Test Garmin Epix Gen 2

Garmin Epix gjør comeback etter 15 år i dvale, og imponerer fra første øyeblikk

Det er lite du rekker å lure på med en treningspartner i denne prisklassen. Og slik bør det kanskje være. Men er den verdt det?

Garmin har siden nyåret sluppet flere nyheter, blant dem en gjenopplivning av sin 15 år gamle modell, og tidligere firkantede, Epix. Derav det nye navnet Epix Gen 2. En klokke som lover å tilsvare en Fenix i funksjoner, men krydret med moderne innmat, en 1,3-tommers AMOLED-touchskjerm med berøringsfunksjonalitet og 416 x 416 piksler.

Det store spørsmålet med denne modellen er hvor bra fargeskjermen er i praksis, og hvor raskt den tapper batteriet sammenlignet både med andre Garmin-modeller, men også de andre konkurrentene på markedet som har hatt både farger og berøringsskjerm i lang tid.

Nå er ikke dette Garmins første modell med farger og berøringsskjerm, men det er første gang de har puttet dette inn i en av sine premium-modeller.

Ved første øyekast ser den unektelig ut som en Fenix-modell, og fra før har vi testet flere av de aller råeste modellene fra de største produsentene av treningsklokker, samt de i mid-range-sjiktet.

Så trenger man egentlig enda en veldig dyr variant som er mye av det samme?

Slik har vi testet

Siden denne testen utelukkende er av Garmin Epix Gen 2 har vi testet den fra fulladet til null, med trening hver dag av ulik grad, med og uten pulsbelte da den har optisk pulsmåling på håndleddet, og med 24 timers pulsovervåkning for å få full effekt av kroppsmåling, stress, restitusjon og søvnmønster.

Klokken er testet både på lange turer og kortere intervaller, samt fottur. Vi har også testet hvordan berøringsskjermen fungerer i vind og vær, på løpeturer og på ski. Det har også vært et poeng å se på hvor god skjermen er i varierende lys, både opplyste skiløyper, ute i mørket og i sterkt sollys.

Vi har også sett på smartfunksjonene, som varsler fra telefon, musikkstyring, Garmin Pay-funksjonen og alt av analyser du får underveis og i appen i etterkant. Klokken har, som de aller fleste andre modellene på markedet, en treningsveileder og planlegger som vi også har testet.

Her ser man sammenlikningen av en Garmin Epix Gen 2 (lengst til venstre), Fenix 7X i midten, og en Fenix 7S lengst til høyre. Disse andre modellene vil bli testet fortløpende.

Design og passform

I motsetning til flere av Garmins andre klokker kommer Epix Gen 2 bare i én størrelse: 47 millimeter. Du kan imidlertid variere både på urskive- og glassmateriale.

Størrelsen er omtrent som de andre high-end-klokkene vi testet i forrige runde, om noe litt mindre. Til sammenligning er forrige vinner i vår test, Fenix 6X Pro Solar, 51 mm med en skjerm på 1,4", så her skiller det en del.

Epix-modellen har en rund skjerm, i motsetning til det gamle designet som var firkantet. Den gamle skjermen er også byttet ut med en sylskarp, moderne AMOLED-fargeskjerm på 1,3 timmer, med en oppløsning på solide 416 x 416 piksler. Klokken sitter lett på med sine 70 gram (inkludert 22 g silikonreim).

Klokka er lett og ikke så prangende som eksempelvis flere av Suunto-modellene vi har testet, eller Fenix fra Garmin, men den tar fortsatt litt plass på hånden.

Urkassen stikker dog en del opp fra håndleddet, noe vi tenkte kanskje ville føles rart, men sammenliknet med eksempelvis de fleste Suunto-modellene, som har veldig tykke klokker, tar denne mindre plass på hånden. Det skal for så vidt nevnes at siden vi gjorde forrige test har Suunto 9 kommet med en supertynn og ny variant, så dette «problemet» er nok langt mindre nå.

Polar Vantage V2 er 1 mm mindre enn denne (46mm urskive) og design og komfort kom bra ut i forrige test. Det samme med Garmin Forerunner 945, på tross av helt lik størrelse, men oppleves likevel mindre da urskiven og hele klokken er lettere (50 gram).

Her er det litt smak og behag hvor mye man irriterer seg over klokker som tar mye plass eller om man tenker jo større, jo bedre.

Epix Gen 2 er 47 millimeter på skiva. Ikke den største, men heller ikke den slankeste av dem.

De viktigste nyhetene

Med fare for å gjenta oss selv, det første og åpenbare nye med denne modellen er designet. Og den trengte en gjenopplivning. Ingen vil ha en firkantet klokke som er såpass stor og synlig. Det er berøringsskjerm, noe man kan si var på høy tid, for dette har konkurrentene, blant annet Suunto 9 Baro og Polar Vantage V2 som vi testet i forrige runde, hatt lenge.

Berøringskjerm kan være litt elsk/hat på en treningsklokke, da det fort kan være mer knotete å bruke i vind og vær, spesielt med svette hender mens man er ute og løper. Som hos flere av konkurrentene har også Epix knapper i tillegg til berøringsskjermen, tre på venstre og to på høyre. Disse kan man sette opp til å bruke under aktivitet, slik at du ikke kommer borti berøringsskjermen mens du trener. Med hansker og i regn og vær kan det være mest praktisk med knapper.

Deretter finner man i denne modellen, som i de aller fleste andre treningsklokkene vi har testet, flere smarte funksjoner som er til for å både forbedre treningen din, men også den generelle helsestatusen din. Garmin Epix Gen 2 byr blant annet på en ny helsestatus; En tominutters beregning klokka utfører på stedet og som gir deg et raskt overblikk over egen helse- og treningstilstand. Her registrerer klokka hjerterytme, HRV (hjertevariabilitet), oksygenmetning, respirasjonsrate og stress (se bilde lenger ned). Disse kan du lagre og lage nye ettersom kondisjonen din endrer seg, og slik sett følge statusen over tid. Produsenten reklamerer også med forbedringer av algoritmer for pulsmåling, løpsdynamikk og mer i sine nye Garmin-modeller, deriblant denne.

Nå er det flere produsenter som skjerper gamet sitt til de grader hva gjelder ytelsesanalyser og måter å følge egen progresjon. Her har blant annet Polar kommet med sin Grit X Pro, som viser deg løpskraft i sanntid på klokken. Det skal også nevnes at Polar har fortsatt å utvikle sine treningstester som du finner i blant annet denne X Grit Pro-modellen slik at du kan sjekke fremgang, så det er en modell vi gleder oss til å teste.

Det er nytt i Garmin sine modeller at klokken gjør et 2-minutters beregning av helsestatusen din.

En annen ting som er nytt er at klokken oppdager automatisk om du løper eller går. Dette blir igjen delt inn i intervaller. Selv tenkte vi dette var en ypperlig nyhet da intervaller er noe man ofte gjør, kanskje særlig på vinterstid inne på mølle.

Vi ble derimot ikke helt blåst av banen av Epix Gen 2 og dens automatiske målinger. Vi dro ut på en 5 minutter x 5 minutters intervall, med 2 minutters pause mellom. I første skjermdump ser man hvordan klokken målte dette automatisk, og i den ved siden av ser man hvordan det ble målt der vi la inn økta på tid i forkant direkte i klokka. Som man ser er det ganske store avvik, så vi vil nok anbefale å legge inn økta på forhånd.

Det var store avvik mellom å planlegge intervalløkta på forhånd og legge inn tidene på klokka (vist til venstre), kontra fri intervall der klokka selv skal automatisk oppdage om du løper eller går.

Solid batteritid

Noe av det vi var mest spent på med denne klokken, var hvor mye den sterke fargeskjermen ville påvirke batteritiden. For det hjelper fint lite at skjermen ser fin ut om om den ikke holder lenge nok til at du kan ha den med på tur.

Så la oss først se på hva produsentene selv oppgir som levetid på en 100 prosent fulladet Epix.

Smartklokke: opptil 16 dager (6 dager i alltid på-modus)

Batterisparingsmodus for klokken: opptil 21 dager

Kun GPS: opptil 42 timer (30 timer i alltid på-modus)

Alle satellittsystemer: opptil 32 timer (24 timer i alltid på-modus)

Alle satellittsystemer + multibånd-teknologi: opptil 20 timer (15 timer i alltid på-modus)

Alle satellittsystemer + musikk: opptil 10 timer (9 timer i alltid på-modus)

Maksimal batterilevetid i GPS-modus: opptil 75 timer

GPS-ekspedisjonsmodus: opptil 14 dager

Så til reel batteri og levetid.

Vi fulladet klokken på en tirsdag og deretter ble den brukt hele døgnet med pulsmåling og trening daglig. Den har hatt alle smartfunksjoner og varslinger på, samt betalingssløsning. I tillegg ble det trykket og testet en del. Vi satte den i «dvale»-modus slik at skjermen ikke alltid er på, kun når man vekker den ved å snu skjermen mot ansiktet. Det samme på natt, da vi hadde lagt inn sovemønster og tider på klokka, så gikk den i nattmodus.

Dette er for øvrig en smart funksjon vi ikke har sett tidligere i noen modeller, og dette kan bidra i å spare batteri. Dessuten slipper man irriterende oppvåkningslys ved at skjermen skrur seg på i tide og utide om natten.

Klokken var tom for strøm etter 12 dager med full bruk.

Til sammenlikning hold forrige vinner vi kåret i denne klassen i 15 dager ved identisk bruk, men den har til gjengjeld ikke berøringsskjerm og farger. Mens Suuntos Baro 9 holdt det samme som denne.

Selv om vi ble overrasket over at den ikke ga seg før, skulle man kanskje forvente litt mer av en klokke de har ventet så lenge på å oppdatere, med tanke på at konkurrentene har hatt dette i så lang tid.

NATTMODUS: Ved å legge inn søvnmønster i appen, som igjen lagres i klokken, går den i nattmodus når du sover. Dette sparer strøm, og er en finfin ny funksjonalitet i de nye modellene fra Garmin.

Funksjonsrik

Epix Gen 2 er utstyrt med de samme navigasjons- og treningsfunksjonene som du finner på Fenix-modellene. Fenix er viden kjent for bra navigasjon, noe vi også erfarte i vår samletest av treningsklokker, og vi opplever at også Epix Gen 2 klarer seg godt på dette området. Det skulle kanskje bare mangle, siden prisen også er stivere enn på de fleste Fenix-variantene.

Vi prøvde navigasjonsfunksjonaliteten både med og uten berøringsskjerm, og her satte vi virkelig pris på at klokken fortsatt har knapper man kan trykke på. For i minus 15 grader på skitur er det ikke hansker du vil styre med for å trykke på skjermen når du vil se hvor langt det er igjen til bilen.

For de aller fleste vil man nok foretrekke knapper, og for å være ærlig var det ingen av oss som savnet en berøringsskjerm på Fenix sine modeller. Men, det er kanskje derfor de har kommet med denne modellen, for å skille de to flaggskipene sine mer. Om noe vil nok fargeskjermen her trekke flere til seg enn hva berøringsskjermen gjør. Likevel kan man jo lure på om verden trenger to nesten like Garmin modeller, nesten like dyre modeller som egentlig mest av skilles av farge- og touchskjerm.

OVERSIKT: I Garmin Connect får du full oversikt over hver økt. Appen er kanskje ikke den mest sexy og brukervennlige, men har man vært innom Garmins univers tidligere, fester det seg fort.

Fortsatt ikke den beste appen

Klokken kobles til, først og fremst, mobiltelefonen din og appen Garmin Connect. Denne har vi skrevet mangt og mye om i de forrige testene, da denne appen hverken er spesielt sexy eller funksjonell, så det er forunderlig at ikke Garmin gjør mer for å henge med på den brukervennlige siden av apper. Til sammenlikning er Polars Flow-app utrolig bra, oversiktlig og gir et ganske mye bedre bilde på helheten av trening, prestasjoner og analyser.

Suunto har forøvrig i sin app, Move, et helt utmerket kart-system der man kan lage ruter direkte i appen, tegne de opp og få alt av informasjon inn før du drar ut på tur. Denne har vi tatt oss i å bruke flere ganger, for så å laste ned kartet og inn på Garmin Connect eller Strava, og sende direkte til telefonen.

Garmin Connect har i teorien også en lignende funksjon, men i praksis oppleves den som langt dårligere. Du må for eksempel zoome helt inn på kartene for å treffe veien du skal tegne ruten din på, og du må velge tegnepenn for hver eneste lille meter du skal tegne på kartet. Suunto setter til sammenligning helt automatisk opp ruten etter veien på kartet, og oppleves som langt mer intuitiv. Her får man også opp populære ruter og kan velge seg turer som andre bruker. Litt som Strava også har, og som mange bruker.

Nok om det. Appen og klokka fungerer bra sammen og synkroniseringer går utrolig fort. Vi merket ingenting til at de to mistet kontakt, noe vi har opplevd tidligere, og ved nedlasting av eksempelvis nye urskiver eller apper, gitt dette fort og dukket kjapt opp i klokka.

Av apper kan man laste ned et hav av ulike enten HIIT-intervallprogram, golf, svømming, styrkeprogram, pusteteknikker, pilates og yoga. Her er det kun din egen kapasitet som setter begrensninger. Fra før av ligger det flust av treningsprofiler allerede installert i Epix, akkurat som i alle andre modeller fra både Garmin, men også Polar og Suunto. Alt fra sykling til klatring, løping og roing.

GOD SKJERM: Det er lite å utsette på skjermen og fargene. Responsiv, og synlig i all slags vær.

God skjerm, også i direkte sollys

Vi testet klokken i både svært mørkt lys og dagslys med sterk sol. Det sier seg kanskje selv, og ikke så overraskende, fungerte skjermen og fargene utrolig bra ute i mørket. Tidvis følte vi oss som et lite juletre av belysning inne blant snødekte trær og kondomdresser rundt Birkebeiner Stadion. Kanskje mer overraskende var det at også i sterk sol og blå himmel var skjermen utrolig god. Det eneste vi kanskje merket litt til var at den tidvis er noe treg på å våkne opp når du setter den i «vekk meg»-modus (altså at du må vri om på hånden for å vekke den).

Berøringsskjermen i seg selv er derimot svært responsiv. Sammenlignet med Suunto 9 Baro og Polar sin Vantage V2, som vi testet sist, som vi opplevde som treg ved trykk, er denne kjapp og reagerer deretter. Det likte vi. Når det er sagt slo vi ganske kjapt av berøringsskjermen under trening, rett og slett fordi det føles unødvendig og det ikke funket så bra med hansker. Muligens at dette på sommertid, med bare legger og null votter, funker bedre.

Relativt god pulsmåling

Pulsmålingen i klokker blir stadig bedre og bedre. I forrige test så vi dog mye av det samme som vi ser enda, og dette er kanskje ikke mulig å få optimalt: på de lange turene, på de stillesittende minuttene, om natten med måling på puls kontinuerlig: ja, da er pulsmålingen nærmest prikkfri nøyaktig. Når det gjelder høyintervalltrening, raske skifter og endringer i fart, av og på en tredemølle, nei da bør du bruke pulsbelte.

Vi ser at flere konkurrenter markedsfører store forbedringer på denne fronten, blant annet Grit X Pro fra Polar, så det er spennende å se hvor nærme man kan komme noe som tilsvarer den samme nøyaktigheten som et pulsbelte gir. Det vil uansett alltid være variasjoner på hvordan en urskive ligger på hånden, hvor stramt klokken sitter, hvor svett du er, og så videre. Alt dette spiller inn og gir variasjoner på puls.

DAGSLYS VS MØRKET: Fint lite å utsette på fargene og skjermen i seg selv, både i dagslys, sterk sol og kveld/lysløype/mørket.

Konklusjon

Det har gått 15 år siden den forrige Epix-klokken fra Garmin var på markedet, og nå kom endelig oppfølgeren. Er den verdt de nesten 12.000 kronene Garmin ber om?

For deg som vil ha absolutt det aller beste; Ja, da er den verdt pengene. For ikke bare har Garmin fulgt i fotsporene til flere av konkurrentene som har utstyrt treningsklokkene sine med fargeskjerm og touch, men tatt et steg videre også.

Skjermen er svært responsiv, fargene hopper nærmest ut av håndleddet og en solid lysstyrke gjør at den er lett å lese selv i kraftig sollys. Ikke minst ble vi overrasket over at batteriet holdt såpass lenge. Tatt i betraktning at klokken var aktiv både i søvnsporing og puls døgnet rundt, med én treningsøkt om dagen, ble vi positivt overrasket over at den varte og rakk i 12 dager.

Funksjonsmessig er det ikke holdt tilbake her, og det ligger et hav av treningsmuligheter og profiler du kan utforske. Helsestatistikken klokken gir deg er pinlig nøyaktig og gir et godt bilde av kondisjon og stress.

Men, for alle er ikke skjerm og farger det viktigste, og da kan du trolig se etter en annen, billigere klokke enn Epix Gen 2. For det er nettopp skjermen som gjør den unik i Garmins sortiment, og trekker prisen opp.

Driver du med lange ekspedisjoner, ski eller andre aktiviteter, dersom batteritid og holdbarhet er ditt viktigste kort, ja, da finnes det andre modeller på markedet du kanskje heller vil velge når du først skal blåse 12.000 kroner på en ny treningsklokke.

