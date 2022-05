Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sennheiser Momentum True Wireless 3

Små, men gode forbedringer på noen av våre favoritt-propper

Et lite generasjonsløft gjør Sennheisers Momentum enda bedre.

Sennheisers Momentum True Wireless 3 markerer seg igjen som noen av de beste trådløse øreproppene du får. Men vi snakker evolusjon, ikke revolusjon, sammenliknet med forgjengeren.

Sennheisers Momentum True Wireless 2 har vært blant våre øreproppfavoritter lenge, og nå er oppfølgeren her. Momentum TW 3 kommer med to hovedforbedringer: Et nytt og litt mer kompakt design og oppgradert aktiv støydemping.

I tillegg nyter de godt av en oppgradering Sennheiser gjorde til Smart Control-appen sin nylig, hvor de blant annet innførte muligheten til å sette opp «soner» som automatisk endrer støydempingsmodus når du beveger deg rundt - for eksempel om du vet at du vil ha omgivelsesmodusen aktiv på kontoret og støydemping ellers.

Dette er noe blant annet Sony har hatt tidligere.

Mer firkantet enn før

Designet er altså nytt, hvor proppene er noe krympet og touchpanelet utvendig er blitt firkantet i stedet for rundt. Momentum TW3 ligner således mer på Sennheisers CX-propper enn på forgjengeren TW2.

Nytt er også at det følger med små haker eller vinger du kan feste på proppene og som potensielt gjør at de holdes bedre på plass i øret. Det er en forbedring vi tror mange vil sette pris på: Forgjengeren satt godt på plass, men hadde ingen slik ekstramekanisme for bedre heft.

Hakene er riktignok en god del mindre enn vingene vi kjenner fra en del andre ørepropper, og fungerer på den måten at du setter proppene inn i øret og vrir dem «tilbake» for å kile den lille gummiflappen på plass innerst i den lille viken i øret.

Det følger med flere størrelser, og undertegnede har nok muligens valgt en litt for stor en i testperioden, for den ender lett opp med å gnage litt etter rundt en times lytting. Det er nok uansett fint mulig å bruke Momentum TW3 uten hakene på, men det er kjekt å ha muligheten til å sette dem på, for eksempel til jogging eller annen trening.

Små finner gjør at det er større muligheter til å «kile» Momentum TW3 fast i ørene sammenliknet med forrige generasjon.

Trådløs lading er kommet til

Det følger også med fire størrelser med silikontupper til proppene - XS, S, M og L. I denne prisklassen er det kanskje litt synd at ikke Sennheiser har tatt seg råd til å legge med et par skumtupper også, slik for eksempel Bang & Olufsen gjør på sine nye Beoplay EX - men det bør uansett ikke være noe problem å finne et par silikontupper som passer. Unntaket er kanskje om du har veldig store øreganger og kunne trengt et enda større par enn det du får her.

Etuiet er tilsynelatende det samme som tidligere, og vi liker fortsatt det tøykledte designet godt - selv om etuiet fortsatt er litt i tykkeste laget for lommebæring. En viktig nyhet er uansett at etuiet nå støtter trådløs lading, som er kjekt, og ladeporten er dessuten flyttet fra bak til foran. Vi liker også hvordan proppene glir på plass i etuiet og det aldri er noen tvil om de sitter riktig eller ei, og magneten som holder lokket på plass er tillitvekkende.

Batteritiden har ikke Sennheiser gjort så mye med, og den er fortsatt på sju timer i selve proppene, i tillegg til tre fulle oppladinger i etuiet - totalt 28 timer. Det er fortsatt i øvre sjikt blant helt trådløse propper, så det er sånn sett forståelig at ikke Sennheiser har lagt inn ressurser for å øke denne ytterligere. Som tidligere er også proppene IPX4-tettet, så de skal tåle litt regn eller svette, men ikke å bli senket i vann.

Bedre støydemping

Støydempingen er altså forbedret og har blitt «adaptiv», altså skal proppene selv klare å avgjøre hva som er den mest egnede innstillingen for miljøet du befinner deg - om du ikke har aktivert de såkalte sonene. Hvorvidt det har noe for seg er litt vanskelig å avgjøre, men vi kan i alle fall konstatere at støydempingen er noe forbedret fra forrige utgave og nærmer seg de beste med noen små hakk.

På typisk flystøy er Momentum TW3 spesielt god på å dempe de laveste frekvensene, men slipper gjennom litt mer av den litt mer høyfrekvente «hviningen» fra flymotoren. Sonys WF-1000XM4 er riktignok hakket hvassere gjennom hele registeret, men forskjellen er mindre enn den var før og knapt merkbar om du ikke sammenlikner direkte.

Jabras Elite 7 Pro er på sin side hakket bedre på å dempe hvinelydene, men slipper til gjengjeld inn mer av de dypeste frekvensene.

I standardmodusen er Sennheiser-proppene rimelig følsom for vind, men en egen vindmodus som kan aktiveres i appen tar seg svært effektivt av det. Da senkes effektiviteten til støydempingen noe, men du slipper til gjengjeld susingen fra mikrofonene i øret, så opplevelsen totalt sett blir betydelig bedre. Har du musikk spillende gjør Momentum TW3 en ypperlig jobb med å sørge for at du har din egen lille lydboble, selv i vindmodusen.

Sennheisers etui er omtrent det samme som tidligere, men med små endringer - blant annet er batteridioden flyttet fra baksiden til forsiden.

Balansert og detaljert lyd

Lyden har tidligere vært Sennheisers fremste egenskap, og det videreføres definitivt i tredje generasjon - tilsynelatende med de samme elementene og den samme lydprofilen som tidligere. Det betyr en svært velbalansert, raffinert og fyldig lydgjengivelse som er helt oppe i toppsjiktet blant true wireless-propper. Som vi skrev i forrige generasjon evner Sennheiser både å være nøytrale, underholdende og engasjerende på samme tid, og det er en egenskap som er få ørepropper forunt.

Kanskje kan man argumentere med at morofaktoren i standardinnstillingen er litt lav, men det er en smal sak å endre i Smart Control-appens equalizer, som er svært lettforståelig og enkel å ha med å gjøre, med enkle skyvebrytere for henholdsvis diskant, mellomtone og bass. Forutsetningene for å skru deg frem til utmerket lyd er i alle fall absolutt til stede her, og Momentum TW3 støtter både Aptx (Adaptive) og AAC.

Ingen tvil om at proppene sitter på plass i etuiet.

Sennheiser har også lagt inn en form for lyttetest i Smart Control-appen, men den er av den veldig enkle sorten.

Appen ber deg om å spille noe musikk du liker, og så presenterer den deg med tre alternativer for hvordan lyden kan skrus, hvor du skal velge den du liker best. Dette gjøres tre ganger, og så regner appen ut hva slags lyd du liker og gir deg en ny equalizer-innstilling basert på det - som du kan velge om du vil ta i bruk eller ei.

Slike lyttetester begynner å bli relativt vanlig for hodetelefoner og ørepropper, men en litt mer inngående testing enn hva Sennheiser gjør hadde nok ikke vært så dumt, for endringene den foreslår er ganske minimale, i alle fall etter vår erfaring. Nå skal det selvfølgelig sies at det er få andre ørepropper som låter like godt ut av esken som det Momentum TW3 gjør, så de store endringene er heller ikke nødvendige.

Det må også nevnes at det faktum at du må registrere deg med Sennheiser-konto for å bruke lyttetesten er et visst irritasjonsmoment - etter sigende slik at du skal kunne videreføre innstillingene dine fra ett Sennheiser-produkt til et annet, men det argumentet er mildt sagt tynt.

Store konfigurasjonsmuligheter

Sennheiser har også videreført systemet fra forrige generasjon, hvor du kan sette opp kommandoene for de utvendige touchpanelene stort sett etter eget ønske. Standardoppsettet kan du se i skjermbildet under, men hvis du for eksempel vil unngå å ha funksjoner på enkelttapp eller heller ha taleassistenten der omgivelsesmodusen er som standard, så kan du enkelt endre det i appen. Det er forbilledlig.

Proppene har også en fin tilbakemelding i øret for eksempel når du vil endre volum, ved at den først gir fra seg et lite signal når du legger fingeren på «knappen», og så et nytt signal når lyden er endret. Fortsetter du å holde inne vil volumet endres videre.

En forbedring i denne omgang er for øvrig at du nå også kan bruke den venstre øreproppen separat, ikke bare den høyre. Multipoint bluetooth, altså muligheten til å være tilkoblet flere kilder samtidig, har imidlertid ikke Sennheiser fått på plass. Det begynner å bli en litt skrikende mangel i denne prisklassen.

Samtalekvaliteten er helt ålreit så lenge det ikke er for støyete rundt deg, men totalt sett oppfatter vi den nok som et steg ned siden sist - delvis fordi mange av konkurrentene har tatt steg på dette området. Momentum-proppene sliter med å fremheve stemmen til den som snakker når det er mye støy rundt, og iblant hører ikke motparten hva som blir sagt i det hele tatt. Omgivelsene dempes greit, men det gjør dessverre også at stemmen blir ullen og distansert.

Vi har også hatt et lite problem med at det ikke kommer noen lyd fra øreproppene før man har koblet dem fra telefonen og tilbake igjen (iPhone 13), men vi får nesten anta at det er noe Sennheiser får styr på.

Konklusjon

Sennheiser viderefører i praksis det som fungerte så godt med Momentum True Wireless 2, bare med litt oppdatert design og noen innvendige oppgraderinger. Det er igjen lydkvaliteten som er den aller fremste egenskapen her, men støydempingen har blitt bedre og prislappen er faktisk senket litt fra forrige generasjon.

2790 kroner er fortsatt mye penger og i øvre sjikt av helt trådløse propper, men du får i stor grad hva du betaler for her. Kombinasjonen av passform, lydkvalitet, støydemping og batteritid er det nemlig ikke mange av konkurrentene som matcher.

Har du forgjengeren er det dog liten grunn til å oppgradere, etter vår mening. Momentum TW2 er fortsatt et utmerket sett. At vi setter karakteren et hakk lavere enn forgjengeren må også settes på kontoen for at konkurransen er blitt betydelig hardere, også fra mye billigere sett.

