Advarer mot stor sykkelmangel i år: – Katastrofe

Få sykler å ta av og høyere priser er gjennomgangsmelodien i sykkelbransjen.

Gorm Kallestad

Stein Jarle Olsen 3 Mar 2021 17:00

– Katastrofe, sier Bjarne Liseth, kategorisjef for sykkel i Sport1-kjeden, om sykkelsituasjonen i 2021.

Coronapandemien og ønsket om både å komme seg ut og å unngå kollektivtransport har nemlig ført til en voldsom etterspørsel etter sykler globalt, og forsyningskjedene fikk seg i tillegg en knekk da fabrikkene stengte ned. De har ikke klart å holde følge med etterspørselen.

Det har gitt enormt lange ledetider, altså tiden mellom bestilling og levering, på komponenter, med det resultat at hele sykkelsesongen i år ser ut til å bli forsinket.

Liseth forteller for eksempel at ledetidene hos blant annet Shimano har økt fra 180 dager til mellom 400 og 600 dager. Økt etterspørsel gjør også at prisene for komponentene øker kraftig.

– Alle priser har gått opp 10 til 15 prosent. En annen faktor er også at importen av produkter til USA og Europa økte så kraftig i siste halvdel av 2020 at det ble containermangel i Asia og en fem- til seksdobling av prisene for å frakte en container til Norge. For elsykkel vil fraktkostnaden alene utgjøre en påvirkning på 1000 til 2000 kroner på salgsprisen. Totalt sett er min kvalitative gjetning at vi ser på en prisøkning på elsykler på mellom 4000 og 8000 kroner per sykkel, litt avhengig av type. Det handler både om dyrere komponenter og økt transportkostnad, sier Liseth.

Steinar Trygve Liljedahl Karlsen hos norske Hard Rocx sier han aldri har sett maken til årets situasjon i sykkelbransjen. Hard Rocx

– Aldri sett maken

Daglig leder Steinar Trygve Liljedahl Karlsen hos det norske sykkelmerket Hard Rocx forteller samme historie.

– Jeg har vært i sykkelbransjen i 30 år, og jeg har aldri sett maken. I et vanlig år begynner vanligvis innsalget til norske butikker i august, og så setter vi bestillingene til Østen i løpet av september. Da får vi sykler i april året etter. Hvis vi bestiller sykler i dag får vi det kanskje ikke før sensommeren i 2022. Der jeg før kunne bestille i september og få sykler på våren, måtte vi nå legge ordre for 2022 i oktober 2020.

Selv om etterspørselen er stor, tør ikke komponentprodusentene å investere i nye fabrikker kun for å dekke coronabehovet, sier han.

– Hva blir konsekvensen?

– For lite sykler. Og alle underleverandørene som opplever smekkfulle ordrebøker inn i 2023, de hever prisene sine. De ser jo at ingen stryker ordrene sine selv om de legger på prisene med 10–20 prosent. Vi må jo kjøpe disse varene. Resultatet blir litt dyrere sykler eller litt dårligere spesifikasjoner. Jeg tror prispunktene kommer til å være de samme, men at spesifikasjonene vil være dårligere.

Med andre ord: Du får mindre sykkel for pengene – om du i det hele tatt får tak i en.

– I tillegg har det vært nærmest umulig å få tak i containere, og særlig i forbindelse med kinesisk nyttår nå. Tidligere har prisen for en 40-fots HQ-container gjerne ligget på i overkant av 2000 dollar, og nå har vi knapt fått tak i en container til under 10.000 dollar. På den første containeren som kom inn forrige uke, så beregnet vi 1000 kroner per sykkel bare i frakt, mot 200 kroner vanligvis. Vi må jo ha de containerne, så vi har ikke noe annet valg enn å betale det det koster.

XXL: Skulle gjerne hatt flere

I Norges største sportskjede XXL sier kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim at de har en del sykler, men at de veldig gjerne skulle hatt flere.

– Knappheten skyldes delvis at etterspørselen har vært høy under pandemien, og delvis at sykkelprodusentene har hatt sine utfordringer med å produsere nok sykler. I tillegg har frakt blitt dyrere og i noen tilfeller tar det lengre tid å frakte sykler fra andre kontinenter.

Innkjøperne i XXL jobber på spreng med å kjøpe inn flere sykler, sier Nyheim, og presiserer at de vil få inn mer utover våren når sykkelsesongen starter for alvor.

Både Nyheim og de andre butikkene påpeker imidlertid at de fortsatt vil ha sykler tilgjengelig, men at tilbudet avhenger av hvilken type sykkel man er ute etter.

Noe «heldigere» i Norge

Liseth i Sport1 tror likevel vi er i en noe heldigere situasjon i Norge enn i mange andre land, da mye av syklene som selges her er egne norske merker som Diamant, Nakamura, Gekko, Xeed, White og nevnte Hard Rocx, hvor forsyningssituasjonen i større grad er avklart. Han tror også situasjonen kan komme til å bedre seg noe etter hvert som produsenter som Shimano får inn kanselleringer fra land hvor sykkelsesongen er på hell og importørene ikke tør å sitte på store ordrer.

Situasjonen er verst for elsykler, understreker han. Der opplevde Sport1-kjeden 100 prosent vekst i salget i fjor. Bransjeforeningen Sportsbransjen meldte tidligere om en vekst for bransjen som helhet på rundt 60 prosent . Totalt ble det solgt rundt 90.000 elsykler i 2020.

– Elsykkelsalget utgjorde over 50 prosent av omsetningen på sykkel ut av butikk i fjor. Det er fryktelig mange butikker som er sykkelbutikker like mye som de er sportsbutikker, som lever av å selge mye elsykler, og de kommer til å få det tøft i år, sier Liseth. Han understreker at de vil ha sykler i butikk til våren, og at barne- og juniorsykler og vanlige tursykler vil ha bedre tilgjengelighet denne våren.

Liseth sier riktignok at sesongen kan komme i gang senere enn vanlig, og at spesielt kjente internasjonale varemerker som Haibike vil være utfordrende.

Haibike er blant merkene som har det ekstra vanskelig i år, sier salgssjef Raymond Martinsen hos importør Beach Mountain. Privat

Det bekrefter salgssjef Raymond Martinsen hos Haibike-importør Beach Mountain.

– Det kan nok være at noen av de norske merkevarene er noe bedre rustet nå, det spørs litt hvor offensive de forskjellige merkevarene var på ordresetting i mars-mai 2020. For vår del så har ikke våre merkevarer vært nok fremoverlente i denne perioden, noe som gjør at blant annet Haibike vil ha store utfordringer med leveranser i første halvår 2021.

For egen del omtaler Martinsen situasjonen som «ekstremt utfordrende».

– Det kommer til å bli stor mangel på produkter, spesielt i første halvår. Hele verden gikk tom for sykkel, og har stått og skreket etter sykler i hele 2020. Alle reservelagre er blitt solgt, sier han.

– Vi vil ikke klare å oppfylle leveransene av de ordrene vi har inne i første halvår, men det vil gradvis komme mer og mer sykkel i andre halvår av 2021. De butikkene som har ordrer inne hos oss, vil ikke få oppfylt ønske om leveranse til avtalt tid, takket være store forsinkelser i produksjonen. Vi har forsøkt å få fatt i mest mulig 2020- og 2019-modeller som har stått omkring i Europa for å kunne opprettholde produkter i det norske markedet. Vi har fått tak i en del, men kun mindre kvanta i forhold til det vi skulle ha levert.

Sduro Trekking 4.0 vant elsykkeltesten på Tek.no i 2020. Vegar Jansen, Tek.no

Små forandringer fra år til år

Haibike stakk for øvrig av med seieren da vi i Tek.no testet elsykler mellom 25.000 og cirka 40.000 kroner i fjor , med modellen Sduro Trekking 4.0.

– Prisbildet er jo også noe annet – når vi kjøper 2020-modeller av en importør i et annet land, så ser jo de også at de kan selge dette til en god pris. Dermed blir det mer for å kunne yte en tjeneste og best mulig service for våre kunder, enn for økonomisk inntjening for oss, sier Martinsen, som ber potensielle kunder om å være mindre opptatt av årsmodell, som han sier i mange tilfeller stort sett handler om farge og mindre tekniske forandringer på sykkelen.

– Motorsystemer og batterier lever videre i beste velgående. Man vil nok se Haibike i butikker i første halvår også, men det vil først og fremst være fjorårsmodeller, og så vil det bedre seg gradvis utover året. Sportsbransjen har generelt vært veldig opphengt i årsmodeller, men vil nok i større grad bevege seg i retning av hva bilbransjen gjør, med lengre livssykluser for modelltypene fremover.

Elsykler er ekstra utfordrende fordi elsykkelprodusentene gjerne setter sammen syklene sine i Europa, påpeker Martinsen. Europa var ille rammet av covid i den typiske ordreperioden mars-april-mai 2020, med det resultat at merkevarene var veldig skeptiske til hvor veien gikk videre. Dette har ført til at mange fabrikker sliter med tilgangen på varer fra underleverandører i Asia.

– Når hele verden da solgte ut sykler i mai-juni-juli-august, så klarer de ikke å få varer til å sette sammen syklene sine for 2021. Det er heller ikke bare å bytte ut en komponent på en elsykkel. Hvis en underleverandør ikke klarer å levere komponenten man har testet sykkelen med, så må man gjennom en helt ny testprosedyre før man kan bytte til en annen komponent fra et annet merke. I tillegg kommer problemene med containermangel og fraktkostnader, sier Martinsen.

Vi har også vært i kontakt med administrerende direktør Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening. Han sier situasjonen er veldig krevende for bransjen, og at signalene tyder på at det blir utfordringer med å få nok sykler i markedet.

Han sier likevel at det er litt for tidlig for dem å kommentere saken før de har fått et bedre overblikk.