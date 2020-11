Vi har testet nye Fitbit Sense

Lanserer sin mest avanserte smartklokke hittil.

Vi tester Fitbit Sense Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 31 Okt 2020 16:00

Fitbit har i flere år vært en gigant på smarte klokker og armbånd. I starten fikk du vite antallet skritt du hadde tatt i løpet av en dag, og ikke minst en enkel søvnmåling. Siden den gang har disse blitt langt smartere.

For med selskapets flunkende nye toppmodell, Fitbit Sense, står blant annet muligheten for EKG-målinger av hjertet ditt klar. I skrivende stund er funksjonen i ferd med å bli rullet ut i USA, mens vi må avvente her på berget. Det som imidlertid er klart er målinger av O2-metningen i blodet ditt mens du sover, og at du enkelt kan sjekke hvor stresset du er.

Med andre ord er fokuset på helse og søvn tatt flere steg videre sammenlignet med tidligere modeller fra selskapet. Og nå har vi testet Fitbit Sense, som i skrivende stund koster deg om lag 3600 kroner.

7.5 Bra Fitbit Sense annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Fitbits mest avanserte smartklokke hittil Fordeler Brukervennlig

Starter blant annet søvnmålinger automatisk

Meget god batteritid

Rask lading

God skjerm

Behagelig å ha på

Enkelt å skifte reimer

Appen er fortsatt blant de aller beste

Enkelt å måle stress

Enkelt å måle o2-metning Ting å tenke på Litt treg i bruk

Berøringsknappen på siden er ikke alltid like enkel å bruke

EKG-målingene fungerer ikke ennå

Proprietær lader

O2-målingen må bruke dedikert klokkeutseende for å fungere

Ikke all verden med tredjepartsapper å velge blant sammenlignet med de beste

Fitbit Sense er ganske så lik Versa-familien. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Reimene er enklere å ta av nå. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Velkjent design

Om vi starter med designet så holder Fitbit Sense seg til det samme utseende som selskapets eksisterende Versa-familie. Det betyr at urkassen er firkantet, men avrundet i hjørnene og langs sidene mot baksiden av klokken, og dette gjør den meget behagelig å ha på seg over tid.

Selve urkassen måler rett over 40 millimeter, altså er dette en størrelse som passer de flestes håndledd.

Fitbit har likevel gjort en endring som er av praktisk betydning. Det er nemlig blitt langt enklere å skifte ut reimene enn før. Nå har du en liten trykknapp på undersiden av klokken som enkelt løser ut reimen, og du fester den igjen ved å kun klemme reimen inn i sporet sitt til du hører at den faller på plass.

Reimen som følger med er en silikonreim, og denne er behagelig å ha på seg. Innfestningen er god, og kan minne noe om den løsningen som brukes på Apple Watch. Reimen sitter som et skudd, og du trenger ikke bekymre deg for at denne løsner under trening.

Berøringsfeltet er ikke alltid like enkelt å treffe. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Litt treg innimellom

Fitbit har gjort en fysisk endring på Sense som du bør være klar over. I stedet for en vanlig trykkapp på siden av klokken, slik du finner på Versa-modellene, er det nå i stedet en berøringsfølsom løsning. Denne syns vi er litt tuklete å bruke. Det er en smal grop i kassen som du skal berøre for å bruke «knappen», og denne kan være litt utfordrende å treffe.

Klokken er litt treg å bla i. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utenom denne knappen er resten enkel plankekjøring hva navigering angår. Drar du fra høyre mot midten kommer selve menyen hvor du finner treningsfunksjoner og andre apper du velger å legge inn. Det er et ganske slunkent utvalg av apper å velge blant, om du for eksempel sammenligner med Apple Watch, men du finner for eksempel Spotify. Merk likevel at denne appen kun fungerer som en slags fjernkontroll mot mobilen din. Du kan ikke lagre musikk lokalt på klokken.

En ting vi merker oss med klokken er at den virker å balansere helt på kanten med tanke på prosessorkraft. Noen ganger er grensesnittet litt tregt i responsen, slik at det «hakker» når du blar deg rundt i systemene. Det er en litt unødvendig irritasjon, hvor det hadde vært fint med litt mer futt i maskinvaren. Samtidig så har programvaren noen småfeil som også bidrar til et dårligere inntrykk enn nødvendig.

Mens klokken kan være litt treg iblant, er appen du får på mobilen langt mer sømløs i bruk. Den er blant de aller beste vi finner på markedet, og det vi liker spesielt godt med appen er at den er oversiktlig og enkel å skjønne seg på. Velger du i tillegg å ha et Premium-abonnement, vil du få tilgang til en rekke funksjoner som kan hjelpe deg med å komme i bedre form.

Du får blant annet en rekke treningstips fra egne trenere i appen, og ikke minst får du tilgang til mer data om helsen din. Du kan også enkelt legge inn hva du drikker og spiser i løpet av en dag.

Laderen er proprietær, men magneten gjør at den i det minste sitter godt mens du tanker opp batteriet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Raskere lading

Fitbit Sense kommer med en proprietær lader, slik de har for vane å gjøre med alle sine modeller. Denne gangen er det en lader som bruker magneter til å feste seg til undersiden av klokken, og vi må si at dette fungerer helt greit.

En ting det kan være verdt å merke seg er at tiden det tar å lade har blitt kraftig redusert. Skulle du komme i en situasjon hvor du trenger mer strøm for å kunne bruke klokken ut dagen, vil rundt 12 minutter med lading fikse dette for deg. Og det tar heller ikke veldig lang tid å lade den fullt opp.

Når klokken er fulladet så har du om lag fem døgn med bruk foran deg før du trenger å lade igjen. I alle fall med vårt bruksmønster, som i denne testperioden har vært ganske aktivt. Vi har hatt på varsler fra mobilen, samt at O2-målinger, treningsfunksjoner og EDA-målinger har blitt benyttet daglig.

Skulle du ønske å ha på skjermen på klokken hele tiden, vil dette dog endre seg en del. Da kan du forvente rundt et par døgn med bruk før batteriet er tomt.

Skjermen fikk litt juling da vi ramlet under test. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Tåler litt juling

Klokken har en god skjerm som er enkel å tyde, selv i sollys. Og det viser seg at klokken tåler en del juling og røff behandling. Under vår testing så gikk undertegnede skikkelig på snørra under en test av pulsmåleren, og klokken endte opp som beskyttelse mellom meg og steinen jeg falt mot.

Riktignok fikk skjermen en liten ripe, men med den solide smellen må vi si at vi fryktet langt større ødeleggelser enn som så. Likevel skal vi ikke utelukke at vi hadde flaksen på vår side denne gangen.

Klokken er også vanntett ned til 50 meter. Det vil si at du i praksis fint kan ta deg en svømmetur med den på, eller dusje etter trening uten å den av. Vi vil neppe råde deg til å bruke den til å dykke eller noe sånt, selv om den altså i teorien skal tåle inntil 50 meter.

Appen til Fitbit gir deg mye informasjon. Men EKG må du fortsatt vente litt på. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ingen EKG ennå

En av de store nyhetene som Sense bringer til bords er EKG-målinger, men i skrivende stund er ikke disse tilgjengelige for det norske markedet. Funksjonen skal angivelig bli rullet ut i oktober for amerikanske brukere, men når den blir godkjent for norske brukere vet vi ikke ennå.

Dette er en funksjon som spesielt Apple er kjent for, og virket godt da vi nylig testet den syvende generasjonen av klokken.

Tanken er at du blant annet skal kunne bruke EKG-målinger til å se enda mer detaljert på søvnen din. Fitbit selv skriver tydelig på sine nettsider at funksjonen ikke ment som et medisinsk instrument, men den vil trolig likevel gi deg en slags indikasjon.

Det samme gjelder for pulsmålingene du får. Som ofte før, så opplever vi at målingene er ganske gode, men ikke så nøyaktige som de du får om du velger en løsning med et pulsbelte. Med andre ord så er dette en klokke for deg som vil komme i gang med mosjon og trening, og ikke for deg som er avhengig av helt presise målinger for å få utnyttet treningen maksimalt.

Undersiden har fått mange sensorer, blant annet til å måle oksygenmetningen i blodet ditt. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Måler O2-metningen i blodet ditt

Sammen med EKG er muligheten til å måle O2-metningen i blodet en av de tre store nyhetene med Sense. Før du kan ta i bruk denne funksjonen så er det likevel et par ting du skal være klar over. Du må for det første aktivere et eget utseende for at målingene skal aktiveres, og samtidig må du gi godkjennelse til at klokken kan hente inn data. Vær også oppmerksom på at du må ha Premium-tilgang for å få dataene via Health Metrics-fanen i appen.

Vi testet denne funksjonen noen netter på rad, og fikk ganske konsekvente målinger. Ifølge klokken lå vår metning rundt 93 til 95 % på natten. Det kan virke nokså riktig med tanke på at målingene foregår på natten, og undertegnede lider av søvnapné. Men fortsatt så er denne klokken ikke noe medisinsk utstyr, så man skal ikke stole hundre prosent på resultatene man får – selv om du får noen indikasjoner som kan være verdt å sjekke opp.

Som Premium-bruker får du i tillegg også andre data som kan være av interesse. Blant annet måler klokken temperaturen i huden din. Her kan du blant annet få en indikasjon på om du er i ferd med å bli syk – eller at en menstruasjonsperiode nærmer seg.

Skulle du få feber så vil du altså kunne se dette, så i teorien kan du ha mulighet for å oppdage om du har blitt smittet av covid-19. Men klokken vil på ingen måte varsle om det, og du må fremdeles oppsøke en teststasjon for å få bekreftet hvorvidt du er smittet eller ei.

EDA-målingene forteller deg om du stresser for mye eller ei. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Måler stressnivået

Den tredje nyheten som Sense har er en såkalt EDA-skanning av hånden din. Ved hjelp av små pulser måler klokken endringene i svette fra huden din, og ut ifra dette kan den si noe om hvor stresset du er.

Du trykker altså på EDA-ikonet på klokken, og legger hånden over skjermen i to minutter. Klokken rister når du starter, og gjentar dette når du har gjennomført to minutter. Vi opplevde sjelden å få opp målinger der vi hadde stress-symptomer under testperioden. Likevel så er i alle fall funksjonen enkel å gjennomføre, og du får raskt en oversikt over hvordan blant annet pulsen din endret seg under de to minuttene testen blir gjennomført. For vår del falt den konsekvent med noen slag i minuttet, som tyder på at testen har en slags beroligende effekt.

Det vi kunne tenkt oss er noe mer tips rundt hva som gjør at man er stresset. Slik vi forstår det så kommer det ingen forklaring dersom man måler at man er stresset, altså om man burde sove mer, være mer eller mindre aktiv, trene hardere eller mindre og så videre.

Reimen er meget behagelig å ha på, selv også når du sover. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Best på søvnmålinger

En av styrkene til Fitbit sine smartklokker er at de er flinke til å måle søvnen din. Via appen får du en detaljert oversikt over hvordan natten har utartet, spesielt om du abonnerer på Premium-funksjonene. Da vil du få med blant annet målingene om oksygenmetning og hudtemperatur.

Søvnmålingene fungerer foruten disse nye funksjonene på den samme måten som før, altså kan du gå inn i appen og se detaljert hvordan du har sovet, og hvor mye dyp søvn du har fått sammenlignet med lett søvn og drømmer. Det som gjør målingene ekstra interessante er at Fitbit etter hvert sitter på en enorm databank hva gjelder folks søvnmønstre. Og basert på disse kan du altså sammenligne din egen søvn mot hva snittet er for din aldersgruppe.

Basert på de ulike dataene så får du en score mellom 1–100, hvor 100 er best. Undertegnede fikk seg en tankevekker for noen år siden med nettopp en Fitbit, der grafene viste svært dårlig søvn. Resultatet var en legesjekk og påvist søvnapné. Så selv om du ikke slavisk skal stole på målingene, ga de i mitt tilfelle en god nok indikasjon.

Fitbit gjør mye riktig med sin nye Sense-modell Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Fitbit Sense er den mest avanserte klokken du kan få kjøpt fra selskapet. Men du må likevel vente litt på at alle funksjonene skal bli aktive. EKG-målinger er en av nyhetene modellen kan by på, og kan bli et godt tilskudd til deg som ønsker å ha enda bedre oversikt over helsen din, men funksjonen kan ikke brukes i skrivende stund.

Samtidig så gir Sense deg mulighet til å måle O2-metningen i blodet ditt og variasjoner i hudtemperaturen din. Fitbit viser med disse at de nok en gang lykkes med å lage funksjoner som er enkle å bruke. Det eneste du trenger å huske på er å ha riktig klokkeutseende om du vil måle O2-metningen om natten, så ordner klokken resten automatisk.

Fitbit Sense gir deg også muligheten til å måle stressnivået ditt på en enkel måte. Det vi dog savner er noen tips til hva vi kan gjøre for å stresse ned de gangene hvor målingene viser at vi er nettopp det.

Klokken i seg selv er litt treg i bruk, og dette syns vi trekker ned. Den trenger hyppige, små tenkepauser når du blar deg rundt i menyene, noe som gjør at klokken oppfattes svakere enn nødvendig. Litt mer prosessorkraft hadde vært på sin plass, selv om det hadde tæret litt på batteritiden. Og den er allerede rimelig god, hvor du fint kan bruke klokken aktivt opp mot fem døgn. Så vi hadde fint godtatt litt reduksjon her til fordel for kvikkere respons.

Spørsmålet for deg som nå kanskje lurer på å kjøpe en Fitbit Sense, er om du vil ha O2-metning og stressmåling på klokken din. Og potensielt EKG-målinger i fremtiden. Er svaret nei kan du spare deg selv for 1.100 kroner ved å kjøpe Versa 3, og fortsatt få de andre funksjonene. Det betyr at du fortsatt får en meget velfungerende søvnmåling, automatisk logging av treningsturer og mulighet for å loggføre det du spiser og drikker i løpet av en dag. Alt pakket inn i et utseende som er likt det Sense gir deg.

Alt i alt er likevel Fitbit Sense en gjennomført smartklokke med nye funksjoner som vil være nyttig for mange, og du har god batteritid som kan være mangelvare hos andre produsenter. Med litt kvikkere respons i bruk, og alle funksjonene på plass, ville den nok klatret opp et karakterhakk eller to.

