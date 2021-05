Sprekt design og full av teknologi: Her er Kias EV6 i Norge

Kia EV6 ble lansert for knappe tre uker siden. Allerede nå er en preproduksjonsmodell på plass i Norge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 11 Mai 2021 18:41

Tiden var kort fra lansering til en preproduksjonsmodell var på plass på norsk jord for Kias EV6, akkurat slik det var for søstermodellen Hyundai Ioniq 5.

På et pressemøte tirsdag fikk vi nemlig anledning til å se bilen i levende live for første gang, bare drøye to uker etter at den først ble vist frem. EV6 er Kias nye helelektriske crossover, i noenlunde samme klasse som Volkswagens ID.4 , Skodas Enyaq , Tesla Model Y, Nissan Ariya og nevnte Ioniq 5 .

Skjønt, Kia har valgt et litt mer sportslig design på sin EV6, med en litt mindre høyreist form, som igjen gir et mer futuristisk uttrykk og penere linjer. Slik sett minner den kanskje enda mer om Ford Mustang Mach-E, Jaguar i-Pace og Polestar 2.

Med sine 4,68 meter er EV6 noen centimeter lengre enn Hyundai Ioniq 5, men Ioniq 5 tar igjen med noen centimeter i høyden. Fargen på modellen vi så var «Moonscape», en slags silkematt grånyanse som er ny for EV6. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tre modeller så langt

Her er de tre lanseringsmodellene Kia presenterte i april:

Exclusive: 168 kW/228 hestekrefter, 350 Nm moment, 0–100 på 7,5 sekunder. Bakhjulstrekk. Estimert rekkevidde 510 km. 469.900 kroner

GT Line: 239 kW/325 hestekrefter, 605 Nm moment, 0–100 på 5,4 sekunder. Firehjulstrekk. Estimert rekkevidde 490 km (som er justert opp noe opp fra 460, som ble oppgitt ved lansering). 529.900 kroner

GT: 430 kW/585 hestekrefter, 740 Nm moment, 0–100 på 3,5 sekunder. Firehjulstrekk. Estimert rekkevidde 400 km. 599.900 kroner

20-tommers felger på Exclusive-varianten vi så. Disse er egentlig standard på GT Line, mens Exclusive leveres med 19-tommere. På de to dyreste modellene vil også hjulbuene være lakkert i bilens farge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ut fra tallene så langt sier Kia at det er GT-Line-varianten som ser ut til å bli bestselgeren i Norge. Alle lanseringsvariantene kommer med det største batteriet Kia tilbyr til bilen, på 77,4 kilowattimer, men foreløpig er det ikke opplyst om dette er netto- eller bruttotall.

Modeller med det mindre batteriet på rundt 58 kilowattimer vil bli lansert over sommeren, opplyser direktør Irene Solstad i Kia Bil Norge. Her er rekkeviddene estimert til henholdsvis 400 kilometer for den bakhjulsdrevne varianten og 380 kilometer for varianten med firehjulstrekk.

Felles for alle vil være at de kommer med et 800 volts ladeystem, slik vi kjenner for eksempel fra Porsche Taycan. Det gjør at EV6 skal kunne lade svært raskt, med 10–80 prosent på bare 18 minutter. Maksimal ladeeffekt skal være 239 kilowatt.

Fronten er ny, med en «nytolket» tigernese, ifølge Kia. Her vil utformingen skille seg noe fra Exclusive- til GT Line- og GT-modellene, som også er litt lengre enn Exclusive. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Automatisk lyktejustering

Bilen vi fikk se tirsdag var av den rimeligste varianten, altså Exclusive, men med 20-tommers felger i stedet for 19-tommerne som er standard. Utvendig synes i alle fall undertegnede at den er en meget pen bil, godt hjulpet av de litt bulende linjene i panseret, de store hjulene og den litt struttende hekken bak.

Om Ioniq 5 kanskje kan omtales som en litt traust familiebil i formen, er EV6 den litt irriterende spreke lillesøsteren. Lysstripa som strekker seg hele veien på tvers av bilen bak er jo blitt en slags vane ved moderne bildesign, men blinklysene som skjuler seg under skiller seg litt ut på EV6.

Ladeporten sitter inni den høyre baklykta. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Foran får du adaptive LED-lykter som automatisk dimmer ned for motgående biler, slik at du kan kjøre med langlyktene på i mørket nærmest til enhver tid. Kia kaller det IFS - Intelligent Front-Lighting System, men teknologien er i praksis omtrent den samme som Volkswagen kaller LED Matrix.

Sporty design med lavere høyde på bilen gjør dessverre også at bilens praktiske egenskaper rammes noe. Hvis du er spesielt høyreist av deg vil du sannsynligvis føle at du omtrent i stanger i taket fra førerposisjon, og du må sitte relativt tilbakelent for å få et behagelig utsyn over veien. Kia presiserte riktignok at setene ikke fungerte helt som de skulle i preproduksjonsbilen vi fikk se, så det er mulig det går an å justere dem noe bedre enn det vi fikk til.

Det er ikke mye plass i høyden hvis du bikker 1,90 på strømpelesten. Avbildet er Teknisk Ukeblads Mathias Klingenberg, som er 1,96 meter høy. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers er det et ganske rent og minimalistisk førermiljø Kia har lagt opp til. Du får to sammenhengende skjermer på 12 tommer, og vi opplevde begge som skarpe og lettleste. Vi liker også at infotainmentskjermen er noe vendt mot føreren, og om du har kjørt en Kia eller Hyundai tidligere vil du nok også kjenne igjen grensesnittet ganske fort.

Utover instrumentpanelet er headup-display med såkalt augmented reality-funksjon standard på alle tre modellene, som betyr at du kan få navigasjonsinformasjon og andre opplysninger lagt direkte «på veien» foran deg. Det meste av innstillinger styres fra infotainmentskjermen, men Kia har også lagt ved en stripe med touchknapper der du vanligvis finner justeringen av klimaanlegget.

Her kan du veksle mellom mediekontroll og kontrollene for klimaanlegget, og så justerer ikonene på «skjermen» seg deretter. I mediemodus vil de to rullehjulene fungere som volumkontroll, mens de i klimamodus naturligvis justerer temperaturen. Ellers er kjøremodusvelgeren et hjul i midtkonsollen, og det sitter også en trådløs mobillader her, i tillegg til et par USB-porter under.

Innvendig synes nok kanskje undertegnede at Ioniq 5 er hakket mer spennende designet enn EV6, hovedsakelig fordi den er enda mer minimalistisk i uttrykket. EV6 kan kanskje sees på som noe mer tradisjonell, og den mangler også de motoriserte baksetene som Ioniq 5 har.

Førermiljøet i EV6. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dette panelet bytter mellom klimaanlegget og medier/infotainment ved hjelp av de to «knappene» i midten (den gule og den over). Stein Jarle Olsen, Tek.no

Instrumentpanelet i EV6, som vanligvis viser hastighet til venstre, navigasjon/sensorer i midten og gjenstående rekkevidde til høyre, men du kan også velge annen informasjon her. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Infotainmentskjermen i EV6. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fallende taklinje

I baksetet er også taket noe lavt om du vil sitte helt bakoverlent i setene, og undertegnede på 1,83 dunket akkurat hodet borti taket her, så det er mulig det vil føles ukomfortabelt på lengre turer. Dette slapp jeg både i Ioniq 5 og i ID.4, for eksempel. På GT Line og GT får du for øvrig soltak som kan åpnes, noe som ikke har vært så veldig vanlig på elbiler.

Beinplassen bak er i utgangspunktet rimelig god, godt hjulpet av det flate gulvet, men det er ikke plass til å skyve beina inn under setene foran, og det kan være noe irriterende for en voksen person.

Baksetet på EV6 er relativt romslig, men er du høyere enn fotografens 1,83 kan det hende du vil slite med den fallende taklinja bak. Stein Jarle Olsen, Tek.no

En litt finurlig detalj er for øvrig at det sitter USB-C-porter innfelt på siden av forsetene, ikke i midtkonsollen, slik det vanligvis er. Bagasjeromsplassen er oppgitt til 511 liter, som eksempelvis er rundt 100 liter mer enn i Ford Mustang Mach-E, men drøyt 30 liter mindre enn i Volkswagen ID.4.

Her lider Kia litt av den fallende taklinja bak, som gir litt begrenset høyde i bagasjerommet, men du kan i det minste fjerne bagasjeromsgulvet du ser på bildene og få rundt fem centimeter ekstra i høyden. Under der er det dessuten et lite rom, men det okkuperes i alle lanseringsmodellene av Meridian-lydanlegget de kommer med.

I tillegg får du en frunk på 52 liter foran (20 liter på den firehjulsdrevne varianten), hvor du eksempelvis kan ha ladekabler og eventuelt den medfølgende adapteren som gjør ladeporten om til en vanlig stikkontakt på 3,6 kilowatt som også kan brukes til å lade andre elbiler. Dette gjelder riktignok kun GT Line og GT; Exclusive-modellen har ikke støtte for såkalt V2L eller vehicle-to-load.

EV6 kan skilte med nesten null lasteterskel og en svær bagasjeromsåpning, men taklinja bak gjør at du må belage deg på laste inn de høyeste tingene dine innerst. Stein Jarle Olsen, Tek.no

511 liter er ikke verst, men bagasjerommet er altså ganske dypt og lavt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Baksetene kan legges ned nesten flatt, og da er volumet 1300 liter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Under bagasjeromsgulvet finner du en luke som man kanskje kunne anta skjulte et rom til kabler eller liknende, men der finner du denne lydklossen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Frunk foran på EV6. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Flust av sikkerhetsteknologier

Ellers blir man nesten svimmel av alle trebokstavsforkortelsene Kia drar opp av hatten når de skal beskrive selvkjørings- og sikkerhetsegenskapene i EV6. Kort fortalt kan de vel sammenfattes til at bilen stort sett vil stritte imot om du prøver å svinge ut fra en fil eller en parkeringsplass og noe er på vei inn på kollisjonskurs, måtte det være fotgjengere, syklister eller andre biler.

Den kan naturligvis ta seg av styring og fart på motorveien selv, såfremt du har hendene godt plassert på rattet, inkludert automatisk filskifte når du bruker retningsanviseren. I tillegg kan den parkere fjernstyrt ved hjelp av bilnøkkelen om du for eksempel prøver å skvise deg inn på en trang parkeringsplass eller sliter med lukeparkeringen.

Ett element som sto litt åpent ved lansering var for øvrig at bilen kan trekke henger på 1600 kg, såfremt batteriet er ladet til over 35 prosent. Det skal ifølge Kia Bil Norge dreie seg om at bilen vil kunne måtte redusere motoreffekten om det er veldig kaldt, du trekker en tung henger og batteriet synker under 35 prosent.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Til Norge i oktober

De første EV6 skal leveres ut til norske kunder i oktober-november, og da vil det være snakk om Exclusive og GT Line. Toppmodellen GT skal imidlertid ikke være klar før i fjerde kvartal 2022.

Slik er EV6 Exclusive mot noen av de mest aktuelle konkurrentene:

Og slik ser det ut hvis vi går opp til modellen med firehjulsdrift: