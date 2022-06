Håver inn penger på «gratis» Diablo Immortal

«Gratis»-spillet Diablo Immortal innkasserte over 240 millioner kroner (24,3 millioner dollar) i løpet av de to første ukene etter lansering tidligere denne måneden.

Det melder markedsanalyseselskapet Appmagic som har fulgt lanseringen av Activision-Blizzards nye mobilspill med argusøyne, og avslører inntjeningstallene.

Spillet er gratis å laste ned, men inkluderer en rekke ting du kan kjøpe for ekte penger. For eksempel kan du kjøpe krystaller i spillet for å kjøpe bedre digitalt utstyr.

Ifølge Appmagic ble mobilspillet lastet ned nærmere 8,5 millioner ganger på to uker til mobile enheter. Spillet ble også lansert til PC, men hvor mange som har lastet det ned der er ikke helt sikkert.

iPhone-eiere mest ivrige på kjøpeknappen

Inntektene relativt likt fordelt mellom iOS- og Android-brukerne, men med en liten overvekt av iPhone- og iPad-brukerne, skriver Appmagic. 130 millioner kroner skal ha kommet fra iOS-leiren, mens 11,3 millioner dollar kommer fra Android-brukere.

Det er også amerikanerne som seiler opp som de desidert mest ivrige (les: lønnsomme) brukerne. De står for omtrent 43 prosent av alle inntektene til Diablo Immortal så langt.

Massiv kritikk

Bare noen dager før Diablo Immortal-lanseringen slapp Forbrukerrådet – i samarbeid med 19 andre tilsvarende institusjoner over hele verden – en lang rapport om hvor kritisk det vil være å skape bedre reguleringer av såkalte lootbokser.

– Lootbokser har vært kilde til mange kontroverser opp igjennom årene, og det med rette. Gjennom vårt arbeid har vi sett at lootbokser utnytter forbrukerne ved å skape avhengighet, benytte manipulerende mekanismer og profittere på sårbare forbrukergrupper, fortalte Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet til Tek.no etter publiseringen av rapporten.

Inntjeningsmodellen til Diablo Immortal huker av mange av boksene Forbrukerrådet nevner som svært manipulerende, og har fått massiv kritikk av brukerne.

På anmeldelsesnettstedet Metacritic, som samler vurderinger fra både anmeldere og brukere, har Diablo Immortal i skrivende stund en brukervurdering på 0,4 av 10. Anmelderne er litt mer positive, med en vurdering på 69/100.

Fjerner lootbokser fra Overwatch 2

Activision-Blizzard endrer neppe betalingsmodell på Diablo Immortal med det første, men de har imidlertid gjort det klart de siste ukene at høstens kommende storspill Overwatch 2 ikke vil ha lootbokser. Det var en stor del av forgjengeren Overwatch 2, og ettersom Overwatch 2 vil bli et gratisspill hadde mange forventet at lootbokser også ville være til stede her. Det blir altså ikke tilfelle.

De har også sagt at neste års Diablo 4 vil være et «fullpris-spill» bygd utelukkende for konsoll og PC, og at ytterligere inntjening vil komme via kosmetiske oppgraderinger og eventuellt fulle spillekspansjoner. Altså ikke mikrotransaksjoner som faktisk påvirker spillet eller spillkarakteren.

