Her er Skodas Enyaq i Norge - vi fikk ta en kikk

Skodas Enyaq skal ut på norgesturné den nærmeste tiden. To biler skal besøke Skoda-forhandlere landet rundt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 10 Sept 2020 15:45

Det ble ingen snikpremiere for norske reservasjonsholdere tidligere i år, men nå er i alle fall Skodas kommende elbil Enyaq iV på norsk jord - klar for å svinge innom 44 Skoda-forhandlere fra og med 15. september.

Torsdag inviterte importør Møller til pressevisning av bilen på Frysja i Oslo, og for oss var det første anledning til å se bilen i levende live etter at Skoda avholdt sin digitale lansering for en drøy uke siden.

Om du ikke er så stø på Enyaq får du en kjapp oppfrisker her:

Modell Batteri (netto) Rekkevidde (WLTP) Ytelse 0-100 Bak-/firehjulsdrift Pris Enyaq iV 50 52 kWh 340 km 109 kW/220 Nm 11,4 sekunder Bakhjulsdrift 348.520 kr Enyaq iV 60 58 kWh 390 km 132 kW/310 Nm 8,7 sekunder Bakhjulsdrift 408.520 kr Enyaq iV 80 77 kWh 510 km 150 kW/310 Nm 8,5 sekunder Bakhjulsdrift 449.520 kr Enyaq iV 80X 77 kWh 460 km 195 kW/425 Nm 6,9 sekunder Firehjulsdrift 478.520 kr

Møller er fortsatt svært tilbakeholdne med å offentliggjøre reservasjonstall, men sier de har et «voksent antall» forhåndsbestillinger og at interessen bare har økt siden lanseringen. De hevder å ha god tilgang på biler i 2021, og sier det vil bli levert «noen tusen» til Norge.

Skoda Enyaq måler 4,65 meter i lengde, rundt 25 centimeter kortere enn en Audi e-tron. Stein Jarle Olsen, Tek.no

1.000 - 1.200 kg

Bilen Møller viste frem torsdag var en iV 80, den samme som Skoda viste frem på lanseringen. Den hadde 21-tommers felger, Skodas såkalte «Suite»-interiør og panoramatak, blant annet.

Den hadde også tilhengerfeste, som vil kunne trekke 1.000 kg på iV 60 og iV 80 og 1.200 kg på IV 80X. Det avviker litt fra det vi fikk opplyst ved lansering, som var 1.200 kg både for iV 60 og 80. RS-modellen som skal komme på toppen av disse skal på sin side kunne trekke 1.400 kg, men bilen er foreløpig ikke typegodkjent, så tallene er uansett ikke endelige.

(Oppdatert: Møller påpeker at forskjellene i tall skyldes at man i Skoda internasjonalt bruker 8 % stigning i beregningen av tilhengervekt, mens man i Norge bruker 12 %. RS-modellen vil derfor få 1.200 kg også i Norge, gitt at typegodkjenningen går som planlagt.)

Skodas «Crystal Face»-grill er opplyst av en rekke små dioder. Den er i hovedsak kun et designelement. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Utvendig må vi si at Enyaq er en pen bil, og den minner ikke rent lite om Audis e-tron, om enn med litt kortere overheng foran. Det såkalte «Crystal Face»-lyselementet i (den svært BMW-aktige) grillen foran vil nok være både elsket og hatet.

Vi heller nok litt mot å synes at det er en smule glorete, men det er mulig det ser bedre ut på veien - og det er for et tilvalg å regne (en del av «Lyspakke pluss, som kun kan fåes på iV 80 og oppover), så du kan fint få bilen uten.

585 liter bagasjeplass er solid. I tillegg har du god plass i høyden. Stein Jarle Olsen, Tek.no

God bagasjeplass

Bagasjerommet måler 585 liter, som bare er 15 liter mindre enn i en e-tron og nesten 200 liter større enn i den omtrent like lange Polestar 2. E-tron har imidlertid en liten frunk foran hvor du for eksempel får plass til ladekabler, noe Enyaq ikke har.

Bagasjerommet på Enyaq ser dessuten ut til å være veldig praktisk utformet, med minimal lasteterskel og mulighet til å stable i høyden. Her bør det fint være plass til barnevogn, hundebur eller flere kofferter og bagger, og bakluka er også elektrisk.

Grunnet Møllers svært strenge smittevernstiltak fikk vi ikke anledning til å iaktta bilen på virkelig nært hold, og ei heller sette oss inn.

VG-kollega Hanne Hattrem kjørte en preproduksjonsversjon av bilen i Irland tidligere i år (VG+), og hun mente det var «kjempeplass» i baksetet. I tillegg har taket ekstra «fordypninger» i taket over hodet på baksetepassasjerene, så det skal nok godt gjøres å stange i taket. At gulvet er helt flatt er naturligvis også kjekt.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fem interiørpakker

Interiøret kommer i fem utgaver, kalt Loft, Lodge, Lounge, Suite og Eco Suite, med mulighet for seter og interiør både i stoff, kunstskinn, ull og skinn. Loft er standard, og så øker prisen hele veien opp til Eco Suite, som er den mest påkostede varianten. En liten forskjell fra Volkswagens søstermodell ID.4 er at den 13 tommer store infotainmentskjermen ikke er vendt mot føreren i Enyaq, slik den er i ID.3 og ID.4.

En litt finurlig greie er også at navigasjon kun er standard på innstegsmodellen iV 50, mens det er et tilvalg som koster 7.600 kroner på de øvrige. iV 50 kan imidlertid ikke få varmepumpe, som er standard på resten. Den kan heller ikke få oppvarmet frontrute eller panoramatak, og kan kun fåes med Loft-interiøret, for å nevne noe.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Alt ligger uansett til rette for at Skoda skal få en norsk suksess med sin Enyaq. Størrelsen, rekkevidden, designet og prisen virker alle å være på plass, og bilen fyller foreløpig et lite tomrom i markedet under premium-SUV-ene Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC, Jaguar i-Pace og delvis også Tesla Model X.

21-tommere på demobilen (255/40R21). Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtidig er dette et segment hvor det kommer en liten kaskade av konkurrenter i løpet av det neste halvannet året. Vi nevner for eksempel Ford Mustang Mach-e, Volvo XC40, Nissan Ariya, Tesla Model Y og selvfølgelig nevnte ID.4.

Den skal vises frem om knappe to uker, og en liten detalj som kanskje taler i Volkswagens favør er tilhengerfestet. Den skal nemlig kunne trekke 1.900 kg, som er betydelig mer enn Enyaq. Bagasjeplass vil imidlertid telle til Skodas fordel, ettersom ID.4 vil ha rundt 40 liter mindre bagasjeplass. Resten får vi vite 23. september , og salget skal etter sigende starte like etter lansering.

Uansett: Vi har troen på Enyaq. Den vil nok gjøre et solid innhopp på registreringsstatistikken på nyåret og muligens løfte Skoda betydelig fra den niendeplassen de innehar så langt i år og som de hadde i fjor. Leveringene skal starte i «første halvår», mens innstegsmodellen og modellen med firehjulstrekk ikke vil komme før i andre halvår.

Det vil dessuten komme en coupéutgave av bilen som minner mer om Vision iV-konseptet Enyaq er basert på, og Møller sier reservasjonsholderne som vil vente på coupé-versjonen vil beholde sitt kønummer.

PS: Hvorvidt det blir mulig med prøvekjøring av bilen før leveringene starter er foreløpig litt i det blå. Møller sier de håper å få produksjonsbiler «så snart som mulig».