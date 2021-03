Se hvordan nye Spotify blir

Får samme designspråk som nettavspilleren.

Anders Brattensborg Smedsrud 26 Mar 2021 09:22

Over de neste ukene vil Spotify bli helt ny både for deg som bruker Windows-appen og nettleseren på PC eller nettbrett når du lytter til musikk eller podkaster.

Målet er ifølge Spotify først og fremst at appene skal få mer helhetlig utseende og funksjonalitet, uansett hvilken plattform du bruker det på. Det kan være nyttig om du er blant dem som ofte skifter mellom hvilken versjon av appen du bruker basert på om du er på farten eller hjemme foran datamaskinen.

At apper for ulike plattformer utformes med likere og likere design og funksjonalitet er en trend i teknologibransjen. Tidligere har blant annet Facebooks nettsider blitt likere appen deres, og på datafronten har både Apple og Microsoft de siste årene jobbet for å tette gapet mellom mobil og datamaskin.

Den kommende Spotify-appen for Windows 10 og nettleser.

Dagens versjon av Spotify for Windows 10. Denne fases snart ut.

Forskjellige apper skal bli likere

Med den nye designen forteller selskapet at de kombinerer nye tekniske muligheter som ligger i den moderne og skalerbare nettavspilleren, med funksjoner man kjenner fra skrivebordsutgaven.

Spotify skal altså bli lettere å bruke, blant annet ved at de flytter og stokker om på navigasjonen.

Eksempelvis har de flyttet søket for å gjøre det raskere å lete opp artister og låter.

Mer kan også gjøres ved hjelp av «dra og slipp», som at du kan dra låten som spiller av rett over til en spilleliste for å lagre den.

Om du finner en ny låt eller artist du liker, og ønsker at Spotify skal spille av lignende musikk, har det dessuten blitt lettere å starte en slik «radio»-avspilling.

Det har blitt ditto lettere å gi spillelister egne beskrivelser og nye illustrasjonsbilder, funksjoner som i dag har krevd et par ekstra klikk i menyene for å få til.

Spotify melder at de i tillegg til designendringer har gjort det mulig å laste ned favorittmusikk og podkaster for lytting uten nettilgang, rett fra appen. En kjekk funksjon for når du vil spare data på tur, men det er litt uklart hva selskapet mener ettersom denne funksjonen allerede har vært tilgjengelig for Premium-medlemmer en stund. De har uansett gjort nedlastingsknappen mye mer synlig i den nye versjonen.

Utrullingen av den nye Spotify-versjonen startet i løpet av de neste ukene, og vil nå deg helt automatisk.

Bedre lydkvalitet på vei

I februar annonserte Spotify en annen svært etterspurt nyhet, nemlig at tjenesten får såkalt «tapsfri lyd» i CD-kvalitet. Tjenesten vil få navnet Spotify HiFi , og som navnet avslører vil kvaliteten på lyden være bedre enn den komprimerte versjonen du serveres i dag.

Om du sitter på godt lytteutstyr, være seg hodetelefoner eller store høyttalere med forsterker, kan du dermed se frem til en bedre opplevelse.

Spotify HiFi skal lanseres i løpet av året i det selskapet selv omtaler som «utvalgte markeder». Med tanke på at Norge ofte har fått ny funksjonalitet rimelig kjapt antar vi at vi også er blant de første som får nyte godt av lydoppgraderingen denne gang.

Tapsfri lyd har vært på plass hos konkurrent Tidal i mange år, men er fremdeles ikke noe Apple Music eller Google tilbyr sine strømmekunder. Tidal har dog støtte for enda bedre lyd, såkalt «studiokvalitet», for de aller mest kravstore.