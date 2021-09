Test OnePlus Buds Pro

Lekre og skikkelig gode øreplugger

OnePlus kaster seg inn i lydkampen med en lekker pakke.

Det er et forseggjort lite skrin OnePlus Buds Pro leveres i.

OnePlus er mest kjent for sine mobiltelefoner, men de har lansert flere generasjoner med ørepropper ved siden av. Sist ut i rekken er nye OnePlus Buds Pro. Et sett helt trådløse øreplugger som skal konkurrere med vesentlig dyrere produkter.

Om rene lydprodukter fra OnePlus kanskje ikke var så spennende før har de blitt det med Buds Pro. Pluggene leveres i en forseggjort eske, og har et meget kompakt ladeetui som både ser ut og føles mer eksklusivt enn det meste annet i sin sjanger.

Litt som Apples AirPods Pro er det en stilk som går ut fra selve pluggen, og henger litt ut av øret. Det er ikke dermed sagt at de er like utover på «konseptnivå» - det blir litt som at en Ford og en Toyota begge har fire hjul. Forskjellen i finish, farger og øvrig utforming er stor nok til at du aldri vil kunne ta feil av disse og et Apple-produkt.

9 Imponerende OnePlus Buds Pro

Krysse av Meget god lyd

Krysse av Blant markedets aller beste på demping

Krysse av Helt ok batteritid

Krysse av God lydkvalitet under samtale

Krysse av Trådløs lading

Krysse av Solid og gjennomført design

Krysse av God og brukervennlig app Ting å tenke på Bytt Appen kan være vanskelig å finne (ulogisk navn)

Bytt Litt tykke stammer inn i øret - ikke for alle ører

Uventet god design

Hvis pastiller ble behandlet med like stor andakt som kubanske sigarer hadde folk kanskje gått rundt med ting som liknet på ladeetuiet til Buds Pro fra før. Det er en forholdsvis liten eske i matt svart og hard plast. Den ser til forveksling gummiert ut, men er ikke det. Kun et par områder på esken er i blank plast - OnePlus-logoen på topplokket, og et lite felt i selve hengselet bakpå.

Lokket åpnes akkurat passe lett og glir opp med en jevn bevegelse, før det strammes og holdes i åpen posisjon. På returen lukkes det med et tilfredsstillende klopp når magnetene som holder det lukket tar over.

Vi ofrer vanligvis ikke ladeetuier så mye oppmerksomhet. Men når et sett øreplugger til 1500 kroner gir den samme kvalitetsfølelsen som å åpne og lukke døren på en luksusbil er det verdt å ta med.

Både ladeetuiet og proppene er sprutsikre - proppene i litt større grad enn etuiet, men fortsatt mer enn nok til å tåle litt regn. IP-sertifiseringer er ellers et uvanlig syn på OnePlus-produkter, men her har altså alle deler fått det.

Smart og deilig

Det er ikke bare det ytre som henger med i OnePlus Buds Pro.

Trådløs lading av etuiet er på plass, proppene er vann- og støvavstøtende, slik at de tåler svette, regnskurer og en tur i lommen uten beskyttelsen på. Selv etuiet har IPX4-sertifisering, som betyr at det er sikret mot sprut fra alle retninger.

Hurtiglading og helt ok batteritid i pluggene på inntil 7 timer hører til. Totalt med batteriet som er i ladeetuiet skal pluggene gi inntil 38 timer avspilling, men det er med støydemping av. I bråkete omgivelser med støydemping på er tilsvarende tall 28 timer.

Pluggene er utstyrt for å gi lav forsinkelse til bruk med gaming, og har i tillegg en mengde ulike lydinnstillinger for å passe ulike ører.

Det er altså en mengde funksjoner og egenskaper å ta tak i her i tillegg til selve lydkvaliteten. Langt flere enn vi rekker å nevne - men er det ikke nevnt har det for det meste ikke utmerket seg på uventet måte.

Den likner litt på AirPods Pro, men samtidig ikke helt.

Litt knotete passform

Den eneste umiddelbare «skuffelsen» her handler om stammen som gummiproppene sitter i øret på. Her er det alltid en bra ting om størrelsen ikke er for stor. Jo større stamme, desto vanskeligere å få øreproppene til å sitte skikkelig.

OnePlus Buds Pro er lettere å få til å sitte i ørene enn Samsungs Galaxy Buds Pro - for Samsungs del var det nettopp disse store «rørene» ut fra proppen inn mot øregangen som gjorde dem til en utfordring for mange.

Min erfaring er at med litt påpasselighet og lirk når jeg setter inn proppene - blir de værende. I begge ørene, uten at jeg må trykke på dem til stadighet. Men de er i grenseland, så dermed er varskoet servert hvis du også ofte får proppeproblemer - prøv disse før du kjøper dem.

Hvis du ellers aldri har problemer med passformen på ørepropper og har øreganger på størrelse med bekkalokk bør OnePlus Buds Pro passe helt utmerket.

Stammen på proppene som skal inn mot øregangen er oval og litt større enn vanlig. Fra venstre; Sony WF-1000XM4, OnePlus Buds Pro og Samsung Galaxy Buds Plus.

Super lyd

Det er ikke så ofte jeg blir så overrasket som jeg har blitt av OnePlus Buds Pro. Disse øreproppene låter fenomenalt til prisen. Det er et fjellstøtt bassfundament i bånn og de spiller jaggu klart, krispt og åpent i diskanten også.

På bassmusikk som er laget for store subwoofere i bil er dette det nærmeste jeg har kommet å kjenne suget fra bassen i magen. Nittitallets dårligst produserte rock høres også så bra ut som jeg tror jeg noen gang har hørt det.

Ellers låter det aller meste rett og slett som det skal, enten det er jazz eller jodling eller alt mellom.

Som mange andre støydempende ørepropper blir de litt ekstra bassige og buldrete med støydempingen på.

Det blir uansett ikke påtrengende overdrevet, og proppene låter fint også hvis jeg stiller ned bassen med en equalizer.

Buds Pro har forøvrig både automatisert hørselstest og funksjon som tester om de forsegler godt i ørene. Begge deler virker bra, og fullført hørselstest ga lyden et lite løft, selv om hørselen tilsynelatende ikke avvek så voldsomt fra normalen på noen uventede steder.

Proppene sitter noenlunde ok i øret, og med en liten tut ut som har berøringsstyring bygget inn. Holder du rundt stammen i tre sekunder skal proppene begynne å spille naturlyder og fuglekvitter, men på vårt testeksemplar skjedde ikke det - antakeligvis er det en bug. Det er uansett mulig å aktivere Zen-modusen manuelt i app.

Ålreit støydemping

OnePlus Buds starter støydempingen gradvis, og lydene rundt deg soner saaaakte ut. Det er blant de beste øreproppene jeg har vært borti på helt vanlig kontorstøy. Stemmer og samtalestøy blir omtrent helt vekke, og det samme blir naboens tasteklapring.

På mer basstung støy, så som den fra bråkete ventilasjonssystemer, bussen og fly gjør de også en prima jobb. Så lenge du oppnår god isolasjon med gummiproppene er det fryktelig lite å utsette på ytelsen her - enten det er mot toppmodellene som OnePlusene det koster halve av, eller tidligere storheter på støydemping som nå koster omtrent det samme.

Appen har fått det snodige navnet «Hey Melody», men utover det er den en fryd å bruke og bedre enn de fleste apper fra større produsenter.

«Hey Melody»

Hva slags luring hos OnePlus som fant ut at appen som styrer disse proppene skulle hete noe så snodig som «Hey Melody» vet jeg ikke. Men jeg måtte uansett slenge en tur innom OnePlus’ nettsider for å være sikker på å få ned rett app.

Heldigvis er navnet det eneste jeg har å utsette på den. For også her har OnePlus gjort jobben. Appen kobler umiddelbart opp til proppene - ikke noen lang ventetid på «tilkobling» for allerede tilkoblede propper, som mange andre produsenter av en eller annen grunn driver med.

Brukervennligheten i appen er også upåklagelig. Det eneste jeg ikke riktig forstår er «Zen Mode»-aktiveringen som tilsynelatende ikke virker helt som tiltenkt. Et klem på stammen til proppene skal aktivere naturlyder eller hvit støy. Det skjer tilsynelatende ikke automatisk og etter planen - men kan likevel skrus på med en bryter i appen.

I samtaler

Lydkvaliteten under samtale er skarp og fin i begge ender. Støydemping av faktisk bråk fungerer påfallende bra, men som mange propper sliter OnePlus Buds Pro noe mer med vindsus.

Jo mer bråk som er for vanskelig til å dempe skikkelig, eller jo mer vind, du har rundt deg, desto mer robotaktig blir stemmen din for mottakeren. Men i veldig liten grad erfarte vi at det ble vanskelig å tyde ordene som ble sagt.

De gjør altså en nokså solid jobb også på denne fronten, selv om det her finnes enkelte propper som treffer hakket bedre på støyen uten at dempingen også rammer stemmen din.

Her var det jaggu ikke mye å klage på - ikke til en pris rundt 1500, strengt tatt heller ikke om de hadde kostet betydelig mer. Større og «dyrere» produsenter bør se i speilet.

Solid helhet

For rundt 1500 kroner får du noen av markedets beste støydempende ørepropper, som spiller så engasjerende og pent at nesten hva som helst kan få deg til å trampe takten.

Alle de nødvendige komfortfunksjonene er på plass, med sprutsikkerhet fra innerst til ytterst og trådløs lading som gode eksempler på ting du ellers må betale vesentlig mer for.

I den grad det er noe å trekke for her, så er det de middels tjukke stammene som gummiproppene sitter i. Det betyr at du som sliter med ørepropper flest antakeligvis ikke bør satse på disse uten å ha prøvd dem.

Men hvis «alle» ørepropper så langt har passet dine ører er det faktisk ingenting å stusse på med OnePlus Buds Pro. De gjør jobben og litt til nærmest uansett hva du vurderer.

