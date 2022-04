Telenor skrur opp prisene på tvilling-SIM til 99 kroner

Blir nok en gang dyrest i Norge.

Det har bare blitt dyrere og dyrere å kjøpe et ekstra SIM-kort knyttet til mobilabonnementet ditt.

Telenor har nok en gang skrudd opp prisene for tvilling-SIM. Nå vil det koste deg 99 kroner i måneden hvis du ønsker å bruke mobilabonnementet ditt på en ekstra enhet - en ganske ekstrem prisoppgang fra de 37,50 kronene det kostet i begynnelsen av 2020.

Forrige gang Telenor skrudde opp prisene på tvilling-SIM var i april 2020, da de satte opp prisene til 69 kroner i måneden for privatpersoner, og 69 kroner pluss moms for bedriftskunder.

I mellomtiden ble de imidlertid forbigått av Telia i kampen om å tilby dyrest tjenester, da Telia skrudde opp sine tvilling-SIM-priser til 89 kroner i fjor høst.

– Da Telia satte opp prisene for tvilling-sim i fjor høst til 89 kroner ble det Norges dyreste tvilling-SIM. Nå setter dere prisene opp til 99 kroner og blir dermed dyrest igjen - hva tenker du om dette?

– Vi gjør løpende vurderinger av prisene på våre produkter basert på verdi, kostnad og konkurransebildet. I den forbindelse har vi nå valgt å endre prisene på ekstra sim, skriver Anders Krokan, pressesjef hos Telenor Norge, på e-post.

Han påpeker også at de gjør det enklere for kundene sine ved å kun tilby én pris på ekstra sim, altså både for tvilling-SIM og data-SIM, og på alle abonnementene sine.

– Vi forstår at noen kan reagere på økningen, samtidig er vi opptatt av å få frem de mange fordelene du får som Telenor-kunde. Vi lover ikke alltid å være billigst, men samtidig viktig å se på totaliteten i det du får som kunde av oss, ikke minst dekningsfordelen, sikkerhetskraften, og inkluderte tjenester.

Teknisk sett ingen ekstra driftskostnad

Vi har tidligere hørt fra sjefen i konkurrerende Happybytes - Thomas Sandaker - at det ikke er noen ekstra kostnader knytter til ekstra-SIM, utover produksjonen og utsendelse av selve SIM-kortet.

Men med stadig flere såkalte «Fri Data»-abonnement, øker også databruken til folk flest. Plasserer du tvilling-SIM-kortet i enten en ruter eller et nettbrett hvor du ser på mye video, vil databruken fort øke, som igjen vil øke kostnadene for mobiloperatøren.

Derfor tar flere mobiloperatører seg godt betalt for tvilling-SIM for de største mobilabonnementene. Chilimobil tilbyr for eksempel et ekstra kort for 59 kroner i måneden på sitt aller største «Max»-abonnement. Andre, som for eksempel nevnte Happybytes, tilbyr ikke tvilling-SIM i det hele tatt på sine største abonnement. Ice tilbyr data-SIM til hyggelig 29 kroner, men da gjelder det ikke for deres «Frihet»-pakke, som gir 1000 GB data i Ice-nettet.

Forunderlig nok tilbyr Telenor-eide Talkmore tvilling- og data-SIM for bare 29 kroner i måneden, uten etableringskostnad.

