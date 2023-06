Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Skjeggtrimmere (2023)

På tide å anlegge skjegg eller få orden i kaoset?

Vi har testet rimelige skjeggtrimmere.

Kamera David Johansen Auby, Tek.no

David Johansen Auby 4. juni 2023, 06:00

Vi har ved flere anledninger testet barbermaskiner her på Tek.no - både rimelige og mer eksklusive modeller. Nå har tiden kommet for skjeggtrimmere.

La oss få det åpenbare ut av veien med det samme: en barbermaskin og en skjeggtrimmer fungerer på helt forskjellig måte.

Mens målet med en barbermaskin er å få en helt tett barbering, er hensikten med en skjeggtrimmer å opprettholde din egen personlige «skjeggstil» - eller rett og slett bare få orden i kaoset.

Her gjelder det ikke bare å trimme til en jevn lengde, som er ønskelig, men det er også en fordel å kunne trimme kanter med presisjon.

Det finnes skjeggtrimmere i mange ulike priskategorier, men i denne runden har vi hentet inn seks modeller til under 1000 kroner. I tabellen under kan du se modellene og kort fortalt hvordan vi vurderer dem:

Philips Multigroom Series 7000 MG7715
Philips OneBlade Pro QP6541/15
Remington skjeggtrimmer MB4047
Braun skjeggtrimmer (BT5440)
Björn Axén Tools hår- og skjeggtrimmersett (HH4500N0)
Philips OneBlade QP2721/20
OBH Nordica Attraxion Precision Style Skjeggtrimmer

Av de seks skjeggtrimmerne vi hadde inne til test var det ingen overlegen vinner denne gangen. Men, blant tre jevngode modeller, var det allikevel én som skilte seg ut - nemlig Philips Multigroom MG7715.

Multigroom vil være et trygt valg for de aller fleste, om du ikke har tenkt til å pleie et veldig langt skjegg. Her savnet vi nemlig et munnstykke for skjegg over 16 mm. Til gjengjeld får man en rekke munnstykker og blader til det aller meste, inkludert nesehårstrimming.

Best i test: Philips Multigroom MG7715

Med en rekke ulike munnstykker og blader (inkludert et for nesehårstrimming) er Philips Multigroom testens mest allsidige maskin. Her har man munnstykker for både ansikts- og kroppshår, og faktisk også et eget blad for kroppsbarbering. Vi forsøkte bladet til barbering i ansiktet også, og det fungerte overraskende bra. Så det er et lite tips hvis man går for denne maskinen.

Det første vi legger merke til når vi åpner Philips Multigroom er at den kommer med veldig mange munnstykker med dedikert millimeter-anvisning. Det er litt uvant siden de fleste andre modeller gjerne kun har et par munnstykker der man må regulere lengden.

Philips har også et slikt munnstykke som fungerer på hårlengder mellom 3–7 mm. Så her får man begge deler. Vi synes det er en løsning som fungerer veldig godt siden det gir en økt følelse av kontroll.

Philips Multigroom kommer med flere smarte munnstykker og blader. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Det er også enkelt å skifte blader og munnstykker, og selve barberingen føles behagelig. Tar vi av munnstykket, får vi barbert ganske tett, selv om det ikke er like tett som på Philips OneBlade, som har dette som spesialitet. Kantklipping og definering fungerer også fint på Multigroom, og modellen kommer med et eget blad for presisjonstrimming. Multigroom er vanntett og kan brukes i dusjen. At den tåler vann gjør den også enklere å rengjøre.

Når det gjelder hovedbladet synes vi det gjerne kunne vært bredere. Har man et tykkere skjegg, vil nok dette gå litt tregt. Det er også synd at det kun går an å trimme skjegg opp til 16 millimeter - noe som er i korteste laget. Så det må sies at selv om Philips Multigroom er testens vinner, er den langt ifra en perfekt skjeggtrimmer. Det kanskje største trekket er at den ikke kan brukes med ledning. Vi har brukt en tidligere modell i samme serie i flere år, og da var det fremdeles mulig, så det er synd at Philips har endret på dette.

Philips Multigroom er testens vinner fordi det er en allsidig og god skjeggtrimmer. Med en rekke munnstykker, blader og egen nesehårstrimmer får man her mye for pengene. Modellen kunne allikevel vært enda bedre hvis den inkluderte et munnstykke for lengre skjegg, hadde et bredere blad og ga oss muligheten til å bruke den med ledningen i.

8 Meget bra
Philips Multigroom Series 7000 MG7715
8 Meget bra
En allsidig og god skjeggtrimmer som også kan brukes på kroppen
Fordeler + Effektiv og god barbering

+ En rekke ulike munnstykker for ansikt og kropp

+ Utmerket batteritid

+ Tåler vann, kan brukes i dusjen

+ Veldig god på kortere skjegg Ting å tenke på — Savner munnstykke for lengre skjegg

— Kan ikke brukes med ledning

Anbefalt: Philips OneBlade Pro QP6541/15

Philips OneBlade kommer i flere ulike utgaver. Vi har testet to av dem: denne Pro-utgaven og en standard OneBlade-trimmer. Pro-utgaven koster vanligvis et sted mellom to og tre hundre kroner mer, og spørsmålet er da hva man får for den ekstra kostnaden?

Jo, man får en noe større og mer robust skjeggtrimmer som kommer med to blader istedenfor ett og et munnstykke som takler skjegg opp til ti millimeter. På standardmodellen kunne man kun trimme skjegg opp til fem millimeter, så det er absolutt et pluss at man her kan trimme lengre skjegg - selv om vi kunne ønsket oss at munnstykket taklet enda lengre lengder.

Når det er sagt så synes vi munnstykket på Pro-modellen fungerte bedre og var mer nøyaktig i bruk enn på standardmodellen. Munnstykket både glir godt over huden og det er enkelt å justere lengden. Pro-modellen kommer også med både kroppskam og hudbeskyttelse som gjør den mer behagelig å bruke på kroppen.

På Philips OneBlade Pro er det enkelt å justere klippelengden. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Når det gjelder batterikapasiteten så er den langt bedre på Pro-modellen - over dobbelt så god, faktisk. Pro-modellen stoppet ikke før det var gått over tre timer, og det gjør det til den modellen i testen med best batteritid.

Som vi også nevner i vurderingen av standardmodellen er OneBlade en skjeggtrimmer som skiller seg ut. Den er utrolig god på å trimme kort og til å definere kanter, og fungerer derfor nesten jevngodt med en barbermaskin.

Philips OneBlade Pro er en veldig god modell. Vi har egentlig bare to innvendinger, men de er til gjengjeld ganske store. Den første er at munnstykket kun går opp til ti millimeter. Det vil nok være i korteste laget for mange.

Den andre innvendingen går på skifting av blad som det anbefales å gjøre cirka hver fjerde måned. Det er en ekstra utgift som må tas med i beregningen - selv om det jo sikrer at du har et skarpt blad selv etter lang tids bruk av selve trimmeren.

Utover det er OneBlade Pro et godt valg og derfor en modell som vi anbefaler.

8 Meget bra
Philips OneBlade Pro360 Face+Body QP6541/15
8 Meget bra
En veldig god modell som både kan brukes som barbermaskin og skjeggtrimmer.
Fordeler + Behagelig munnstykke som takler hårlengder opp til 10 millimeter

+ Spesielt god til å definere kanter og til presisjonsklipp

+ Tåler vann, kan brukes i dusjen

+ Har utstyr som gjør den behagelig å bruke på kroppen Ting å tenke på — Bladet må skiftes ut en gang i kvartalet

— Takler kun hårlengder opp til 10 millimeter

— Kan ikke brukes i dusjen

Også anbefalt: Remington MB4047

Garantitid er gjerne noe som blir oversett når man kjøper mindre og relativt sett rimelige dingser. Forbrukerkjøpsloven gir deg to års reklamasjonstid på skjeggtrimmere. Men så finnes det unntak som denne modellen fra Remington. Her får man tre års reklamasjon, i tillegg til ett ekstra år hvis man registrerer seg. Det er et pluss.

Det hjelper allikevel lite med god garanti hvis produktet ikke leverer kvalitet. Så hvordan er Remington i bruk? Jo, den leverer helt greit. Maskinen er ikke like god som for eksempel Philips Multigroom, men den gir allikevel en jevn barbering og man merker at den tar godt. Som eneste modell har Remington også en egen presisjonstrimmer festet på selve maskinen. Det er et smart og tidsbesparende designgrep.

Remington har en eget lite presisjonsblad på selve maskinen. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Det som trekker mest ned på denne modellen fra Remington er at den ikke har den beste brukervennligheten. For det første er det unødvendig knotete å feste munnstykkene. Her må man treffe sporet perfekt, og det er ikke så enkelt.

Det andre irritasjonsmomentet går på klippelengder. Her samsvarer ikke tallene på maskinen med riktig millimeter-lengde, og man må derfor inn i manualen for å sjekke. Det enkleste er derfor å ta det på øyemål. Maskinen kommer med ulike munnstykker som kan ta lengder på alt fra 1-35 millimeter. Denne passer derfor både til kortere og lengre skjegg.

Uansett, Remington er veldig behagelig i bruk når man først kommer i gang. I tillegg til å være trådløs kan den også brukes med ledning. Det er en fordel når batteriet etter hvert får redusert kapasitet. Maskinen er dessverre ikke vanntett og kan derfor ikke brukes i dusjen.

Alt i alt leverer Remington en ujevn, men allikevel god modell.

8 Meget bra
Remington Beard Kit MB4047
8 Meget bra
En utmerket skjeggtrimmer som gjerne kunne hatt bedre brukervennlighet
Fordeler + Effektiv og god barbering

+ Har munnstykke som passer lengre skjegg

+ Har munnstykker som passer kortere skjegg

+ God allsidighet

+ Kan brukes med ledningen i

+ Testens beste garanti Ting å tenke på — Brukervennligheten er ikke den beste, knotete å skifte munnstykker

— Tåler ikke vann

Braun BT5440

«Nesten» er det vi tenker om skjeggtrimmeren Braun BT5440. Modellen er nesten like behagelig som testvinneren fra Philips. Den er også nesten like god på kanter og nesten like allsidig. Med andre ord: en ganske god modell som nesten når til topps, men ikke helt. I direkte sammenligning opplever vi Philip sin Multigroom-modell også som hakket mer effektiv.

Men på et punkt er Brauns modell noe bedre enn Philips. På Braun kan man trimme skjegg opp til 20 mm, mens man på Philips kan trimme opp til 16 mm. Det er ikke stor forskjell, men kanskje noe å ha i bakhodet hvis man vet at man gjerne har en skjegglengde på rundt 2 centimeter. For øvrig har maskinen 40 skjærelengder på 0,5 til 20 mm.

Philips er allikevel hakket mer allsidig. Braun kommer for eksempel uten nesehårstrimmer. Braun har heller ikke - slik som Philips - flere munnstykker og et eget blad for kroppsbarbering. Det er ikke noe vi har lagt så stor vekt på i denne testen, men det er verdt å nevne. Ellers er batteritiden omtrent den samme på de to modellene, og begge modeller kan brukes i dusjen.

Vi ser altså ingen grunn til å velge Braun over Philips. Når det er sagt så er Braun sin modell absolutt et godt alternativ. Motoren er sterk nok og bladene er skarpe nok til at den ikke lugger noe under bruk. Den fungerer også godt til å definere kanter. I tillegg er det enkelt å skifte blader og munnstykker.

7 Bra
Braun skjeggtrimmer (BT5440)
7 Bra
Fordeler + Behagelig i bruk, enkelt å skifte blader og munnstykker

+ Fungerer godt på kortere skjegg

+ Utmerket batteritid

+ Tåler vann, kan brukes i dusjen Ting å tenke på — Savner munnstykke for langt skjegg

— Kunne vært enda mer effektiv i bruk

— Kan ikke brukes med ledning

Björn Axén hår- og skjeggtrimmersett ser uten tvil ut som den mest eksklusive modellen i testen. Ikke bare er selve maskinen veldig flott å se på, i esken finner man også en egen skjeggbørste og en bartesaks. Børsten er av god kvalitet og saksen fungerer utmerket. En ekte hipster-modell med andre ord, men hvordan er selve maskinen i bruk?

Maskinen kommer med to ulike munnstykker som kan ta klippelengder mellom 1-30 millimeter. Det er testens lengste, så her ligger alt til rette for at man pleie et langt skjegg. Og det er nettopp på lengre skjegg at maskinen fungerer best. Til å definere kanter og til å barbere tett fungerer den nemlig overraskende dårlig. Maskinen har en tendens til å lugge og motoren har en ujevn during under bruk. Bladet blir dessuten fort varmt, noe som oppleves ubehagelig på huden.

Men på lengre skjegg fungerer den altså bedre. Vi setter også pris på at den kan brukes med ledningen i. Et batteri vil med tiden få svakere kapasitet, og da er det fint å kunne koble den i stikkontakten.

OBH Björn Axén skjeggtrimmer kan brukes med ledning. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Apropos batteri: Modellen har en god batteritid på omtrent to timer. Det er også verdt å nevne at den ikke er vanntett og at den derfor ikke kan brukes i dusjen.

Vi kunne virkelig ønsket oss at Björn Axén hår- og skjeggtrimmersett var en bedre skjeggtrimmer. Men dessverre trimmer den ikke godt nok, noe som er tydelig når man bruker den uten munnstykke.

7 Bra
Björn Axén Tools hår- og skjeggtrimmersett (HH4500N0)
7 Bra
En god modell med masse ekstrautstyr, men som allikevel ikke er den beste i bruk
Fordeler + Veldig allsidig, kommer med flere ulike munnstykker og nesehårstrimmer

+ Enkelt å skifte blader og munnstykker

+ Kommer med bartesaks og skjeggbørste

+ Har munnstykke for lengre skjegg

+ Kan brukes med ledningen i Ting å tenke på — Lugger litt

— Ikke den beste til å definere kanter og til presisjonstrimming

— Ikke den mest effektive

— Blir fort varm, svir på huden

Philips OneBlade trimmer QP2721

Barbermaskin og skjeggtrimmer i ett? Det får du - nesten - med Philips OneBlade. Modellen er - sammen med OneBlade Pro som vi også har testet - den som barberer aller tettest av samtlige maskiner, noe som er smått utrolig med tanke på at den også er testens rimeligste. Det er som presisjonstrimmer og barbermaskin at maskinen virkelig skinner. Som skjeggtrimmer derimot, var den bare så som så.

Det spesielle med OneBlade, og det som gjør at den fungerer så godt som barbermaskin, er at bladet minner om et tradisjonelt barberblad. Derfor går trimmeren også under betegnelsen «elektrisk barberhøvel».

Det spesielle bladet barberer nesten like godt som en god tradisjonell høvel. Ulempene er også de samme: også her må bladet byttes ut med jevne mellomrom (anbefalt hver fjerde måned). Med det går også kostnadene opp, og den lave utsalgsprisen på rundt 300 kroner blir plutselig ikke like attraktiv.

Bladet på Philips OneBlade må byttes ut med jevne mellomrom. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Som skjeggtrimmer faller dessverre OneBlade igjennom. Ikke bare har den et munnstykke som kun går til 5 mm - noe som gjør at den overhodet ikke passer til lengre skjegg - den er heller ikke spesielt behagelig i bruk. OneBlade er i det hele tatt frustrerende å bruke som skjeggtrimmer siden bladet er for smalt og bevegelsene blir ujevne. Så, for å trimme skjegget og ikke bare barbere vil vi anbefale Pro-modellen som koster et par hundre kroner mer.

Det er også verdt å nevne at maskinen heller ikke kan brukes med kabel. Batteritiden er for øvrig på rundt 90 minutter, noe vi synes absolutt er akseptabelt. Maskinen er som nevnt suveren på tett barbering og til å definere linjer og kanter, men som skjeggtrimmer har den altså sine begrensninger - blant annet at den ikke takler skjegg lenger enn 5 mm.

Men, siden modellen er såpass god som en elektrisk høvel, kan det være et alternativ å bruke den i kombinasjon med en dedikert skjeggtrimmer, hvis man er av typen som er opptatt nok av skjeggpleie til å eie flere maskiner.

6.5 Helt greit
Philips OneBlade QP2721/20
6.5 Helt greit
En spesiell skjeggtrimmer som kun passer til tett barbering og kort skjegg
Fordeler + Spesielt god til å definere kanter og til presisjonsklipp

+ Barberer tett inn til huden, nesten som et standard barberblad

+ Fungerer greit på kort skjegg

+ Tåler vann, kan brukes i dusjen Ting å tenke på — Veldig lite utstyr, lite allsidig

— Ikke egnet for lengre skjegg

— Bladet må skiftes ut en gang i kvartalet

— Kan ikke brukes med ledningen i

OBH Nordica Attraxion Precision Style Skjeggtrimmer

For å teste batteritiden har vi i denne testen latt alle maskinene gå til de er tomme for strøm. Da vi testet denne modellen fra OBH Nordica la vi raskt merke til at den ble ganske så varm mens den gikk. Det var ulikt de andre modellene, som var relativt kjølige i forhold. Modellen klokket dessuten inn på kun 39 minutter batteritid, noe som var den desidert svakeste tiden i testen. Heldigvis kan modellen brukes med ledning, slik at man ikke er avhengig av å lade.

I bruk var vi heller ikke nevneverdig imponert. Modellen ser på overflaten bedre ut enn den er. Den har for eksempel testens beste batteriindikator, der gjenværende batteritid vises i prosent. Den er også ganske behagelig i bruk og glir fint over skjegget. Men der stopper imidlertid lovordene. Skjeggtrimmeren har åpenbart svak motorkraft og sliter med relativt enkle oppgaver. Motorduren er ujevn og maskinen lager dessuten en merkelig durelyd når den dyttes mot huden.

Men det kanskje mest irriterende med maskinen er at den ikke har oppgitt klippelengde på munnstykkene. Her må man faktisk inn i manualen for å sjekke. Det burde være helt unødvendig. Det lengste munnstykket går for øvrig kun til 12 millimeter, noe som er i korteste laget.

OBH Nordica Attraxion ser ut som en bedre skjeggtrimmer enn det den i realiteten er. Det hjelper lite med pent design og nøyaktig batteriindikator når motor- og batterikraft er såpass svak som her.

4 Svakt
OBH Nordica Attraxion Precision Style Skjeggtrimmer
4 Svakt
En lite effektiv skjeggtrimmer som til nød kan brukes til enkle oppgaver
Fordeler + Behagelig i bruk

+ God allsidighet, ulike munnstykker og nesehårstrimmer

+ Kan brukes med ledningen i Ting å tenke på — Ikke spesielt effektiv

— Mangler munnstykke for lengre skjegg

— Ikke den beste til presisjonsbarbering eller kanter

— Svak batteritid

— Ikke millimeteranvisning på munnstykkene

Slik testet vi

En skjeggtrimmer er ikke en barbermaskin - derfor kan det ikke forventes at maskinene klarer å barbere helt ned til huden. Allikevel er det fint om maskinen klarer å definere kanter på en god måte. Det teller også positivt om maskinen kommer med blad for presisjonsbarbering.

Enda viktigere er det at maskinen klarer å trimme både kortere og lengre skjegg. Her vil det gjerne være utvalget av munnstykker som setter begrensingen. Det er også en fordel om man kan velge mellom mange ulike hårlengder. Selv om enkelte maskiner kommer med munnstykker og blader forbeholdt kroppshår, er ikke det noe vi har lagt stor vekt på i testen. Litt har det allikevel å si siden det gjør maskinen mer allsidig.

Allsidighet er altså viktig, men - kanskje ikke overraskende - er det aller viktigste kriteriet om skjeggtrimmeren er effektiv og behagelig i bruk. Det hjelper ikke med all verdens tilleggsutstyr om barberingen etterlater sår hud, om trimmingen blir ujevn, eller om maskinen blir veldig varm under bruk.

Da vi testet barbermaskiner la vi stor vekt på om modellen kunne brukes i dusjen. På skjeggtrimmere har vi lagt mindre vekt på dette siden det er en fordel å kunne se seg selv i speilet når man trimmer skjegget. Istedenfor har vi lagt større vekt på om de ulike skjeggtrimmerne kan brukes koblet til strømmen eller ikke. Batteritid har noe å si, men en skjeggtrimmer vil man uansett som oftest brukes i nærheten av en stikkontakt. Det er også en fordel med tanke på modellens levetid at den også kan brukes selv om batteriet har blitt svakere over tid.

Apropos levetid - vi har også sjekket modellenes garantitid og sett om den er bedre enn de to årene som gis av kjøpsloven.

Priser og spesifikasjoner

- Product Philips Multigroom Series 7000 MG7715 Philips OneBlade Pro QP6541/15 Remington skjeggtrimmer (MB4047) Braun skjeggtrimmer (BT5440) Björn Axén Tools hår- og skjeggtrimmersett (HH4500N0) Philips OneBlade QP2721/20 OBH Nordica Attraxion Precision Style Skjeggtrimmer annonse Pris 679 - 599 699 379.9 379 730 Ca. pris ved test 600 kr 650 kr 600 kr 770 kr 730 kr 350 kr 380 kr Lengdeinnstillinger 1-16 millimeter 0,4-10 millimeter 1-35 millimeter 1-20 millimeter 1-30 millimeter 1-5 millimeter 1-12 millimeter Vekt 155 gram 115 gram 148 gram 138 gram 133 gram 98 gram 131 gram Bladtype Selvslipende Utskiftsbart (hver fjerde måned) Selvslipende Standard Selvslipende Utskiftsbart (hver fjerde måned) Standard Reiseetui Oppbevaringspose/futteral Bytt Oppbevaringsveske Oppbevaringsveske Oppbevaringsveske Bytt Oppbevaringsveske Type tilbehør En rekke munnstykker for ansikt og kropp, presisjonstrimmer, nesehårstrimmer To blader, munnstykke for ansikt, kroppskam og hudbeskyttelse Ulike munnstykker for ansikt, presisjonstrimmer Ulike munnstykker for ansikt, presisjonstrimmer Ulike munnstykker for ansikt og kropp, presisjonstrimmer, bartesaks, skjeggbørste Ett munnstykke Ulike munnstykker for ansikt Åpne fullskjerm Mer +

4. juni 2023, 06:00