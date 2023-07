Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Rimelige mobiltelefoner

Hvem gir deg mest mobil for penga? Motorola, Huawei eller Nokia?

Ekstremt hard konkurranse mellom 3000 og 4000 kroner.

Finn Jarle Kvalheim Oppdatert 30. juni Lagre Lagre artikkel

Det er kanskje for topptelefonene det skjer aller mest nytt i løpet av året, men heldigvis begynner det også å skje ting i de litt mer fornuftige prisklassene. I år har tre slike fornuftige telefoner kommet omtrent samtidig, og de er ganske like i sine lovnader. Samtidig er det ikke gull alt som glimrer, så hvilken av disse tre burde du egentlig kjøpe?

Motorola G6 Plus til 3000 kroner

Huawei P20 Lite til 3700 kroner

Nokia 7 Plus til 4000 kroner

For å gjøre det enkelt kan vi si det slik: du begår ikke et fatalt bomkjøp om du handler noen av disse. Men det er likevel én av disse modellene som skiller seg ut i negativ retning.

Slik oppsummerer vi de tre mest aktuelle, rimelige mobilene på markedet:

Nokia er best i sin prisklasse

Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB

Det er ikke mange år siden Nokia-navnet lå på historiens skraphaug. Nå er gamle Nokia-ansatte under navnet HMD Global tilbake med produktene de skulle lansert i utgangspunktet; enkle, velbyggede telefoner med ren Android rett fra Google. Ikke alle modellene har vært vinnere fra dag én, men Nokia 7 Plus er definitivt en slik. Her får en bakside i metall, i motsetning til i påkostede mobiler flest som har glass på baksiden. Det betyr at den tåler mer. Den byr også på kompromissløs ytelse og et meget godt kamera. Legg til den store skjermen, greit med lagringsplass og at den får oppdateringer hver gang Google, og ikke HMD/Nokia, føler for det og vi snakker virkelig fugl. Nokia 7 Plus er en mobilpakke langt dyrere telefoner burde frykte.

Opptur: Moderne design med minimale skjermrammer, hurtiglader medfølger, lynende rask, supert kamera, uknuselig bakside i metall.

Nedtur: For stor for noen never, bare vannavstøtende (ikke tett).

Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB annonse Sjekk prisen

Moto er fortsatt et trygt valg

Motorola Moto G6 Plus (4GB RAM) 64GB

Moto G6 Plus tråkker inn i mobilbutikkene noen hundrelapper dyrere og litt større enn tidligere Moto G-modeller, men det er vanskelig å kritisere en så god telefon så veldig hardt for det. For den ivaretar det beste fra serien samtidig som designen endelig er strammet opp. Telefonen er til forveksling lik langt dyrere modeller, med buet glass på baksiden og en stor skjerm med smale rammer på forsiden. I bruk føles den nesten som en toppmodell, og det er her hele Motorolas vinneroppskrift ligger. Som i fjor har de dyttet inn et meget bra kamera på baksiden. Det klarer seg selv i forholdsvis dårlig lys. Nesten ren Android-programvare fra Google betyr en lynkjapp brukeropplevelse. På sett og vis en billigere Nokia 7 Plus for deg som overlever en litt svakere skjerm, glass fremfor metall på baksiden og litt svakere batteritid.

Opptur: Moderne design med minimale skjermrammer, hurtiglader medfølger, lynende rask, supert kamera, billigst i utvalget

Nedtur: For stor for noen never, den svakeste skjermen i utvalget, bare vannavstøtende (ikke tett). Irriterende mange funksjoner på fingerleseren.

Motorola Moto G6 Plus (4GB RAM) 64GB annonse Sjekk prisen

God, men ikke god nok

Huawei P20 Lite Dual SIM

Skinnet, eventuelt gjenskinnet, fra P20 Lite er blankt og høyglanspolert ut av esken. Dette er en flott telefon å se til. Den har glass foran og bak og moderne designdetaljer. Kamerahakket i skjermen er å finne her, akkurat som på tre ganger så dyre telefoner. Men ulempen med P20 Lite er at det i hovedsak er en Mate 10 Lite i forklednin. Det betyr forholdsvis gammel innmat med lite futt. Heller ikke kamerabiten på baksiden karrer seg forbi «helt grei». Til slutt irriterer det også at ikke full strømmestøtte er på plass, slik at du må klare deg med lavoppløst video fra steder som Netflix og Amazon Prime. P20 Lite er en helt ålreit telefon, og den ser i særdeleshet lekker ut, men det hjelper lite når de to andre telefonene er ekstraordinært gode.

Opptur: Flott design, hurtiglader medfølger. Kompakt sammenliknet med de fleste konkurrentene.

Nedtur: Kjappere/nyere teknologi på innsiden hadde vært fint, middels kamera. Ikke tett.

Huawei P20 Lite Dual SIM annonse Sjekk prisen

Helt til slutt er det greit å ta med et par jokre i utvalget. Én er så ny at den ikke er testet, mens den andre begynner å dra på åra - i mobilsammenheng. OnePlus 6 er på vei inn i det nordiske markedet for fullt, og selges endelig offisielt i Norge gjennom operatøren Telia. Også her snakker vi om en telefon som kanskje byr på særdeles mye for pengene.

Den andre heter Galaxy A8 og kommer fra Samsung. Den var for dyr da den kom, men nå har den blitt mye rimeligere.

Ytelse til lavpris

OnePlus 6 64GB

Kinesiske OnePlus har du som regel måttet kjøpe av uoffisielle importører. Men nå er OnePlus faktisk til stede i Norden, og telefonene selges offisielt i Norge - om enn gjennom Telia. Fra 5000 kroner får du nye OnePlus 6, og til den prisen får du en telefon som har alle spesifikasjonene fra 10 000-kronerstelefonene i markedet. Innstegsmodellen har til og med mer enn mange produsenters toppmodeller. Testen av OnePlus 6 kommer i løpet av uken, og det er mye som tyder på at dette er et svært godt kjøp.

Opptur: Heftige spesifikasjoner, flott design og ålreit kamera?

Nedtur: Prisen nærmer seg toppmodellene, ikke oppgitt IP-klassifisering/vanntetthet.

OnePlus 6 64GB annonse Sjekk prisen

Samsungs lett-Galaxy S

Samsung Galaxy A8 (2018)

Der Galaxy S-serien har vært den noenlunde kompromissløse toppserien fra Samsung, har Galaxy A-serien alltid vært forsøket på å forene fornuft med design og pris. Galaxy A8 treffer best av A-ene så langt. Til rundt 3600 kroner er den vesentlig billigere enn de 5000 den kostet da den kom. Du får et ålreit kamera på baksiden, du får fingersensor plassert på riktig sted og du får en telefon som på veldig mange måter føles som en Galaxy S-modell. I tillegg er designen god og innpakningen vanntett med IP68-sertifisering. Dette har blitt mye telefon for pengene.

Opptur: Moderne design med minimale skjermrammer og den beste skjermen av telefonene. Galaxy A8 er tett, har rask nok brukeropplevelse og ålreit kamera.

Nedtur: Både Moto og Nokia har bedre brukeropplevelse og kamera enn Galaxy A8. Galaxy A8 minste batteriet i utvalget.

Samsung Galaxy A8 (2018) annonse Sjekk prisen

Oppdatert 30. juni 2023, 16:30

