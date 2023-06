Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Barbermaskiner (2018)

Er det noe vits i å bruke opptil 5000 kroner på en barbermaskin? Vi tester produsentenes toppmodeller

Kamera David Auby Johansen, Tek.no

16. juli 2018, 14:45

Er du av typen med så intens skjeggvekst at du må ta en ekstra runde med barbermaskinen i lunsjpausen på jobben? Da er denne testen for deg. Vi har testet tre barbermaskiner fra absolutt øverste hylle, og her er det hverken spart på ekstrautstyr eller motorkraft.

Tidligere kjørte vi en test på barbermaskiner under 1000 kr. Maskinene vi testet da var av høyst varierende kvalitet.

Modellen fra Braun (3050CC) stakk av med seieren med sine gode barberingsegenskaper og testens beste batteritid. Den hadde dessuten dedikert rensestasjon som eneste modell i testen. De dårligste maskinene ga derimot både skrubbsår på kjakene og lugging i skjegget.

I denne omgang kan det avsløres at resultatene har vært mye jevnere. Alle de tre maskinene ga en god barbering. Det er kanskje ingen overraskelse, i og med at disse modellene koster opp mot 3000 kroner. Det viktigste spørsmålet man naturlig nok stiller seg er derfor om det er verdt å gå til innkjøp av en såpass dyr maskin, eller om det holder med en billigere variant.

Dyrt eller billig - samme kriterier

Vi har gått frem på samme måte som sist. Det viktigste kriteriet er fremdeles selve barberingen. Hvor jevnt barberer maskinen? Etterlater den masse småhår på vanskelig tilgjengelige steder? Hvordan føles huden ut etterpå?

To vibrerende mot en roterende barbermaskin når vi tester toppmodellene til de mest kjente produsentene. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Som det blir påpekt i manualene må alle maskinene brukes en god stund for at huden skal venne seg til maskinen. Det har vi ikke hatt mulighet til i denne testen. Når det er sagt, så stiller alle maskinene likt. Ingen får mulighet til å «kjøre seg inn».

Andre viktige faktorer vi har sett på er batteritid, om maskinen kommer med dedikert rensestasjon og ikke minst komfort. Nå skal det sies at alle de tre maskinene i testen kommer med rensestasjon, men de fungerte på litt ulike måter. I lengden koster det en del å skifte rengjøringspatroner, og her skilte vinnermodellen seg ut i positiv forstand.

Ligner på hverandre

Den største forskjellen på de mer påkostede modellene versus de rimeligere variantene er at vi nå kunne gå løs på skjeggstubbene uten frykt for å havne på legevakten. I denne omgangen sto vi nemlig aldri i fare for å bli lugget eller skjært. Byggekvaliteten på maskinene er jevnt over høyere. Maskinene er tyngre og kjennes mer robuste. Det både synes og kjennes at dette er toppmodeller.

I tillegg til å gi gode barberinger så er det mange likheter på de tre maskinene.

Her er en sammenligning av barberhodene på de to maskinene med vibrerende hoder. Braun til venstre og Panasonic til høyre. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Alle er vanntette og kan brukes i dusjen. Det betyr samtidig at de ikke kan brukes med ledningen i.

Alle kommer med hurtiglading – fem minutter med lading er nok til en runde med maskinen.

Alle kommer med dedikerte lade- og rengjøringsstasjoner. De kan også skylles med vann.

Alle kommer med reiseetui og har reiselås.

Reiselås er forøvrig en undervurdert funksjon (noe man først forstår den dagen man får skråblikk av sidemannen på flyet fordi det vibrerer i ryggsekken). Dette er gjerne noe som mangler på billigere maskiner, og greit å huske på i totalvurderingen.

Om man foretrekker vibrerende eller roterende blader er og blir en smakssak. I denne testen var det de vibrerende maskinene som kom best ut. Maskiner med avlange blader har den fordelen at de gir bedre presisjon. Samtidig er de ofte ikke like gode på å komme til overalt. De to maskinene i denne testen med vibrerende blader var uansett så kraftfulle at dette ikke utgjorde noe problem.

Braun 9296CC Panasonic ES-LV9Q Philips S9711 Vanntett/Dusj Krysse av Krysse av Krysse av Ladestasjon Krysse av Krysse av Krysse av Rengjøringsstasjon Krysse av Krysse av Krysse av Reiseetui Krysse av Krysse av Krysse av Vekt 217 gram 215 gram 172 gram Type maskin Vibrerende Vibrerende Roterende Pris 2995 kr 4995 kr 2986 kr Åpne fullskjerm Mer +

Jevnt i toppen

Mens de to øvrige bruker egne patroner som settes inn i maskinen, har Panasonic en løsning hvor du blander innholdet i små poser med vann. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Alle de tre maskinene i denne testen ga en kraftfull og god barbering. Paradoksalt nok er også maskinene generelt sett mye mer skånsomme mot huden enn det vi opplevde i billigkategorien. Det har nok en del å gjøre med at de er utstyrt med sterkere motorer som gir mindre lugging.

Testvinneren er også den som ga den jevneste og beste barberingen. Den var også mest komfortabel å bruke av de tre maskinene. Det er lite som kan trumfe effektivitet og komfort i en slik test. Når det er sagt, så er alle tre modellene trygge og gode kjøp - hvis man har råd.

Det er åpenbart at prisen vil være et stort hinder for mange. Dessverre har vi heller ikke hatt mulighet til å teste produktenes holdbarhet. Forbrukerombudet gir 2 års reklamasjon på småelektronikk og det er nok lurt å reflektere over hvor ofte man skal bruke en såpass kostbar maskin for at det skal være verdt utgiften.

Resultater

Braun 9296CC Panasonic ES-LV9Q Philips S9711 Effektivitet Veldig effektiv og tett barbering. Tar kort tid å barbere seg. Ekstremt effektiv og tett barbering. Tar veldig kort tid å barbere seg. Best i test. Effektiv maskin. Etterlater noen småhår. Komfort Komfortabel maskin. Mild mot huden. Veldig komfortabel og mild mot huden. Best i test. Komfortabel maskin. Mild mot huden. Batteritid 2:14 1:12 1:34 Støynivå 56 db 68 db 56 db Åpne fullskjerm Mer +

Panasonic ES-LV9Q

«With great power comes great responsibility», heter det i markedsføringen av Panasonics toppmodell.

Nå er det riktignok edderkoppaktige superkrefter, og ikke akkurat imponerende skjeggvekst Spider-Man er aller mest kjent for (i så måte er dette kanskje mer en maskin for Wolverine og hans Adamantium-skjegg?). Panasonic-maskinen utviser nemlig voldsomme krefter i bruk. Dette er like mye gressklipper som barbermaskin. På esken er det avbildet et japansk samuraisverd og det skrytes av både japansk stål og en vibreringshastighet på hele 70.000 per minutt. Til sammenligning kan konkurrenten fra Braun kun skilte med «fattige» 40.000. Kraften fra ES-LV9Q kan også virkelig kjennes når vi tar maskinen i bruk.

La oss si det med en gang - opplevelsen og resultatet er bemerkelsesverdig. Panasonic ES-LV9Q gir en uovertruffen barbering. Maskinen oppleves også veldig mild mot huden. Bladene snitter håret så kjapt at barberingen er over på null komma niks. Lange hår som som har en tendens til å unnslippe fjernes kontant og effektivt.

I denne testen er det Panasonic og Braun som står «head to head», så å si. Begge er maskiner med imponerende barberhoder. Det er imidlertid noen forskjeller som er med på å gjøre Panasonic til en enda bedre maskin, etter vår mening. Det aller viktigste er at hodet på Panasonic er ekstremt fleksibelt - og det i alle retninger. Det gjør den spesielt god på å komme til på vanskelige områder. Maskinen er dessuten utstyrt med en sensor som automatisk justerer strømstyrken avhengig av skjeggets tykkelse. Dette er for å redusere belastningen på huden. I likhet med Braun sin modell har også denne såkalt "MultiHeadLock" som gjør at man kan låse barberhodet for å gjøre det enklere å barbere kinnskjegg eller bart.

På de fleste barbermaskiner fungerer rengjøringssystemet ved at man må skifte patron cirka annenhver måned. På denne modellen fungerer det litt annerledes. Her fyller man vann i en liten beholder, og så må man kjøpe rensemiddel i små pakker som tilsettes vannet. Det er fremdeles en liten utgift, men det er billigere og ikke minst mer miljøvennlig enn løsningen med patroner.

I likhet med de to andre maskinene i testen er også denne modellen vanntett og kan brukes i dusjen. Dermed er det ikke mulig å ta den i bruk med ledningen i. Da er det fint om batteriet kan vare en stund før man må lade opp. I batteritesten kom dessverre Panasonic dårligst ut med et resultat på 1 time og 12 min. Det er godkjent, selv om vi kunne ønske den gjorde det bedre. Samtidig, batterikapasiteten er den eneste vektige innvendingen vi har mot en ellers komplett maskin (lydnivået er også ganske høyt på denne maskinen, og greit å være oppmerksom på om man er vár på lyd).

Alt i alt er denne toppmodellen fra Panasonic et monster av en maskin. Den gir testens desidert beste barbering og har best komfort. Dessverre mangler den litt futt på batterisiden for å sikre seg legendestatus – og den er dessuten svindyr. 5000 kroner for en barbermaskin gjør den definitivt ikke til allemannseie, og sånn sett er nok Braun-maskinen et bedre kjøp.

Obs: Elkjøp, som så langt har vært eneste kjede som har ført testvinneren, opplyser at de for øyeblikket er tomme for denne modellen, men at de har bestillinger inne hos leverandøren og at produktet igjen vil dukke opp på nettsiden så fort leverandøren har bekreftet levering.

Panasonic ES-LV9Q
En utrolig effektiv og behagelig barbermaskin med litt kort batteritid. Fordeler + Mest effektive barbering i testen

+ Veldig behagelig å bruke

+ Billig renseveske

+ Vanntett og kan brukes i dusjen

+ Dedikert rensestasjon Ting å tenke på — Svakeste batteritid i testen

— Litt høy lyd

— Veldig kostbar

Braun Series 9 9296cc

Kamera Braun Series 9 9296cc

Med modellen 3050CC gikk Braun seirende ut av vår test av rimelige barbermaskiner tidligere i år.

Denne gangen er det toppmodellen 9296CC fra samme produsent som skal ut i ilden. Er det verdt å bruke rundt fire ganger så mye penger på en mer påkostet modell fra Braun?

Dette er i likhet med Brauns 3050 en CC-modell, altså "Clean and Charge" - lading og rensing i ett, med andre ord. Det fungerer akkurat som det skal, og det skulle bare mangle. Modellen bruker samme type rensepatroner som 3050CC, og patronen må skiftes minimum hver 8 uke. I lengden kan dette bli kostbart. Testvinneren fra Panasonic har også rengjøringsstasjon, men her er løsningen både billigere og mer miljøvennlig.

På alle områder er dette en maskin som absolutt innfrir. Med et avansert bladsystem (der den ene av de to hårtrimmerne faktisk har fått en overhaling med titanium) og 40.000 vibreringer per minutt føles 9296CC definitivt mer kraftfull enn 3050CC. Den oppleves også mer skånsom mot huden. Her er det høyere nivå jevnt over. Maskinen er naturligvis også vanntett og kan fint brukes i dusjen.

Også i overgangene mellom hals, hake og kinn kommer denne maskinen bedre til enn 3050CC. Hodet kan enkelt låses i ulike posisjoner ("MultiHeadLock"-system), noe som også gjør det enkelt å barbere for eksempel overleppa. Vi savner kanskje enda mer fleksibilitet på selve hodet.

I motsetning til testvinneren fra Panasonic er hodet på Braun kun fleksibelt i en retning. En typisk ulempe med vibrerende versus roterende maskiner er at man ikke kommer like godt til, og vi synes kanskje ikke det er gjort nok for å løse nettopp det problemet. Når det er sagt, så gir Braun en veldig god og skånsom barbering, bare ikke helt på samme nivå som testvinner.

Det er også verdt å nevne at Braun hadde testens beste batteritid på hele 2 timer og 14 minutter.

Braun Series 9 9296cc
Braun leverer en effektiv og god maskin med spesielt god batteritid. Fordeler + Best batteritid i testen

+ Behagelig å bruke

+ Vanntett og kan brukes i dusjen

+ Dedikert rensestasjon

+ Effektiv barbering Ting å tenke på — Savner noe fleksibilitet på barberhodet

— Ikke like effektiv eller behagelig som Panasonic

Philips Series 9000 S9711CC

Kamera Philips Series 9000 S9711CC

Ved både første og andre øyekast ligner denne modellen fra Philips på modellen Philips AquaTouch som fikk "Godt kjøp"-stempel fra oss i forrige runde. I likhet med AquaTouch er også dette en modell med roterende blader og avtagbart hode. Fordelen med det er at man enkelt kan omgjøre maskinen til for eksempel skjeggtrimmer eller nesehårstrimmer (skjeggtrimmer følger med). Maskinen kan også brukes i dusjen. Den største forskjellen er at denne toppmodellen kommer med rengjøringsstasjon. Den har også noe bedre batteritid. Vi klokket inn 1 time og 34 min da vi testet batteri, noe som er 20 min bedre enn AquaTouch.

Før man går i gang med selve barberingen er det greit å legge merke til at denne modellen har tre forskjellige moduser: komfort, dynamikk og effektivitet. Vi forsøkte med alle tre, men gikk hovedsaklig for "effektivitet" for å teste mest rettferdig.

Den eneste forskjellen vi la merke til var uansett at de tre modusene satte maskinen i ulik hastighet. Også når det kommer til barbering er dette en maskin som minner om Philips AquaTouch. Den er absolutt god å barbere med, selv om den er minst effektiv av de tre maskinene i testen. Her er det fremdeles noen utstikkende småhår som ikke fanges opp. Til denne prisen hadde vi nok forventet enda litt mer.

For de som liker stillegående maskiner som ikke vibrerer noe særlig i hånden kan nok dette være et godt alternativ. Med sine 56 db oppleves maskinen veldig stillegående. Man blir nesten litt lurt av hvor rolig den oppleves. Maskinen føles ikke særlig kraftfull i hånden, men den gjør absolutt jobben.

Alt i alt er Philips Series 9 en god maskin, men den er ikke opplagt bedre enn billigvarianten AquaTouch. Den gir hakket bedre barbering og det kan absolutt være nyttig med rengjøringsstasjon.

Samtidig, hvis du har lyst på en god barbermaskin med roterende blader og absolutt ikke må ha rengjøringsstasjon, så får du mye god barbermaskin til en billig penge med Philips AquaTouch.

Philips Series 9000 S9711CC
En god maskin fra Philips, men litt dyr i forhold til det man får. Fordeler + Utbyttbart hode. Følger med egen skjeggtrimmer

+ Gir en god barbering

+ Dedikert rensestasjon

+ Vanntett og kan brukes i dusjen Ting å tenke på — God barbering, men testens svakeste

— Dyr i forhold til hva man får

16. juli 2018, 14:45