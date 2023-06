Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Barbermaskiner til under 1000 kr (2018)

Glatt og mykt eller ømt og sårt? Vi tester barbermaskiner til under tusenlappen

11. mai 2018, 06:00

Menneskeheten har blitt stadig mindre hårete. Ironisk nok har teknologien for å fjerne det lille håret vi har igjen bare blitt bedre og bedre.

Da obersten Jacob Schick oppfant den elektriske barbermaskinen i 1930 gjorde han oss menn en stor tjeneste. Endelig slapp vi det potensielt helsefarlige prosjektet med å skrape av skjeggstubbene med barberblader av varierende kvalitet.

Siden den gang har produsentene kommet med stadig nye forbedringer. Nå er det ikke uvanlig at barbermaskinene kan tas med i dusjen eller renses automatisk på dedikerte rensestasjoner. Ekstra funksjonalitet som dette kommer godt med og er noe vi ser nærmere på i denne testen.

Minst mulig lugging og skjæring, takk

Alle barbermaskiner klarer å gi en tett barbering hvis man setter av hele formiddagen og ikke bryr seg om skrubbsår i ansiktet. Av den grunn har vi vært opptatt av hvor lang tid det tar å barbere seg med de ulike maskinene. Å ha lik lengde på skjegget i forkant av hver testrunde har også vært viktig - i denne testen har vi gått for det beryktede tredagers-skjegget.

De fem kandidatene: Fra venstre Braun, Panasonic, Philips, Remington og Nooa. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Det viktigste kriteriet for en barbermaskin er naturlig nok at den barberer godt. Men hva ligger i det? Her er det flere faktorer som spiller inn. Det tyngste kriteriet er at maskinen gir en jevn og tett barbering. Det er også viktig at maskinen ikke lugger og at huden ikke etterlates som et blodig krater.

I tillegg til dette har vi sett spesielt på batteritid og om maskinen tåler vann slik den kan brukes i dusjen. Enkelte av maskinene har også egen rengjøringsstasjon for å slippe masse etterarbeid med rensing av maskinen.

Mange barbermaskiner blir fort tilstoppet av mikroskopiske hår som ikke alltid er like lett å få rengjort kun med en børste. I denne testen er det kun én maskin med rengjøringstasjon (Braun).

Pris er også en viktig faktor. Derfor har vi delt denne testen i to, der vi nå i første omgang tester maskiner i «folkeklassen» såvidt under tusenlappen. Senere vil vi også se på hva som skiller disse modellene fra produsentenes toppmodeller, som gjerne koster fra tre tusen kroner og oppover.

Dette er maskinene vi tester:

Braun Series 3 Nooa Pro performance Remington AquaPro Philips AquaTouch Panasonic ES-RT47 Vanntett Bytt Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Ladestasjon Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Rengjøringsstasjon Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Vekt 209 g 159 g 160 g 171 g 171 g Type maskin Vibrerende Roterende Roterende Roterende Vibrerende Pris* 798 kr 979 kr 689 kr 749 kr 890 kr * Laveste pris hentet inn 09. mai fra LINK - - - - - Åpne fullskjerm Mer +

Ømfintlig hud eller kjever av stål?

Trenger du en maskin med lang batteritid fordi du er mye ute og reiser eller er det aller viktigste at maskinen gir en kjapp og god barbering? Har du ømfintlig hud som lett blir sår eller har du kjever av stål som tåler litt røff behandling?

Vibrerende eller roterende? Her har menn gjerne forskjellige preferanser. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

For mange er det viktig å kunne barbere seg i dusjen. At maskinen er vanntett gir også den ekstra fordelen at den enkelt lar seg rengjøre under rennende vann. Ulempen med en vanntett maskin er at den ikke kan brukes når den er koblet til stikkontakten (her er det lagt inn en sikkerhetssperre). Det vil si at man kun får én av to goder: enten kan man barbere i dusjen eller så kan man barbere med ledningen i stikkontakten.

Et annet spørsmål å stille seg er om du trenger en maskin med tre sirkulære blader eller med doble blader (roterende vs vibrende)? En maskin med sirkulære roterende blader kan være en fordel hvis man har skjegg som spriker i alle retninger. Trenger du mer presisjon i barberingen kan det være mer aktuelt med en vibrende maskin med to blader. Med en slik er det enklere for eksempel å kun barbere enkeltområder.

Det er greit å også stille seg spørsmålet om man i det hele tatt trenger en barbermaskin. Det finnes argumenter både for og imot. Fordelen med en maskin over en høvel er at det tar kortere tid og gir mindre søl. Prisen på nye barberblader kan også bli høy i lengden.

Når det kommer til skjeggtrimmere så er det sånn at samtlige maskiner i denne testen har det. Vi har ikke vektlagt dette i helhetsvurderingen.

Braun Series 3 Nooa Pro Performance Remington AquaPro Philips AquaTouch Panasonic ES-RT47 Effektivitet Veldig god. Tett barbering. Ikke optimal siden den ikke klarer å barbere alle utstikkende hår. Veldig svak. Etterlater mange småhår. Spesielt dårlig når batteriet er halvfullt. Svak. Etterlater en del småhår. Statisk hode gjør det vanskelig å barbere "rundt hjørnene" God effektivitet. Spesielt god hvis man har skjeggvekst i flere retninger. God effektivitet. Etterlater noe småhår. Komfort Lugger ikke. Går kjapt å barbere seg. Spesielt komfortabelt etter rens. Kan ikke brukes i dusj. Lugger veldig. Huden blir sår og irritert. Tar lang tid å barbere. Kan ikke brukes i dusj. Lugger en del. Huden blir sår og irritert. Tar lang tid å barbere. Kan brukes i dusj. Lugger ikke. Litt rødflammet hud. Går kjapt å barbere seg. Kan brukes i dusj. Lugger ikke. Litt rødflammet hud. Går kjapt å barbere seg. Kan brukes i dusj. Batteritid 1:39 1:50. Men ble gradvis svakere og fungerte ikke optimalt etter halvtomt batteri. 1:02 1:14 1:14 Støynivå 55 dB 66 dB 57 dB 59 dB 60 dB Åpne fullskjerm Mer +

Braun Series 3 3050cc

Denne maskinen fra Braun er en av to modeller i testen som ikke er vanntett. Som vi har nevnt tidligere har det både sine fordeler og ulemper. Ulempen er at den naturligvis ikke kan brukes i dusjen. Disse maskinene er også gjerne noe vanskeligere å rengjøre. Braun har løst dette ved å ha en egen dedikert rengjørings- og ladestasjon. Fordelen med å ikke være vanntett er at maskinen kan brukes med strømledningen i.

Denne modellen fra Braun har såkalt «Microcomb-teknologi», noe som vil si at den er utstyrt med to avlange blader samt et tilleggsblad i midten som skal ta seg av de lengre hårene. Dette fungerer greit, men ikke optimalt. Fremdeles sliter maskinen på områder der skjeggveksten er sterkest. Utstikkende hår er ofte et problem når det kommer til barbermaskiner, og Braun er intet unntak. Maskinen gir den beste barberingen i testen, men det er forbedringspotensial også her. I tillegg til å gi en solid barbering, imponerer Braun også når det kommer til batterikapasitet. Batteritiden er på 1:39 og maskinen gir maks kraft til siste sekund.

Den medfølgende «Clean&Charge»-stasjonen har flere funksjoner. Først og fremst er den til for å rengjøre maskinen. I tillegg til dette så smører den bladene, noe som er med på å gjøre barberingen mer skånsom. Dette fungerer absolutt bra og barberingen er merkbart mer behagelig den første tiden etter rens. Et motargument mot rensestasjon er at det tar litt plass og at patronene må skiftes med jevne mellomrom. I manualen opplyses det at rensepatronen rekker til omtrent 30 rengjøringer, og brukes den daglig vil det holde til cirka én måneds bruk. Man kan lade med en ekstra strømledning som følger med, dermed er man ikke tvunget til å bruke rensestasjonen for hver barbering. Maskinen kan også rengjøres med vann eller med børste. Patronen burde uansett byttes ut omtrent hver 8 uke, ettersom væsken vil fordampe litt etter litt. I skrivende stund koster en firepakning med patroner cirka 200 kr.

Braun 3050C er en veldig god maskin i sin prisklasse. Den gir den beste og jevneste barberingen i denne testen, selv om resultatet ikke er optimalt. Det er også den maskinen med best batteritid. Maskinen kommer også som eneste modell i testen med dedikert rensestasjon. Dette fungerer bra, maskinen blir godt rengjort og er merkbart mer behagelig å bruke etter rens. Den eneste ulempen med Braun sin modell er at den ikke kan brukes i dusjen.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Braun Series 3 3050cc 8 Meget bra sitat Best barbering, best batteritid og egen rensestasjon. Fordeler + Veldig effektiv barbering

+ Veldig god batteritid

+ Dedikert rensestasjon

+ Behagelig å bruke Ting å tenke på — Er ikke vanntett og kan ikke brukes i dusjen

Philips AquaTouch S5400/06

Kamera Philips AquaTouch S5400/06

Det som gjør at Philips AquaTouch skiller seg ut fra mengden er at den har avtagbart hode som kan byttes. I denne testen har vi i hovedsak tatt for oss standard barbering, men det er absolutt en fordel at man kan bytte ut og få et eget dedikert hode til for eksempel skjeggtrimming.

Maskinen fra Philips gir en veldig behagelig barbering. Man er aldri redd for å bli lugget eller kuttet og det er noe som gjør at jobben går raskere. Her kan man barbere med stor selvtillit, ikke ulikt de utallige reklamevideoene man får servert på TV. Litt rødflammet vil huden bli, men det er nesten ikke til å unngå uansett hvilken maskin man bruker. Her følger det ikke med rensestasjon, men maskinen er enkel å rengjøre - det er bare å ta av hodet og skylle med vann.

På esken skiltes det med et «Multi precision blade system» som er en fancy måte å si at maskinen skyver opp hårene før den snitter den av. Det er litt ironisk siden det er nettopp med dette maskinen sliter. Alt i alt barberer den jevnt, men den har problemer hvis den støter borti lengre hår som stikker ut. Det er ikke noe stort problem og barberer man jevnlig vil man ha mindre problem med lange hår.

Philips AquaTouch er en vanntett barbermaskin som absolutt kan anbefales. Barberhodet har en spesielt god fleksibilitet, og det er merkbart enklere å barbere «rundt hjørnene». Det er også en fordel at hodet kan tas av og det følger også med eget hode for skjeggtrimming. Batteritiden på 1:14 er også godkjent, selv om det ikke er blant de sterkeste i testen.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Philips AquaTouch S5400/06 annonse Billigste hos Se alle priser 1399 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Philips AquaTouch er en effektiv barbermaskin som er veldig behagelig å bruke. Fordeler + Effektiv barbering

+ Behagelig å bruke

+ Vanntett og kan brukes i dusjen

+ Avtagbart hode Ting å tenke på — Middels batteritid

Panasonic ES-RT47

Kamera Panasonic ES-RT47

Førsteinntrykket til denne maskinen fra Panasonic er heller labert. Esken ser ut til å være designet av noen med svært begrenset talent for bilderedigering. Men, som kjent, man skal ikke skue hunden på hårene. Det er tydelig at midlene er brukt til produktutvikling og ikke eskedesign, og det er for så vidt et fornuftig valg. Maskinen leverer nemlig rimelig godt.

Som andre maskiner med avlange blader sliter denne Panasonic-modellen litt når overflatene blir for ujevne, og da spesielt i overgangen mellom hals og kjeve. Her må man gjerne strekke huden litt ut for å få det helt jevnt. Når det er sagt så oppleves maskinen som særdeles kraftfull. Maskinen vibrerer riktignok ganske kraftig i hånden, men det spiller liten rolle når effektiviteten er på dette nivået.

Denne modellen fra Panasonic kan i likhet med flere andre i denne testen brukes både til lands og til vanns. Modellen kommer uten lade- og rensestasjon, men det følger med en liten flaske maskinolje for rens av bladene. Batteritiden på 1:14 er helt på det jevne, men absolutt godkjent.

Panasonic ES-RT47 gir en tett og god barbering. Motoren føles kraftfull og bladene skarpe – her er det ikke antydning til lugging i skjegget. At huden blir litt rød og sår trekker noe ned på helhetsinntrykket. Dette er med andre ord en maskin for deg som tåler en trøkk.

7 Bra fjerne Sammenlign Panasonic ES-RT47 7 Bra sitat Denne Panasonic-modellen gir en god barbering, men sliter litt på ujevne overflater. Fordeler + Effektiv barbering

+ Føles kraftfull Ting å tenke på — Middelmådig batteritid

— Sliter litt på ujevne overflater

— Kan gi litt sår hud

Remington PR1370

Kamera Remington PR1370

De som er våpeninteresserte vil kanskje kjenne igjen navnet Remington. Denne amerikanske våpenprodusenten har holdt på i over 200 år, og har i de senere årene utvidet produktsortimentet til å inkludere blant annet barbermaskiner. Her er det snakk om modellen Remington AquaPro, en av mange modeller som selger seg inn på å være vanntette.

Førsteinntrykket er at dette er en billig maskin laget med billige materialer. Selve barberingen går heller ikke særlig bra. Maskinen kutter ikke helt ned mot huden og man føler seg "stubbete" og definitivt ikke glattbarbert etterpå. Huden blir dessuten ganske rød og irritert.

Maskinen lugger også en del, noe som er typisk når motoren er svak. Når det lugger blir man også veldig forsiktig og det tar evigheter å bli ferdig. Nettopp det er kjipt om man har dårlig tid på morgenkvisten.

Maskinen er som andre vanntette barbermaskiner relativt enkel å rengjøre. Her er det bare å skylle og la tørke etterpå. Som det også fremkommer av manualen er det greit å ikke tørke med et håndkle da dette kan sløve knivene.

Remington AquaPro er en ganske standard billigmaskin som har den fordelen at den kan brukes i dusjen. Dessverre kan ikke denne maskinen by på noen særlig god barbering. Den barberer hverken særlig jevnt eller behagelig. Maskinen har dessuten testens svakeste batteritid.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Remington PR1370 5 Middelmådig sitat Middelmådlig maskin som etterlater huden rød og irritert. Fordeler + Enkel å rengjøre

+ Kan brukes i dusjen Ting å tenke på — Svak effektivitet

— Blir stubbete og ikke glattbarbert

— Lugger og etterlater huden rød og irritert

— Ganske svak batteritid

Nooa NOPS8630

Kamera Nooa NOPS8630

Bedømmer man basert på utseendet ser denne modellen fra Nooa ut som et realt kvalitetsprodukt. Emballasjen er lekker og måten maskinen og tilleggsutstyret er dandert i esken på er intet mindre enn delikat. Denne maskinen ser både eksklusiv og dyr ut, noe den faktisk også er. Med en utsalgspris på nesten tusenlappen så er maskinen den dyreste modellen i testen.

Å barbere seg med Nooa Pro Performance ble en prøvelse. Her var det både lugging og skjæring og enda litt mer lugging. Det ble såpass ubehagelig etter hvert at det var vanskelig å fullføre. Maskinen klarte seg litt bedre på områder med svakere skjeggvekst, men i det hele slet denne modellen kraftig med stubbene. Underveis måtte vi stoppe flere ganger og det ble mye "au" og "uff" før alle flater var glatte.

I batteritesten holdt maskinen lenge og vel, men problemet ble at motorkraften dabbet kraftig av underveis. Etter rundt en time var effektiviteten merkbart svakere. Det i utgangspunktet svært gode resultatet på 1 time og 50 minutter kommer derfor med et aldri så lite forbehold. Batteriindikatoren (som viser prosent) var dessuten ikke til å stole på. Den stoppet etter hvert på 6% der den sto stille en halvtime før den til slutt tikket ned til 0.

Å rengjøre maskinen gikk fint nok. Modellen tåler ikke vann, så den kan ikke brukes i dusjen. Heldigvis kan barberhodet tas av og skylles i vann. Denne maskinen fra Nooa ser unektelig flott ut, men det hjelper lite når den ikke gjør det den skal godt nok – nemlig gi en god barbering.

3 Dårlig fjerne Sammenlign Nooa NOPS8630 3 Dårlig sitat Billig og fin maskin som dessverre ikke er god å barbere med. Fordeler + Ser bra ut

+ Grei å rengjøre Ting å tenke på — Veldig svak effektivitet

— Lugger og etterlater huden sår

— Svak batteritid

