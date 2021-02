Spotify har lansert tapsfri lyd

Gjør store endringer i tjenesten.

Gil C/Shutterstock.com

Finn Jarle Kvalheim 23 Feb 2021 15:46

Spotify er den ledende musikktjenesten de fleste steder i verden, utenom i USA der Apple Music har tatt igjen svenskene. Blant de store spørsmålene rundt tjenesten har vært når de skal lansere tapsfri lyd i CD-kvalitet. Det skjedde under en nettbasert lanseringstistelning mandag ettermiddag da de presenterte selskapets neste kapittel.

Løsningen vil hete Spotify HiFi og vil være en mulig oppgradering for betalte brukere senere i år. Tjenesten vil kun komme i noen av selskapets markeder, men skal vi gå etter Spotifys Norges-historikk er det naturlig å tenke seg at det norske markedet vil være blant de første.

Spotifys talsperson sier også at de jobber med produsenter av smarthøyttalere for å gjøre funksjonaliteten tilgjengelig også der.

CD-kvalitet, ikke «studiokvalitet»

Tapsfri CD-kvalitetslyd er blant konkurrentene Tidal og Deezers fremste konkurransefortrinn, og tydeligvis et av de mest etterspurte funksjonene fra brukerne de siste årene. Men i motsetning til nevnte Tidal har ikke Spotify annonsert noe enda høyere kvalitetstrinn. Tidal tilbyr HiFi-kvalitet i det aller meste av utvalget sitt, men for en del av det finnes også såkalt Master-kvalitet, der du får enda høyere kvalitet som minner mer om det du i sin tid kunne kjøpe på plater av typen SACD eller DVD-audio.

Pressemeldingen understreker at det skal noenlunde greit utstyr til for å høre forskjell på kvaliteten fra dagens og opp til HiFi. Greit påkostede stereoanlegg eller gode hodetelefoner er mest sannsynlig fasit. Like fullt omtaler altså selskapet at de også ønsker å oppgradere Spotify Connect-produkter, som ofte er litt enklere utstyr, som små multiromshøyttalere.

Har lekt med tanken i fire år

Spotify har tilsynelatende lekt med tanken på tapsfri lyd lenge. Helt tilbake i 2017 testet tjenesten ulike prismodeller på en rekke brukere, der en Spotify HiFi-variant var den dyreste løsningen man kunne betale for .

I den relativt bredt fokuserte lanseringen ble det også tid til å snakke om alt fra annonsering på tjenesten til at selskapet skal la brukerne personliggjøre den.

– Det er ikke kun én Spotify-opplevelse - det er 345 millioner ulike Spotify-opplevelser, en for hver lytter, står det i pressemeldingen.

Akkurat hva som ligger i å utvide brukeropplevelsen er litt mer uklart - per i dag handler mye om algoritmer, og spillelister som Discover Weekly og Release Radar, for ikke å snakke om spillelister for kjæledyra og årsoppsummeringer per bruker.

To sjefer, én podcast

En egen podcast fra USAs tidligere president, Barack Obama, og «sjefen», Bruce Springsteen, ble også lansert. En uvanlig detaljert pressemelding kunne informere om at presidenten og sjefen skal sponses av en barberutstyrsprodusent. Så vet vi det.

Spotify hoppet forøvrig tungt inn i podcastscenen i 2020, da de signerte avtale med Joe Rogan om å flytte hans podcast over til sin tjeneste fra Youtube. På tampen av fjoråret gikk podcasten begge steder, mens den i 2021 har gått bare på Spotify, med små utdrag på Youtube.