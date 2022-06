Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test OnePlus Nord Buds

Billige og knallgode

«Godt kjøp» er en underdrivelse.

Ett av få irritasjonsmoment ved OnePlus Nord Buds er mangelen på trådløs lading. Men de lader heldigvis fort med kabel.

Finn Jarle Kvalheim 5 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Helt trådløse øreplugger nærmer seg slutten på en lang reise. De første var dyre og dårlige, og nå kan du kjøpe trådløse øreplugger for få hundrelapper. Men kvaliteten kan variere.

OnePlus har trua på sine Nord Buds - og vi er langt på vei enige. Disse ørepluggene koster bare 600 kroner, og er virkelig, virkelig gode. På det aller meste.

Alt fra passform for små øreganger til batteritid og lydkvalitet er bedre enn forventet.

Imponerende OnePlus Nord Buds

Krysse av Punchy kraftig lyd

Krysse av Ålreit mellomtone og diskant

Krysse av Gode til mobilsamtaler

Krysse av Lang batteritid

Krysse av Lader raskt Ting å tenke på Bytt Esken er litt stor og kantete

Bytt Plastesken ser fort slitt ut

Bytt Ingen trådløs lading

Pen, relativt kompakt eske

Ørepluggene kommer i en nokså pen eske med avrundede hjørner på kortsidene, men spisse kanter rundt topp og brunn. Esken er rundt halvannen centimeter høy, og den gjør derfor ganske tydelig utslag i lommen - selv om den ikke er blant de aller største vi har vært borti. For eksempel Bose sine helt trådløse øreplugger har større ladeeske enn disse.

Designen er enkel og rett frem. Vår utgave er i matt, svart plast, med OnePlus-logoen tydelig på toppen av esken. En fjærbelastet mekanisme og en magnet styrer «aksjonen» til topplokket, og et lite lys foran viser deg om batteriet trenger å lades eller om alt er grønt.

OnePlus Buds Pro kommer i en eske som likner litt, men som erfaringsmessig tåler litt mer bruk før den ser slitt ut. Men så koster den ganske mye mer.

Litt uvanlig utseende

Øreproppene i seg selv likner på en litt underlig utgave av Apples AirPods Pro. Pinnen som stikker ut av øret er ikke rund, men flat, kort og bred.

Selve hodet på proppen som går inn i øret er relativt kompakt og passer små ører godt. Jeg har svært små øreganger - av en størrelse som kan være utfordrende selv for formstøpte propper - og mot mine øreganger tetter Nord Buds faktisk overraskende godt. Pinnen utenfor øret fungerer prima som brekkstang når jeg fester proppene med baksiden av proppehodet mot bakre del av øret, i spenn mot øregangen.

Det finnes mange forskjellige utforminger av ører, men dette er blant de mest vennligsinnede mot små øreganger jeg har vært borti.

Enkel tilkobling og skjult knapp

Tilkobling av ørepluggene skjer automagisk mot en OnePlus-telefon, der proppene identifiseres automatisk og gir en tilkoblingsvarsling idet du åpner dem ved siden av mobilen.

For andre telefoner må du koble til på mer tradisjonelt vis, via Bluetooth-menyen på telefonen din. Det funker i og for seg greit nok. Det som kanskje er litt utfordrende er å vite hvordan du skal koble dem opp på nytt igjen. Her er det en nær usynlig knapp i esken som starter tilkoblingsprosedyren. Åpne lokket, la proppene ligge i og trykk på knappen som er ved siden av USB-tilkoblingen. Deretter kobles proppene til på vanlig måte.

For OnePlus-telefoner ligger innstillingene rett i menyene til telefonen, mens for andre mobiler og iPhone brukes appen med det litt ulogiske navnet «HeyMelody» for å styre innstillingene. Det er rett nok ikke fryktelig mange innstillinger du trenger til disse.

Du får lydinnstillinger og styring av berøringsfeltene på proppene. Det er ikke så mye du får gjort med berøringsfeltene utover standardfunksjonene, men du kan skru dem av og på, og dermed velge om du vil ha høyre, venstre, begge eller ingen som aktive berøringskontroller.

For tilkoblingens del er det litt underlig at autooppdagelsen ikke virker på andre Android-mobiler, siden siste utgave av operativsystemet støtter slikt for de fleste nyere hodetelefoner.

Virkelig god lyd for penga

La oss starte med det åpenbare; betaler du 3–4 tusenlapper får du ofte bedre lyd enn Nord Buds kan diske opp med. Iallfall om du velger riktig lydprodukt. Men det som er spennende, og som er så bra med disse proppene - er hvor kort avstanden opp til slike dyre propper er.

Oppskriften virker å være nøyaktig den samme som for de beste Nord-telefonene. Et kompromiss som er så knakende godt at du veldig sjelden savner «luksusen» fra dyrere ting.

Her får du et voldsomt stereoperspektiv - ett man sjelden støter på uten å betale ganske mye mer for ørepluggene sine.

Og det foregår også med et basstrykk som også er sjeldent for øreplugger med kun én driver, slik disse har. Propper med flere drivere går ofte enda litt lenger ned i kjelleren, men hadde du fortalt meg at disse hadde doble drivere hadde jeg trodd deg.

Sennheisers mindre snobbete brødre

Også i toppen låter det virkelig bra. Det er krispt og fint - vesentlig krispere i kombinasjon med en Android-telefon enn med en iPhone. Men hihattene jobber på og er aldri bortgjemt.

Om noe kanskje er litt mer gjemt enn resten her er det mellomtonen. Men det er ikke snakk om mye - og det låter for det meste akkurat som det skal også her.

Lydmessig er dette litt som om Sennheisers Momentum Wireless-serie tok av seg findressen og kjørte business casual. Det er den «typen» lyd, med fokus mot toppen, men med mer punchvillighet i bånn.

Og det nevnte stereoperspektivet som får det til å låte som jeg har høyttalere foran meg, og ikke propper som tetter igjen ørene.

Helt fine til å snakke i

Mot normalt for billigpropper er det lagt inn en ganske stor innsats på lydkvalitet under samtale her. Det er flere mikrofoner i hver plugg som til sammen demper omkringliggende lyd mens samtalen pågår.

Løsningen fungerer helt prima både i vindsus og i massevis av «generelt» bråk. Samtalen var aldri umulig å føre, selv med et lurveleven av en annen verden rundt.

Tidvis jobbet algoritmene overtid og tok med seg litt av undertegnedes stemme også. Men da var det mye rabalder rundt.

Alt i alt er de greit over middels gode til samtaler. Det finnes betydelig dyrere øreplugger enn disse som er dårligere på denne egenskapen.

Det er fantastisk lyd i OnePlus Nord Buds, men prisen er på overkommelige 600 kroner.

All lyden man strengt tatt trenger

Jeg prøver en god del øreplugger gjennom et år, og jeg er kresen spesielt på passform, siden øregangene mine egentlig er for små for universelle propper som disse. Men OnePlus Nord Buds treffer godt på ergonomi ved å la seg kile fast uten å måtte helt inn i øregangen for å sitte.

Lyden er knallbra, og mer enn god nok uansett telefon. Men det er tilkoblet en Android-telefon de for alvor våkner til liv. Jeg har kablede hodetelefoner til flere tusenlapper som lydprofilen fra disse jager etter når de spiller på sitt beste.

Selve proppene tåler dessuten fuktighet, og kan jogges med. De er også lette nok til å ikke falle ut under mye bevegelse.

Det er fantastisk vanskelig å finne noe å være veldig kritisk til med et så godt produkt som dette. Proppene ble raskt en favoritt og ble brukt foran langt dyrere utstyr i påvente av tid til å skrive testen. Resultatet er at de ser litt slitt ut på bildene - og i virkeligheten. Dyrere utstyr tåler ofte slitasje bedre, men her er det snakk om kosmetiske ting på ladeetuiet som bor i lomma. Ellers er trådløs lading av ladeetuiet er det eneste jeg egentlig savner her.

Du får bedre propper om du bruker veldig mye mer penger. Men nok en gang får et Nord-produkt meg til å lure på om man egentlig trenger det?

