Snart lanseres Android Auto endelig i Norge

Skulle ha blitt lansert torsdag.

Android Auto gir tilgang til mobilapper på bilens infotainmentskjerm, som for eksempel navigasjon i Google Maps og tilgang til Google-assistenten. Google

Stein Jarle Olsen 4 Des 2020 12:23

Apples Carplay har vært her lenge, men innen kort tid kommer også Googles motpart til Norge og 35 andre land - hovedsaklig i Europa.

Vi hadde egentlig informasjon om at lanseringen skulle skje torsdag 3. desember, men i siste liten kom kontrabeskjeden fra Google - lanseringen var utsatt på ubestemt tid. Nå er det eneste de vil si at den skal skje i løpet av et «par måneder», et budskap de gjentok i en bloggpost torsdag .

Om du ikke er så kjent med konseptet innebærer begge to at du kobler mobilen til bilen, og så får du opp apper og grensesnitt fra mobilen på bilens infotainmentskjerm og kan styre dem derfra. Dermed kan du for eksempel bruke Google Maps til navigasjon i stedet for det potensielt utdaterte systemet i bilen.

Bruken av begge krever imidlertid at bilen din støtter det, men Google hevder at 100 millioner biler verden over nå har støtte for Android Auto. En oversikt finnes på denne siden .

Google sier de har jobbet mye med å lage ikoner som er veldig vanskelig å bomme på, blant annet.

Navigasjon, medier og meldingsapper

I forkant av den planlagte lanseringen denne uken gjennomførte Google en egen pressebrief med et lite knippe skandinaviske medier, deriblant Tek. Der fortalte Googles produktsjef for Android Auto, Roshan Khan, at de hadde jobbet mye med å la brukerne styre Android Auto ved hjelp av hvilken som helst kompatibel maskinvare som finnes i bilen, enten det er touchskjerm, styrepute, rullehjul eller via stemmen. Den biten løses nemlig av Google selv, ikke apputviklerne.

Foreløpig er det kun navigasjon, medie- og meldingsapper som fungerer på Android Auto, men for førstnevnte er det kun Google Maps og Waze som fungerer med Android Auto. Her vil det komme en utviklerpakke (SDK) som vil la andre navigasjonstilbydere bygge integrasjon, ifølge Khan.

For medieapper og meldinger er det allerede «tusenvis» av kompatible apper, og apputvalget vil utvides med flere kategorier fremover, blant annet apper som Chargepoint og Plugshare for elbillading.

Trådløs tilkobling av Android Auto ble tilgjengelig med Android 11 (tidligere kun for enkeltmodeller som Googles Pixel-telefoner og noen Samsung-modeller), men biler med støtte har det foreløpig vært svært få av. BMW varslet for eksempel nylig at deres iDrive 7-infotainmentsystem vil oppdateres med støtte for Android Auto, og da kun i trådløs variant. Dette systemet brukes på de fleste av BMWs nyere biler. Trådløs Android Auto krever for øvrig 5 GHz-wifi både på telefon og mottaker.

Apples Carplay har allerede en mulighet for trådløs tilkobling, men i et veldig begrenset utvalg biler - hovedsaklig enkeltmodeller fra Audi, BMW, Mini og Porsche.

Android Automotive og Android Auto utvikles av samme Google-team. Men de vil fortsette å eksistere som to separate systemer. Her fra Polestar 2. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Auto og Automotive

Android Auto må for øvrig ikke forveksles med Android Automotive - Googles dedikerte infotainmentsystem basert på Android, som Polestar 2 og Volvo XC40 Pure Electric er de to første bilene med. Disse utvikles av samme team i Google, men skal inntil videre leve som to separate produkter.

– Det ene handler om å levere en opplevelse som er det beste av hva de kan få på mobiltelefonen sin, mens det andre handler om hva som faktisk kjører og driver bilens infotainmentsystem, sa Khan på briefingen. Det vil naturlig nok være noe overlapp mellom de to, presiserte han.

Vi skal naturligvis melde fra om det når den endelige lanseringen skjer, men inntil videre er det altså «innen et par måneder» som gjelder.