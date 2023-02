Vi har tittet på verdens første «Meta OLED»-TV

Vanvittig lysstyrke fra Philips’ nye 2023-modell.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Amsterdam/Tek.no: Philips har de senere årene virkelig fått fart på TV-ene sine. Selskapet har i flere tester vist at konkurrentene har fått en verdig motstander i blant annet 9-serien.

Nå lanserer selskapet to nye OLED-modeller hvor det er et nytt medlem av nettopp 9-serien som fanger mye av oppmerksomheten. På menyen står nemlig en ny teknologi som hollenderne har valgt å kalle «Meta».

Panelet er fortsatt produsert av LG, men selskapet ser ut til å lagd sine egne justeringer for å øke lysstyrken betydelig sammenlignet med tidligere modeller.

Her ser du nye OLED+908 til høyre og OLED808 til venstre. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Philips OLED+908

Den nye modellen, som for øvrig ikke er ventet å komme før til høsten, seiler under navnet OLED+908 og skal blant annet gi deg en lysstyrke du aldri før har sett fra en OLED-TV.

Philips kaller som nevnt den nye teknologien for Meta, der de bruker et lag med mikroskopiske linser, kombinert med nye algoritmer, for å gi deg opp mot hele 2100 nits lysstyrke.

Vi har allerede sett en tilsvarende trend under årets CES-messe, der også LG kunne skryte av å ha gjort store fremskritt på samme område med sine nye OLED-modeller – uten at de ga noe konkret tall for for mye bedre lysstyrken eventuelt skal ha blitt.

Tradisjonelt sett er OLED-panelers store svakhet nettopp lysstyrke, mens hovedstyrken ligger i et bunnløst sortnivå. Situasjonen er omvendt for LCD-paneler. Men med nye teknologier har forskjellene blitt mindre.

OLED+908 kan gi over 2000 nits lysstyrke. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Den nye Philips OLED+908 kommer med syvende generasjon av bildebehandlingsprosessoren P5 AI. Dette er en av de store styrkene til Philips, og etter hva vi kan bedømme ut ifra demonstrasjonene vi har fått sett, er årets utgave enda noen hakk hvassere på å en rekke områder, deriblant lyskontroll og farger.

Vi får noen minutter til å se på TV-en, og selv om det er en tidlig betaversjon som trolig vil få flere runder med justeringer og endringer før den når butikkhyllene, blir vi likevel imponert over «trøkket» denne skjermen klarer å by på. Fargene virker å være helt topp, slik tidligere tester av Philips sine TV-er har vært, men det er altså lysstyrken som gjør den store forskjellen.

Modellen står ved siden av OLED808, en billigere modell du kan lese om lenger ned, og forskjellen i lysstyrken er ikke vanskelig å se. 808-modellen har «bare» 1000 nits, mens 908-modellen dundrer på med over det dobbelte.

Det hele er ganske imponerende, spesielt med tanke på at man for bare få år siden mente at OLED ville trenge mange år på å klare å karre seg over 1000 nits-grensen. Nå er de langt forbi.

Lydplanken er stilig og gir designen det lille ekstra syns vi. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samtidig fortsetter Philips samarbeidet sitt med britiske B&W, slik at også 908-modellen kommer med et 3.1-oppsett. Kombinasjonen skal yte til sammen 80 watt, skal vi tro selskapet.

Vi fikk en liten smakebit også her, og kvaliteten var slettes ikke ille. Spesielt var stemmene klare og tydelige, samtidig som man fikk en ganske god romfølelse. Vi må samtidig si at utførelsen av selve lydplanken er tøff. Den er litt vinklet opp mot deg, samtidig som den er trukket i et grovt stoffmateriale.

Det kan også være verdt å notere seg at Android TV-plattformen nå erstattes med den nære slektningen Google TV OS. Det gir deg en litt mer intuitiv brukeropplevelse enn tidligere med mer fokus på for eksempel anbefalinger som matcher det du liker å se på.

Philips går vekk fra Android TV og tar i bruk Google TV OS i stedet. Her kan du se et eksempel på hvordan det kan se ut på en av Philips sine LCD-modeller. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Liker du Ambilight-funksjonen er den selvfølgelig på plass i årets modell også, hvor du får stemningslys på alle sidene unntatt undersiden. Dette har alle modellene til Philips i år, men forskjellen opp til de to nye OLED-modellene er at de har den nye generasjonen som gir langt mer presisjon i lyset den skyter opp på veggen bak skjermen.

Modellen har en liten fot, men den kan også svinges sideveis. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Den nye OLED+908-modellen er ventet i butikkhyllene i løpet av noen få måneder, og du får denne modellen i størrelsene 55, 65 og 77 tommer. Prisene er dog ikke kjent ennå.

Den nye OLED808 kommer nå også som 42 tommer. Det kan være en interessant modell for deg som har lite plass eller vil kombinere TV og PC-skjerm i ett. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Philips OLED808 - «Billig-OLED»

Selv om vi altså ikke vet prisen på OLED+908, er det naturlig å tro at den neppe blir blant de billigste TV-ene du får kjøpt med OLED-panel under panseret.

En modell som kan bidra bedre i den sammenhengen er selskapets 8-serie, som tradisjonelt har vært blant de rimeligere skjermene du kan kjøpe med OLED.

Den nye modellen får navnet OLED808, og vil komme i en rekke ulike størrelser. Også her får du 55, 65 og 77-tommers utgaver, men også en mindre, 42 tommer stor variant.

Også denne modellen får den nye P5 AI-prosessoren, og kan utover det friste med opp mot 1000 nits lysstyrke om du velger 55 tommer eller større.

Foten på OLED808 er både stilig og kan samtidig dreies. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Både denne modellen, og storebroren OLED+908, kan friste med støtte for Dolby Vision i 4K og 120 bilder i sekundet. Vil du spille via en konsoll så vil skjermen takle dette fint også, med det samme antallet bilder og oppløsning. Med andre ord midt i blinken for deg som vil bruke TV-en til så spille med de nye konsollene til Sony og Microsoft. Samtidig har du støtte for FreeSync Premium, G-sync og ALL (Auto Low Latency).

Vi liker bildekvaliteten denne skjermen kan by på. Det er riktignok et stykke opp til storebroren på lysstyrke, men utover det virker både skarpheten og presisjonen i fargene å være nesten fullt på høyde.

Philips 808 kommer på en roterbar fot, og har utover det en stilig og minimalistisk design som mange nok vil like.

Philips lanserer også en ny versjon av The One. Her i form av modellen 8808. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

«The One» blir pusset opp

I tillegg til to nye OLED-modeller kommer også Philips med flere nye LCD-modeller, der i blant den oppusset versjon av «The One». Denne modellen ble lansert for noen år siden og skulle være en modell som ga det meste av alt du trenger til en fornuftig penge.

Årets utgave får en syvende generasjon P5-prosessor, altså uten AI-del, men er ellers lik prosessoren fra OLED-modellene etter hva vi erfarer. The One vil komme i flere utgaver, men det er trolig 8808 som vil bli den mest interessante i forhold til pris tror vi.

Igjen syns vi Philips lykkes godt med designen av TV-en, som i likhet med OLED808 er stilren og minimalistisk. Igjen får du en dreibar fot hvor en stolpe går ned i en metallplate. Løsningen minner mye om den du får med OLED808, men kvaliteten på OLED-ens fot er flere hakk hvassere siden den er i massivt metall mens denne foten virker noe mer plast-aktig.

The One 8808-serien om du vil, kommer til å få støtte for 120 Hz og 4K-oppløsning når du spiller. Det betyr også at du får støtte for HDMI 2.1 og VRR.

Enn så lenge vet vi ikke noe om prisen på The One, men at skjermen vil leveres i størrelsene 43, 50, 55, 65, 75 og 85 tommer.

Her ser du 9308. Og legg merke til at den har mye den samme type fot som OLED+908. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samtidig kommer Philips med to nye modeller som samles under navnet The Xtra. Dette vil sammenlignet med The One bli hakket hvassere modeller hvor den store forskjellen ligger i kvaliteten på baklyset.

Her vil du få mini-LED-dioder som øker presisjonen i hvordan skjermen klarer å belyse bildet. Her har LCD alltid hatt en utfordring sammenlignet med OLED som lager både bilde og lyset i samme operasjon, men med inntoget til Mini-LED så blir forskjellen betydelig mindre.

De to nye modellene heter 9308 og 9008, hvor en av forskjellene ligger i lydkvaliteten. Her vil nemlig 9308 få en lydplanke fra B&W, tilsvarende løsning som på OLED-skjermen, mens med 2.1-system i stedet for 3.1. Denne modellen vi komme som 55 og 65 tommer, mens lillebroren i tillegg kommer som 75 tommer også.

Vi fikk dessverre ikke mye tid til å se på disse modellene da OLED-modellene beslagla mye av tiden, men av det lille vi fikk kikket 9308 så virker den bedre på spesielt overgangene mellom lyse og mørke partier sammenlignet med 8808.