Samletest Beste elsykkel (2022)

Vi har funnet de beste elsyklene på markedet

Alle modellene i testen er faktisk gode, men noen er likevel bedre enn andre.

Med våren melder behovet seg for en elsykkel igjen, og dette er noe vi nordmenn har blitt meget interesserte i.

Vi har nå gjort en samletest av elleve elsykler i prisklassen 32.000 til 43.000 kroner. Disse er såkalte trekkingsykler som er en løsning der du får en sykkel ferdig med lys, bagasjeholder og skjermer, men som også har demping i gaffelen og dekk som gir mulighet for sykling på grus og enkle stier. En kombinasjon som dekker de fleste vanlige behov.

Dette er en klasse vi har testet over flere år, hvor prisene har steget en del de siste par årene. Grunnene til dette er flere, hvor for eksempel skyhøye fraktkostnader fra Asia som en følge av Covid-pandemien og delemangel på en rekke komponenter er blant grunnene.

Vi hadde naturligvis håpet å få med enda flere merker, og vi har spurt mange om testsykkel, men tilgangen viser seg å være varierende, akkurat slik det også ble advart om i fjor. Forhåpentligvis vil vi få inn enda flere modeller etter hvert, slik at testen kan utvides med flere kandidater.

PS: Vi startet innhentingen av sykler i starten av mars, og prisene på syklene var da maksimalt 43.000 kroner. Prisene vil trolig variere i begge retninger. Derfor står prisene ved innhenting i tabellen som en egen linje.

Merk også at det kan forekomme problemer med lenkingen av sykler mot Prisjakt, at noen av modellene som listes fortsatt kan være fra 2021, og at de nyeste modellene ikke er der ennå med riktig pris.

En hel haug sykler ble prøvesyklet og testet.

Slik har vi testet Vi har vurdert komfort . Noen av syklene har mer polstring i salen enn andre, mens slikt som ulike holker, sittestillinger og andre funksjoner som gjør et inntrykk av hvor behagelig sykkelen er å bruke over tid. En ekstra hard sal kan være en utfordring for baken de første turene.

. Noen av syklene har mer polstring i salen enn andre, mens slikt som ulike holker, sittestillinger og andre funksjoner som gjør et inntrykk av hvor behagelig sykkelen er å bruke over tid. En ekstra hard sal kan være en utfordring for baken de første turene. Vi har vurdert syklenes byggekvalitet . Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvor godt sykkelen generelt virker skrudd sammen.

. Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvor godt sykkelen generelt virker skrudd sammen. Vi har også tatt med eventuelle andre funksjoner. Noen modeller kan for eksempel kobles trådløst mot smartmobilen, slik at du kan oppgradere sykkelens systemer eller hente sensordata den andre veien. Så er det selve sykkelen og hvordan denne presterer. Her har vi syklet på ulike underlag for å skape oss et inntrykk av hvordan de er på: Flate strekninger . Her har vi både prøvd oss frem på asfalt og grus, og dannet oss et bilde av hvor enkelt du klarer å holde toppfarten på rundt 25 km/t.

. Her har vi både prøvd oss frem på asfalt og grus, og dannet oss et bilde av hvor enkelt du klarer å holde toppfarten på rundt 25 km/t. Litt ujevnt underlag . Disse syklene er ikke ment for tungt terreng, men vi har sjekket hvordan de klarer seg på grusveier og enkle stier.

. Disse syklene er ikke ment for tungt terreng, men vi har sjekket hvordan de klarer seg på grusveier og enkle stier. Hvordan er syklene i bakker? Dette er en av de viktigste funksjonene for en elsykkel, og der den også trengs mest for de som vil slippe å slite seg ut. Vi har testet både med korte og bratte bakker, men også ved å sykle lengre strekninger med vedvarende og ganske bratt stigning.

Dette er en av de viktigste funksjonene for en elsykkel, og der den også trengs mest for de som vil slippe å slite seg ut. Vi har testet både med korte og bratte bakker, men også ved å sykle lengre strekninger med vedvarende og ganske bratt stigning. Så har vi også sett litt på pris kontra egenskaper. Årets test har et ganske stort spenn fra dyreste til rimeligste modell, så det er viktig å se hva du eventuelt får eller går glipp av for de tusenlappene som skiller de billigste fra de dyreste modellene. Mer +

Å posere for bilder til testen er visst også en ting vi må drive med.

Besv TR 1.3 LS 470 Merida eSpresso CC 400 EQ Specialized Turbo Vado 4.0 2022 (Electric) Birk E-one CX (Electric) Cube Touring Hybrid Pro 625 2022 (Electric) Merida eSpresso 400 S DBS Magma Hybrid Haibike SDURO Trekking 7.0 2021 (Electric) DBS Epsilon Birk E-One LTD Giant Explore E+ 1 STA (2022) annonse Pris 27 115,- 39 999,- 44 999,- 36 900,- 31 999,- 37 999,- 28 799,- 33 989,- 42 799,- 42 900,- 46 599,- Pris ved innhenting 37.990,- 39.999,- 42.990,- 36.900,- 31.990,- 37.999,- 39.999,- 32.299,- 42.799,- 42.900,- 39.990,- Motor Shimano E6100 Shimano EP8 Specialized 2.0 Shimano EP8 Bosch Performance, G3 Shimano E6100 Shimano E6100 Yamaha PW-series ST Shimano EP8 Shimano EP8 Yamaha/Giant Synch Drive Sport Moment 60 Nm 60 Nm 70 Nm 85 Nm 65 Nm 65 Nm 65 Nm 70 Nm 85 Nm 85 Nm 70 Nm Kontroller Shimano SC-E5000 Shimano SC-E5000 - Shimano SC-E5003 Bosch BUI255 Shimano SC-E5000 Shimano E6100 Yamaha Display C Shimano SC-E8000 Shimano SC-E5003 Giant Ride Control Evo Batteristørrelse 635 Wh 630 Wh 710 Wh 504 Wh 625 Wh 504 Wh 504 Wh 630 Wh 504 Wh 720 Wh 625 Wh Oppgitt rekkevidde inntil Ikke oppgitt Ikke oppgitt 145 km 120 km 45-71 km Ikke oppgitt 185 km 150 km Ikke oppgitt 150 km 68 - 205 km Batteritype Integrert Integrert Integrert Integrert Integrert Integrert Integrert Integrert Eksternt Integrert Integrert Bremser Shimano MT200 Shimano MT200 Sram Level Shimano MT200 Shimano MT200 Shimano MT200 Shimano MT201 Shimano MT410 Shimano MT200 Shimano MT200 Shimano MT200 Skivestørrelse 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm Hjul 29 x 2" 27,5 x 2,25" 27,5 x 2,3" 29 x 2,2" 28 x 2,15" 28 x 2" 29 x 2,3" 27,5 x 29 x 2,3" 29 x 2,2" 28 x 1,75" Girsystem Shimano Deore, 10 gir Shimano Deore, 10 gir Sram X, 11 gir Shimano Deore, 10 gir Shimano Deore, 11 gir Shimano Deore, 9 gir Shimano Deore, 10 gir Shimano Deore, 11 gir Shimano Deore, 10 gir Shimano Deore XT, 12 gir Shimano Deore, 10 + 2 gir Lykter Lezyne eBike Mini E65, 65 lux Herrmans H-Black MR4 E, LED Lezyne 210 lm Herrmans H-Black PRO, 230 lm CUBE Shiny 50 Lux Herrmans H-Black MR4 E - Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux LED, 200 lm Lezyne eBike Power, 115 lux AXA Blueline 50 Dempegaffel RST Volant-15 Suntour NVX 30 DS Suntour NCX E25 Rock Shox Judy Silver TK Suntour NVX30 Suntour NEX E25 Suntour NEX E25 Suntour Mobie A32 RST Pulse RST Volant-15 Suntour QSP Dempervandring 80 mm 80 mm 50 mm 80 mm 100 mm 63 mm - 75 mm 80 mm 80 mm 63 mm Sykkelvekt 27,9 kg 27,7 kg 26,5 kg 25,1 27,2 kg 25,11 kg 24,9 kg 27,83 kg 24,4 kg 28,6 kg 27 kg Førerlengde (rammestørrelse) 150 - 198 (XS - L) Ikke oppgitt (XS - XL) 155 - 195 (S - XL) 145 - 205 (S - XL) Ikke oppgitt (XS - M) 162 - 193 (S - XL) - - - 150 - 198 (XS-L) - Maksimal totalvekt (maks førervekt) 140 kg (112 kg) 150 kg (122,3 kg) 136 kg (110 kg) 140 kg (115 kg) 140 (113 kg) 150 kg (125 kg) 155 kg (130 kg) (130 kg) - 140 kg (112 kg) 156 kg (129 kg) Bagasjebærer, system 25 kg, Snap It ready 27, MIK-HD 27 kg, MIK-HD 27 kg, Atran Velo 25 kg 27 kg, MIK-HD Atran Velo 25 kg, MIK Atran Velo 25 kg, Snap It ready 25 kg, MIK Andre egenskaper USB-C - Haptikk ved modusendring, appstøtte, USB-C - - - Appstøtte Appstøtte - Punkteringssikret, USB-C Appstøtte

Litt om funksjonene i årets elsykler

For den som har fulgt med på elsykkelmarkedet noen år, vil overstående spesifikasjonsliste by på få overraskelser. Når vi kjøper en sykkel i disse prisklassene får vi med demping foran, gode bremser og gir – typisk fra Shimano – og krankmotorer. Det vil si at motoren sitter i selve «tråkket», mens sensorer oppdager hvor mye pedalkraft du bidrar med og justerer ytelsen deretter. Dette gir en meget naturlig sykkelfølelse.

Samtidig ser vi også at det har vært en viss evolusjon på et par punkter. Dekkene har i det store og hele blitt litt bredere over de siste par årene, noe som bidrar til mer grep og bedre kjørekomfort, da bredere dekk også bidrar til demping og å jevne ut underlaget.

Ulempen med slike dekk er typisk økt trillemotstand og mer støy på asfalt – spesielt om dekket er utstyrt med store knaster. Samtidig er ikke litt mer trillemotstand normalt sett noe problem på en sykkel som tross alt er utstyrt med en hjelpemotor.

Dette veies videre opp av at elsyklene nå gjerne har større kapasitet i batteriet. For et par år tilbake lå disse typisk på 500 Wh, nå ser vi gjerne en økning på cirka 25 prosent til 625 eller 630 Wh. Et par av kandidatene er også utstyrt med enda større kapasitet.

Større batterier betyr lengre turer. Men terreng, egeninnsats og andre faktorer spiller også en stor rolle.

Økt batterikapasitet er en slags «trøst» som gjør det litt enklere å svelge at elsykler generelt har blitt dyrere over de siste årene. Batteriteknologien har på sin side blitt bedre og rimeligere, så det er en oppgradering som ikke vil koste produsentene så veldig mye.

At syklene strengt tatt har blitt dyrere betyr også at det kan være smart å kikke litt etter gode elsykler på bruktmarkedet, eller kanskje du kan få tak i en fjorårsmodell til litt redusert pris. Dessverre har også etterspørselen vært høy, så det er vanligvis langt mellom de helt store kuppene – men likevel.

En fordel med nyere modeller er at de får med seg siste skrik på motorfronten. Flere sykler i denne samletesten er utstyrt med den relativt nye og sterke EP8-motoren fra Shimano. Denne motoren ble opprinnelig utviklet for offroad-sykling, men dreiemomentet på 85 Nm gjør seg godt mellom asfalterte bakkar og berg også.

Ellers setter vi alltids pris på motorer fra Bosch og Yamaha. Specialized byr på sin nye «Specialized 2.0»-motor som skal være utviklet i samarbeid med (og produsert av) Brose – altså litt som forholdet mellom Giant og Yamaha.

Både Specialized 2.0 og Giant SyncDrive Sport er oppgitt å ha et dreiemoment på 70 Nm, men disse motorene føles noen hakk sprekere ut enn dette tallet tilsier.

Hva med rekkevidde?

Noen produsenter oppgir rekkevidde på sine elsykler. Dette er tall du må lese med en stor skuffe salt. Alle motorsystemer har flere assistansetrinn du kan velge mellom, og maksimal distanse når du selvsagt med laveste trinn. Det vil si at du da må gjøre det meste av tråkkejobben med dine egne muskler.

Videre vil den praktiske rekkevidden være avhengig av faktorer som temperatur, underlag, stigning, dekktrykk, vekt, bekledning, vind, sittestilling og så videre – i tillegg til egeninnsats. Det er umulig å beregne nøyaktig, og av samme grunner har vi heller ikke gjort noen forsøk på å måle rekkevidden.

Men som en pekepinn kan du kikke på batterikapasiteten, som gjerne oppgis i wattimer (Wh). De fleste syklene i denne testen har et batteri på over 600 Wh. I de fleste tilfeller vil dette bety en rekkevidde på typisk 60 til 100 kilometer med fin drahjelp fra motoren. Står du på mer selv, klarer den kanskje opp mot det dobbelte av dette.

For øvrig minner vi om at motoren er definert som en «hjelpemotor», og den vil slutte å hjelpe til ved rundt 25 km/t. Ønsker du å holde høyere fart enn dette på flatmark eller i oppoverbakker, må du gjøre jobben helt alene. Merk at de fleste elsykler i hovedsak er giret til å tråkkes i spennet 0 til 30 km/t.

Best i test: Giant Explore E+ 1 STA

Årets bidrag fra Giant stiller med masse trekk i en spesialtilpasset Yamaha-motor. Dette er testens eneste som har høy- og lavgir på kranken i tillegg til girkassetten på bakhjulet. Den kraftige motoren og den overdådige mengden gir gjør at du alltid finner en driftsmodus som får deg enkelt og ofte raskt opp bakken.

Her har vi mye av den samme modellen som vi kåret til best i test i fjor, men noen oppgraderinger har det altså blitt. I tillegg til flere gir, huser den nå et større batteri enn tidligere – noe som vil gi deg bedre rekkevidde. Med fulladet batteri forespeiles du litt over ni mil med mye hjelp.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ellers er det mye av det kjente hva gjelder komfort og sykkelfølelse. Salen er behagelig og vennligsinnet mot rytterens sitteparti, og det trengs ingen sykkelbukse for å tilbakelegge noen timers tur. En annen detalj som fortsatt er på plass er «hornene» på siden av styret, som gir et mer avslappet og naturlig grep å holde i.

En meget god kontroller gir full oversikt og mulighet for tilkobling til mobil. Lysene her kunne vært bedre, og på en del områder føles også sykkelen fra Specialized hakket mer luksuriøs, men kombinasjonen av kraft og rask tilpasning til ytelsesbehov fra såvel lette som tunge ryttere, samt en hyggeligere prislapp, gjør at Gianten vinner på målfoto.

PS: Denne modellen fantes også i fjor, da med større motor og høyere pris. Årets variant som vi har testet kostet under 40.000, så finner du noen langt dyrere er det trolig med fjorårets spesifikasjoner (altså kraftigere motor).

9 Imponerende Giant Explore E+ 1 STA 2022 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Giants bidrag er nesten uten svakheter. " Fordeler Krysse av Solid konstruksjon

Krysse av Høy førervekt

Krysse av Gode bremser

Krysse av Høy-/lavgir

Krysse av Utmerket skjerm

Krysse av Meget god komfor

Krysse av Stort batteri Ting å tenke på Bytt Dyrere enn i fjor

Bytt Litt smale dekk

Fantastisk helhet: Specialized Turbo Vado 4.0

Testens luksussykkel kommer fra Specialized. På avstand ser det ut som bare «en sykkel», men på nært hold, og etter hvert også på sykkelsetet, merker du at denne farkosten knapt har en eneste dårlig side. Den har en trekkvillig spesiallaget motor som tilpasser seg behovene godt. En grafisk, flott skjerm med mobiltilkobling er et pluss. Her kan du enkelt justere og «trimme» motoren etter ditt tråkemønster – innenfor det som er lovlig.

Her virker alt velbygget og påkostet, noe som blant annet viser seg i et baklys som er integrert i hele bagasjebærerens bredde - forøvrig en egenskap vi ser igjen i Meridas bidrag.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Sadelen er behagelig og gir en viss demping, i tillegg til at setepinnen også har en demper påmontert, hvor totalen blir en slags mellomting mellom de mest sportslige og de mest komfortable variantene.

På nedsiglisten finner vi i hovedsak at sykkelen er testens mest bråkete. Det merker du neppe noe særlig til med bytrafikken rundt deg, men hvis du sykler i park eller skog vil du merke at denne «snerrer» litt med fullt pådrag. I tillegg legger den seg i toppen av prisskalaen, men at du får valuta for pengene dine er det lite tvil om.

9 Imponerende Specialized Turbo Vado 4.0 2022 (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Specialized leverer en gjennomført luksussykkel. " Fordeler Krysse av Trekker svært godt

Krysse av Nest størst batteri i testen

Krysse av Funksjonsrik styringsenhet

Krysse av Føles velbygget

Krysse av Appstøtte

Krysse av USB-lading for tilbehør

Krysse av Godt kjørelys

Krysse av Bra sadel med demping Ting å tenke på Bytt Bråker en del

Bytt Litt kostbar

3. Anbefalt: Birk E-one CX

Birk E-One CX kommer med den kraftige EP8-motoren fra Shimano som gir 85 Nm moment, og kan dra hvem som helst opp heftige bakker. Den er trekkvillig som en okse, men har et par mindre ulemper. Den har ett av testens minste batterier, med sine drygt 500 wattimer, og oppå det har den en ytelsesstyring som er «alt eller ingenting». Kun på full boost trekker den godt, mens på de lavere innstillingene trekker den nesten ikke i det hele tatt.

Selv om vi mistenker at de fleste elsykkelbrukere setter sykkelen sin på maks og sykler bekymringsløst avsted, kan det være litt ekstra kritisk for en sykkel med magrere batteri at ikke de lettere driftsmodusene oppleves som tilstrekkelige. En bedre fordeling av kreftene på denne effektstigen hadde derfor vært bedre.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Birken har en godt plassert knapp for av og på. Vi elsker både håndtak og sete som gjør sykkelen komfortabel å sykle. Deore-girene, som den deler med de fleste syklene i testen, girer kjapt og fint. Samtidig er bremsene gode, og den god demper og solide dekk gjør den velfungerende på grus og stier.

En integrert lås er med, men det er ikke mulig å ta ut nøklene når den er ulåst. Dermed kolliderer hælen på skoen ofte med nøkkelen som stikker ut.

E-One CX er langt fra en budsjettsykkel, men i dette utvalget er heller ikke prisen så verst.

8.5 Meget bra Birk E-one CX (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " E-one CX leverer masse motor for penga. " Fordeler Krysse av Testens sterkeste motor

Krysse av Flott design

Krysse av Meget god sadel med puter

Krysse av Lock out (lås av demper)

Krysse av Godt kjørelys

Krysse av Bærer med høy kapasitet (27 kg) Ting å tenke på Bytt Lite batteri

Bytt Smal bærer

Bytt Utsatt plassering av nøkkel

4. Milslukeren: Birk E-one LTD

E-One LTD blir en slags «begrenset anbefaling» til deg som har en litt spesiell sykkelbruk. Dette er nemlig sykkelen for deg som pendler langt og daglig.

Smale dekk kombinert med effektiv og kraftig motor og testens største batteri gjør dette til en milsluker av rang. Motoren er den samme som Birk E-one CX har, hvilket betyr at du har massiv med krefter når bakkene blir bratte.

De smale dekkene gjør at denne sykkelen trives aller best på asfalt, selv om den har en grei demper med «lockout» på styret når det skulle trengs. Sittestillingen minner mye om den du får med Cube og Merida eSpresso CC400 EQ, altså en mer rakkrygget variant som gjør at milene oppleves komfortable.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Som nevnt har sykkelen testens største batteri, knepent foran konkurrenten fra Specialized, og har et solid girsystem fra Shimano XT som vil stå trofast til tjeneste selv ved mye bruk.

Men prislappen blir også desto stivere, og sykkelen oppleves ikke like velbalansert og lett som Specialized sin modell, samtidig som vi syns at «lillebroren» fra Birk gir mer valuta for pengene.

8 Meget bra Birk E-One LTD annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Testens milsluker med oppgraderte gir og heftig motor. " Fordeler Krysse av Størst batteri i testen

Krysse av Best girsystem i testen (Deore XT)

Krysse av Smale dekk gir god rekkevidde

Krysse av USB-C-lading av tilbehør

Krysse av Lock out på styret (lås av demper)

Krysse av Godt kjørelys Ting å tenke på Bytt Lav førervekt

Bytt Ikke så godt egnet utenfor landevei

Bytt Kostbar

5. Godt kjøp: Haibike SDURO Trekking 7.0

Haibike er testens andre Yamaha-utstyrte sykkel. Den har masse krefter, men oppleves som daffere med lavere tråkkfrekvens enn Giant-sykkelen. Tråkker du fort nok har imidlertid Haibike det som skal til for å følge opp.

Sykkelen virker velbygget og solid, og har egentlig ingen spesielt negative egenskaper. Den er relativt tung og føles ekstra tung hvis du prøver å tråkke fortere enn motoren er forberedt til å hjelpe deg. Så fort du bikker nord om maks hjelpehastighet føles Haibiken litt som en ergometersykkel. Samtidig gjør tyngden at den ikke oppleves like rapp og lett å manøvrere som for eksempel Gianten.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det sagt er det et meget bra sete å sitte på her. Frontlykten er kraftig nok til å være brukbart kjørelys og styringsskjermen er den største og lekreste i årets utvalg.

Når vi kombinerer det med dette utvalgets nest laveste pris får vi en ekte budsjettvinner, hvor du betaler for en god og sikker arbeidshest som gjør jobben den blir satt til.

8 Meget bra Haibike SDURO Trekking 7.0 2021 (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Haibike fortsetter å levere sikre kjøp. " Fordeler Krysse av Solid konstruksjon

Krysse av Høy førervekt

Krysse av Testens nest sterkeste motor

Krysse av Kraftig kjørelys

Krysse av Stor tydelig skjerm, m. appstøtte

Krysse av Lock out (låsing demper)

Krysse av Påkostet bremsesystem Ting å tenke på Bytt Mindre raffinert motorstyring enn de beste

Bytt Føles tyngre enn resten

6. Godt kjøp: Cube Touring Hybrid Pro

Sykkelen fra Cube er så stillegående at den eneste måten du merker at den er i gang på er ved at oppoverbakkene blir lettere. Bosch-motoren her er ikke testens sterkeste, selv om vi opplever den mer trekkvillig enn Shimano-motoren som blant annet Merida-syklene har, men fortsatt et par knepp slappere enn for eksempel motorene fra Yamaha og Specialized.

Men med aktiv giring blir den sterk nok for de aller fleste, om du har litt ekstra tid å avsette i de bratteste bakkene.

Det er demper i setepinnen under en meget god sal. Kvalitetsinntrykket mangler det ingenting på, selv om dette er testens billigste sykkel - rundt 10.000 kroner billigere enn de dyreste modellene.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

En stor og flott skjerm hever inntrykket, og det samme gjør litt spreke fargekombinasjoner på selve sykkelen. Du sitter mer oppreist her enn på Haibike-alternativet, men ellers føles de to syklene som nyanser av hverandre ut i fra pris.

Cuben har stort batteri som er nyttig, og en av testens mer kapable støtdempere - kanskje ikke fullt så nyttig på en sykkel som dette. Her får du uansett masse kvalitet til prisen.

8 Meget bra Cube Touring Hybrid Pro 625 Easy Entry 2022 (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Knallgod bysykkel til fornuftig pris. " Fordeler Krysse av Hyggelig pris

Krysse av Flott konstruksjon

Krysse av Ålreit skjerm

Krysse av Stort batteri

Krysse av Lydløs drift

Krysse av Motor ett hakk opp fra svakeste

Krysse av Komfortabel sadel med demping Ting å tenke på Bytt Under middels på kjørelys

Bytt Ikke lock out (lås av demper)

Bytt Sliter litt i motbakker

7. DBS Epsilon Unisex

Sammen med de to Birk-modellene har også DBS valgt å montere EP8-motoren fra Shimano i denne. Dermed spiser den bratte motbakker uten problemer.

Sykkelen er ellers solid og godt konstruert. Du får en stiv ramme som gir god respons fra underlaget, og den har ett av testens bedre seter å sitte på. Her får du også en større skjerm av typen vi oftere finner på mer terrengorienterte sykler.

Den minner en del om Birk E-one CX, og det er slettes ikke noe negativt i. Både dekk og demper innbyr til bruk på stier og grusveier. Som en av flere sykler i testen har Epsilon refleks i selve rammen slik at du er nokså godt synlig om du lyses på i mørket.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Men prislappen blir betydelig høyere sammenlignet med alternativet fra Birk. Og den fremstår ørlite gammeldags i denne prisklassen når batteriet ikke er felt inn i rammen - det har nærmest blitt standard, og DBS Epsilon er alene i utvalget om å ikke ha det.

Utover det er det lite å sette fingeren på for denne modellen fra DBS.

7.5 Bra DBS Epsilon annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Gir deg Shimanos sterkeste motor med "fjorårets" batteri. " Fordeler Krysse av Bjørnesterk motor

Krysse av Gode dekk til bysykling

Krysse av Stiv og god ramme

Krysse av Lock out (låsing av demper)

Krysse av Supert kjørelys Ting å tenke på Bytt Lite batteri

Bytt Batteri ikke integrert

Bytt Dyr for batteristørrelse og type

8. DBS Magma Hybrid

Dette er en modell som overrasket oss i positiv retning. Ved første øyekast kan sykkelen kanskje se litt spe ut, men her lot vi oss lure.

For dette er en sykkel som gir deg mye sykkelfølelse med en litt mer fremoverrettet sittestilling. Et ganske kort styre gir en rapp og aktiv respons som faller godt i smak hos testpanelet.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dessuten er sykkelen stiv i konstruksjonen, og du føler deg trygg og komfortabel selv i krappe svinger. Siden sykkelen er kompakt er dette et godt alternativ for deg som skal oppholde deg mest i et bymiljø.

Sykkelen har også smale dekk som gir lite rullemotstand.

Men i kamp med noen av de øvrige modellene i denne testen, blir Shimano-motoren som følger med denne sykkelen litt for slapp i bratte bakker. Samtidig får du «bare» rett over 500 wattimers batterikapasitet. Det er blant de svakeste i testen, selv om det for førere flest vil holde i massevis.

7.5 Bra DBS Magma Hybrid annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Magma har finfin kjørefølelse, men motor og batteri blant de veikeste. " Fordeler Krysse av Solid og fin ramme

Krysse av Passer fremoverlent kjørestil

Krysse av Avtagbart display

Krysse av Kompakt konstruksjon

Krysse av Blant de letteste syklene

Krysse av Appstøtte Ting å tenke på Bytt Motor blant de svakeste i utvalget

Bytt Batteri blant de minste

9. Merida eSpresso CC400 EQ

Denne modellen er blant de dyreste i testen, og kvalitetsmessig er det lite å sette fingeren på. I kjent stil er også denne sykkelen fra Merida godt konstruert, hvor en mer rakrygget sittestilling med god demping i salpinnen gir deg høy komfort.

Samtidig har du gode bremser og velfungerende gir, samt at batteriet er hakket større enn de minste i testen. Men det bør du også forvente til denne prisen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Igjen får du en Shimano 6100 motor som er stillegående og har nok krutt til å gi deg en god opplevelse så lenge du holder deg unna de bratteste bakkene. Da må du regne med å måtte gire ned og holde en lavere hastighet enn med de beste i denne testen.

I en så fin og påkostet pakke er det én ting som irriterte alle i testpanelet; av/på-knappens plassering og utforming. Det er en hard knott gjemt langt nede under rammen. Ikke bare er den knotete å finne, men den blir skitten når du sykler og er hard og uresponsiv å trykke på. Et underlig valg gitt kvalitetene ellers.

7.5 Bra Merida eSpresso CC 400 EQ annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Velbygget, men kostbar. " Fordeler Krysse av Godt sammenskrudd

Krysse av Kurant batteristørrelse (630 Wh)

Krysse av Demping i behagelig sadel

Krysse av Høy lastevekt og MIK-HD-system i bærer (klipsordning)

Krysse av Stilig baklys Ting å tenke på Bytt Upraktisk plassering på powerknapp

Bytt Motor blant de svakeste (60 Nm)

Bytt Kostbar

10. Besv TR 1.3 LS470

I denne testen har det vist seg å være tett mellom båtene. Det er rett og slett ingen av disse syklene som er dårlige. Og det er heller ikke denne modellen fra Besv.

Her får du en sykkel som er mer eller mindre identisk i rammen som Birk E-one LTD. Og det betyr igjen en ganske rett sittestilling med en ramme som er god og solid.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Forskjellen er at denne modellen er litt dårligere spekket opp. Den har for eksempel mindre batterikapasitet enn Birken, samt en noe svakere motor og vanlig Deore-gir mot de kvassere Deore XT-girene fra E-one LTD. Av en eller annen grunn er det valgt pedaler som bare har tråkkeflate på den ene siden, og det er ikke klikkstøtte på «undersiden», slik man kanskje kunne forvente. Det fremstår som litt upraktiske billigpedaler.

Men batteriet er stort, med sine 630 wattimer, så dersom du bor slik til at du ikke trenger å bestige for mange bratte bakker, vil dette i kombinasjon med Shimano 6100-motoren gi bra med rekkevidde.

Alt i alt peker ikke denne modellen seg frem i spesielt negativ eller positiv retning - og det i seg selv blir for anonymt til å nå opp i denne buketten.

7 Bra Besv TR 1.3 LS 470 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En god sykkel som blir for dyr og anonym i dette utvalget. " Fordeler Krysse av USB-C-lading av tilbehør

Krysse av Stort batteri

Krysse av Kvalitetskomponenter

Krysse av Lock out på styret (låsing av demper) Ting å tenke på Bytt Kjipe pedaler

Bytt Motor blant de svakeste (60 Nm)

Bytt Utsatt nøkkelplassering

11. Merida eSpresso 400S

I alle testene vi har gjort har Merida alltid levert velbygde sykler. Og denne modellen er slettes ikke noe unntak.

Sittestillingen er mer fremoverlent enn mange av de andre modellene, og gjør at du støtter deg mer på styret. En løsning som passer godt for deg som liker å ha en aktiv respons når du er ute på tur. Setet er imidlertid ikke blant de mest behagelige, og kjørelyset er svakt sammenliknet med flere av testdeltakerne.

Sykkelen har batteriet innfelt i rammen, og en helt kurant lås hvor du enkelt kan ta ut nøkkelen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Her får du en Shimano 6100 motor som ikke er blant de mest trekkvillige i motbakkene, men som vil holde fint ellers. Med mindre krefter vil du naturlig nok få igjen noe bedre rekkevidde.

Alt i alt er dette en god sykkel som er så velbygd som vi har blitt vant med fra Merida. Men totalpakken henger ikke like godt med de beste her.

7 Bra Merida eSpresso 400 S annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Best på bærer, men med slappeste batteri og motor. " Fordeler Krysse av Solid konstruksjon

Krysse av Best bagasjebærer og system (MIK-HD)

Krysse av Kvalitetskomponenter Ting å tenke på Bytt Litte batteri

Bytt Svak motor i utvalget

Bytt Høy pris

Bytt Ingen lock out-mulighet (lås av demper)

Bytt Svakt kjørelys