Større enn den ser ut som: Her er Ioniq 5 i Norge

Hyundais nye utfordrer imponerer.

Hyundai har sendt en preproduksjonsmodell av Ioniq 5 til Norge. Vi fikk ta en kikk. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 26 Mar 2021 15:03

At Hyundais Ioniq 5 skapte visse bølger i det norske og europeiske bilmarkedet etter lansering er nok en liten underdrivelse. Med bare 3000 biler i førsteopplaget «Project 45» og et rent førstemann til mølla-prinsipp skapte Hyundai en klassisk «begrens tilbudet, så får du en suksess»-historie. Særlig gjaldt det kanskje i Norge - mer enn 40 prosent av Project 45-bilene ble bestilt av nordmenn, skal vi tro Hyundai.

Nå er bilen for første gang i Norge, riktignok bare i preproduksjonsversjon. Grunnet coronapandemien kan ikke Hyundai vise frem bilen til kunder på vanlig måte foreløpig, så de driver i disse dager med digitale videogjennomganger av bilen for både kunder og forhandlere landet rundt. I den forbindelse fikk vi anledning til en liten visitt i Hyundais «studio» for å både se på og sitte i Ioniq 5.

Den kan nærmest se ut som en slags Golf-variant på bilder, men Ioniq 5 måler faktisk over 4,6 meter i lengden. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Middels stor crossover

Om du ikke er så stø på denne bilen, så er den i praksis Hyundais svar på biler som Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Nissans kommende Ariya og til dels også Tesla Model Y. Den måler 4,64 meter lang, 1,89 meter bred og 1,61 meter høy, som eksempelvis gjør den noen få centimeter lenger enn nevnte ID.4.

Den er også over 40 centimeter lenger enn Hyundais eksisterende elbil Kona. Ioniq 5 frister også med hele tre meters akselavstand, altså avstanden fra midt på hjulet foran til midt på hjulet bak. Denne avstanden sier gjerne noe om hvor mye plass en bil har innvendig, og Ioniq 5 bør ha betydelig bedre plass innvendig enn de ytre målene kanskje skulle tilsi.

Det hatchback-liknende designet er dessuten egnet til å lure øyet litt. På bilder ser Ioniq 5 i mange tilfeller ut som om den nærmest ikke er større enn en Golf, men det er altså langt fra sannheten. Dette er en romslig familiebil med et litt særegent design, kanskje mer futuristisk enn klassisk elegant, godt hjulpet av den litt spesielle og halvmatte sølvfargen demobilen til Hyundai har. I tillegg kommer de splitter nye «piksel»-lysene både foran og bak, som også bidrar til det ytterst moderne uttrykket. Du vet nok best selv om du synes det er pent.

Ny lysteknologi fra Hyundai i form av små LED-klosser de kaller «piksel-lys». Stein Jarle Olsen, Tek.no

To motorvarianter, to batterier

Ioniq 5 tilbys med to ulike batteripakker og i versjoner med både bak- og firehjulstrekk. De to batteripakkene er på henholdsvis 58 og 72,6 kilowattimer, men foreløpig har Hyundai kun kommet med rekkeviddeestimater for den største batteripakken - henholdsvis 481 kilometer med bakhjulsdrift og 460 kilometer med firehjulsdrift - tallene selvfølgelig etter WLTP-standarden. En kjapp utregning skulle tilsi 380–390 kilometer for den minste batteripakken.

Innvendig er det ingen tvil om at Ioniq 5 har solid med plass. På førerplass sitter du relativt høyt og luftig og i det som i alle fall for undertegnede virket som særs komfortable seter. Langbeinte vil nok sette pris på den lenestol-aktige lårstøtten på begge forsetene, og setene har dessuten en egen «zero gravity»-modus hvor du kan lene dem så langt bak som baksetet tillater. I tillegg vippes setekanten opp, og resultatet er en liggeposisjon som nok egner seg godt til en liten høneblund i ladepauser eller liknende. Praktisk, men unektelig også litt gimmick-aktig. At gulvet er helt flatt gjør også at beinplassen blir særdeles god.

Ladepausene i Ioniq 5 trenger for øvrig ikke bli spesielt lange. Den kommer nemlig med 800 volts intern arkitektur, slik vi tidligere også har sett i Porsche Taycan, og det skal kunne gi lading med inntil 220 kilowatt på kompatible ladere - nok til å lade fra 10–80 prosent på 18 minutter, eller rundt 100 kilometer rekkevidde på fem minutter.

Minimalistisk og ganske romslig på første rad i Ioniq 5. Her er få unødvendige knapper, knotter og spaker. (Lysene på gulvet er kun der for Hyundais videodemonstrasjoner, de er ikke en del av bilen) Stein Jarle Olsen, Tek.no

Setene foran kan legges ned i liggemodus. Helt flate blir de ikke, men her er det likevel komfortabelt å lene ned ryggen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Komfortable seter med ekstra lårstøtte. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ratt uten logo blir nærmest som et eget designelement. Legg også merke til det lille panelet til venstre for instrumentpanelet. Her er meningen at du skal kunne henge småting - for eksempel et bilde av ungene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fleksible bakseter

Baksetene har for øvrig også en spesiell funksjon, ved at de er motoriserte og står på skinner. De kan skyves inntil 20 centimeter fremover, noe som gjør at du kan utvide bagasjerommet med det samme ved behov. I bakerste posisjon er det god plass selv for voksne, og bredden på bilen gjør også at du vil kunne sitte tre i bredden uten at det blir voldsomt ukomfortabelt.

Personen i midtsetet vil nok også sette pris på at det ikke er noen drivlinjetunnel her, men at gulvet er helt flatt, og at midtkonsollen foran også står på skinner og kan skyves frem hvis formålet er best mulig beinplass for personen bak. Som i elbiler flest gjør batteriet i gulvet at sitteputa bak blir lav og potensielt litt ukomfortabel på lange turer.

Hyundais kommunikasjonssjef Øyvind Knudsen, som er 192 centimeter høy, i baksetet på Ioniq 5. Her er setet i bakerste posisjon. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Undertegnede, med sine 183 centimeter på strømpelesten, kunne for øvrig akkurat sitte fullt oppreist i baksetet uten å dunke hodet i taket. Her hjelper nok også soltaket på.

Bagasjerommet er ellers på 527 liter med baksetene i midtposisjon, som er litt mindre enn i både ID.4 (543 liter) og i Enyaq (585 liter), men du får også en liten frunk under panseret foran. Denne vil være noe mindre i versjonene med firehjulstrekk (24 liter) enn i de bakhjulsdrevne versjonene (57 liter), men selv den minste varianten vil være nok til ladekabler og kanskje litt til.

Bagasjeplassen er rimelig god også med setene helt bakerst, men du kan altså skyve setene inntil 20 centimeter frem for å maksimere bagasjeplassen. Da vil det potensielt også være rom for en smal koffert i rommet setene forlot. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Under gulvet finner du et lite rom. I versjonene med oppgradert lydsystem stjeler subwooferen en god del av plassen her, som på bildet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

En liten frunk i Ioniq 5. I den bakhjulsdrevne versjonen vil denne være noe større, siden det da ikke sitter noen motor foran. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nøkternt pen

Kvalitetsfølelsen innvendig er høy, men kanskje uten at Ioniq 5 føles direkte luksuriøs. Det lyse taktrekket kombinert med det store soltaket gir en romslig og luftig følelse, setene er pene og interiøret minimalistisk og nesten litt skandinavisk i fremtoningen. Et litt artig element er at Hyundai også har droppet logoen på rattet.

Preproduksjonsmodellen vi fikk se hadde for øvrig «bare» 10-tommers instrumentpanel, mens det på Project 45-versjonen vil være 12,25-tommere både for infotainmentskjermen og instrumentpanelet. Antall knapper er holdt på et minimum, men du finner hurtigtilgang til enkelte menyelementer, volumkontroll og liknende på en rad under skjermen.

En annen funksjon ved Ioniq 5 er for øvrig at den har en helt vanlig stikkontakt plassert under baksetene, og i tillegg fungerer selve ladeporten også som det samme ved hjelp av en adapter. Denne kan du i teorien bruke til å nødlade en annen elbil, skulle det være nødvendig. Den innvendige porten fungerer kun mens tenningen er påskrudd, mens ladeport-kontakten også fungerer når bilen er av.

Til venstre strømuttaket under baksetet. Til høyre adapterløsningen for å bruke ladeporten som stikkontakt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Noen måneder unna

Totalt sett ga den lille sniktitten på Ioniq 5 definitivt mersmak for vår del. Dette er som vi har skrevet tidligere en av årets mest spennende elbiler. Størrelsen gjør den nok aktuell for mange, og prismessig havner den omtrent i samme liga som både ID.4 og Enyaq - med lynrask hurtiglading og enkelte ekstrafunksjoner «på kjøpet».

Project 45-versjonen ble lagt ut til nøyaktig halvmillionen, og den kommer jo med både firehjulstrekk, det største batteriet og ellers alt av utstyr Hyundai tilbyr til Ioniq 5. Startprisen vil dermed bli betydelig lavere enn dette.

Du får mulighet for både taklast og hengerfeste (1600 kg for den store batteripakken, 750 kg for den minste), og bilen er heller ikke veldig langt unna å trille ut på norske veier. Oppstart av Project 45-leveransene skal nemlig skje allerede i mai-juni, og så følger øvrige modeller fortløpende etter dette.

Hyundais norske kommunikasjonssjef Øyvind Knudsen sier vanlig bestilling av bilen vil åpne noe etter påske, og da vil også prisene offentliggjøres. Han sier de har god tilgang på biler fra fabrikken i år, men at eventuell ventetid vil avhenge av interessen.