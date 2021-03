Android Auto er omsider på plass i Norge

Vegar Jansen 30 Mar 2021 17:30

– Fra tirsdag 30. mars ruller vi ut Android Auto i Norge, lød beskjeden fra Google som plutselig ramlet ned i e-postboksen vår.

Dette er en beskjed vi selvsagt har ventet på. Allerede mot slutten av fjoråret hadde vi nyheten klar, men så kom kontrabeskjeden: Ingen Google Auto til dere – lanseringen er utsatt på ubestemt tid.

Men nå er tjenesten her. Endelig.

Hva Android Auto er? Jo, det er Googles motsvar til Apple Carplay. Blir du ikke noe lurere av det, er konseptet for begge disse at du kobler smartmobilen til bilen. Da kan du få opp apper og grensesnitt fra mobilen på bilens infotainmentskjerm og kan styre alt derfra.

Det vil si at du for eksempel kan bruke Google Maps til navigasjon i stedet for det potensielt utdaterte systemet i bilen.

Å bruke en slik løsning krever imidlertid at bilen eller bilanlegget ditt støtter det. Google hevder at rundt 100 millioner biler verden rundt – eller 500 forskjellige modeller – støtter Android Auto. Du kan finne en oversikt på Androids hjemmesider .

Mye av poenget med systemet er å redusere bruken av mobiltelefon i bilen, og bruken skal derfor være optimalisert slik at man kan utføre handlinger med så få klikk og trykk som mulig. Fortrinnsvis med blikket på veien og hendene på rattet. Sånn sett er det greit at Googles stemmestyrte Assistent er med på notene.

I tillegg kan Android Auto styres via kompatibel maskinvare i bilen, altså med slikt som rullehjul og rattknapper og styreputer – samt berøringsskjermer, selvfølgelig.

Av kompatible apper finnes det en liten haug allerede, og det kommer stadig flere. En liste over noen av de mest populære appene finner du her .

Selve Android Auto-appen er innebygd i operativsystemet dersom mobilenheten din kjører Android 10 eller nyere. For eldre versjoner av Android kan appen lastes ned fra Play Store .

Android Auto og Automotive

Android Auto må ikke forveksles med Android Automotive, som er Googles dedikerte infotainmentsystem basert på Android.

Disse systemene ligner på hverandre, og det er naturlig nok en del overlapp mellom de to, ettersom utviklingen blir gjort av det samme teamet i Google. Men de har altså status som to separate produkter.

Enn så lenge er det uansett kun et fåtall bilmodeller – Polestar 2 og Volvo XC40 Pure Electric var de første – som har gått for Automotive som system. Så sjansen for forvirring er ikke så veldig stor.