Snart får Google Maps innendørs-navigering

Viser deg veien på flyplasser og kjøpesenter med 3D-piler.

Illustrasjonsbilde. Google/kollasj

Torstein Norum Bugge 30 Mar 2021 12:39

Google Maps har lenge først og fremst vært et kart. Et fancy kart, men like fullt bare et digitalisert kart med navigasjon og litt smått attåt. Nå har imidlertid Google avslørt fremtidsplanene for tjenesten, og blant endringene som nå loves er flere som kan snu opp-ned på måten man bruker Maps på.

I en lukket pressebriefing viste Google frem en lang rekke ny funksjonalitet, med spesielt fokus på AR-teknologi. I fremtiden vil det for eksempel sannsynligvis være mulig å navigere detaljert i 3D-rom via overlegg på skjermen, eksempelvis piler som peker deg i riktig retning på togstasjonen eller flyplassen.

Allerede på plass i noen byer

Hvor langt inn i fremtiden? Vel, i Tokyo og Zurich vil det bli mulig veldig snart, mer presist de kommende månedene. Oppdateringen som muliggjør den nye funksjonaliteten er allerede tilgjengelig for både iOS og Android, og Google planlegger å rulle ut lignende funksjonalitet i resten av verden i årene som kommer.

Fra bilde- og videomaterialet vi ble vist, virker det som om man skal kunne få presise veivisninger med digitale linjer og piler i det virkelig rom, projisert på mobilskjermen. Tenk veivisning i Maps’ 2D-versjon, bare rett foran deg i «virkeligheten».

Google sier at dette har vært en stor utfordring å lage, og krever svært høy presisjon for å kunne gjøres. Så det er nok også rimelig å anta at det først vil bli å finne på steder som har god dekning for høyhastighets mobilnett og i vestlige deler av verden. Først og fremst sikter Google seg inn mot kjøpesenter, flyplasser og kollektivtransportknutepunkt.

Bedre valg for miljøvennlige reiser

Det neste på agendaen til Google var et større fokus på miljøvennlige reiser, i flere ulike format. Eksempelvis vil du i nye Google Maps (oppdateringen rulles ut i løpet av de neste månedene) kunne se luftkvaliteten og været direkte i kartet, sammen med fremtidsvarsel for begge to. Dermed kan du unngå å reise når det både regner og er store mengder svevestøv i luften. Her sikter Google seg først inn på Australia, India og USA, men lover at mange andre land også vil støttes snarlig.

Slik vil grensesnittet for luftkvalitet og vær se ut. Google

Også kloden er i Googles fokus, og senere i år kommer en oppdatering som vil la deg huke av for «Eco-friendly routes». Om du gjør dette vil Maps alltid velge ruten som sparer miljøet mest, det være seg i form av svevestøv, drivstofforbruk eller kødannelse. Dersom ruten øker reisetiden betraktelig, vil du få en advarsel og et valg om du heller ønsker å bruke en raskere men litt mindre miljøvennlig rute.

Oppdateringen kommer først til amerikanske brukere senere i år, til både iOS og Android.

I tillegg får Maps nå mange flere ladestasjoner for elbiler innebygget i kartet, samt advarsler dersom du kjører inn i områder som har restriksjoner på utslipp. Dersom transportmiddelet ditt bryter med reglene, vil du få tilbud om andre muligheter for fremkomst i området. Dette kommer først i Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania og Storbritannia.

For syklister vil det også bli lettere å finne frem, med langt flere sykkelveier tegnet inn i kartet – og handikappede vil også få langt bedre opptegnede ruter der steder med universell adkomst er tegnet inn i kartet.

– Vi ønsker å gjøre Maps til mer enn en A-til-B-tjeneste

Google

På pressebriefen la Googles representanter vekt på at hovedfokuset med oppdateringene de kommende månedene er å gjøre Maps til «...mer enn en tjeneste for å komme deg fra A til B.» Google ønsker at Maps på mange måter skal være en tjeneste som lar deg navigere i livet ditt, det være seg for transport eller andre ting.»

Som et ledd i dette vil de derfor integrere både handling av varer, bestilling av tjenester som restaurantbesøk, frisering og annen aktivitet direkte inn i appen. Priser, tilgjengelighet og annen informasjon vil bygges direkte inn i Maps.

Til sist viste Google også frem en svært spennende men nok også litt mer langsiktig funksjon: muligheten til å forhåndsvise hele ruten din i 3D. Dette er litt som om du skulle ha flydd en drone over hele ruten du skal reise, mens du filmet underveis. Du kan dermed sjekke nøyaktig hvordan kompliserte avkjøringer er lagt opp, hvilke veier du kan velge mellom og hvordan det ser ut der du skal kjøre. Parkeringsplasser vil også bli enklere å finne.

Det hele så veldig futuristisk ut, og vil jo unektelig være veldig praktisk å kunne bruke til reiser der man ikke har vært før. Per nå har ikke Google noen informasjon om når dette blir tilgjengelig.