ha med å gjøre, eller ribbet på andre måter. Denne maskinen føles ikke som ferskvare, rett og slett. Det følger med et vindusmonteringssett, men med bare to klips som ustanselig løsner slangen fra vindusskinnen kunne de nesten like gjerne ha spart seg det bryet.

Den sitter ikke fantastisk godt fast i selve maskinen heller. Fjernkontroll fra en av de billigste maskinene i den kraftigste maskinen vi tester er også ganske underlig - ingen skjerm på fjernkontrollen betyr at du må gå bort til den for å være helt sikker på hva den holder på med. Til en pris som typisk er mellom 7000 og 9000 kroner for denne boksen klør vi oss litt i hodet over valgene Wood’s har tatt her.

Avstanden mellom Wood’s Venezia 18k og Wood’s Cortina Silent WiFi er også underlig lang. De føles ikke som beslektede produkter - og det kan det vel godt tenkes at de ikke er - gitt at denne typen dingser gjerne produsentstemples lenge etter at de har forlatt et samlebånd på en anonym fabrikk et sted i verden. En generasjon kan skille seg kraftig fra den forrige. Og i dette tilfellet vil du neppe ha den forrige.