Mangler du respekt for egen tid og økonomi?

Da burde Nokia X20 være midt i blinken – den er både treig og dyr.

Skjermen er på 6,67 tommer. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 8 Mai 2021 13:15

Som i mange andre yrker er det også i det nokså smale feltet «teknologianmelder» en viss hverdagslighet knyttet til store deler av jobben. Mange produkter glir simpelthen ut av bevisstheten mer eller mindre permanent så fort de er ferdigtestet. Atter andre husker man i flere år i etterkant, slik som Motorolas – i sin tid – reale budsjettbombe Moto G4 Plus .

Atter andre husker man fordi de ga arr på sjelen, og dagens testprodukt kan late til å være av den sorten. Hils på Nokia X20, telefonen som på tre dager har forvandlet undertegnede fra «ung, hvit mann» til «ung, frustrert, hvit mann».

Før vi forklarer hvorfor telefonen har denne effekten, bør vi forklare hva slags telefon dette i utgangspunktet er.

Nokia X20 har på papiret mye godt for seg, som du jo også selv kan se i spesifikasjonstabellen under:

Nokia X20 (8GB RAM) 128GB Pris 3713 NOK Skjerm 6,67 tommer, 2400 x 1080 piksler, 20:9-format, Corning Gorilla Glass 5 Hovedkamera 64 megapiksler + 5 megapiksler (ultrawide) + 2 megapiksler (makro) + 2 megapiksler (dybde) Frontkamera 32 megapiksler Lagring 128 GB + minnekortplass (delt med dobbel SIM) Batteri 4470 mAh, 18W hurtiglading Maskinvare Snapdragon 480 5G, 2 x Kryo 460 @ 2.0 GHz + 6 x Kryo 460 @ 1,8 GHz, Adreno 619 GPU, 6/8 GB minne Operativsystem Android 11 (Android One) Størrelse / Vekt 16,89 x 7,97 x 0,91 cm / 220 gram Teknologi 5G, Bluetooth 5.0, tvilling-SIM

Stor og ålreit skjerm, men svære rammer

Det første som peker seg ut er den store og relativt ålreite skjermen. Den er på 6,67 tommer, har en oppløsning på 2400 x 1080 piksler (altså 20:9-format) og er dekket med Corning Gorilla Glass 5. Dette er i utgangspunktet ingenting å klage over, selv om konkurrenter som OnePlus Nord har både OLED og 90 Hz på skjermen sin for samme pris. Men sett i et vakuum bommer altså ikke X20 grovt her, i motsetning til telefoner som forsøker seg på 720p-oppløsning i 2021.

Skjermen er helt ålreit fargesterk og kontrastfylt, men vi savner likevel litt «punch» her. Feriebildene dine vil ta seg betydelig bedre ut på en telefon med OLED- eller en bedre IPS-skjerm. Spesielt lysstyrken er en utfordring, og i direkte sollys er kan det være utfordrende å se hva skjermen forsøker å vise deg. Dette blir sjeldnere og sjeldnere noe vi trenger å påpeke hos telefoner, og er derfor mer merkbart når det først er et problem.

3.5 Dårlig Nokia X20 (8GB RAM) 128GB annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Nokia har laget en OnePlus Nord - bare dårligere og dyrere. Fordeler Pent og rent design

Android One gir lang programvarestøtte

God batteritid Ting å tenke på Relativt store rammer rundt skjermen

Dyr, gitt prosessoren du får

Veldig treg i bruk til tider, treg generelt

Kunne gjerne ladet raskere

Fingeravtrykksleseren er treg

Rammene er relativt tjukke i 2021. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det vi reagerer mer på er imidlertid det som er rundt skjermen. Selv om dette i utgangspunktet er en «rammeløs» skjerm foruten i bunnen, er de «rammeløse» rammene nokså store. Og leppen i bunnen er omtrent slik telefoner var for et par år tilbake.

Resultatet er en nokså stor og uhåndterlig telefon, gitt skjermstørrelsen. Innhugget for «punch hole»-frontkameraet er også betydelig større enn det Samsung opererer med i sine telefoner, og dermed også mer merkbart.

Gitt størrelsen på telefonen og rammene skulle vi gjerne sett stereohøyttalere, men det får du ikke. Det er en nedadfyrende høyttaler i bunnen, og dét er dét. Den spiller ikke hverken høyt eller spesielt pent. Så har da X20 fortsatt en hodetelefonkontakt, så du kan alltids bruke gode gamle, kablede propper om du skulle ønske. Eller blåtannpropper via Bluetooth 5.0, som Nokia støtter her.

Bygget i plast rund baut

Plast er materialet her. Men fargen er gøyal, da. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Byggekvalitetsmessig er ikke X20 noe særlig å skryte av. Telefonen kommer i en rekke mer eller mindre spennende farger, men er bygget utelukkende i hardplast. På en viss avstand kan det kanskje lyve på seg å se litt ut som metall, men når du får telefonen i hånd er det veldig tydelig at det er plast det dreier seg om. Plasten er riktig nok ganske motstandsdyktig mot fingermerker, men riper og skavanker vil den nok neppe holde ut godt mot over tid.

Erfaringsmessig er det også en stor ulempe at slikt som ladeinnganger er gjort i plast, ettersom slitasjen rundt slike er ekstra stor. Og nei, trådløs lading er ikke å finne her – og heller ikke noen form for vanntetting. X20 er en enkel telefon på konstruksjonsområdet.

Det mest «fancy» rent utvendig er at det finnes en egen Google Assistant-knapp på venstresiden, samt at det er en innebygget fingeravtrykksleser i sideknappen (som også fungerer som strømknapp).

Førstnevnte later ikke til å komme aktivert når du starter telefonen, og vi måtte både søke på nettet og fabrikkinnstille telefonen før den bestemte seg for å faktisk gjøre noe vettugt. Muligens en programvare-bille, men definitivt ikke optimalt.

Sistnevnte skulle vi kort og godt ønsket at enten var under skjermen (slik som på OnePlus Nord) eller på baksiden, for den sidemonterte leseren er både upresis og veldig treg. Det tar to-tre hele sekunder fra du legger tommelen på leseren til skjermen lyser opp. Dette er for mye i 2021.

Hvorfor er du så treeeeeig?

Fingeravtrykksleseren på siden er både treg og upresis. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette med hastighet er et gjennomgående tema i Nokia X20. Nokia skriver på sin produktside at det «er på tide å overvinne lastetid» og at du nå kan vinke «farvel til frosne fjes og frustrasjon».

Hvis dette er ment ironisk har de forsåvidt truffet spikeren rett på hodet, for det er nettopp frustrasjon, frosne fjes og lastetid som har preget undertegnedes siste arbeidsuke. Ikke bare på grunn av koronatretthet og sosial isolasjon, men altså også på grunn av en mobil.

Det er ikke ofte vi ser tastatur som tar fire-fem sekunder å laste inn i disse dager, men Nokia X20 gir oss denne opplevelsen titt og stadig. Og da vi kjørte ytelsestestene våre virket det nesten som om telefonen skulle avgå med døden (noe testene også gjorde et par ganger før vi fikk dem helt ferdigkjørt).

Resultatene kan du se under:

Svaret på spørsmålet vi stilte i mellomtittelen er enkelt: på innsiden av Nokia X20 finner vi en Snapdragon 480 5G, også kjent som den aller billigste prosessoren Qualcomm lager med 5G innebygget. Her er det åtte relativt slappe kjerner, hvorav to er et hakk mindre slappe.

Selv disse to kjernene er imidlertid svakere enn selv de aller svakeste kjernene i kraftigere prosessorer fra 700- og 800-serien til Qualcomm, og til prisen X20 selges for er det et godt utvalg av telefoner med prosessorer fra disse seriene.

Adreno 619-grafikken er heller ingenting å skrive hjem om, og i ytelsestestene våre var det mer snakk om bildefremvisning heller enn faktisk videoprosessering. At telefonen har 128 GB lagring og 6 eller 8 GB minne er egentlig nokså irrelevant når maskinvaren ellers er såpass slapp.

Det skal også nevnes at det helt garantert er et preg av dårlig programvareoptimalisering her. Telefonen kjører kliss ren Android (Android One, sågar), og vi har sett telefoner fra andre produsenter med lignende maskin- og programvare yte betydelig bedre før. Så Nokia kan ikke bare skylde på at de valgte feil prosessor – men i denne prisklassen er prosessoren også definitivt helt feil.

Nå må produsentene slutte å bruke ubrukelige «ekstrakamera»

Joda, fire kamera. Men bare etter faktisk brukbart. Torstein Norum Bugge, Tek.no

På baksiden av telefonen finner vi hele fire kamera, i det som utvilsomt er det største blikkfanget på telefonen. De er organisert i en sirkel, og det hele gir tydelig hint til telefoner i høyere prisklasser. Men når vi ser på spesifikasjonene blir vi raskt hentet ned til jorden igjen, for det er ikke vanskelig å gjette seg til hva resultatet vil bli i praksis her.

Problemet her er at Nokia har dyttet inn tre kamera som har mer eller mindre null verdi, ettersom oppløsningen og lyssensitiviteten er så lav at resultatet blir bedre om du bare bruker hovedkameraet og beveger deg fremover eller tilbake for å kompensere.

Nokia X20 ultravidvinkel.

Nokia X20 uten nattmodus.

Nokia X20 med nattmodus.

Fra Samsung Galaxy S21 Ultra.

Dette er langt fra første gangen vi har sett dette «trikset», og det ser fint ut på både utsiden og på et spesifikasjonsark. Også er det blitt fryktelig trendy (mye takket være Samsung og Apple), så det er nok en selvforsterkende effekt her i form av at mobiltelefonprodusenter føler seg tvunget til å utstyre telefonene med tre-fire-fem kamera for å selge dem.

Men nå er vi altså lei av dette. Enten dytter dere inn kamera som faktisk er verdt å bruke (og teste), eller så er det like greit å ignorere dem helt og kun omtale hovedkameraet. Hovedkameraet på 64 megapiksler er faktisk helt okay.

Men ikke særlig mer heller.

Det er en nattmodus her, men den er ikke veldig imponerende (du kan se resultatet i karusellen over sammenlignet med et testbilde fra Samsung Galaxy S21 Ultra). Bildene blir myke og blasse. Og vidvinkelen på 5 megapiksler, makro/zoom-kameraet på 2 megapiksler og dybdekameraet på 2 megapiksler... Vel, la oss bare late som at de ikke er her. For i praksis er de irrelevante.

Frontkameraet på 32 megapiksler er i så måte mer relevant, og gir i det minste brukbare sjæliser i retur. Men igjen, lyssensitiviteten kunne gjerne vært høyere – bevegelsesuskarphet er et stort problem.

Konklusjon – Alt for dårlig og alt for dyr

Skjermen kunne gjerne vært mer lyssterk. Og hatt OLED. Og raskere oppfriskning. Og tynnere rammer. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det er neppe vanskelig å skjønne utfallet av denne testen om du har lest deg helt hit. Vi synes ikke Nokia X20 treffer målgruppen sin. Til en pris på fire tusenlapper er det en telefon vi forventer mer av enn det Nokia greier å levere. Spesielt ettersom konkurrentene er et godt stykke foran i både hastighet, kamerakvalitet, skjermkvalitet og ladehastighet. For å nevne noe.

Bare for å hoppe innom det siste: batteritiden på Nokia X20 er ikke noe å skusle over, med nesten 4.500 mAh kapasitet. Men ladehastigheten på maks 18 watt er betydelig mindre enn det de fleste konkurrerende telefoner kan stille opp med. Og du må dermed belage deg på et par timers ladetid, der andre klarer samme øvelse på en halvtime.

Hadde Nokia lansert denne telefonen for tre år siden ville den kommet bedre ut, men selv da ville den nok vært treg. Det er egentlig smått utrolig at man greier å utstyre en telefon med kliss ren Android og en moderne prosessor, og få såpass lav ytelse i bruk som vi opplever her.

Så skal vi nevne at både 5G og Android One er på plass her, så du er således «fremtidssikret» både på tilkobling og programvareoppdateringer. Men det hjelper lite når prosessoren er så håpløst svak og prislappen ikke reflekterer dette.

Igjen ønsker vi å peke på OnePlus Nord som det beste eksempelet på hvorfor Nokia X20 sliter med å hevde seg. Nord koster omtrent akkurat like mye, men leverer en ekstremt mye kraftigere prosessor, bedre byggekvalitet, vannsikring og en skjerm med OLED og 90 Hz oppfriskning. Det er rett og slett en urettferdig sammenligning.

Men det er også en sammenligning Nokia tvinger oss til å gjøre.