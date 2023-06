Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Elsykkel 25.000 - 40.000 kroner (2023)

Topp kvalitet: De beste elsyklene under 40.000 kroner

Vi har testet noen av de ypperste elsyklene på markedet - i klassen under 40.000 kroner. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Med både svekket kronekurs og høy inflasjon i en rekke tradisjonelle feriedestinasjoner vil Norge kunne være et aktuelt sommerferiemål for mange.

Og det å bruke en sykkel er en av de beste måtene å oppleve landet vårt på – enten du bare skal utforske nærmiljøet eller tar den med på campingferie med familien.

Nå på vårparten testet vi elektriske sykler til under 25.000 kroner. Kvaliteten var jevnt over god, spesielt i den øvre delen av prisleiet, men selvfølgelig er det også mange som kunne tenke seg en enda mer påkostet modell.

I denne nye testen har vi derfor sett på elsykler opp til 40.000 kroner.

Den økte kostnaden kan gi slikt som større batterikapasitet, kraftigere motor, bedre gir og bremser, mer solid demping eller andre fordeler.

Vi har latt de forskjellige produsentene og/eller butikkene velge hvilken sykkel de ønsket å stille med. Dette betyr også at vi har fått med noen «kjenninger» i testen – altså sykler som har vært med og fått gode karakterer i tidligere tester.

Men det betyr ikke at disse automatisk har fått like gode skussmål denne gangen. Elsykkelmarkedet utvikler seg jo stadig, og det som var imponerende for to-tre år siden er mer å se på som normalen i dag.

Hengebro er bare moro på en elsykkel. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no / VG

Uansett var det ingen av syklene i dette partiet som kan stemples som direkte dårlige. Dersom du først legger 30 til 40 lapper i en elsykkel fra en seriøs aktør, skal det en del til for å gjøre et skikkelig bomkjøp.

Men det er mye penger, og vi vil i hvert fall råde deg til å teste aktuelle sykler før du kjøper. Ikke bare er det viktig å få en sykkel som passer din størrelse og kropp, men flere modeller gir deg også en mer oppreist stittestilling som kan oppleves som mer behagelig for «hverdagssyklister». Med en motorsterk elsykkel er jo luftmotstanden sjelden noe problem uansett.

PS: Prisene på syklene kan variere, og kan være kampanjepriser som ikke vil holde seg over hele sommeren. Prisene som oppgitt er hentet inn ved publisering av testen.

(Klikk «vis begrunnelser» for å se hele innholdet i tabellen).

Best i test: Giant Explore E+ 1

Giant stikker av med seieren i denne testen, men det med minst mulig margin. Focus puster den såpass heftig i nakken at det måtte et såkalt målfoto til.

Denne sykkelen har vi lite å utsette på. Den nye versjonen av SyncDrive-motoren (som Yamaha står bak) er i år på 75 Nm. Den er utrolig leken og morsom å sykle med.

Her får du en motor som er meget trekkvillig i starten av tråkket, som igjen gir den herlig følelse når du er ute på tur. Sammen med motoren får du en greit styringsenhet som samtidig kan kobles mot mobilen om du vil ha ut mer data og oversikt via en app.

Giant har endret mye på denne sykkelen i år, og du får nå en langt mer avslappet og behagelig sittestilling enn tidligere. Dette kombinert med en svært god motorstyring, en solid demper og smart utveksling på girene, gjør dette til en helt særs uanstrengt opplevelse som lar kilometerne fly forbi.

Når vi spør oss selv hva vi misliker med denne sykkelen er det svært lite vi har å melde. Måten man strammer og regulerer salhøyden kan være noe knotete, og sykkelen lager en markant «knarrelyd» når den triller. Men annet enn det er dette en særdeles herlig sykkel fra ende til annen.

Passer for: Giant Explore E+ 1 er for deg som vil ha den beste allround-sykkelen der alt utstyret er samstemt og du får den beste komforten. Sykkelen trives godt på å både asfalt og grus.

9.5 Imponerende
Giant Explore E+ 1 STA 2023 (Elsykkel)
Testens beste helhetsopplevelse.

+ Grei batteristørrelse og fin rekkevidde

+ Svært behagelig sittestilling

+ Svært god appstøtte

+ Mer krefter enn motorspec tilsier

+ Bar ends gir godt styregrep

+ Automatisk styrkeprogram

+ Dempere med lang vandring

+ Solid ramme Ting å tenke på — Litt kronglete setestrammer

— Marginalt svakere enn testens sterkeste

— Ikke størst batteri

Anbefalt: Focus Aventura2 6.7

Focus er en av merkene som virkelig slår fra seg i denne testen. Her får du en knallgod sykkel som har en sitteposisjon som innbyr til aktiv sykling.

Denne sykkelen har testens sterkeste motor i form av en Bosch Performance CX, og den lar deg samtidig tråkke videre etter at den slutter å bistå ved 25 kilometer i timen – uten at du føler deg kraftig motarbeidet.

Sammen med en kraftig motor har den også Bosch’ nyeste styringssystem, som enkelt lar deg koble sykkelen til mobilen via en app – samtidig som det også kan bygges ut om ønskelig.

Akkurat som med Gianten, får du heller ikke her den største batterikapasiteten i testen, men likevel vil du ha rikelig med rekkevidde. Og sykkelens andre positive trekk, som et meget velfungerende girsystem og gode bremser, gir deg en meget velbygget sykkel til prisen.

Forskjellen fra Gianten til denne er helt marginal. Du sitter noe mer fremoverlent med denne modellen, så vi vil anbefale deg å teste begge to før du tar valget.

Passer for: Focus Aventura2 er for deg som vil ha en allrounder med mer sportslig preg for noe mer aktiv sykling. Du kan bygge ut det fleksible Bosch-systemet selv, og også her trives sykkelen både på vei og i lysløypa.

9.5 Imponerende
Focus Aventura2 6.7 2023 (Electric)
Focus Aventura2 er dønn solid elsykkelvalg.

+ Fremtidsrettet Bosch-system (modulært)

+ Svært god app

+ Kraftige dempere

+ Solid ramme

+ Lettrillende store hjul

+ Grei batteristørrelse og fin rekkevidde

+ Høy maksvekt (150 kg)

+ Godt girsystem

+ Store kraftige offroad-dekk Ting å tenke på — Ikke testens største batteri

— Noen sykler har enda bedre bremser

Anbefalt: Birk E-SUV LS

En annen sykkel som er et sikkert valg er denne modellen fra Birk. Her få du testens beste bremser, som virkelig skrubber om det skulle trenges. Samtidig har sykkelen en stort batteri og ikke minst et meget godt girsystem. Motoren er også blant de kraftigere i testen, i form av en Shimano EP8 som med sine 85 Nm har mer enn nok krefter når det drar seg til.

Men den føles ikke like engasjerende å bruke som de to syklene fra Giant og Focus. Mens disse er mer aktive og har et kraftigere fraspark i starten, er motoren fra Shimano en litt tregere «sliter» som aldri gir deg noe følelse av å mangle krefter. Men du må altså lokke det frem mer enn hva du trenger med de to andre.

Samtidig så det fortsatt slik at du føler du mister all futt om du setter ned effekten ett trinn, og du merker knapt forskjell på dette og det laveste trinnet. Her bør det komme en litt mer tydelig mellomting, synes vi.

Utover dette er dette en meget gjennomført sykkel som ikke minst kommer i noen friske farger om du ønsker deg det. Sykkelen har en god sittestilling, og er uten tvil en modell vi vil anbefale deg.

Passer for: Birk E-SUV LS er en sykkel for utstyrsnerden som vil prikke alle i-ene og krysse alle t-ene. Topp utstyr på alle nivåer, selv om vi synes samstemtheten er hakket kvassere i de to øverste plasseringene er Birken teknisk noe over på flere punkter. Den kan bli litt stor og tung for noen.

9 Imponerende
Birk E-SUV LS
Komponenter fra øverste hylle.

+ Testens beste dempere

+ Kraftigst bremser i testen

+ Alene om Shimano XT-gir

+ Stort batteri + strømsnill = god rekkevidde

+ Store kraftige offroad-dekk Ting å tenke på — Ikke like ivrig som de aller beste

— Litt kjipe holker

— Ingen appstøtte

Anbefalt: Specialized Turbo Vado 4.0

En annen sykkel vi trygt kan anbefale deg er denne modellen fra Specialized.

Her merker man fort at produsenten har brukt tiden godt til å plukke ut deler som passer godt til hverandre. Motoren er ganske trekkvillig med sine 70 Nm, som takket være litt mindre hjul og god utveksling gir deg godt med krefter til å ta fatt på motbakkene – selv om den ikke er den aller raskeste.

En funksjon mange vil like ved denne sykkelen er at den har sin egen innebygde tyverialarm. Og denne er enkel å bruke. Du trenger bare registrere sykkelen i appen, så vil funksjonen poppe opp så fort du slår på sykkelen.

Samtidig gir denne appen deg andre hendige funksjoner som muligheten til å justere de ulike modusene og se hvordan sykkelen har det ellers ved å kjøre en diagnose på systemet.

Du får dessuten en av testens største batterier, noe som gir deg greit med rekkevidde. Vi merker oss også at dekkene som følger med er meget gode til å trille.

Passer for: Turbo Vado 4.0 er en sykkel der alt er spiller godt sammen. Godt valg for pendleren som ikke skal dra på massevis av vekt, men bare vil sette seg ned og sykle i en behagelig stilling og mest på asfalt.

9 Imponerende
Specialized Turbo Vado 4.0 2022 (Electric)
Specialized byr på balansert og fin sykkelopplevelse med mange appfunksjoner.

+ Responsiv og god motor

+ Stort batteri

+ Mange gir å velge i (11)

+ Super appløsning med alarm Ting å tenke på — Motor svakere enn de beste

— Bare helt grei demper

Haibike Trekking 5

Haibike har vært høyt på listene våre siden den stakk av med en «best i test»-utmerkelse for noen år siden, og årets kandidat drar med seg veldig mye av det vi liker med dette tyske merket. Vi får 27,5-tommers hjul med gode og brede knastedekk, en kjedekassett med hele 11 gir og solid demping foran.

Motoren er en PW-S2 fra Yamaha. Denne kom på banen først mot slutten av fjoråret og yter 75 nm på papiret – godt med krefter som trekker oss glatt opp bakkene. Samtidig savner vi kanskje litt av «lekenheten» vi finner hos årets testvinner fra Giant.

Kontrollenheten er dessverre litt traust i 2023, vi hadde gjerne sett noe som kan kobles trådløst til mobilen, eller i hvert fall en USB-utgang til å lade dingsene våre. For Haibike har utstyrt denne doningen med et batteri på hele 720 Wh, så dette kan fort bety lange dagsturer med behov for å få fylt på mobilen litt.

Men uansett, når motor og et stort batteri kombineres med et godt sete og en sterk ramme med god sittestilling får vi til sammen en sykkel som er veldig lett å like.

8.5 Meget bra
Haibike Trekking 5 2023
Klassisk Haibike-kvalitet, men ikke like sporty som de beste.

+ Solid ramme

+ Digert batteri

+ Mange gir å velge i (11) Ting å tenke på — Ikke bråest akselerasjon

Buddy Bike D2

Buddy har vært en solid bidragsyter til våre tester, og D2-modellen byr på flere kjente elementer – først og fremst tenker vi da kanskje på Bafang-motoren M420 som sier 80 Nm i spesifikasjonene.

For selv om hverken respons eller krefter når helt opp der med det aller beste fra Bosch, Shimano eller Yamaha, er det jammen ikke så langt unna heller. Og samtidig er vi jo i en helt annen prisklasse.

En annen ting mange sikkert vil sette pris på med denne sykkelen er en behagelig sal med demping i salpinnen, gode holker og en oppreist sittestilling som gjør det enkelt å følge med omgivelsene mens du tilbakelegger noen mil. Rammen er med andre ord så å si identisk med D1-modellen.

Det store fargedisplayet gjør det også lett å følge med slikt som fart og distanse. Kun polariserte solbriller skaper en liten utfordring her.

Batteriet er heller ikke noe å kimse av. 672 Wh er blant de større kapasitetene i dette selskapet og burde få deg et godt stykke med en miks av bein- og motorkraft.

8.5 Meget bra
Buddy Bike D2
Flott og komfortabel dagligsykkel for 30.000.

+ Stor fin fargeskjerm

+ Bygget for komfort

+ Fin batteristørrelse

+ Bedre girsystem enn forrige (D1)

+ Svært god pris i utvalget

+ Oppgradert ramme uten sveisesømmer Ting å tenke på — Mangler litt på morofaktor og presisjon

— Motorsystem blir eldre

— Ingen appstøtte

Cube Touring Hybrid One

Denne modellen ramlet inn som en liten bombe i fjorårets test av elsykler under 30.000 kroner. Det vil derfor glede mange at Hybrid One stadig ligger i dette prisleiet, selv om den gått opp med et par tusenlapper. Til gjengjeld har den fått på plass siste generasjon Bosch-motor.

Dette betyr både mer krefter og Bosch’ nye smartsystem som gjør det til grei skuring å koble opp mobilen til elektronikken. Det inkluderer låsing via app og slikt som diagnosedata rett på mobilen.

Og dette er ekstra bra ettersom displayet denne gangen har blitt ofret på prisgudenes alter. Kontrollenheten viser fremdeles batteri- og assistansenivå, men ønsker du å se hastighet og slikt trenger du en mobilholder i tillegg. Eller du kan oppgradere med display i ettertid – noe som vil koste omtrent en tusenlapp.

Cuben har også fått ny ramme. Testpanelet er usikre på om vi likte den gamle bedre, selv om den nye riktignok har en mer «stealthy» look.

Men som i fjor er det altså mye å like med Touring Hybrid One, og rent motormessig kan den hamle opp med visse andre testdeltagere til ti lapper mer. Går du ytterligere litt opp i pris, har modellen også en «storebror» med blant annet display og større batteri.

8.5 Meget bra
Cube Touring Hybrid One 2023 (Electric)
Mer fremtidsrettet sykkel til 30.000 får du knapt.

+ Finfint appsystem

+ Fremtidsrettet Bosch-system (modulært)

+ Sporty sykkelstilling Ting å tenke på — Alivio-gir er slappest i denne prisklassen

— Skjerm ikke inkludert (kan kjøpes)

— Blant testens minste batterier

— Kortvandret demper uten lockout

Fischer Viator 6.0i

Tyske Fischer er et nytt bekjentskap for oss, og i dette selskapet prøver de seg med Viator 6.0i som har en rekke spennende komponenter. Motoren fra Brose er villig og responsiv, med momentet listet til solide 90 Nm. Kontrollenheten har en liten fargeskjerm, og i tillegg kan systemet kobles til via en app.

Testpanelet var litt delte angående motoren – den letteste rytteren (70 kg) mente det var nok av krefter, mens de med mer marktrykk (100++) mente det kunne gjerne vært enda litt mer å gå på. Men direkte skuffet blir du nok ikke uansett, da det også er ti gir å leke seg med.

Setet har en ganske god demper som fungerer for ryttere i alle størrelsesklasser, men den krever litt justering for å fungere som best. Stilt for slapt gir den en litt humpete sykkelfølelse. Riktig stilt er demperen en ekstra komfortfaktor.

Batteriet på rundt 500 Wh er det selvsagt ikke noe å si på med tanke på at prisen legger seg midt på 30.000-tallet.

8 Meget bra
Fischer Viator 6.0i
Fischer Viator 6 har mange fine egenskaper, men blir litt anonym likevel.

+ Flott appstøtte

+ Helt ok girsystem med 10 gir

+ Høy maksvekt/robust (150 kg)

+ Setedemper jobber aktivt Ting å tenke på — Ingen ekstra støtte i holkene

— Kortvandret demper

— Relativt lite batteri

— Litt kjedelig og kantete design

— Batteri må aktiveres før motor skrus på

Superior eXR 6090 B Touring

Sykkelen fra Superior skårer bra på de fleste vis. Fint, stort og lettlest display, gode holker og en sportslig sittestilling på et godt sete.

Det brukbart store batteriet tar deg dit du vil, og trenger du å stoppe har du noen av testens beste bremser på denne sykkelen.

Vi liker at du har hele 12 gir å variere med når du trenger det. Men det blir også en slags dyd av nødvendighet for tyngre ryttere - siden motoren her er fjorårets Bosch-generasjon som «bare» byr på 65 newton moment.

Men alt i alt får sykkelen mye ut av oppsettet sitt, og er god i bruk. Spesielt lettere ryttere vil nok ha lite å utsette på denne, og klare seg fint med demperens relativt korte vandring.

Vi hadde bare ønsket oss litt sterkere motor og bedre frontgaffel for at Superior ble sportsligere og mer egnet for alle typer ryttere.

8 Meget bra
Superior eXR 6090 B Touring 2022 (Electric)
Topp ytelse og rekkevidde for lettere ryttere.

+ Massevis av gode gir (Deore, 12)

+ Blant testens beste bremser

+ Kompakt og fint designet sykkel Ting å tenke på — Lite futt for tyngre ryttere

— Ingen appstøtte

Merida eSpresso 400 S EQ

Ved flere anledninger har vi hatt med Merida i våre tester, og uten unntak har vi vært godt fornøyde med kvaliteten. Dette er også tilfelle for 2023-utgaven av eSpresso 400 S EQ – som nå er utstyrt med Shimanos EP600-motor. Ifølge spesifikasjonene har denne en trekkraft på opptil 85 Nm.

Sammenligner vi med for eksempel Bosch CX eller til og med Giants Yamaha-motor er det åpenbart at også Shimano kan levere med denne motoren. Men det er på et lite hakk lavere nivå.

Dette er ikke i seg selv noe stort problem. Gode komponenter ellers gir oss uansett en flott sykkel totalt sett, men samtidig byr dessverre ikke Merida på et større batteri eller noe annet spennende. Da faller denne modellen igjennom på en litt høy pris sammenlignet med mange av de andre kandidatene i testen.

Dette er med andre ord stadig det vi vil mene en virkelig god sykkel, men i dette selskapet forsvinner den dessverre litt som en grå mus i mengden.

8 Meget bra
Merida eSpresso 400 S EQ
Flott motor og geometri, men litt bak på gir, batteri og demper i denne prisklassen.

+ Moderne og pent design

+ Ergonomiske holker

+ Høy maksvekt (150 kg)

+ Kompakt sykkel til bytråkling Ting å tenke på — Enkle gir i denne prisklassen (Alivio)

— Ikke lock out på gaffelen

— Ingen appstøtte

Scott Sub Tour eRide 10

Importøren ga oss den samme sykkelen under «sykkeltørketesten» april 2021, da vi også ga den et anbefaltstempel. Per 2023 er den ikke like imponerende.

Batteriet på 625 wattimer er ikke lenger ledende i denne prisklassen, og selv om forrige generasjons Bosch-motor stadig gjør jobben, vil vi selvsagt ha noe nyere hvis vi kan velge.

Likevel er Scott Sub Tour eRide 10 stadig en solid sykkel. En ganske oppreist sittestilling og nokså god sal innbyr til lange turer uten ubehag, enten det er på grusvei eller asfalt.

Scotts problem er bare at det finnes flere bedre kandidater til prisen de har satt for denne modellen.

7.5 Bra
Scott Sub Tour eRide 10
Scott lager gode sykler, men utstyrslisten blir for kort og prisen for høy.

+ Stor lettlest skjerm

+ Oppreist sittestilling

+ Solid bygget ramme

+ Grei størrelse batteri (625 Wh)

+ Responsiv og raffinert Ting å tenke på — Fjorårets Bosch yter ikke best (65 Nm)

— Ingen appstøtte

— Litt anonym og dyr

Electra Townie Path Go 10D

Townie Path Go 10D ble anbefalt for tre år siden. Med en bred og godt polstret sal, oppreist sittestilling og distinkt design med fine farger er den også like kjekk å sykle på i dag. Gode og brede dekk veier i stor grad opp for mangelen på demping i gaffelen, og konstruksjonen føles solid.

Samtidig har konkurransen i prisleiet rett under 40 tusen kroner blitt hardere, så hverken motor eller batterikapasitet er noe å skrive hjem om i disse dager.

Likevel skiller den seg stadig ut med den kjekke smartmobilholderen til Bosch, der du kan velge mellom å bruke det lille displayet som sitter der eller koble til din egen mobil med app som gir mer funksjonalitet.

Merk at rammen kun finnes i én størrelse, men du kan fremdeles velge mellom lavt innsteg eller en «herremodell».

7.5 Bra
Electra Townie Path Go 10D
En snasen designfokusert bysykkel for deg som holder deg på asfalten.

+ Svært komfortabel bysykkel

+ Gode gir (Deore, 10)

+ Stiv gaffel kan være ok i bygater

+ Kraftig mobilholder inkludert

+ Grei appstøtte, men eldre system Ting å tenke på — Ingen demper er uegnet på sti

— Lite batteri (504 Wh)

— Litt lav motorytelse i dette utvalget

Rock Machine Torrent e50–29 B Touring

I denne testen skal vi være forsiktige med å bruker ordet «skuffelse», men det er i hvert fall sikkert at Rock Machine ikke imponerte noen i testpanelet med Torrent e50-29 B Touring. I hvert fall til en prislapp på 40.000 kroner.

Forrige generasjon Bosch Performance Line med 65 Nm holder i hvert fall ikke mot konkurrentene i denne testen, selv om batteriet i det minste er på 625 wattimer.

Testpanelet syntes heller ikke girsystemet fungerte spesielt godt her – kun åtte gir og begrenset utveksling gjør at sykkelen føles litt uraffinert enten det er lette eller tunge tråkk.

Nei, skal du først blåse førti laken på en elsykkel er det faktisk en rekke kandidater vi heller hadde plukket – og du finner dem listet lenger oppe i denne testen.

7 Bra
Rock Machine Torrent e50-29 B Touring 2023 (Electric)
Rock Machine er fin å sykle på, men til denne prisen kan du få mer.

+ Blant testens bedre dempere

+ Behagelige gode holker

+ Responsiv og raffinert motor Ting å tenke på — Blant testens svakere motorer

— Få gir å variere med når det blir bratt

— Ingen appstøtte

Slik har vi testet Vi har vurdert komfort . Noen av syklene har mer polstring i salen enn andre, mens slikt som ulike holker, sittestillinger og andre funksjoner gir et inntrykk av hvor behagelig sykkelen er å bruke over tid. En ekstra hard sal kan være en utfordring for baken de første turene.

. Noen av syklene har mer polstring i salen enn andre, mens slikt som ulike holker, sittestillinger og andre funksjoner gir et inntrykk av hvor behagelig sykkelen er å bruke over tid. En ekstra hard sal kan være en utfordring for baken de første turene. Vi har vurdert syklenes byggekvalitet . Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvor godt sykkelen generelt virker skrudd sammen.

. Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvor godt sykkelen generelt virker skrudd sammen. Vi har også tatt med eventuelle andre funksjoner . Noen modeller kan for eksempel kobles trådløst mot smartmobilen, slik at du kan oppgradere sykkelens systemer eller hente sensordata den andre veien.

. Noen modeller kan for eksempel kobles trådløst mot smartmobilen, slik at du kan oppgradere sykkelens systemer eller hente sensordata den andre veien. Så er det selve sykkelen og hvordan denne presterer. Her har vi syklet på ulike underlag for å skape oss et inntrykk av hvordan de er både på flatt underlag, ujevnt underlag og i bakker.

og hvordan denne presterer. Her har vi syklet på ulike underlag for å skape oss et inntrykk av hvordan de er både på flatt underlag, ujevnt underlag og i bakker. Så har vi også sett litt på pris kontra egenskaper. Årets test har et ganske stort spenn fra dyreste til rimeligste modell, så det er viktig å se hva du eventuelt får eller går glipp av for de tusenlappene som skiller de billigste fra de dyreste modellene. Mer +

18. juni 2023, 06:00

