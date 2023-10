Test Beste mobilabonnement 2023

Få mer for pengene: Dette er de beste mobilabonnementene

Oppdatert i går 14:34

Det siste året har det norske mobilmarkedet vært preget av mange oppkjøp - Fjordkraft Mobil har kjøpt opp Gudbrandsdal Energis mobilsatsing, mens Release rett og slett har sluttet å være mobiloperatør og i stedet gått over til å selge brukte mobiler og annet etter oppkjøpet av butikkjeden Teknikmagasinet.

Norgesenergi Mobil har på sin side blitt overtatt av Aller Medias Plussmobil, mens Vipps ga opp og solgte sine kunder til Ice. Med andre ord: Mange har blitt borte, og det har i praksis ikke kommet til noen nye.

Dyrtiden begynner også å vise seg for mobilabonnement: Etter mange år hvor prisene kun har gått ned og de inkluderte datamengdene stadig har gått opp, viser vår gjennomgang at enkelte nå har sett seg nødt til å øke prisene. Det gjelder blant annet PlussMobil og Telenor.

Andre går fortsatt andre veien, eksempelvis Ice, som nylig jekket opp fra 8 til 10 GB og 16 til 20 GB for samme pris som før. De økte også hastigheten på sitt «fri bruk»-abonnement til 100 Mbit/sek, og kuttet dermed modellen med to ulike fri bruk-abonnementer med ulik hastighet. Det er også noe vi har sett hos flere andre operatører.

Ellers er det små bevegelser. Gigantene Telenor og Telia leverer nå ikke abonnementer med mindre enn henholdsvis 2 og 3 GB data - til en viss frustrasjon fra spesielt eldre kunder med lave databehov. En leser videresendte nylig også en e-post fra Telenor, hvor han ble overført fra sitt originale 2 GB-abonnement til et abonnement med 8 GB - til 60 kroner mer i måneden.

Testkriteriene Når vi skal kåre de beste mobilabonnementene har vi som vanlig delt inn i fire kategorier: Lite data, Middels data, Mye data og Superbruker. For hver av kategoriene vektlegger vi følgende: Pris. Dette er det viktigste kriteriet.

Dette er det viktigste kriteriet. Datamengde. Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori.

Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori. Utenlandsdata. Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene.

Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene. Overforbruk. Hva skjer når du har brukt opp datapakken? Går hastigheten ned, stoppes databruken, og hvor mye koster det å kjøpe ekstra datapakker? Mer +

Hvor er Telia og Telenor?

Når du leser nedover, så legger du kanskje merke til at våre to største operatører stort sett er fraværende i vurderingene. Det skyldes rett og slett at de priser seg så høyt at de ikke når opp mot lavprisaktørene.

Beste mobilabonnement med «Lite data» (minimum 1 GB)

I den rimeligste kategorien har NiceMobil fått kraftig konkurranse fra PlussMobil. 95 kroner skal NiceMobil ha for sitt 1 GB-abonnement, naturligvis fortsatt med ubegrenset tale og SMS inkludert, mens PlussMobil har lagt seg på 99 kroner for det samme. Av de øvrige er det Fjordkraft Mobil som er nærmest, med 119 kroner.

NiceMobil er eid av Ice, og bruker nettverket til Ice der det er tilgjengelig - med 94 prosent befolkningsdekning ifølge deres egen oversikt. Der du ikke har Ice-dekning, svitsjer mobilen automatisk over til Telias nett. PlussMobil leier på sin side tilgang hos Telenor.

De fire kronene som skiller i månedspris er såpass lite at det er relativt lett å se bort fra om du får noe som helst annet igjen hos PlussMobil enn hos NiceMobil. Og det gjør du. PlussMobil gir deg eksempelvis tilgang til Aller-medienes e-aviser, i tillegg til at du får 5 GB lagring hos Jottacloud inkludert. PlussMobil tilbyr også mulighet for ekstra-SIM (både data-SIM og tvilling), noe NiceMobil ikke gjør, og de har gunstigere utenlandspakker.

Siden sist kåring i juni har imidlertid PlussMobil skrudd opp prisen på ekstra datapakker med en femtilapp hver, som gjør deres datapakker langt mindre gunstige. Minste alternativ er dessuten 2 GB, så om du går tom en måned må du ut med minst 149 kroner ekstra. Det er ugunstig. Nicemobil tilbyr på sin side 1 GB ekstra for 80 kroner og 3 GB for 150 kroner.

NiceMobil har dessuten «ekte» ubegrenset tale, SMS og MMS, mens PlussMobil begrenser deg til totalt 1000 minutter/SMS/MMS per måned. Vi mistenker at det er de færreste som ringer mer enn 1000 minutter i måneden, men det er en begrensning som er verdt å være klar over. Du kan også få fri bruk hos PlussMobil for 139 kroner (også det opp fra juni, da det kostet 119 kroner).

PlussMobil har for øvrig også noen rimeligere varianter - 0,5 GB (250 minutter/SMS/MMS) til 79 kroner i måneden, og en variant helt uten data til 35 kroner. Her betaler du 49 øre per minutt/SMS og 99 øre per megabyte, så det kan fort bli kostbart om du bruker mobilen mye, men greit å være klar over. Også Happybytes har en liknende løsning, riktignok med fri bruk av tale og meldinger, som koster 70 kroner i måneden.

Vi kårer NiceMobil 1 GB til beste abonnement i kategorien Lite Data - hovedsaklig på grunn av bedre datapakkeløsninger enn PlussMobil.

Nicemobil Fjordkraft Mobil PlussMobil Nettverk Ice/Telia Telia Telenor Pris 95 kr 119 kr 99 kr Data inkludert 1 GB 1 GB 1 GB Tale/SMS inkludert Fri Fri 1000 min/SMS/MMS Hva skjer når du når datakvota? Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek. Med Datakontroll aktiv vil det sperres for videre databruk, uten Datakontroll vil du surfe videre til 0,99 kr/MB om du ikke kjøper en ny datapakke. Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek. Alternativer for datapakke 1, 3, 5 GB 1, 3, 5 GB 2, 5, 15, 100 GB Pris datapakke 80, 150, 200 kr 99, 179, 229 kr 149, 249, 299, 699 kr Data rollover Krysse av Krysse av Ja. Ekstra SIM Bytt Ja. 29 kr/mnd. Ja, 29 kr/mnd Annet Kun kortbetaling gjennom Nicemobils app. Egne datapakker for utlandet. Egne datapakker for utlandet. Aller-nettaviser inkludert i 4 mnd, digitale Aller-blader inkludert så lenge du er kunde. 5 GB Jottacloud-lagring inkludert. Åpne fullskjerm Mer +

Beste mobilabonnement med «Middels data» (minimum 5 GB)

Når vi beveger oss opp til minst 5 GB, så ser vi at det fortsatt er ganske tynt i rekkene. Det skyldes nok at de aller færreste har lyst til å konkurrere med NiceMobils 5 GB for 148 kroner i måneden, som må sies å være en meget god pris.

Ellers får du 10 GB hos Happybytes til 198 kroner i måneden, mens PlussMobil skal ha 239 kroner i måneden for 8 GB. NiceMobil tilbyr også 12 GB til 198 kroner i måneden.

Som nevnt tidligere har NiceMobil også fjernet begrensningen om at du må benytte e-SIM for å kunne ha abonnement fra dem, men det er greit å være oppmerksom på at du ikke kan få verken data- eller tvilling-SIM til abonnementene fra NiceMobil.

Det kan du hos både Happybytes og PlussMobil, men vi noterer oss at Happybytes nå tar seg betalt ganske stive 89 kroner i etablering og 58 kroner i måneden for ekstra SIM-kort.

Vi har nemlig fortsatt friskt i minne at Happybytes-sjef Thomas Sandaker sa at de ikke hadde noen kostnader forbundet med tjenesten, og at kundene «selvfølgelig» heller ikke skulle betale noe for det i 2020. Det har altså endret seg siden den gang, men det må sies at flere andre tar seg enda bedre betalt, deriblant Telenor.

Happybytes har heller ikke data rollover, men de har til gjengjeld rimeligere løpende priser i utlandet enn de fleste av konkurrentene. 0,09 kr per megabyte (90 kr/GB) i USA og Thailand er for eksempel rimelig.

Likevel: 5 GB til 148 kroner hos NiceMobil er såpass attraktivt at det er vanskelig å overse. Samtidig må det sies at du ikke skal ut med veldig mange tiere ekstra for å mer enn doble datamengden hvis du scroller videre til neste kategori.

Vi kårer NiceMobil 5 GB til beste mobilabonnement i kategorien Middels data.

Nicemobil Happybytes PlussMobil Nettverk Ice/Telia Telenor Telenor Pris 148 kr 198 kr 229 kr Data inkludert 5 GB 10 GB 8 GB Tale/SMS inkludert Fri Fri Fri Hva skjer når du når datakvota? Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek. Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek. Alternativer for datapakke 1, 3, 5 GB 1 GB (kun automatisk påfylling) 2, 5, 15, 100 GB Pris datapakke 80, 150, 200 kr 19 kr (maks fire ganger per måned) 149, 249, 299, 699 kr Data rollover Krysse av Bytt Krysse av Ekstra SIM Bytt 58 kr/mnd 29 kr/mnd Annet Kun kortbetaling. - Egne datapakker for utlandet. Aller-nettaviser inkludert i 4 mnd. 5 GB Jottacloud-lagring inkludert. Åpne fullskjerm Mer +

Beste mobilabonnement med «Mye data» (minimum 10 GB)

I denne kategorien har det utkrystallisert seg to konkurrerende selskaper, nemlig Happybytes og NiceMobil, som begge har lagt seg på 198 kroner. Det er imidlertid noen vesentlige forskjeller.

NiceMobil tilbyr 12 GB til den prisen, Happybytes 10 GB.

NiceMobil tilbyr data rollover, det gjør ikke Happybytes. Dermed får du ikke rullet over ubrukt data til neste måned hos sistnevnte.

Til gjengjeld får du muligheten for ekstra SIM-kort hos Happybytes, noe du ikke får hos NiceMobil. Du må imidlertid ut med 58 kroner i måneden for denne tjenesten.

Til Happybytes’ gunst teller imidlertid at de har de desidert rimeligste datapakkene i Norge, med bare 19 kroner for en ekstra gigabyte.

Ulempen her er at dette er de eneste datapakkene de tilbyr, og du kan maks ha fire ekstra i løpet av en måned, så om du har ekstra store datakrav en måned er det litt vanskelig å få til uten å bytte til et større abonnement. Det er ikke veldig fleksibelt.

Som nevnt tidligere er utenlandsprisene til Happybytes blant de mest gunstige, mens NiceMobil gjennom morselskapet Ice har noen av de dyreste. Ice tilbyr for øvrig utenlandspakker til sine egne kunder, men disse har ikke vært tilgjengelig for NiceMobils kunder foreløpig. NiceMobil opplyste imidlertid til oss tidligere i år at de jobbet med egne utenlandspakker, og at disse ville bli lansert «til høsten».

En liten joker i denne sammenlikningen er Happybytes’ 1 om dagen-abonnement, hvor du får 1 GB hver dag ifor 248 kroner i måneden. Har du et veldig jevnt bruksmønster kan naturligvis dette også være ypperlig valuta for pengene - men da uten mulighet for ekstra SIM.

Totalt sett lander vi likevel på at 12 GB for 198 kroner i måneden er en bedre deal for majoriteten av brukerne.

Vi kårer NiceMobil 12 GB til beste mobilabonnement i kategorien Mye data.

Nicemobil Happybytes 10 GB Happybytes 1 om dagen Ice Chilimobil Nettverk Ice/Telia Telenor Telenor Ice/Telia Telia Pris 198 kr 198 kr 248 kr 249 kr 249 kr Data inkludert 12 GB 10 GB 1 GB om dagen 10 GB 15 GB Hva skjer når du når datakvota? Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek. Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek. Hastigheten reduseres til 40 kbit/sek Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek Hastigheten reduseres til 64 kbit/sek. Alternativer for datapakke 1, 3, 5 GB 1 GB (maks 4 ganger/mnd) 1 GB (ut dagen) 1, 5, 10 GB 1, 3, 5 GB Pris datapakke 80, 150, 200 kr 19 kr 19 kr 79, 179, 279 kr 98, 179, 239 kr Data rollover Krysse av Bytt Bytt Krysse av Krysse av Ekstra SIM Bytt 58 kr/mnd Bytt Ja, tvilling 39 kr/mnd, data-SIM 29 kr/mnd 59 kr/mnd Annet Kun kortbetaling. Ingen data- eller tvilling-SIM. - - - - Åpne fullskjerm Mer +

Beste mobilabonnement for deg som er «Superbruker» (minimum 30 GB)

Superbrukerkategorien har etter hvert blitt en kamp mellom abonnementene som gjerne kalles enten «fri» eller «ubegrenset» data, litt etter hvilken operatør du spør.

Her har det etter hvert blitt ganske mange selskaper om beinet, hvor de aller rimeligste alternativene gjerne har en eller annen form for hastighetsbegrensning. 10 eller 20 Mbit, som hastigheten gjerne er, bør likevel være nok til det meste du bruker mobilen eller PC-en til, med unntak av store nedlastinger og eventuelt 4K-strømming.

Denne hastigheten får du frem til et antall gigabyte (vanligvis rundt 100), før hastigheten justeres ned til 3 Mbit/sek hos de fleste. Også det er brukbart til surfing og video i lavere oppløsning.

Det aller rimeligste alternativet finner du hos Chilimobil, som skal ha 349 kroner for sin Fri Data. Her får du inntil 20 Mbit/sek frem til du har forbrukt 100 gigabyte, før hastigheten reduseres til nettopp 3 Mbit/sek.

Ice har også meldt seg på ordentlig, ved at de har kuttet ut todelingen på sitt IceMax-abonnement, og i stedet nå gir deg 100 Mbit/sek hastighet til 399 kroner. Også her strupes imidlertid farten til 3 Mbit/sek etter 100 GB. PlussMobil har på sin side skrudd opp prisen på sitt Fri Data med en femtilapp (til 429 kroner), og da får du attpåtil «bare» 15 Mbit/sek og 1000 ringeminutter/SMS/MMS per måned.

Vil du ha høy fart er det i praksis tre alternativer som gjelder: Chilimobil, Happybytes eller Ice, hvor de to førstnevnte skal ha 398 kroner og Ice altså 399 kroner. Her er en potensielt viktig forskjell at Chilimobil benytter Telias nett, mens Ice bruker en mellomting mellom Telia og eget nett og Happybytes er kunde hos Telenor. I tillegg har Happybytes en liten fordel ved at de ikke struper hastigheten før du har brukt 108 GB, mens Chilimobil og Ice gjør det samme ved 100 GB.

Happybytes og Ice tillater imidlertid ikke ekstra SIM-kort på dette abonnementet, så om du har flere enheter som trenger mobildekning, vil det i praksis være utelukket. Chilimobil tar på sin side 59 kroner i måneden for dette.

Ice-tjenesten Data Frihet er også en outsider. Den koster 99 kroner i måneden på toppen av prisen på abonnementet (minimum 10 GB til 249 kroner i måneden) og gir deg inntil 1000 GB med inntil 10 Mbit/sek.

«Ulempen» er at disse dataene kun gjelder i Ices eget nett Ice+, som riktignok har 94 prosent befolkningsdekning. Utenfor Ice+ bruker du av dataene som ellers er inkludert i abonnementet ditt, men Ice med Data Frihet er likevel absolutt et spennende alternativ til tradisjonell fri data. Data Frihet kan også brukes med abonnement som har flere SIM-kort, men selve Data Frihet-dataene kan kun brukes på hoved-SIM.

Vi lander på at kombinasjonen lav pris og mulighet for tvilling-SIM hos Chilimobil trumfer noen ekstra gigabyte med full fart hos Happybytes. Og vi tror i utgangspunktet 20 Mbit/sek er mer enn nok selv for en superbruker, så vi velger det rimeligste av alternativene. Trenger du full fart koster det altså en femtilapp ekstra.

Vi kårer Chilimobil Fri Data Standard til beste mobilabonnement i kategorien Superbruker.

Chili Fri Data Standard/Max/Viaplay Happybytes Fri Data+ Ice Max Onecall Full Data PlussMobil Fri data (uten/med fri tale/SMS/MMS) Talkmore Ubegrenset Rask/Maksimal Telenor Ubegrenset Basis/Medium/Pluss Telia X Normal/Rask/Max Datapakke Ubegrenset, men hastigheten reduseres til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd. Ubegrenset, men hastigheten reduseres til 3 Mbit/sek etter 108 GB/mnd Ubegrenset, men hastigheten reduseres til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd. Pris abonnement 349/398 kr/mnd 398 kr/mnd 399 kr/mnd 479 kr/mnd 429/499 kr/mnd 519/599 kr/mnd 529/599/729 kr/mnd 499/549/699 kr/mnd Nettverk Telia Telenor Ice/Telia Telia Telenor Telenor Telenor Telia Hastighet 20/200/1000 Mbit/sek Ubegrenset 100 Mbit/sek 20 Mbit/sek 15 Mbit/sek 150/1000 Mbit/sek 200/1000/1000 Mbit/sek 20/200/1000 Mbit/sek Data USA/Thailand 0,20 kr/MB 0,09 kr/MB 1,25 kr/MB (1 GB for 129, 3 GB for 349) 5,00 kr/MB (1 GB for 89 kr) 1,99 kr/MB. 1 GB/149,-/3 GB/299,-/5 GB/499,- 1,99 kr/MB (1 GB for 99, 5 GB for 399 kr) 2,06 kr/MB, men 100 MB for 49,-. 2 GB for 299,- 5 GB for 499,- 1,99,-/MB, men 100 MB for 39,-. 1 GB for 169,-, 4 GB for 399,- Ekstra SIM? 59 kr/mnd (maks to) Ikke tillatt Ikke tillatt 29 kr/mnd. Maks to. 29 kr/mnd. Inntil fem data-SIM og tre tvilling. Tvilling 29 kr/mnd, data-SIM 79 kr/mnd 99 kr/mnd. To stk inkl. for Ubegrenset Pluss. 89 kr/mnd EU/EØS Maks 41 GB i EU/EØS, deretter 22,43 kr/GB. Maks 33 GB i EU/EØS, deretter 24,6 kr/GB Maks 45 GB i EU/EØS, deretter 20 kr/GB. 50 GB i EU/EØS, deretter 20 kr/GB Maks 33 GB i EU/EØS. Samme vilkår som i Norge. Samme vilkår som i Norge. Sverige, Danmark, Finland og Baltikum har samme datavilkår som i Norge. I resten av EU gjelder 50 GB (65 GB for Max), deretter 25 kr/GB. Annet - - - - Aller-nettaviser etc. inkl. i 4 mnd. 5 GB gratis Jottacloud-lagring. - - 1000 ringeminutter fra Norge til Norden og Baltikum inkludert. Ekstra Telia X-abonnement koster 399 kr/stk. 10 % rabatt ved 12 mnd binding. Åpne fullskjerm Mer +