Spotify prøver ut talestyring

«Hei Spotify, spill no’ Creedence»

Brukerne som har fått tilgang på den nye funksjonen har blitt varslet på denne måten. Nei - vi har ikke fått den - vi har bare jukset litt og åpnet skjermbildene GSMArena har vist frem på en Galaxy S21. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 6 Apr 2021 11:11

Talestyring er allerede vanlig på mobiler, med både Google-assistenten og Siri på henholdsvis Android-mobiler og iPhoner. Begge kan starte avspilling av musikk, men svenskene i Spotify jobber likevel med sin egen løsning som lar deg snakke direkte til appen.

De siste dagene har enkelte brukere fått tilgang til funksjonen som lar deg si «Hei Spotify» for å styre musikken du hører på. Funksjonen er imidlertid foreløpig begrenset til å søke etter og spille musikk via appens vanlige søk når den er i forgrunnen på mobilen.

Både Androidpolice og GSMArena har meldt om den nye funksjonen.

Viktigst for bilbruk

Begrensningene gjør at Siri eller Google-assistenten antakeligvis gjør en like god jobb om mobilen har skjermen av, eller du har en annen app fremme. Like fullt kan den nye funksjonen bli nyttig for folk som bruker Spotify på bilskjermen med Android Auto eller CarPlay.

Etter det vi vet er funksjonen også kun på mens skjermen er på. Dermed må Siri eller Google-assistenten håndtere det kanskje største bruksområdet for talestyrt musikkstyring - altså når du jogger eller arbeider med mobilen i armbånd eller lomme og øreplugger på.

Brukere varsles om funksjonen

Likevel har Spotify gjort seg flid med å presentere den nye funksjonen for brukerne som har fått tilgang til den, med alt fra et varsel om at løsningen nå finnes til en guide for hvordan å skru på og bruke den. Det er altså ikke bare en ekstra bryter som har dukket opp i bakgrunnen.

Hva det betyr for Spotifys ambisjoner for løsningen er uvisst.

Talestyring er fortsatt komplekst

Det er forøvrig verdt å merke seg at å lytte etter «triggerord» som «Hei, Google» eller «Hei, Siri» er krevende av flere årsaker, og det er ikke sikkert at et «Hei Spotify» mens mobilen er i dvale er noe du bør vente på med det første. Ett hensyn er personvernet, men et vel så viktig et handler om strømforbruk og systemressurser på mobilen.

Da talestyring først dukket opp var det kun praktisk mulig å støtte ett slik triggerord på telefonene. Det har siden blitt utvidet, så det er praktisk mulig for telefonen å lytte etter flere, men jo mer den skal jobbe med mens skjermen er av, desto mer strøm forbruker den og desto mindre nøyaktig risikerer den å bli.

Vil den snakke norsk?

Ved siden av å være irriterende, ved at telefonen ikke reagerer når den skal, eller begynner å ta diktat når den ikke skal, er manglende nøyaktighet også potensielt kritisk for personvernet. Da det ble avslørt at flere aktører hadde mennesker som lyttet til identifiserbare opptak fra taleassistenter var noe av det som kom frem at assistentene hadde spilt inn lydsekvenser som ikke hadde startet med triggerordene, inkludert narkotikahandel og sex.

Et vesentlig spørsmål for oss nordboere er også hva slags språk som vil være støttet i løsningen, og om den bruker «logikken» og talegjenkjenningen som alt ligger i de to mobilplattformene, eller starter fra bunn med sin egen. Sistnevnte kan bety svært lang ventetid før Spotify eventuelt snakker norsk.

Nyheter på vei

Spotify har forøvrig hatt et relativt travelt 2021 så langt. Tjenesten har lansert både tapsfri HiFi-lyd og nye menyer i appen som skal være likere de du får i nettleseren. HiFi-funksjonen blir først tilgjengelig senere i år.