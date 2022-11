Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Fitbit Sense 2

Fitbit Sense 2 er fin, men byr på lite nytt og spennende

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Mange smartklokker kan gi deg en indikasjon på hvordan det står til med helse og aktivitet. Google-eide Fitbit har holdt på med dette i årevis, og har stort sett vært kjent for å by på en rekke spennende funksjoner, til en ikke så altfor avskrekkende pris.

Toppmodellen fra Fitbit har lenge vært Fitbit Sense, men har nå fått en ny arvtager i Fitbit Sense 2. I tillegg har også en litt mindre utstyrt lillebror i form av Fitbit Versa 4 også blitt lansert.

Vi har testet begge klokkene, men vil holder oss til en gjennomgang av Sense 2 i denne testen siden dette er den nye toppmodellen med alle de nye oppgraderingene.

Versa 4 er helt lik Sense 2 på veldig mange områder, med unntak av funksjoner som kontinuerlig stressmålinger, hudtemperatur og EKG.

Fitbit Versa 4 koster i skrivende øyeblikk rett over 2300 kroner, mens Sense 2 på sin side ligger på cirka 3200 kroner.

7.5 Bra Fitbit Sense 2 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3199 hos Elkjøp Sjekk nå 3199 hos Power Sjekk nå sitat Fitbit Sense 2 er selskapet mest avanserte smartklokke hittil Fordeler + God batteritid mellom 3 til 6 døgn, alt ettersom hvor tungt du bruker den

+ Enkel og ryddig i bruk

+ God skjerm

+ Lett og behagelig å ha på

+ Oppdater det meste du foretar deg automatisk

+ Kontinuerlig stressmålinger fungerer greit.

+ Enkel og kurant app

+ Har skiftet ut berøringsknappen med en fysisk knapp siden forrige modell Ting å tenke på — Stressmålingene krever at du bidrar med å definere humøret ditt får i gi maks uttelling

— Krever abonnement (Premium) for å gi deg alle mulighetene klokken tilbyr

— Hender fortsatt at den er litt treg i bruk

— Gir deg ikke søvnscoren før du har synkronisert med appen på mobilen

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Den fysiske knappen er tilbake

En av tingene vi ikke likte med den første Sense-modellen var den berøringsfølsomme knappen på siden av klokken.

Denne har Fitbit nå kvittet seg med i Sense 2 til fordel for en vanlig, fysisk knapp. Dette gjør at du slipper feiltastinger, slik du kunne oppleve med Sense. Dessuten er det noe beroligende ved å vite at du faktisk trykket på knappen. Den har en god kneppefølelse som ikke lar deg være i tvil om du trykket riktig eller ei.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Utover det er størrelsen på Sense 2 noe mindre enn forgjengeren, selv om skjermen er den samme som før. Den er litt smalere og nettere i selve urkassen, og en av tingene vi legger merke til er at du ikke lenger har en metallramme rundt skjermen, men heller et tynt belegg i ytterkant som brukes til å gjøre manuelle sjekker av kroppsreaksjoner.

Noen enorm designendringer er det imidlertid ikke snakk om, og det er fortsatt en avrundet, firkantet klokke som måler rett over 40 millimeter begge veier. Det betyr en størrelse som treffer ganske godt på det aller fleste armer.

Skjermen er som nevnt den samme, og det betyr at du får en god OLED-variant med gode farger og bra lesbarhet når du er ute i solen.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Holder styr på stresset ditt

En av nyhetene som Sense 2 byr på er muligheten for å følge med på stressnivået ditt igjennom dagen.

Du starter med å aktivere funksjonen i appen, slik at du får varsler om det er noen kroppsreaksjoner. Det vil naturligvis påvirke batteritiden noe, men etter vår erfaring er det ikke en veldig dramatisk nedgang.

Klokken bruker målinger som puls, endring i hudtemperatur og svette for å merke om du har en reaksjon i form av stress.

Under vår testperiode kom det slike varsler nå og da. Systemet var imidlertid litt styretete, fordi den hele tiden vil at du skal gå inn og legge igjen en vurdering av hvilket humør du er i. For eksempel om du er rolig, sint eller frustrert.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

I etterkant av et slikt varsel kan du få rask tilgang til for eksempel en rolig avslappende pustesesjon eller gå en tur.

Deretter kan du gå inn i appen og få en oversikt over de siste hendelsene og hvor lenge de varte.

Klokken måler også hudtemperaturen din igjennom døgnet. Det vi syns er litt rart, er at den aldri oppgir hvor varm huden din faktisk er, men heller fokuserer på bare svingningene i temperatur mot normalen.

Det gir jo klart en indikasjon på en del ting, men det hadde vel vært grei skuring å oppgi den aktuelle temperaturen i samme slengen?

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Fortsatt god batteritid

Under vår testperiode blir klokken utsatt for mye tung bruk, trolig mer enn det som kan anses som «vanlig».

Vi synes klokken klarte seg fint, hvor du kan forvente å ha minst tre dager med batteri dersom du velger å ha på skjermen hele tiden, ha på kontinuerlig stressmålinger og bruke treningsprogrammer med gps aktivert minst en gang om dagen.

Sammenlignet med for eksempel en Apple Watch er dette ganske mye bedre, men den henger fortsatt ikke med for eksempel en Garmin Epix 2, som har en meget solid utholdenhet hva gjelder tid mellom besøkene til laderen.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det som er hendig med Sense 2 er at den kommer med en hurtigladingsfunksjon som lar deg tanke opp nok strøm til å holde klokken gående i rundt et døgn med bare 10–12 minutters opplading.

Om du velger å være litt mer moderat med batteribruken så kan du tyne ut omtrent det dobbelte av batteriet før det må lades. Men da må du leve med at skjermen slår seg av, mindre kontinuerlige målinger og så videre.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Hjelper deg å huske målinger automatisk

En ting Fitbit har vært meget god på i mange år er å lage produkter som automatisk oppdager at du for eksempel har lagt ut på en løpetur.

Og mange vil like denne automatikken som ganske ofte treffer meget presist med hva du holder på med. Slik at du sjeldent trenger å starte løpeturen manuelt på klokken for at du skal kunne se loggen etterpå.

Skritteleren til Fitbit er noe i overkant entusiastisk hva gjelder å telle skritt, men er likevel ikke så optimistisk at det blir helt på jordet. Men sammenlignet med en Garmin-klokke, vil du ende opp noen prosent flere skritt i løpet av dagen med en Fitbit.

Klokken er spekket med treningsprogrammer, og på Sense 2 er sjansen stor for at du finner en modus som passer det du skal. For i år har selskapet spedd på med mye nye programmer, og teller nå totalt over 40 ulike valgmuligheter.

En annen ting som også måles automatisk er søvnen din. Og her har Fitbit i mange år levert et godt håndverk hvor du får en ganske så detaljert oversikt over hvordan natten har utartet.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Fortsatt ting som irriterer

Men ikke alt er like bra med Fitbit Sense 2. Det er en del ting som irriterer oss litt også.

Som for eksempel søvnscoren. Når du våkner vil du aldri få vite hvordan scoren din er rett via klokken, uten at den har synkronisert med appen først. Mulig vi er litt sære her, men det føles faktisk litt unødvendig å måtte ta frem mobilen for å oppdatere noe som skal vises på klokken.

En annen ting er at du ikke får full glede av alle funksjonene som klokken kan gi deg med mindre du abonnerer på Fitbit Premium. Da får du for eksempel EKG-målinger, oversikt over irregulær hjerterytme, O2-metning i blodet og en del treningsfunksjoner for å nevne noe.

Det skal sies at det følger med en gratis prøveperiode når du kjøper klokken, men ender du opp med å for eksempel ha klokken i 3–4 år, og vil ha Premium hele veien, vil dette koste nesten det samme som innkjøpet av selve klokken.

Sånn sett er det jo fint at det følger med en prøveperiode så du kan avgjøre selv om det abonnementet gir deg er noe du vil betale for videre eller ikke.

En siste ting er at klokken fortsatt kan være litt treg i bruk nå og da. Akkurat som Sense var. Og det enda brukerplattformen i bunnen er ny.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Konklusjon

Fitbit Sense 2 føles ut som en mindre oppdatering fra den forrige generasjonen Sense. Men noen av endringene har gjort klokken bedre.

For berøringsknappen på Sense var aldri pålitelig nok, og den tilbakevendte, fysisk knapp er en bedre og mer presis løsning. I tillegg har klokken blir mindre og nettere, og samtidig har du en solid slump med batteritid tilgjengelig før klokken må lades.

Nytt er også stressmålinger. Det skjer automatisk, men du må fortsatt bidra med å sette ord på humøret når klokken oppdager endringer. Det gir jo en fin oversikt over hverdagen, og kanskje kan du se et mønster hvor du kan begrense stress. Noe som alltid kommer godt med.

Klokken måler også variasjonen i hudtemperaturen din, samt at du nå har betydelig flere treningsprogrammer å velge mellom.

Annet enn dette er Sense 2 ganske lik sin forgjenger på en rekke ting. Og det er ikke noe negativt i det. For Sense hadde en god del positive ting ved seg, som for eksempel målinger av EKG og o2-metning i blodet. Samtidig er Fitbit en mester på å passe på deg. Den skjønner automatisk at du trener eller sover, slik at både søvn, skritt og treningsøkter blir notert ned.

Vi er fortsatt ikke helt solgt på at du må ha et tilleggsabonnement for å få glede av alle funksjonene i klokken. Men kan likevel se verdien av Fitbit Premium for de som vil betale for funksjonene og tjenestene du får.

Alt i alt er Fitbit Sense 2 en kurant videreutvikling av Sense med noen nye funksjoner og et nettere ytre. Og det er et produkt som vil glede mange. Men vi hadde ikke nødvendigvis løpt i butikken for å oppgradere fra forrige generasjon.

